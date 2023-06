Compreender as API RESTful

As API RESTful (Representational State Transfer) são uma abordagem amplamente adoptada para conceber e criar interfaces de programação de aplicações(API) que facilitam a integração de aplicações de software. Permitem a comunicação sem descontinuidades entre diferentes partes de uma aplicação ou a comunicação entre várias aplicações através da transferência de dados pela Web via HTTP. A arquitectura REST segue um conjunto de restrições e melhores práticas que visam melhorar o desempenho, a escalabilidade e a facilidade de manutenção dos serviços Web.

Ao conceber uma API RESTful, é essencial seguir as seis restrições principais indicadas abaixo:

Ausência de estado: As API RESTful não armazenam qualquer informação do lado do servidor sobre o cliente ou o seu estado actual. Em vez disso, cada pedido de um cliente para um servidor deve conter todas as informações necessárias para que o servidor o processe. Arquitectura cliente-servidor: Cada API RESTful é separada em duas partes principais: o cliente e o servidor. Os clientes gerem a interface do utilizador, enquanto os servidores gerem o armazenamento e o processamento dos dados. Esta separação permite uma melhor separação de preocupações, escalonamento independente e manutenção mais fácil. Capacidade de armazenamento em cache: As respostas da API podem ser armazenadas em cache, o que significa que os clientes podem armazenar uma cópia da resposta e reutilizá-la sem solicitar novamente os mesmos dados ao servidor. Isto pode melhorar significativamente o desempenho e a eficiência. Sistema em camadas: As API RESTful seguem uma arquitectura de sistema em camadas em que os componentes de uma camada apenas vêem os componentes imediatamente acima ou abaixo deles. Isso resulta em um design mais modular que é mais fácil de manter e escalar conforme necessário. Código sob demanda: Embora não seja obrigatório, o REST permite o download opcional e a execução de código no lado do cliente, como JavaScript, para estender a funcionalidade quando necessário. Interface uniforme: As APIs RESTful dependem de um conjunto padrão de métodos HTTP (como GET, POST, PUT e DELETE) para criar uma interface consistente para comunicação. Isto simplifica o processo de interacção com a API e torna a sua implementação mais intuitiva.

Por que escolher Go para o desenvolvimento de API RESTful?

Go, também conhecida como Golang, é uma linguagem de programação compilada e estaticamente tipada criada pelo Google. Ao longo dos anos, Go ganhou força considerável na comunidade de desenvolvimento devido à sua simplicidade, desempenho e ferramentas robustas. Tornou-se particularmente popular para o desenvolvimento de back-end e, mais especificamente, para a criação de APIs RESTful. Algumas das razões para escolher Go para o desenvolvimento de API RESTful são:

Desempenho: Como uma linguagem compilada, Go apresenta vantagens de desempenho impressionantes sobre linguagens interpretadas como Python, PHP ou Ruby. Isso torna o Go um forte concorrente para a construção de APIs RESTful escaláveis e de alto desempenho que podem lidar eficientemente com um grande número de solicitações com baixa latência. Concorrência: Os recursos de concorrência embutidos do Go, como Goroutines e canais, tornam mais simples e mais eficiente lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. A concorrência é vital para APIs RESTful que precisam atender a várias solicitações simultaneamente, especialmente em aplicativos de alto tráfego. Biblioteca padrão forte: Go tem uma biblioteca padrão rica que inclui funcionalidade para lidar com solicitações HTTP, codificação e decodificação JSON e interação com bancos de dados. Essa biblioteca abrangente pode simplificar significativamente o desenvolvimento de APIs RESTful e minimizar a dependência de pacotes de terceiros. Tipagem estática e segurança de tipos: O sistema de tipagem rigoroso do Go ajuda a detectar erros durante a compilação, levando a um código mais robusto, seguro e de fácil manutenção. A segurança de tipos é especialmente útil quando se lida com validação de dados, facilitando a criação de APIs RESTful fiáveis. Facilidade de implantação: Como Go compila para um único binário sem dependências externas, a implantação de APIs RESTful baseadas em Go é muito fácil. Isto permite uma distribuição e escalonamento mais fáceis, bem como uma configuração simples para ambientes de desenvolvimento.

