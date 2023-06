Comprendre les API RESTful

Les API RESTful (Representational State Transfer) sont une approche largement adoptée pour la conception et l'élaboration d'interfaces de programmation d'applications(API) qui facilitent l'intégration des applications logicielles. Elles permettent une communication transparente entre les différentes parties d'une application ou entre plusieurs applications en transférant des données sur le web via HTTP. L'architecture REST suit un ensemble de contraintes et de bonnes pratiques visant à améliorer les performances, l'évolutivité et la maintenabilité des services web.

Lors de la conception d'une API RESTful, il est essentiel de respecter les six contraintes principales indiquées ci-dessous :

Apatridie : Les API RESTful ne stockent aucune information côté serveur sur le client ou son état actuel. Au contraire, chaque demande d'un client à un serveur doit contenir toutes les informations nécessaires pour que le serveur puisse la traiter. Architecture client-serveur : Chaque API RESTful est séparée en deux parties principales : le client et le serveur. Les clients gèrent l'interface utilisateur tandis que les serveurs gèrent le stockage et le traitement des données. Cette séparation permet une meilleure séparation des préoccupations, une mise à l'échelle indépendante et une maintenance plus facile. Mise en cache : Les réponses de l'API peuvent être mises en cache, ce qui signifie que les clients peuvent stocker une copie de la réponse et la réutiliser sans avoir à redemander les mêmes données au serveur. Cela permet d'améliorer considérablement les performances et l'efficacité. Système en couches : Les API RESTful suivent une architecture en couches dans laquelle les composants d'une couche ne voient que les composants situés immédiatement au-dessus ou au-dessous d'eux. Il en résulte une conception plus modulaire, plus facile à maintenir et à faire évoluer en fonction des besoins. Code à la demande : Bien qu'il ne soit pas obligatoire, REST permet le téléchargement et l'exécution facultatifs de code côté client, tel que JavaScript, afin d'étendre les fonctionnalités si nécessaire. Interface uniforme : Les API RESTful s'appuient sur un ensemble standard de méthodes HTTP (telles que GET, POST, PUT et DELETE) pour créer une interface de communication cohérente. Cela simplifie le processus d'interaction avec l'API et rend sa mise en œuvre plus intuitive.

Pourquoi choisir Go pour le développement d'API RESTful ?

Go, également connu sous le nom de Golang, est un langage de programmation compilé à typage statique créé par Google. Au fil des ans, Go s'est imposé dans la communauté des développeurs en raison de sa simplicité, de ses performances et de ses outils robustes. Il est devenu particulièrement populaire pour le développement d'applications dorsales, et plus particulièrement pour la construction d'API RESTful. Voici quelques-unes des raisons de choisir Go pour le développement d'API RESTful :

Performance : En tant que langage compilé, Go présente des avantages impressionnants en termes de performances par rapport aux langages interprétés tels que Python, PHP ou Ruby. Cela fait de Go un concurrent de poids pour la construction d'API RESTful performantes et évolutives, capables de gérer efficacement un grand nombre de requêtes avec une faible latence. Concurrence : Les fonctionnalités de concurrence intégrées à Go, telles que Goroutines et channels, rendent plus simple et plus efficace le traitement de plusieurs tâches en même temps. La simultanéité est vitale pour les API RESTful qui doivent répondre à plusieurs requêtes simultanément, en particulier dans les applications à fort trafic. Bibliothèque standard puissante : Go dispose d'une riche bibliothèque standard qui comprend des fonctionnalités de traitement des requêtes HTTP, , d'encodage et de décodage JSON et d'interaction avec les bases de données. Cette bibliothèque complète peut simplifier considérablement le développement d'API RESTful et minimiser la dépendance à l'égard de progiciels tiers. Typage statique et sécurité des types : Le système de typage strict de Go permet de détecter les erreurs lors de la compilation, ce qui se traduit par un code plus robuste, plus sûr et plus facile à maintenir. La sécurité des types est particulièrement utile pour la validation des données, ce qui facilite la création d'API RESTful fiables. Facilité de déploiement : Go se compilant en un seul binaire sans dépendances externes, le déploiement d'API RESTful basées sur Go est un jeu d'enfant. Cela facilite la distribution et la mise à l'échelle, ainsi que la mise en place d'environnements de développement.

