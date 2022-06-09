Создание личного портфолио или бизнеса требует выбора правильного веб-сайта. Сейчас, когда в Интернете насчитывается около 1,7 миллиарда веб-сайтов, может быть сложно определить, какие из них будут наиболее полезны для вас. Это связано с тем, что существует множество шаблонов и типов сайтов.

Знание нескольких доступных шаблонов и веб-сайтов может помочь вам выбрать тот, который будет лучше всего соответствовать вашим потребностям как дизайнера или владельца малого личного бизнеса. Изучая, что другие люди выбирают и создают для веб-сайтов, вы получите дизайн с идеальными шаблонами для каждого бизнеса и его целевого рынка.

7 типов веб-сайтов и как создать правильный сайт

Создание содержания веб-сайта для Интернета известно как веб-дизайн. Пользовательский опыт и содержание веб-сайтов часто находятся в центре внимания дизайна сайта, хотя создание сайта требует дополнительных способностей и ресурсов, таких как разработка алгоритмов, наличие различных шаблонов и программирование веб-сайтов. Эстетика, удобство использования, структура и информация веб-сайтов могут влиять на впечатления клиентов. Цель веб-сайтов - создать в Интернете шаблоны контента, которые будут максимально интересными и полезными для пользователей. В зависимости от цели и конструкции сайта, веб-дизайнеры часто используют различные макеты и шаблоны для достижения этой цели.

Различные типы веб-сайтов

Главные страницы

Главная страница различных веб-сайтов выступает в качестве центрального ядра сайта-портфолио и публичного лица бизнеса. Главная страница не только направляет трафик сайта на другие страницы, но и может выступать в качестве воронки продаж. Именно здесь макет и шаблоны имеют наибольшее значение, поскольку именно на домашнюю страницу попадает большинство посетителей.

Дизайн домашней страницы может принимать различные формы, но важно помнить, что она служит основной навигационной и фокусной точкой для пользователей сайта. Изложите уникальное ценностное предложение (УЦП) и четко определите структуру бизнеса. На главной странице создайте иерархию и навигацию сайта; разработайте логотип, цветовую схему и изображения, наиболее подходящие для вашего личного бизнеса. Веб-страница задает тон имиджу бизнеса. Таким образом, с помощью языка и графических шаблонов она должна передать, кто вы есть. Отличной иллюстрацией такого дизайна сайта является Matcha Kari. Обратите внимание на навигацию в верхней части первой страницы, которая задает тон всей остальной части страницы. Посетители могут получить персональный ваучер, присоединиться к списку рассылки или посмотреть видеоролик, который является первым шагом в воронке продаж.

Онлайн-журналы

Сайт журнала предлагает информативные и поучительные статьи, фотографии и видео. За последние 20 лет журнальная индустрия превратилась из печатной в преимущественно цифровую. Учебные веб-сайты выигрывают от журнала, особенно сайты институтов и организаций. Рассматривая разработку журнальных веб-сайтов, начните с создания простой структуры. Независимо от того, в какой день пользователь заходит на ваш сайт, он должен видеть последовательный шаблон или макет, а каждый фрагмент контента должен иметь постоянное построение формата и навигацию. Чтобы убедиться, что ваш контент легко читается как на компьютерах, так и на смартфонах, подумайте о том, насколько отзывчив общий дизайн к различным размерам экрана.

Пример онлайн-журнала включает шаблон, похожий на традиционную сборку. Изображение героя и блок с содержанием основной статьи служат для привлечения внимания к тому, что происходит в текущей теме. Под выделенной статьей в стиле сетки отображается картинка, заголовок рубрики и краткое описание того, что читатели обнаружат в каждом материале.

Сайты электронной коммерции

Сайт электронной коммерции - это место, где клиенты могут делать покупки в Интернете и приобретать товары или услуги с ваших личных бизнес-сайтов. Изучать товары, сортировать по разделам, акцентировать внимание на специальных распродажах и покупать товары на надежной странице электронной коммерции очень просто.

Система электронной коммерции с полным набором решений, такая как Etsy или Shopify, - это простой способ начать работу с веб-сайтами. Ваша личная команда может перечислить инновационные бренды и легко обновлять онлайн-акции. Кроме того, благодаря очевидной связности системы, реклама, логистика и продажи получают актуальную информацию о том, что удается. Сайты электронной коммерции включают несколько шаблонов дизайна, которые могут быть настроены практически под любой профессиональный личный бизнес.

Примером такого сайта электронной коммерции является Alibaba. Они предлагают большое разнообразие товаров. Так, на их персональной домашней странице представлено несколько различных продуктов. Обратите внимание, как они распределяют свои товары по категориям, выделяя при этом скидки дня на своей странице. Профессионально снятые и выставленные товары, каждая фотография сопровождается кратким пояснением, за которым следует более подробная информация на странице товара.

Блоги

Блог содержит сообщения, изображения и видео, которые часто обновляются. По сравнению с личными журналами, блоги начинались с более неформальных, личных подробностей. Но с тех пор границы размылись, и теперь наличие блога очень характерно для известных брендов и компаний. Добавление экспертных материалов в блоги повышает доверие к личному бизнесу или человеку. Кроме того, блоги являются источником контента для электронных писем и обновлений в социальных сетях.

Между тем, блог иногда может быть обременительным для портфеля небольших компаний. Прежде чем задуматься о создании блога, убедитесь, что у вас есть команда и план по поддержанию отличной работы. Устаревший блог предпочтительнее, чем его отсутствие вместо того, чтобы предложить несколько видеороликов или обучающих материалов.

