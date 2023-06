RESTful API's begrijpen

RESTful (Representational State Transfer) API's zijn een veelgebruikte benadering voor het ontwerpen en bouwen van applicatieprogramma-interfaces(API's) die het gemakkelijker maken om softwaretoepassingen te integreren. Ze maken naadloze communicatie tussen verschillende delen van een applicatie of communicatie tussen meerdere applicaties mogelijk door gegevens via HTTP over het web te versturen. De REST-architectuur volgt een reeks beperkingen en best practices die gericht zijn op het verbeteren van de prestaties, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid van webservices.

Bij het ontwerpen van een RESTful API is het essentieel om de zes primaire beperkingen hieronder te volgen:

Staatloosheid: RESTful API's slaan geen server-side informatie op over de client of zijn huidige status. In plaats daarvan moet elk verzoek van een client aan een server alle benodigde informatie bevatten zodat de server het kan verwerken. Client-server architectuur: Elke RESTful API is verdeeld in twee primaire delen: de client en de server. Clients behandelen de gebruikersinterface terwijl servers de gegevensopslag en -verwerking beheren. Deze scheiding zorgt voor een betere scheiding van zorgen, onafhankelijke schaalbaarheid en eenvoudiger onderhoud. Cacheerbaarheid: API antwoorden kunnen in de cache worden opgeslagen, wat betekent dat clients een kopie van het antwoord kunnen opslaan en hergebruiken zonder dezelfde gegevens opnieuw aan te vragen bij de server. Dit kan zowel de prestaties als de efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Gelaagd systeem: RESTful API's volgen een gelaagde systeemarchitectuur waarin componenten binnen een laag alleen de componenten direct erboven of eronder zien. Dit resulteert in een meer modulair ontwerp dat gemakkelijker te onderhouden en naar behoefte op te schalen is. Code op aanvraag: Hoewel niet verplicht, maakt REST het mogelijk om optioneel code te downloaden en uit te voeren aan de client-kant, zoals JavaScript, om de functionaliteit uit te breiden wanneer dat nodig is. Uniforme interface: RESTful API's vertrouwen op een standaardset HTTP-methodes (zoals GET, POST, PUT en DELETE) om een consistente interface voor communicatie te creëren. Dit vereenvoudigt het proces van interactie met de API en maakt het intuïtiever om te implementeren.

Waarom Go kiezen voor RESTful API ontwikkeling?

Go, ook bekend als Golang, is een statisch getypeerde, gecompileerde programmeertaal gemaakt door Google. In de loop der jaren heeft Go behoorlijk aan populariteit gewonnen in de ontwikkelgemeenschap vanwege zijn eenvoud, prestaties en robuuste tooling. Het is vooral populair geworden voor backend-ontwikkeling, en meer specifiek voor het bouwen van RESTful API's. Enkele redenen om Go te kiezen voor RESTful API-ontwikkeling zijn:

Prestaties: Als gecompileerde taal heeft Go indrukwekkende prestatievoordelen ten opzichte van geïnterpreteerde talen zoals Python, PHP of Ruby. Dit maakt Go een sterke mededinger voor het bouwen van krachtige, schaalbare RESTful API's die efficiënt een groot aantal verzoeken kunnen verwerken met een lage latentie. Concurrency: Go's ingebouwde concurrency functies, zoals Goroutines en channels, maken het eenvoudiger en efficiënter om meerdere taken tegelijkertijd af te handelen. Concurrency is van vitaal belang voor RESTful API's die meerdere verzoeken tegelijk moeten verwerken, vooral in toepassingen met veel verkeer. Sterke standaardbibliotheek: Go heeft een rijke standaardbibliotheek die functionaliteit bevat voor het afhandelen van HTTP-verzoeken, JSON codering en decodering, en interactie met databases. Deze uitgebreide bibliotheek kan de ontwikkeling van RESTful API's aanzienlijk vereenvoudigen en de afhankelijkheid van pakketten van derden minimaliseren. Statische typering en typeveiligheid: Go's strikte typeringssysteem helpt fouten op te vangen tijdens het compileren, wat leidt tot robuustere, veiligere en beter onderhoudbare code. Typeveiligheid is vooral nuttig bij gegevensvalidatie, waardoor het gemakkelijker wordt om betrouwbare RESTful API's te bouwen. Eenvoudige implementatie: Omdat Go compileert tot een enkel binair bestand zonder externe afhankelijkheden, is het implementeren van op Go gebaseerde RESTful API's een fluitje van een cent. Dit zorgt voor eenvoudigere distributie en schaalbaarheid, evenals een pijnloze setup voor ontwikkelomgevingen.