Como AppMaster.io pode ajudar

A plataforma AppMaster.io é um divisor de águas quando se trata de criar APIs RESTful com Go. Ao aproveitar o poder da plataforma AppMaster 's no-code, os desenvolvedores podem projetar, criar e implantar APIs RESTful em uma fração do tempo que levaria com a codificação tradicional.

Com AppMaster.io, os programadores podem criar modelos de dados complexos, definir a lógica empresarial e configurar a API endpoints utilizando uma abordagem visual. Além disso, a plataforma pode gerar automaticamente o código-fonte para aplicações de back-end em Go, o que a torna uma excelente escolha para quem procura tirar partido das vantagens de Go sem passar inúmeras horas a codificar à mão.

Alguns dos principais recursos que tornam o AppMaster.io uma excelente opção para o desenvolvimento de API RESTful usando Go incluem:

Design visual do plano de back-end para criar modelos de dados e configurar endpoints

Designer de processos comerciais para definir visualmente a lógica comercial

Geração automática de código-fonte para aplicativos de back-end baseados em Go

Geração de documentação Swagger para documentação e teste de API sem esforço

Fácil implementação na nuvem com suporte paracontentores Docker

Docker Recursos de segurança incorporados e suporte para autenticação

Capacidades de integração com uma variedade de serviços de terceiros

Com a ajuda de AppMaster.io, a criação e a implantação de APIs RESTful poderosas, escaláveis e de fácil manutenção com Go podem ser alcançadas em questão de horas, proporcionando uma vantagem competitiva em termos de eficiência de tempo e custo.

Navegando na plataforma AppMaster

A plataforma AppMaster.io é uma poderosa ferramenta sem código que permite aos utilizadores criar aplicações de backend, Web e móveis sem terem de escrever qualquer código. Com a sua interface abrangente e de fácil utilização, a plataforma acelera significativamente o processo de desenvolvimento. Nesta seção, vamos guiá-lo para começar a usar a plataforma, para que possa projetar e criar APIs RESTful com Go de forma eficiente.

Para começar, inscreva-se para umaconta gratuita , que lhe dará acesso ao plano Learn & Explore. Ao fazer o login, será apresentado o painel principal para gerenciar seus projetos.

Clique no botão "Criar novo projecto" para começar. Seleccione "Backend" como o tipo de projecto para a sua API RESTful, dê um nome ao seu projecto e clique em "Next" Pode escolher qualquer fornecedor de nuvem para o seu projecto, como AWS, Google Cloud Platform, ou Microsoft Azure, de acordo com a sua preferência.

Assim que o seu projecto for criado, deverá ser levado para a página principal do seu novo projecto. Encontrará uma barra lateral com várias secções, como Modelos de Dados, Processos Empresariais, Endpoints, Armazenamento, Cron Jobs e Definições. Essas seções ajudarão você a criar sua API usando AppMaster.io's recursos em uma brisa.

Criando a API com AppMaster 's Backend Blueprint

A criação de APIs RESTful envolve trabalhar com vários recursos e executar operações CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Excluir) nesses recursos. Com AppMaster.io's recurso Backend Blueprint, você pode projetar visualmente modelos de dados, lógica comercial e servidor endpoints para sua API.

Comece por clicar na secção "Modelos de dados" na barra lateral, onde poderá definir os recursos da sua API. Clique em "Criar novo modelo de dados" para conceber um novo recurso para a sua API. Ser-lhe-á pedido que forneça um nome para o seu novo modelo de dados, bem como que especifique os campos com os respectivos tipos. Por exemplo, pode criar um modelo de dados "Customer" (Cliente) com campos como "Name" (Nome), "Email" (E-mail ) e "Phone Number" (Número de telefone).