La plateforme AppMaster.io change la donne lorsqu'il s'agit de créer des API RESTful avec Go. En tirant parti de la puissance de la plateforme AppMaster no-code, les développeurs peuvent concevoir, construire et déployer des API RESTful en une fraction du temps qu'il faudrait pour un codage traditionnel.

Avec AppMaster.io, les développeurs peuvent créer des modèles de données complexes, définir la logique commerciale et configurer l'API endpoints à l'aide d'une approche visuelle. En outre, la plateforme peut générer automatiquement le code source des applications dorsales en Go, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à tirer parti des avantages de Go sans passer d'innombrables heures à coder à la main.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques qui font de AppMaster.io un excellent choix pour le développement d'API RESTful à l'aide de Go :

Conception visuelle du backend pour la création de modèles de données et la configuration d'API RESTful à l'aide de Go. endpoints

Concepteur de processus d'entreprise pour définir visuellement la logique d'entreprise

Génération automatique de code source pour les applications backend basées sur Go

Génération de documentation Swagger pour une documentation et des tests d'API sans effort

Déploiement facile dans le nuage avec Prise en charge desconteneurs Docker

Prise en charge desconteneurs Docker Fonctions de sécurité intégrées et prise en charge de l'authentification

Capacités d'intégration avec une variété de services tiers

Avec l'aide de AppMaster.io, la création et le déploiement d'API RESTful puissantes, évolutives et faciles à maintenir avec Go peuvent être réalisés en quelques heures, ce qui vous donne un avantage concurrentiel en termes de temps et de coûts.

Naviguer sur la plateforme AppMaster

La plateforme AppMaster.io est un puissant outil no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, web et mobiles sans avoir à écrire le moindre code. Grâce à son interface complète et conviviale, la plateforme accélère considérablement le processus de développement. Dans cette section, nous allons vous guider pour démarrer avec la plateforme, afin que vous puissiez concevoir et construire efficacement des API RESTful avec Go.

Pour commencer, créez uncompte gratuit sur , qui vous donnera accès au plan Learn & Explore. Une fois connecté, vous accéderez au tableau de bord principal qui vous permettra de gérer vos projets.

Cliquez sur le bouton "Créer un nouveau projet" pour commencer. Sélectionnez "Backend" comme type de projet pour votre API RESTful, donnez un nom à votre projet et cliquez sur "Next". Vous pouvez choisir n'importe quel fournisseur de cloud pour votre projet, comme AWS, Google Cloud Platform ou Microsoft Azure, selon vos préférences.

Une fois votre projet créé, vous devriez être dirigé vers la page principale de votre nouveau projet. Vous trouverez une barre latérale avec différentes sections telles que les modèles de données, les processus métier, les points de terminaison, le stockage, les tâches Cron et les paramètres. Ces sections vous aideront à créer votre API en utilisant les fonctionnalités de AppMaster.io's en un clin d'œil.

Création de l'API avec AppMaster 's Backend Blueprint

La création d'API RESTful implique de travailler avec différentes ressources et d'effectuer des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur ces ressources. Grâce à la fonction Backend Blueprint de AppMaster.io, vous pouvez concevoir visuellement des modèles de données, une logique commerciale et un serveur endpoints pour votre API.

Commencez par cliquer sur la section "Data Models" dans la barre latérale, où vous pourrez définir les ressources de votre API. Cliquez sur "Create New Data Model" (Créer un nouveau modèle de données) pour concevoir une nouvelle ressource pour votre API. Il vous sera demandé de fournir un nom pour votre nouveau modèle de données, ainsi que de spécifier les champs avec leurs types respectifs. Par exemple, vous pouvez créer un modèle de données "Customer" avec des champs tels que "Name", "Email" et "Phone Number".

