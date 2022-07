Pour constituer votre portefeuille personnel ou votre entreprise, vous devez choisir le bon type de site web. Maintenant qu'il existe environ 1,7 milliard de sites Web en ligne, il peut être difficile de déterminer ceux qui vous seront les plus utiles. En effet, il existe de nombreux modèles et types de sites à construire.

Connaître les différents modèles et sites Web disponibles peut vous aider à choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins en tant que concepteur ou propriétaire d'une petite entreprise personnelle. En recherchant ce que d'autres personnes choisissent et construisent pour leurs sites Web, vous disposez d'un design avec des modèles idéaux pour chaque entreprise et son marché cible.

7 types de sites Web et comment créer le bon site

La création du contenu d'un site web pour l'internet est connue sous le nom de conception web. L'expérience de l'utilisateur et le contenu des sites Web sont souvent au centre de la conception de sites, même si la création d'un site nécessite des compétences et des ressources supplémentaires, comme le développement d'algorithmes, l'utilisation de différents modèles et la programmation de sites Web. L'esthétique, la convivialité, la structure et les informations des sites Web peuvent affecter l'expérience du client. L'objectif des sites Web est de créer des modèles de contenu sur le Web qui soient aussi divertissants et utiles que possible pour les utilisateurs. En fonction de l'objectif et de la structure du site, les concepteurs de sites Web utilisent fréquemment diverses mises en page et divers modèles pour y parvenir.

Les différents types de sites Web

Pages d'accueil

La page d'accueil de différents sites Web constitue le noyau central d'un site de portefeuille et le visage public d'une entreprise. Non seulement votre page d'accueil dirige le trafic vers les autres pages du site, mais elle peut également servir d'entonnoir de vente. C'est là que la mise en page et les modèles ont le plus d'importance, car c'est sur votre page d'accueil que la plupart des visiteurs atterrissent.

Le design d'une page d'accueil peut prendre différentes formes, mais il est essentiel de se rappeler qu'elle sert de navigation principale et de point de convergence pour les internautes. Présentez la proposition de valeur unique (UVP) et soyez explicite sur la structure de l'entreprise. Sur la page d'accueil, créez la hiérarchie et la navigation du site ; créez un logo, un jeu de couleurs et une imagerie qui conviennent le mieux à votre entreprise personnelle. La page Web donne le ton de l'image de l'entreprise. Ainsi, elle doit transmettre ce que vous êtes à travers le langage et les modèles graphiques. Matcha Kari est une illustration remarquable de ce type de conception de site. Notez la navigation en haut de la première page, qui donne le ton au reste de la page. Les visiteurs peuvent obtenir un bon d'achat personnel, s'inscrire à la liste de diffusion ou voir un clip vidéo, qui constitue la première étape de l'entonnoir de vente.

Magazines en ligne

Un site de magazine propose des articles, des photos et des vidéos informatifs et instructifs. Le secteur des magazines a évolué au cours des 20 dernières années, passant d'un support uniquement imprimé à un support essentiellement numérique. Les sites Web didactiques bénéficient du magazine, en particulier ceux des instituts et des organisations. Commencez par construire une structure simple lorsque vous envisagez de développer des sites Web de magazine. Quel que soit le jour où un utilisateur visite votre site, il doit voir un modèle ou une mise en page cohérente, et chaque élément de contenu doit avoir un format de construction et de navigation constant. Pour vous assurer que votre contenu est facilement lisible sur les ordinateurs et les smartphones, réfléchissez à la réactivité de la conception globale aux différentes tailles d'écran.

Un exemple de magazine en ligne comprend un modèle similaire à une construction traditionnelle. Une image de héros et un encadré décrivant le contenu de l'article principal servent à attirer l'attention sur ce qui se passe dans le thème actuel. Un style de grille sous l'article mis en évidence affiche une image, le titre de la colonne et un résumé rapide de ce que les lecteurs découvriront dans chaque article.

Sites de commerce électronique

Un site de commerce électronique permet aux clients de faire des achats en ligne et d'acheter des biens ou des services sur les sites Web de votre entreprise personnelle. Il est facile d'explorer les marchandises, de les trier par sections, de mettre l'accent sur les ventes spéciales et d'acheter des articles à partir d'une page de commerce électronique fiable.