Uma vez definido o seu modelo de dados, pode gerar automaticamente scripts de migração do esquema da base de dados, o que lhe permitirá manter o controlo de versões do seu esquema. Isto permite uma actualização sem problemas do esquema da base de dados à medida que os requisitos do projecto se alteram.

Definir a lógica empresarial com o Business Process Designer

O Business Process Designer é uma ferramenta visual na plataforma AppMaster.io que lhe permite criar lógica comercial para a sua API, sem ter de escrever qualquer código. Este é um aspecto crucial da criação de APIs rápidas e poderosas, uma vez que lhe permite controlar o fluxo de dados e executar tarefas de forma coordenada.

Para começar, clique na secção "Business Processes" na barra lateral. Verá uma lista de processos empresariais associados à sua API. Para criar um novo processo empresarial, clique em "Create New Business Process" e forneça um nome para o seu processo.

No Designer de processos empresariais, pode drag and drop nós que representam várias tarefas, como "Criar registo", "Actualizar registo", "Enviar e-mail", entre outros, ligando-os num fluxograma visual que representa a lógica subjacente da sua API. Também pode editar as propriedades de cada nó, definindo parâmetros e configurando-os conforme necessário. Esta interface flexível e intuitiva permite-lhe criar uma lógica comercial tão sofisticada quanto necessário para a sua API.

Uma vez definidos os seus processos empresariais, pode ligá-los ao servidor endpoints na secção "Endpoints" de , que permite à sua API receber pedidos e executar a lógica empresarial correspondente. Dessa forma, sua API RESTful se torna um serviço rápido e poderoso orientado por dados que pode ser facilmente consumido por clientes, como aplicativos da Web ou móveis.

Documentando e testando sua API com Swagger

A documentação adequada é crucial para qualquer API, pois ajuda a entender a finalidade e o uso de diferentes endpoints. Para facilitar isso, a plataforma AppMaster.io gera automaticamente a documentação Swagger (OpenAPI) para o servidor endpoints de cada projeto. Swagger é um conjunto amplamente utilizado de ferramentas de documentação de API que permite que os desenvolvedores projetem, criem, documentem e consumam APIs RESTful. A interface do usuário Swagger oferece uma interface amigável para visualizar e interagir com os recursos da sua API.

Gerando documentação Swagger de AppMaster.io

Veja como você pode obter a documentação Swagger para sua API criada na plataforma AppMaster.io.

Abra o painel do projeto na sua conta AppMaster .io Studio. Clique na guia "Documentação da API" no lado esquerdo do painel. No painel exibido, você encontrará arquivos JSON ou YAML compatíveis com Swagger gerados para sua API, juntamente com um link para a interface do usuário Swagger .

Ao clicar no link Swagger UI, será iniciada uma interface interativa baseada na Web, na qual é possível exibir detalhes sobre sua API e testar várias funções. A documentação abrange os componentes necessários da sua API, incluindo: - API endpoints - Estrutura de dados de solicitação e resposta - Métodos HTTP e códigos de status - Autenticação e autorização - Cabeçalhos personalizados e parâmetros de consulta

Testando sua API com Swagger

A interface do usuário Swagger atua como um cliente para sua API, permitindo que você envie solicitações para o servidor da API e receba respostas. Para testar uma API específica endpoint:

Localize a endpoint que pretende testar na Swagger UI . Clique no botão 'Try it Out' (Experimentar) junto a endpoint . Preencha os parâmetros necessários e clique em 'Executar'. A interface do usuário exibirá a resposta do servidor, incluindo o código de status, os cabeçalhos e os dados da resposta.

Este processo permite-lhe testar e depurar exaustivamente a sua API durante o processo de desenvolvimento e garantir que funciona como pretendido.