Une fois votre modèle de données défini, vous pouvez générer automatiquement des scripts de migration du schéma de la base de données, ce qui vous permettra de conserver le contrôle de la version de votre schéma. Vous pouvez ainsi mettre à jour votre schéma de base de données de manière transparente lorsque les exigences de votre projet évoluent.

Définition de la logique métier avec le Business Process Designer

Le Business Process Designer est un outil visuel de la plateforme AppMaster.io qui vous permet de créer une logique métier pour votre API, sans avoir à écrire de code. Il s'agit d'un aspect crucial de la création d'API rapides et puissantes, car il vous permet de contrôler le flux de données et d'exécuter des tâches de manière coordonnée.

Pour commencer, cliquez sur la section "Business Processes" dans la barre latérale. Vous verrez une liste des processus de gestion associés à votre API. Pour créer un nouveau processus commercial, cliquez sur "Create New Business Process" (Créer un nouveau processus commercial) et donnez un nom à votre processus.

Dans le concepteur de processus métier, vous pouvez drag and drop nœuds représentant diverses tâches, telles que "Create Record" (créer un enregistrement), "Update Record" (mettre à jour un enregistrement), "Send Email" (envoyer un courrier électronique), et bien d'autres encore, en les reliant dans un organigramme visuel qui représente la logique sous-jacente de votre API. Vous pouvez également modifier les propriétés de chaque nœud, en définissant des paramètres et en les configurant selon vos besoins. Cette interface souple et intuitive vous permet de créer une logique commerciale aussi sophistiquée que vous le souhaitez pour votre API.

Une fois vos processus métier définis, vous pouvez les relier au serveur endpoints dans la section "Endpoints", ce qui permet à votre API de recevoir des demandes et d'exécuter la logique métier correspondante. De cette manière, votre API RESTful devient un service rapide et puissant basé sur des données qui peut être facilement consommé par des clients tels que des applications web ou mobiles.

Documenter et tester votre API avec Swagger

Unedocumentation appropriée est cruciale pour toute API, car elle vous aide à comprendre l'objectif et l'utilisation des différentes endpoints. Pour faciliter cette tâche, la plateforme AppMaster.io génère automatiquement Swagger (OpenAPI) la documentation du serveur endpoints pour chaque projet. Swagger est un ensemble d'outils de documentation d'API largement utilisé qui permet aux développeurs de concevoir, de construire, de documenter et d'utiliser des API RESTful. L'interface utilisateur Swagger offre une interface conviviale pour visualiser et interagir avec les ressources de votre API.

Génération de la documentation Swagger à partir de AppMaster.io

Voici comment obtenir la documentation Swagger pour votre API construite sur la plateforme AppMaster.io.

Ouvrez le tableau de bord du projet dans votre compte AppMaster .io Studio. Cliquez sur l'onglet 'API Documentation' sur le côté gauche du tableau de bord. Dans le panneau affiché, vous trouverez des fichiers JSON ou YAML générés Swagger pour votre API, ainsi qu'un lien vers l'interface utilisateur Swagger .

En cliquant sur le lien Swagger UI, vous lancerez une interface interactive basée sur le web où vous pourrez consulter les détails de votre API et tester diverses fonctions. La documentation couvre les composants nécessaires de votre API, notamment - API endpoints - Structure des données de demande et de réponse - Méthodes HTTP et codes d'état - Authentification et autorisation - En-têtes et paramètres de requête personnalisés

Tester votre API avec Swagger

L'interface Swagger agit comme un client pour votre API, vous permettant d'envoyer des requêtes à votre serveur API et de recevoir des réponses. Pour tester une API spécifique endpoint:

Trouvez le endpoint que vous voulez tester dans le Swagger UI . Cliquez sur le bouton "Try it Out" à côté de endpoint . Remplissez les paramètres requis et cliquez sur 'Execute'. L'interface utilisateur affiche la réponse du serveur, y compris le code d'état, les en-têtes et les données de réponse.

Ce processus vous permet de tester et de déboguer en profondeur votre API au cours du processus de développement et de vous assurer qu'elle fonctionne comme prévu.