Hoe AppMaster.io kan helpen

Het AppMaster.io platform is een game-changer als het gaat om het bouwen van RESTful API's met Go. Door gebruik te maken van de kracht van AppMaster 's no-code platform, kunnen ontwikkelaars RESTful API's ontwerpen, bouwen en implementeren in een fractie van de tijd die het zou kosten met traditionele codering.

Met AppMaster.io kunnen ontwikkelaars complexe datamodellen maken, bedrijfslogica definiëren en API's endpoints configureren met behulp van een visuele benadering. Bovendien kan het platform automatisch broncode genereren voor back-end applicaties in Go, waardoor het een uitstekende keuze is voor diegenen die de voordelen van Go willen benutten zonder talloze uren met de hand te hoeven coderen.

Enkele van de belangrijkste functies die AppMaster.io tot een uitstekende keuze maken voor RESTful API-ontwikkeling met behulp van Go zijn:

Visueel backend blauwdrukontwerp voor het maken van datamodellen en het configureren van endpoints

Business Process Designer voor het visueel definiëren van bedrijfslogica

Automatische generatie van broncode voor op Go gebaseerde backend-toepassingen

Swagger-documentatiegeneratie voor moeiteloos API-documenteren en testen

Eenvoudige implementatie in de cloud met Docker-containerondersteuning

Docker-containerondersteuning Ingebouwde beveiligingsfuncties en ondersteuning voor authenticatie

Integratiemogelijkheden met een verscheidenheid aan services van derden

Met de hulp van AppMaster.io kunnen krachtige, schaalbare en onderhoudbare RESTful API's met Go in een paar uur gebouwd en geïmplementeerd worden, wat u een concurrentievoordeel geeft in zowel tijd als kostenefficiëntie.

Navigeren door het AppMaster platform

Het AppMaster.io platform is een krachtige no-code tool waarmee gebruikers backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken zonder code te hoeven schrijven. Met zijn uitgebreide en gebruiksvriendelijke interface versnelt het platform het ontwikkelingsproces aanzienlijk. In deze sectie begeleiden we je bij het aan de slag gaan met het platform, zodat je efficiënt RESTful API's kunt ontwerpen en bouwen met Go.

Om te beginnen meld je je aan voor eengratis account op , waarmee je toegang krijgt tot het plan Learn & Explore. Na het inloggen zie je het hoofddashboard voor het beheren van je projecten.

Klik op de knop "Nieuw project maken" om te beginnen. Selecteer "Backend" als het projecttype voor je RESTful API, geef je project een naam en klik op "Volgende" Je kunt elke cloudprovider kiezen voor je project, zoals AWS, Google Cloud Platform of Microsoft Azure, afhankelijk van je voorkeur.

Zodra je project is aangemaakt, kom je op de hoofdpagina van je nieuwe project. Je zult een zijbalk vinden met verschillende secties zoals Data Modellen, Bedrijfsprocessen, Endpoints, Opslag, Cron Jobs en Instellingen. Deze secties helpen je om je API in een handomdraai te maken met behulp van AppMaster.io's functies.

De API maken met AppMaster 's Backend Blueprint

Het creëren van RESTful API's omvat het werken met verschillende bronnen en het uitvoeren van CRUD (Create, Read, Update, Delete) operaties op deze bronnen. Met AppMaster.io's Backend Blueprint functie kun je visueel datamodellen, bedrijfslogica en server endpoints voor je API ontwerpen.

Klik eerst op "Data Models" in de zijbalk, waar je de bronnen van je API kunt definiëren. Klik op "Create New Data Model" om een nieuwe bron voor je API te ontwerpen. Je wordt gevraagd om een naam op te geven voor je nieuwe datamodel en om velden met hun respectievelijke types te specificeren. Je kunt bijvoorbeeld een "Customer" datamodel maken met velden als "Name", "Email," en "Phone Number".