Implantação na nuvem com AppMaster

Depois de criar e testar sua API RESTful, a próxima etapa é a implantação. AppMaster.io facilita a implantação de seus aplicativos de back-endbaseados em Go, oferecendo suporte à integração perfeita com vários serviços de nuvem e tecnologias de conteinerização. Quando estiver satisfeito com sua API e estiver pronto para implantar, siga estas etapas:

Retorne ao painel do seu projeto AppMaster .io Studio. Clique no botão "Publicar" localizado no canto superior direito do painel. AppMaster O .io irá gerar o código-fonte do seu aplicativo, compilá-lo, executar testes e empacotá-lo em contêineres do Docker (para aplicativos de back-end). Após a conclusão do processo de publicação, receberá um ficheiro binário executável (para subscrições Business e Business+) ou código-fonte (para subscrições Enterprise). Com os ficheiros gerados, pode implementar a sua aplicação backend no fornecedor de serviços cloud da sua escolha ou alojá-la no local.

A principal vantagem de usar AppMaster.io para implantação é sua flexibilidade e compatibilidade com uma ampla gama de provedores de nuvem. Isto permite-lhe escolher o melhor fornecedor para os seus requisitos específicos de aplicação e escalar conforme necessário.

Adicionando segurança e autenticação

A segurança e a autenticação são componentes vitais para qualquer API, garantindo que apenas os utilizadores autorizados podem aceder aos dados e à funcionalidade da sua aplicação. AppMaster.io facilita a implementação de mecanismos de segurança poderosos, como o controlo de acesso baseado em funções (RBAC), tokens de autenticação e encriptação SSL/TLS.

Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)

O RBAC é um método amplamente utilizado para gerir o acesso dos utilizadores a recursos com base em funções e permissões. Em AppMaster.io, pode definir funções personalizadas e atribuir permissões específicas para controlar o acesso à sua API endpoints, facilitando a gestão do acesso de acordo com a sua estrutura organizacional. Para implementar o RBAC na sua API:

Crie funções de utilizador no AppMaster .io Studio. Atribua permissões de acesso às funções para cada API endpoint utilizando uma combinação de métodos HTTP e endpoints . Utilize as funções criadas para gerir os seus utilizadores e os seus direitos de acesso.

Tokens de autenticação

Os tokens de autenticação são um método popular para proteger a API endpoints. AppMaster.io suporta JSON Web Tokens (JWT) para garantir o acesso seguro à API da sua aplicação endpoints. Quando um utilizador se autentica na sua aplicação, o servidor gera um JWT com um tempo de expiração especificado. A aplicação cliente inclui então o JWT no cabeçalho "Authorization" dos pedidos subsequentes, permitindo que o servidor autentique o utilizador. Para implementar a autenticação baseada em JWT em sua API criada usando AppMaster.io:

Crie uma autenticação endpoint na sua API para trocar as credenciais do utilizador por um JWT. Gere tokens JWT e defina o seu tempo de expiração de acordo com os seus requisitos de segurança. Certifique-se de que o seu servidor valida o token no cabeçalho "Authorization" de cada pedido.

Encriptação SSL/TLS

A comunicação segura é essencial para qualquer API, e AppMaster.io suporta a encriptação SSL/TLS para proteger os dados transmitidos entre clientes e servidores. Ao hospedar sua API usando um provedor de nuvem ou no local, certifique-se de que seu servidor esteja configurado para usar HTTPS em vez de HTTP e obtenha um certificado SSL válido de uma Autoridade de Certificação confiável. Ao aproveitar AppMaster.io e Go para suas necessidades de desenvolvimento de API RESTful, você estará no caminho certo para criar APIs poderosas, seguras e escalonáveis com facilidade. Dê a si mesmo uma vantagem no competitivo setor de desenvolvimento de software atual, aproveitando o poder e a eficiência que aplataforma sem código AppMaster.io tem a oferecer.