Блог обычно прост и ориентирован на содержание, как, например, блог Nourish Eats. В блоге используется вращающийся слайдер в правой части страницы, который циклически просматривает множество категорий, вместо того чтобы использовать слайдер в верхней части блога. Постройте интерфейс блога таким образом, чтобы слайдер, который постоянно вращается и обновляет информацию блога, поддерживал интерес читателей. Стрелки можно использовать для перехода к предыдущей или следующей записи в блоге или для перемещения по сайту. В блогах обычно используется личный тон.

Сайт-портфолио

Личные портфолио - это отличный способ для художников показать и обсудить свои работы. Художники, музыканты, писатели, кинематографисты, деревообработчики и т.д. могут извлечь пользу из наличия сайта, посвященного их портфолио. При создании сайта-портфолио и профиля не обязательно перечислять все работы, которые вы когда-либо выполняли. Вместо этого сосредоточьтесь на группировке предметов по категориям и выделении лучших работ в каждой области. Сайт-портфолио, естественно, обладает большей фантазией. Поэтому именно здесь можно экспериментировать с необычными макетами и включать в портфолио интригующие функции.

Например, сайт-портфолио для разработчика - это идеальное сочетание оригинальности и лучших достижений в проектах на сайтах. Фотографии выделяются по мере того, как пользователь перемещается по странице. На сайте-портфолио можно просмотреть рекламные кампании проекта, щелкнув по любому изображению. Нажмите на навигационный значок "о" в правом верхнем углу, чтобы прочитать больше о разработчике, в том числе о том, где он учился, где проживает в настоящее время и над какими проектами работал. Поскольку содержание сайта-портфолио лаконично, а акцент сделан на его реальных работах, такое расположение и метод на сайте-портфолио эффективны. Создавайте на сайтах портфолио изображения, которые более доступны для восприятия и запоминания, чем просто текст.

Посадочные страницы

Посадочная страница портфолио разрабатывается для маркетинговой кампании, которая побуждает пользователей к выполнению определенного действия. Содержание целевой страницы должно быть минимальным и направлять пользователей на призыв к действию (CTA), которое вы хотите, чтобы они совершили. Оставьте элементы, не связанные с целью кампании, для других сайтов и оставьте много белого пространства вокруг вашего CTA.

Этот сайт можно увидеть на целевой странице для бесплатной пробной версии Shopify. Здесь представлены простые заголовки и призывы к действию, например, "Начните бесплатную пробную версию". Каждый компонент на странице ведет посетителя по одному и тому же пути, призванному превратить его в квалифицированного лида. Они демонстрируют макет одного из своих торговых сайтов, используя актуальные, модные фотографии и добавляя намек на 3D с солнцезащитными очками в углу.

Сайты социальных сетей

В социальных сетях, насчитывающих тысячи популярных платформ, насчитывается около 2,77 миллиарда пользователей. Независимо от вашей целевой аудитории, вы можете найти людей в Twitter, Instagram, Facebook, Instagram или WhatsApp. Хотя вы не можете изменить платформы, вы можете повлиять на то, как выглядит ваша страница, и создать контент, способствующий обмену информацией в социальных сетях.

Убедитесь, что ваши веб-страницы и личные аккаунты в социальных сетях имеют схожий дизайн, чтобы пользователи могли сразу узнать ваш бренд. Используйте одинаковую цветовую схему и логотип. Выберите голос и характер, которые будут одинаковыми во всем контенте.

Создавайте материалы с упором на веселые клипы, графику, личные шутки, глубокие исследования и бесплатные предложения, которые с высокой вероятностью будут размещены в социальных сетях. Больше советов о том, как использовать социальные сети для продвижения вашего личного бизнеса по созданию сайтов.

Например, на странице портфолио в Facebook представлен интригующий ассортимент материалов, которые дополняют общую цветовую схему и визуальный стиль бренда. Они включают специфические для социальных сетей мемы вроде "Сегодня я поделюсь своей личной Nutella с...". Однако они также предоставляют учебные пособия и предложения по творческим способам использования их продукта. Обратите внимание, что в дизайне их сайта также есть кнопки социальных сетей, что упрощает доступ пользователей к ним на многих платформах.

Потребуются ли мне технические знания?

Это зависит от цели вашего сайта. Изучение HTML, CSS, JavaScript и PHP - основ практически любого веб-сайта - будет самым сложным методом. Однако это не единственный способ создания сайта; даже если вы не очень подкованы в технических вопросах, вы все равно сможете создать функциональную страницу. Конечно, вы используете портфолио сайта. Эти инструменты просты в использовании, если вы умеете пользоваться Word, Facebook или PowerPoint. Эти простые платформы предоставляют универсальный веб-хостинг, графический редактор и заказные доменные имена.

5 шагов к началу создания веб-сайта

Большинство дизайнерских инициатив следуют этим шагам:

1. Создайте дизайн для организации и содержания вашей страницы.

2. Приобретите веб-домен; в идеале, выберите домен a.com.

3. Для проектирования найдите разработчика (или CMS/хостинг).

4. Создайте его удобным для поисковых систем.

5. Создайте живой дизайн сайта.

Выберите лучший тип сайта для вашей целевой демографической группы

Приятный внешний вид - это только один из аспектов хорошего дизайна; он поощряет взаимодействие с пользователем и разрабатывается специально с учетом требований целевой аудитории к веб-сайтам. Обратите внимание на то, как другие компании создают свои личные веб-сайты, чтобы вы могли быстро решить, какой стиль наиболее эффективен для конкретной работы. Вы можете получить хорошее представление о сайте, который будет работать лучше всего, изучив, чего добились другие люди с помощью различных веб-сайтов. В приложении рассказывается, как пользователи могут использовать его для создания портала администратора для своего сайта. AppMaster может создать приложение для администрирования сайта без единой строчки кода, используя функцию drag-drop на веб-сайтах. Это упрощает навигацию по странице.