Zodra uw datamodel is gedefinieerd, kunt u automatisch database schema migratie scripts genereren, waardoor u versiebeheer voor uw schema kunt behouden. Dit maakt een naadloze upgrade van je databaseschema mogelijk als je projectvereisten veranderen.

Bedrijfslogica definiëren met Business Process Designer

De Business Process Designer is een visueel hulpmiddel in het AppMaster.io platform waarmee u business logica voor uw API kunt creëren zonder code te hoeven schrijven. Dit is een cruciaal aspect van het bouwen van snelle en krachtige API's, omdat het je in staat stelt de gegevensstroom te controleren en taken op een gecoördineerde manier uit te voeren.

Klik om te beginnen op "Bedrijfsprocessen" in de zijbalk. U ziet een lijst met bedrijfsprocessen die aan uw API zijn gekoppeld. Om een nieuw bedrijfsproces aan te maken, klik je op "Nieuw bedrijfsproces aanmaken" en geef je een naam op voor je proces.

In de Business Process Designer, kunt u drag and drop knooppunten die verschillende taken vertegenwoordigen, zoals "Create Record", "Update Record", "Send Email", en meer, met elkaar verbinden in een visueel stroomschema dat de onderliggende logica van uw API weergeeft. Je kunt ook de eigenschappen voor elk knooppunt bewerken, parameters definiëren en ze naar behoefte configureren. Met deze flexibele en intuïtieve interface kun je de verfijnde bedrijfslogica creëren die je nodig hebt voor je API.

Zodra je bedrijfsprocessen gedefinieerd zijn, kun je ze koppelen aan server endpoints in de "Endpoints" sectie, waardoor je API verzoeken kan ontvangen en de corresponderende bedrijfslogica kan uitvoeren. Op deze manier wordt uw RESTful API een snelle en krachtige gegevensgestuurde service die eenvoudig kan worden geconsumeerd door clients zoals web- of mobiele applicaties.

Uw API documenteren en testen met Swagger

Goede documentatie is cruciaal voor elke API, omdat het je helpt het doel en het gebruik van verschillende endpoints te begrijpen. Om dit te vergemakkelijken genereert het AppMaster.io platform automatisch Swagger (OpenAPI) documentatie voor de server endpoints voor elk project. Swagger is een veelgebruikte set API-documentatietools waarmee ontwikkelaars RESTful API's kunnen ontwerpen, bouwen, documenteren en gebruiken. De Swagger UI biedt een gebruiksvriendelijke interface om de bronnen van je API te visualiseren en ermee te communiceren.

Swagger-documentatie genereren van AppMaster.io

Zo verkrijg je de Swagger documentatie voor je API die gebouwd is op het AppMaster.io platform.

Open het projectdashboard in uw AppMaster .io Studio account. Klik op het tabblad 'API Documentation' aan de linkerkant van het dashboard. In het weergegeven paneel vindt u gegenereerde Swagger -conforme JSON- of YAML-bestanden voor uw API, samen met een link naar de Swagger UI.

Als je op de Swagger UI link klikt, start een interactieve, webgebaseerde interface waar je details over je API kunt bekijken en verschillende functies kunt testen. De documentatie behandelt de noodzakelijke onderdelen van uw API, waaronder: - API endpoints - Gegevensstructuur voor verzoeken en reacties - HTTP-methoden en statuscodes - Authenticatie en autorisatie - Aangepaste headers en queryparameters

Uw API testen met Swagger

De Swagger UI werkt als een client voor uw API, waarmee u verzoeken naar uw API-server kunt sturen en reacties kunt ontvangen. Om een specifieke API te testen endpoint:

Zoek de endpoint die je wilt testen in de Swagger UI . Klik op de knop 'Probeer het uit' naast de knop endpoint . Vul de vereiste parameters in en klik op 'Uitvoeren'. De UI toont het antwoord van de server, inclusief de statuscode, headers en antwoordgegevens.

Met dit proces kun je je API grondig testen en debuggen tijdens het ontwikkelproces en ervoor zorgen dat hij werkt zoals bedoeld.