Déploiement dans le nuage avec AppMaster

Une fois que vous avez construit et testé votre API RESTful, l'étape suivante est le déploiement. AppMaster.io facilite le déploiement de vos applications dorsalesbasées sur Go en prenant en charge l'intégration transparente avec divers services en nuage et technologies de conteneurisation. Lorsque vous êtes satisfait de votre API et que vous êtes prêt à la déployer, suivez les étapes suivantes :

Retournez sur le tableau de bord de votre projet AppMaster .io Studio. Cliquez sur le bouton "Publish" situé dans le coin supérieur droit du tableau de bord. AppMaster .io générera le code source de votre application, le compilera, exécutera des tests et l'empaquettera dans des conteneurs Docker (pour les applications dorsales). Une fois le processus de publication terminé, vous recevrez un fichier binaire exécutable (pour les abonnements Business et Business+) ou le code source (pour les abonnements Enterprise). Avec les fichiers générés, vous pouvez déployer votre application backend chez le fournisseur de cloud de votre choix ou l'héberger sur site.

Le principal avantage de l'utilisation de AppMaster.io pour le déploiement est sa flexibilité et sa compatibilité avec un large éventail de fournisseurs de cloud. Cela vous permet de choisir le meilleur fournisseur pour les besoins spécifiques de votre application et d'évoluer en fonction de vos besoins.

Ajouter la sécurité et l'authentification

La sécurité et l'authentification sont des éléments essentiels pour toute API, car elles garantissent que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données et aux fonctionnalités de votre application. AppMaster.io facilite la mise en œuvre de mécanismes de sécurité puissants tels que le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), les jetons d'authentification et le cryptage SSL/TLS.

Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Le contrôle d'accès basé sur les rôles est une méthode largement utilisée pour gérer l'accès des utilisateurs aux ressources en fonction des rôles et des autorisations. Dans AppMaster.io, vous pouvez définir des rôles personnalisés et attribuer des autorisations spécifiques pour contrôler l'accès à votre API endpoints, ce qui facilite la gestion de l'accès en fonction de votre structure organisationnelle. Pour mettre en œuvre le RBAC dans votre API :

Créez des rôles d'utilisateur dans le AppMaster .io Studio. Attribuez des autorisations d'accès aux rôles pour chaque API endpoint en utilisant une combinaison de méthodes HTTP et endpoints . Utilisez les rôles créés pour gérer vos utilisateurs et leurs droits d'accès.

Jetons d'authentification

Les jetons d'authentification sont une méthode populaire pour sécuriser l'API endpoints. AppMaster.io prend en charge les jetons Web JSON (JWT) pour garantir un accès sécurisé à l'API de votre application endpoints. Lorsqu'un utilisateur s'authentifie auprès de votre application, le serveur génère un JWT avec un délai d'expiration spécifié. L'application cliente inclut alors le JWT dans l'en-tête "Authorization" des requêtes ultérieures, ce qui permet au serveur d'authentifier l'utilisateur. Pour mettre en œuvre l'authentification basée sur les JWT dans votre API construite à l'aide de AppMaster.io:

Créez une authentification endpoint dans votre API pour échanger les informations d'identification de l'utilisateur contre un JWT. Générez des jetons JWT et définissez leur délai d'expiration en fonction de vos exigences de sécurité. Assurez-vous que votre serveur valide le jeton dans l'en-tête "Authorization" de chaque requête.

Chiffrement SSL/TLS

Une communication sécurisée est essentielle pour toute API, et AppMaster.io prend en charge le cryptage SSL/TLS pour protéger les données transmises entre les clients et les serveurs. Lorsque vous hébergez votre API en utilisant un fournisseur de services en nuage ou sur site, assurez-vous que votre serveur est configuré pour utiliser HTTPS au lieu de HTTP, et obtenez un certificat SSL valide auprès d'une autorité de certification de confiance. En tirant parti de AppMaster.io et Go pour vos besoins de développement d'API RESTful, vous serez sur la bonne voie pour créer facilement des API puissantes, sécurisées et évolutives. Prenez une longueur d'avance dans le secteur concurrentiel du développement de logiciels en exploitant la puissance et l'efficacité de laplateforme sans code AppMaster.io .