Integração com outros serviços

Uma das maiores vantagens da criação de APIs RESTful é a capacidade de integração com vários outros serviços, ferramentas e aplicativos. Isto não só alarga o âmbito da sua aplicação, como também promove a reutilização de componentes existentes no ecossistema de software. Nesta secção, discutiremos as diferentes possibilidades de integração disponíveis com o Go e a plataforma AppMaster, permitindo-lhe criar APIs RESTful verdadeiramente versáteis.

Integrações de APIs de terceiros

Um caso de uso comum para integrar sua API RESTful baseada em Go com outros serviços é consumir APIs de terceiros. Isso pode ser alcançado sem problemas, utilizando a extensa biblioteca padrão do Go e o suporte robusto a pacotes. O pacote `net/http`, em particular, facilita a comunicação eficiente com APIs externas, simplificando o processo de fazer solicitações HTTP e lidar com respostas.

AppMaster O software de gestão de processos complementa isto, permitindo-lhe executar operações lógicas empresariais complexas através do Business Process (BP) Designer. Pode incorporar integrações de API de terceiros directamente no fluxo visual dos seus processos empresariais, poupando-lhe tempo e esforço. Além disso, a plataforma garante que essas integrações são seguras, escaláveis e fáceis de manter.

Integrações de bases de dados

Uma API RESTful poderosa requer frequentemente a integração com bases de dados para armazenar, recuperar e processar dados. Go, sendo uma linguagem poderosa, oferece várias bibliotecas e pacotes para conectividade e gerenciamento de banco de dados sem problemas. Algumas bibliotecas populares incluem `gorm` para operações de banco de dados baseadas em ORM e `sqlx` para consultas SQL avançadas.

Com AppMaster, pode conceber e criar visualmenteos seusmodelos de dados (esquema de base de dados), integrando-se sem esforço com qualquer base de dados compatível com PostgreSQL como fonte de dados primária. A plataforma gera os scripts de migração do esquema da base de dados necessários, garantindo uma gestão eficiente das suas estruturas de dados. Desta forma, pode concentrar-se mais na lógica da sua aplicação em vez de se preocupar com as operações e configurações de baixo nível da base de dados.

Integração de comunicações em tempo real

As aplicações actuais exigem frequentemente actualizações em tempo real e comunicação entre o servidor e os clientes. O modelo robusto de simultaneidade do Go com goroutines e canais permite-lhe lidar eficazmente com esses requisitos em tempo real. Com a implementação adequada de WebSockets, você pode atualizar suas APIs RESTful para suportar eventos em tempo real.

AppMaster permite criar WebSockets endpoints sem problemas no blueprint da API, permitindo a comunicação bidireccional entre os clientes e o seu serviço de backend. Combinando esta funcionalidade com o BP Designer visual da plataforma, pode processar eficazmente as mensagens WebSocket de entrada e de saída na lógica comercial da sua API.

Integração da arquitectura de microsserviços

A arquitectura de microsserviços ganhou popularidade pela sua capacidade de dividir grandes aplicações monolíticas em componentes mais pequenos, escaláveis e independentes. Go é uma excelente escolha para a construção de microsserviços, devido ao seu desempenho, facilidade de implantação e utilização eficiente de recursos.

A plataforma AppMaster simplifica o desenvolvimento e a implantação de aplicativos baseados em microsserviços com suporte para vários serviços de back-end nos planos de assinatura Business e Business+. Isto permite-lhe criar, gerir e dimensionar facilmente os seus microsserviços, promovendo uma arquitectura de aplicações modular e eficiente.

Conclusão

Ao integrar suaAPI RESTful Go-built com vários outros serviços e ferramentas, você pode criar aplicativos mais potentes e ricos em recursos. As plataformas AppMaster não apenas simplificam esse processo de integração, mas também oferecem uma maneira visual e descomplicada de projetar, desenvolver e implantar suas APIs. Quer se trate de APIs de terceiros, bases de dados, eventos em tempo real ou arquitectura de microsserviços, as possibilidades são verdadeiramente infinitas com Go e AppMaster à sua disposição.