Uitrollen naar de cloud AppMaster

Zodra je je RESTful API hebt gebouwd en getest, is de volgende stap de implementatie. AppMaster.io maakt de implementatie van je Go-gebaseerde backend-applicaties een fluitje van een cent door naadloze integratie met verschillende cloudservices en containerisatietechnologieën te ondersteunen. Als je tevreden bent over je API en klaar bent om te implementeren, volg dan deze stappen:

Ga terug naar het dashboard van uw AppMaster .io Studio project. Klik op de knop 'Publish' in de rechterbovenhoek van het dashboard. AppMaster .io genereert de broncode voor uw toepassing, compileert deze, voert tests uit en verpakt deze in Docker-containers (voor back-end toepassingen). Nadat het publicatieproces is voltooid, ontvangt u een uitvoerbaar binair bestand (voor Business en Business+ abonnementen) of broncode (voor Enterprise abonnementen). Met de gegenereerde bestanden kun je je back-end applicatie deployen naar de cloudprovider van je keuze of op locatie hosten.

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van AppMaster.io voor implementatie is de flexibiliteit en compatibiliteit met een groot aantal cloudproviders. Hierdoor kun je de beste provider kiezen voor je specifieke applicatie-eisen en naar behoefte schalen.

Beveiliging en verificatie toevoegen

Beveiliging en verificatie zijn vitale onderdelen voor elke API, die ervoor zorgen dat alleen bevoegde gebruikers toegang hebben tot de gegevens en functionaliteit van uw applicatie. AppMaster.io faciliteert de implementatie van krachtige beveiligingsmechanismen zoals rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC), verificatietokens en SSL/TLS-encryptie.

Rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)

RBAC is een veelgebruikte methode om de toegang van gebruikers tot bronnen te beheren op basis van rollen en machtigingen. In AppMaster.io kunt u aangepaste rollen definiëren en specifieke machtigingen toewijzen om de toegang tot uw API te beheren endpoints, waardoor het eenvoudig wordt om de toegang volgens uw organisatiestructuur te beheren. RBAC implementeren in uw API:

Maak gebruikersrollen aan in de AppMaster .io Studio. Wijs toegangsrechten toe aan de rollen voor elke API endpoint met behulp van een combinatie van HTTP-methodes en endpoints . Gebruik de aangemaakte rollen om uw gebruikers en hun toegangsrechten te beheren.

Authenticatie tokens

Authenticatietokens zijn een populaire methode voor het beveiligen van API's endpoints. AppMaster.io ondersteunt JSON Web Tokens (JWT) om veilige toegang tot de API van uw applicatie te garanderen endpoints. Wanneer een gebruiker zich authentiseert bij uw toepassing, genereert de server een JWT met een opgegeven verlooptijd. De clienttoepassing neemt vervolgens de JWT op in de "Authorization" header van volgende verzoeken, waardoor de server de gebruiker kan verifiëren. Om JWT-gebaseerde authenticatie te implementeren in uw API die is gebouwd met AppMaster.io:

Maak een authenticatie endpoint in uw API om gebruikersreferenties uit te wisselen voor een JWT. Genereer JWT-tokens en stel hun vervaltijd in volgens uw beveiligingsvereisten. Zorg ervoor dat uw server het token valideert in de "Authorization" header van elk verzoek.

SSL/TLS-codering

Veilige communicatie is essentieel voor elke API, en AppMaster.io ondersteunt SSL/TLS-encryptie om gegevens te beschermen die worden verzonden tussen clients en servers. Wanneer u uw API host via een cloudprovider of op locatie, zorg er dan voor dat uw server is geconfigureerd om HTTPS te gebruiken in plaats van HTTP, en verkrijg een geldig SSL-certificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie. Door gebruik te maken van AppMaster.io en Go voor uw RESTful API-ontwikkelingsbehoeften, bent u goed op weg om eenvoudig krachtige, veilige en schaalbare API's te maken. Geef jezelf een voorsprong in de concurrerende softwareontwikkelingsindustrie van vandaag door gebruik te maken van de kracht en efficiëntie die het AppMaster.io no-code platform te bieden heeft.