Intégration avec d'autres services

L'un des principaux avantages de la création d'API RESTful est la possibilité d'intégrer d'autres services, outils et applications. Cela permet non seulement d'élargir la portée de votre application, mais aussi de favoriser la réutilisation des composants existants dans l'écosystème logiciel. Dans cette section, nous aborderons les différentes possibilités d'intégration disponibles avec Go et la plateforme AppMaster, ce qui vous permettra de créer des API RESTful réellement polyvalentes.

Intégrations d'API tierces

Un cas d'utilisation courant pour l'intégration de votre API RESTful basée sur Go avec d'autres services est l'utilisation d'API tierces. Ceci peut être réalisé de manière transparente en utilisant la bibliothèque standard étendue de Go et le support robuste des paquets. Le paquetage `net/http`, en particulier, facilite une communication efficace avec les API externes, en simplifiant le processus de requêtes HTTP et de traitement des réponses.

AppMaster En complément, le Business Process Designer (BP) vous permet d'effectuer des opérations complexes de logique commerciale. Vous pouvez incorporer des intégrations d'API tierces directement dans le flux visuel de vos processus métier, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts. En outre, la plateforme garantit que ces intégrations sont sécurisées, évolutives et faciles à maintenir.

Intégrations de bases de données

Une API RESTful puissante nécessite souvent une intégration avec des bases de données pour stocker, récupérer et traiter les données. Go, qui est un langage puissant, offre diverses bibliothèques et paquets pour une connectivité et une gestion transparentes des bases de données. Parmi les bibliothèques les plus populaires, citons `gorm` pour les opérations de base de données basées sur l'ORM et `sqlx` pour les requêtes SQL avancées.

Avec AppMaster, vous pouvez concevoir et créer visuellement vosmodèles de données (schéma de base de données), en intégrant sans effort n'importe quelle base de données compatible avec PostgreSQL comme source principale de données. La plateforme génère les scripts de migration de schéma de base de données nécessaires, garantissant une gestion efficace de vos structures de données. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la logique de votre application plutôt que de vous préoccuper des opérations et des configurations de base de données de bas niveau.

Intégration des communications en temps réel

Les applications d'aujourd'hui exigent souvent des mises à jour et des communications en temps réel entre le serveur et les clients. Le modèle de concurrence robuste de Go, avec ses goroutines et ses canaux, vous permet de gérer efficacement ces exigences en temps réel. Avec l'implémentation correcte de WebSockets, vous pouvez mettre à niveau vos API RESTful pour prendre en charge les événements en temps réel.

AppMaster L'API RESTful vous permet de créer des WebSockets endpoints de manière transparente dans le schéma directeur de l'API, ce qui permet une communication bidirectionnelle entre les clients et votre service d'arrière-plan. En combinant cette fonctionnalité avec le concepteur visuel BP de la plateforme, vous pouvez traiter efficacement les messages WebSocket entrants et sortants dans la logique commerciale de votre API.

Intégration de l'architecture microservices

L'architecture microservices a gagné en popularité grâce à sa capacité à décomposer de grandes applications monolithiques en composants plus petits, évolutifs et indépendants. Go est un excellent choix pour construire des microservices, en raison de ses performances, de sa facilité de déploiement et de son utilisation efficace des ressources.

La plateforme AppMaster simplifie le développement et le déploiement d'applications basées sur les microservices grâce à la prise en charge de plusieurs services dorsaux dans les plans d'abonnement Business et Business+. Vous pouvez ainsi créer, gérer et faire évoluer facilement vos microservices, ce qui favorise une architecture d'application modulaire et efficace.

Conclusion

En intégrant votreAPI RESTful Go à divers autres services et outils, vous pouvez créer des applications plus puissantes et plus riches en fonctionnalités. Les plateformes AppMaster ne se contentent pas de rationaliser ce processus d'intégration, elles offrent également un moyen visuel et simple de concevoir, développer et déployer vos API. Qu'il s'agisse d'API tierces, de bases de données, d'événements en temps réel ou d'architecture microservices, les possibilités sont vraiment infinies avec Go et AppMaster à votre disposition.