Un système de commerce électronique complet comme Etsy ou Shopify est un moyen simple de démarrer sur les sites Web. Votre équipe personnelle peut répertorier des marques innovantes et mettre facilement à jour le stock en ligne. De plus, grâce à la connectivité du système apparent, la publicité, la logistique et les ventes sont mises à jour sur ce qui réussit. Les sites de commerce électronique comprennent plusieurs modèles de conception qui peuvent être adaptés à presque toutes les entreprises personnelles professionnelles.

Un exemple de ce type de site de commerce électronique est Alibaba. Ils offrent une grande variété de choses. Ainsi, leur page d'accueil personnelle présente plusieurs produits différents. Notez comment ils classent leurs produits par catégorie tout en mettant en évidence les remises du jour sur leur page. Les marchandises sont prises et présentées de manière professionnelle. Chaque photographie est accompagnée d'une brève explication qui est suivie de plus amples informations sur la page du produit.

Blogs

Un blog contient des articles, des images et des vidéos qui sont fréquemment mis à jour. Comparés aux magazines personnels, les blogs ont commencé avec des détails plus informels et personnels. Mais depuis, les frontières se sont estompées et le fait d'avoir un blog est désormais très courant chez les marques et les entreprises connues. L'ajout d'informations spécialisées dans les blogs renforce la fiabilité d'une entreprise ou d'une personne. En outre, les blogs offrent du contenu pour les e-mails et les mises à jour des médias sociaux.

En revanche, un blog peut parfois s'avérer fastidieux pour un portefeuille de petites entreprises. Avant d'envisager la création d'un blog, assurez-vous que vous disposez d'une équipe et d'un plan pour maintenir l'excellent travail. Il est préférable d'avoir un blog obsolète plutôt que de ne pas en avoir et de proposer quelques vidéos ou tutoriels.

Un blog est généralement simple et axé sur le contenu, comme Nourish Eats. Le blog intègre un curseur rotatif à droite de la page qui fait défiler les nombreuses catégories au lieu d'utiliser un curseur en haut du blog. Construisez l'interface du blog de manière à ce que le curseur, qui fait constamment tourner les informations fraîches du blog, maintienne l'intérêt des lecteurs. Les flèches peuvent être utilisées pour naviguer vers un article précédent ou suivant du blog ou pour se déplacer sur le site. Les blogs sont généralement utilisés avec un ton personnel.

Site Web de portefeuille

Les portfolios personnels sont un excellent moyen pour les artistes de présenter et de discuter de leur travail. Les artistes, les musiciens, les écrivains, les cinéastes, les menuisiers, etc., peuvent tous bénéficier d'un site Web consacré à leur portfolio. Lorsque vous créez votre site Web et votre profil de portfolio en ligne, il n'est pas nécessaire d'énumérer toutes les tâches que vous avez accomplies. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le regroupement des articles en catégories et mettez l'accent sur les meilleurs travaux dans chaque domaine. Un site web portfolio est naturellement plus imaginatif. C'est donc le lieu d'expérimenter des mises en page inhabituelles et d'incorporer des fonctionnalités intrigantes dans les sites de portefeuille.

Le site Web de portefeuille d'un développeur, par exemple, est la fusion idéale de l'originalité et des meilleures réalisations de projets sur les sites Web. Les images sont mises en évidence lorsque l'utilisateur navigue sur la page. Vous pouvez visualiser les campagnes publicitaires du projet sur le site Web de portefeuille en cliquant sur n'importe quelle image. Cliquez sur l'icône de navigation "à propos" dans le coin supérieur droit pour en savoir plus sur le développeur, notamment sur ses études, son lieu de résidence actuel et les projets sur lesquels il a travaillé. Comme le contenu du site Web de portfolio est concis et que l'accent est mis sur son travail réel, cette disposition et cette méthode sur le site Web de portfolio sont efficaces. Créez des images qui sont plus faciles à digérer et à mémoriser que du texte sur les sites Web de portfolio.

Pages d'atterrissage

Une page de renvoi est développée pour une campagne de marketing qui encourage les utilisateurs à effectuer une action spécifique. Le contenu d'une page de destination doit être minimal et diriger les utilisateurs vers l'appel à l'action (CTA) que vous souhaitez qu'ils prennent. Gardez les éléments sans rapport avec l'objectif de la campagne pour d'autres sites et laissez beaucoup d'espace blanc autour de votre CTA.