Integreren met andere services

Een van de grootste voordelen van het bouwen van RESTful API's is de mogelijkheid om te integreren met verschillende andere services, tools en applicaties. Dit verbreedt niet alleen de reikwijdte van je applicatie, maar bevordert ook de herbruikbaarheid van bestaande componenten in het software ecosysteem. In dit gedeelte bespreken we de verschillende integratiemogelijkheden die beschikbaar zijn met Go en het AppMaster platform, waardoor je echt veelzijdige RESTful API's kunt maken.

API-integraties van derden

Een veel voorkomende toepassing voor het integreren van je Go-gebaseerde RESTful API met andere services is het consumeren van API's van derden. Dit kan naadloos worden bereikt door gebruik te maken van Go's uitgebreide standaardbibliotheek en robuuste pakketondersteuning. Met name het `net/http` pakket maakt efficiënte communicatie met externe API's mogelijk, door het proces van het maken van HTTP-verzoeken en het afhandelen van reacties te vereenvoudigen.

AppMaster vult dit aan door je in staat te stellen complexe business logica operaties uit te voeren via de Business Process (BP) Designer. Je kunt API-integraties van derden direct opnemen in de visuele flow van je bedrijfsprocessen, waardoor je tijd en moeite bespaart. Bovendien zorgt het platform ervoor dat dergelijke integraties veilig, schaalbaar en gemakkelijk te onderhouden zijn.

Database-integraties

Een krachtige RESTful API vereist vaak integratie met databases om gegevens op te slaan, op te halen en te verwerken. Go is een krachtige taal en biedt verschillende bibliotheken en pakketten voor naadloze database connectiviteit en beheer. Enkele populaire bibliotheken zijn `gorm` voor ORM-gebaseerde databasebewerkingen en `sqlx` voor geavanceerde SQL query's.

Met AppMaster kunt u uw datamodellen (databaseschema's) visueel ontwerpen en maken, waarbij u moeiteloos integreert met elke PostgreSQL-compatibele database als uw primaire gegevensbron. Het platform genereert de vereiste scripts voor de migratie van databaseschema's, zodat uw gegevensstructuren efficiënt worden beheerd. Op deze manier kun je je meer richten op je applicatielogica in plaats van je zorgen te maken over databasebewerkingen en -configuraties op laag niveau.

Real-time communicatie-integratie

De toepassingen van vandaag vereisen vaak realtime updates en communicatie tussen de server en clients. Met Go's robuuste concurrency model met goroutines en kanalen kun je effectief omgaan met dergelijke real-time vereisten. Met de juiste implementatie van WebSockets, kun je je RESTful API's upgraden om real-time gebeurtenissen te ondersteunen.

AppMaster stelt je in staat om WebSockets endpoints naadloos in de API blauwdruk te creëren, waardoor bidirectionele communicatie tussen clients en je backend service mogelijk wordt. Door deze functionaliteit te combineren met de visuele BP Designer van het platform, kun je de inkomende en uitgaande WebSocket-berichten efficiënt verwerken in de bedrijfslogica van je API.

Integratie van Microservices-architectuur

Microservices architectuur heeft aan populariteit gewonnen vanwege de mogelijkheid om grote monolithische applicaties op te splitsen in kleinere, schaalbare en onafhankelijke componenten. Go is een uitstekende keuze voor het bouwen van microservices, gezien de prestaties, de eenvoudige implementatie en het efficiënte gebruik van bronnen.

Het AppMaster platform vereenvoudigt de ontwikkeling en implementatie van op microservices gebaseerde applicaties met ondersteuning voor meerdere backend services in de Business en Business+ abonnementsplannen. Hierdoor kunt u uw microservices eenvoudig maken, beheren en schalen, wat een modulaire en efficiënte applicatiearchitectuur bevordert.

Conclusie

Door je Go-built RESTful API te integreren met verschillende andere services en tools, kun je krachtigere applicaties met meer mogelijkheden maken. Het AppMaster platform stroomlijnt niet alleen dit integratieproces, maar biedt ook een visuele en probleemloze manier om je API's te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Of het nu gaat om API's van derden, databases, real-time gebeurtenissen of microservices architectuur, de mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos met Go en AppMaster tot je beschikking.