Ce site peut être vu sur la page de destination de l'essai gratuit de Shopify. Des titres et des appels à l'action simples, comme "Commencez un essai gratuit", sont proposés. Chaque élément de la page entraîne le visiteur dans le même parcours conçu pour le transformer en prospects qualifiés. Ils montrent la mise en page d'un de leurs sites d'achat en utilisant des photos actuelles et à la mode et en ajoutant une touche de 3D avec les lunettes de soleil dans le coin.

Sites de réseautage social

Avec des milliers de plateformes populaires, les médias sociaux comptent environ 2,77 milliards d'utilisateurs. Quel que soit votre public cible, vous pouvez trouver des gens sur Twitter, Instagram, Facebook, Instagram ou WhatsApp. Bien que vous ne puissiez pas changer les plateformes, vous pouvez influencer l'apparence de votre page et produire un contenu qui encourage le partage sur les médias sociaux.

Assurez-vous que vos pages web et vos comptes personnels sur les médias sociaux ont un design similaire afin que les utilisateurs puissent reconnaître votre marque immédiatement. Utilisez la même palette de couleurs et le même logo. Choisissez une voix et un caractère qui soient cohérents dans tout le contenu.

Créez des contenus axés sur des clips amusants, des graphiques, des blagues personnelles, des recherches approfondies et des offres gratuites qui ont de fortes chances d'être publiés sur les médias sociaux. Plus de conseils sur la façon d'utiliser les médias sociaux pour promouvoir votre entreprise personnelle sur la conception de sites Web.

Par exemple, la page de portefeuille Facebook présente un assortiment intrigant de matériel qui complète la palette de couleurs et le style visuel de la marque. Ils incluent des mèmes spécifiques aux médias sociaux comme "Aujourd'hui, je vais partager mon Nutella personnel avec..." Cependant, ils fournissent également des tutoriels et des suggestions pour des façons créatives d'utiliser leur produit. Notez qu'ils disposent également de boutons de réseaux sociaux sur la conception de leur site Web, ce qui permet aux utilisateurs d'y accéder facilement sur de nombreuses plateformes.

Aurai-je besoin de connaissances techniques ?

Cela dépend de l'objectif de votre site. Apprendre à programmer HTML, CSS, JavaScript et PHP - les principes fondamentaux de pratiquement tous les sites Web - serait la méthode la plus délicate. Toutefois, ce n'est pas la seule façon de construire un site Web ; même si vous n'êtes pas très doué pour la technologie, vous pouvez créer une page fonctionnelle. Vous utilisez un portfolio de sites Web, bien sûr. Ces outils sont simples à utiliser si vous savez utiliser Word, Facebook ou PowerPoint. Ces plateformes simples offrent un guichet unique pour l'hébergement Web, un éditeur graphique et des noms de domaine sur mesure.

5 étapes pour se lancer dans la création d'un site web

La majorité des initiatives de conception suivent les étapes suivantes :

1. Créez un design pour l'organisation et le contenu de votre page.

2. Achetez un domaine Web ; idéalement, optez pour un .com.

3. Pour la conception, trouvez un constructeur (ou une entreprise de CMS/hébergement).

4. Créez un site convivial pour les moteurs de recherche.

5. Créez le design du site en direct.

Sélectionnez le meilleur type de site Web pour votre cible démographique

Une apparence agréable n'est qu'un aspect d'une bonne conception ; elle encourage l'interaction avec l'utilisateur et est adaptée spécifiquement aux exigences du public cible en matière de sites Web. Prêtez attention à la façon dont les autres entreprises construisent leurs sites Web personnels afin de pouvoir décider rapidement du style le plus efficace pour un travail donné. Vous pouvez avoir une bonne idée du site qui sera le plus performant pour vous en apprenant ce que les autres ont accompli avec divers sites Web. Une application indique comment les utilisateurs peuvent l'utiliser pour créer un portail d'administration pour leur site. Un AppMasterpeut générer une application pour l'administration du site sans une seule ligne de code en utilisant la fonction glisser-déposer sur les sites Web. Cela facilite la navigation sur la page.