فهم RESTful APIs

تعد واجهات برمجة تطبيقات RESTful (النقل التمثيلي) نهجًا معتمدًا على نطاق واسع لتصميم وبناء واجهات برمجة التطبيقات ( APIs ) التي تسهل دمج تطبيقات البرامج. أنها تتيح الاتصال السلس بين أجزاء مختلفة من التطبيق أو الاتصال بين تطبيقات متعددة عن طريق نقل البيانات عبر الويب عبر HTTP. تتبع بنية REST مجموعة من القيود وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحسين أداء خدمات الويب وقابليتها للتوسع وصيانتها.

عند تصميم واجهة برمجة تطبيقات RESTful ، من الضروري اتباع القيود الأساسية الستة الواردة أدناه:

انعدام الحالة: لا تخزن واجهات برمجة تطبيقات RESTful أي معلومات من جانب الخادم حول العميل أو حالته الحالية. بدلاً من ذلك ، يجب أن يحتوي كل طلب من العميل إلى الخادم على جميع المعلومات الضرورية للخادم لمعالجته. بنية خادم العميل: يتم فصل كل واجهة برمجة تطبيقات RESTful إلى جزأين أساسيين: العميل والخادم. يتعامل العملاء مع واجهة المستخدم بينما تدير الخوادم تخزين البيانات ومعالجتها. يسمح هذا الفصل بفصل الاهتمامات بشكل أفضل ، والتحجيم المستقل ، وسهولة الصيانة. قابلية التخزين المؤقت: يمكن تخزين استجابات واجهة برمجة التطبيقات مؤقتًا ، مما يعني أنه يمكن للعملاء تخزين نسخة من الاستجابة وإعادة استخدامها دون طلب نفس البيانات من الخادم مرة أخرى. هذا يمكن أن يحسن بشكل كبير كلا من الأداء والكفاءة. نظام الطبقات: تتبع واجهات برمجة التطبيقات RESTful بنية نظام ذات طبقات حيث لا ترى المكونات داخل الطبقة إلا المكونات الموجودة فوقها أو تحتها مباشرة. ينتج عن هذا تصميم أكثر نمطية يسهل صيانته وتوسيع نطاقه حسب الحاجة. Code-On-Demand: رغم أنه ليس إلزاميًا ، يسمح REST بالتنزيل والتنفيذ الاختياري للكود من جانب العميل ، مثل JavaScript ، لتوسيع الوظائف عند الضرورة. واجهة موحدة: تعتمد واجهات برمجة التطبيقات RESTful على مجموعة قياسية من طرق HTTP (مثل GET و POST و PUT و DELETE) لإنشاء واجهة متسقة للاتصال. هذا يبسط عملية التفاعل مع API ويجعلها أكثر سهولة في التنفيذ.

لماذا تختار Go لتطوير RESTful API؟

Go ، المعروفة أيضًا باسم Golang ، هي لغة برمجة مكتوبة بشكل ثابت ومجمعة تم إنشاؤها بواسطة Google. على مر السنين ، اكتسب Go زخمًا كبيرًا في مجتمع التطوير نظرًا لبساطته وأدائه وأدواته القوية. لقد أصبح شائعًا بشكل خاص لتطوير الواجهة الخلفية ، وبشكل أكثر تحديدًا ، إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful. بعض أسباب اختيار Go لتطوير RESTful API هي:

الأداء: كلغة مترجمة ، تفتخر Go بمزايا أداء رائعة مقارنة باللغات المفسرة مثل Python أو PHP أو Ruby. هذا يجعل Go منافسًا قويًا لبناء واجهات برمجة تطبيقات RESTful عالية الأداء وقابلة للتطوير والتي يمكنها التعامل بكفاءة مع عدد كبير من الطلبات بزمن انتقال منخفض. التزامن: ميزات التزامن المضمنة في Go ، مثل تجعل القنوات والقنوات من الأسهل والأكثر كفاءة التعامل مع مهام متعددة في نفس الوقت. يعد التزامن أمرًا حيويًا لواجهات برمجة تطبيقات RESTful التي تحتاج إلى خدمة طلبات متعددة في وقت واحد ، خاصة في التطبيقات عالية الحركة. مكتبة قياسية قوية: تحتوي Go على مكتبة قياسية غنية تتضمن وظائف للتعامل مع طلبات HTTP ، تشفير وفك تشفير JSON والتفاعل مع قواعد البيانات. يمكن لهذه المكتبة الشاملة تبسيط تطوير RESTful APIs وتقليل الاعتماد على حزم الطرف الثالث. الكتابة الثابتة وسلامة الكتابة: يساعد نظام الكتابة الصارم لـ Go على اكتشاف الأخطاء أثناء التجميع ، مما يؤدي إلى رمز أكثر قوة وأمانًا ويمكن صيانته. يُعد أمان النوع مفيدًا بشكل خاص عند التعامل مع التحقق من صحة البيانات ، مما يسهل إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful موثوقة. سهولة النشر: نظرًا لأن Go يقوم بالتجميع إلى ثنائي واحد بدون تبعيات خارجية ، فإن نشر واجهات برمجة تطبيقات RESTful القائمة على Go يعد أمرًا سهلاً. وهذا يسمح بتوزيع وقياس أسهل ، بالإضافة إلى إعداد غير مؤلم لبيئات التطوير.

كيف يمكن أن يساعد AppMaster .io

ال تعتبر منصة AppMaster.io بمثابة تغيير في قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر ببناء RESTful APIs باستخدام Go. من خلال الاستفادة من قوة AppMaster 's نظام no-code ، يمكن للمطورين تصميم وبناء ونشر واجهات برمجة تطبيقات RESTful في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه الترميز التقليدي.

مع AppMaster.io ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج بيانات معقدة وتحديد منطق الأعمال وتكوين API endpoints باستخدام نهج بصري. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للنظام الأساسي إنشاء رمز مصدر تلقائيًا لتطبيقات الواجهة الخلفية في Go ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من مزايا Go دون قضاء ساعات لا حصر لها في الترميز يدويًا.

بعض الميزات الرئيسية التي تصنع AppMaster.io هو خيار ممتاز لتطوير RESTful API باستخدام Go ويشمل:

تصميم مخطط الخلفية المرئية لإنشاء نماذج البيانات وتكوينها endpoints

مصمم إجراءات الأعمال لتعريف منطق الأعمال بشكل مرئي

إنشاء شفرة المصدر تلقائيًا للتطبيقات الخلفية القائمة على Go

إنشاء وثائق Swagger لتوثيق واختبار API بدون جهد

سهولة النشر على السحابة باستخدام دعم حاوية عامل الميناء

دعم حاوية عامل الميناء ميزات أمان مدمجة ودعم للمصادقة

إمكانات التكامل مع مجموعة متنوعة من خدمات الجهات الخارجية

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بمساعدة AppMaster.io ، بناء ونشر واجهات برمجة تطبيقات RESTful قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة مع Go يمكن تحقيقه في غضون ساعات ، مما يمنحك ميزة تنافسية في كل من كفاءة الوقت والتكلفة.

التنقل في ملف منصة AppMaster

ال AppMaster.io منصة قوية أداة no-code التي تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون الحاجة إلى كتابة أي رمز. بفضل واجهته الشاملة وسهلة الاستخدام ، يعمل النظام الأساسي على تسريع عملية التطوير بشكل كبير. في هذا القسم ، سنوجهك خلال بدء استخدام النظام الأساسي ، بحيث يمكنك تصميم وبناء واجهات برمجة تطبيقات RESTful مع Go بكفاءة.

للبدء ، قم بالتسجيل في a حساب مجاني ، والذي سيمنحك الوصول إلى Learn & اكتشف الخطة. عند تسجيل الدخول ، ستظهر لك لوحة التحكم الرئيسية لإدارة مشاريعك.

انقر على زر "إنشاء مشروع جديد" للبدء. يختار "الخلفية" كنوع المشروع لواجهة برمجة تطبيقات RESTful الخاصة بك ، قم بتسمية مشروعك ، وانقر فوق "التالي" يمكنك اختيار أي مزود خدمة سحابية لمشروعك ، مثل AWS أو Google Cloud Platform أو Microsoft Azure ، حسب تفضيلاتك.

بمجرد إنشاء مشروعك ، يجب أن يتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية لمشروعك الجديد. ستجد شريطًا جانبيًا به أقسام مختلفة مثل نماذج البيانات وعمليات الأعمال ونقاط النهاية والتخزين ووظائف Cron والإعدادات. ستساعدك هذه الأقسام في إنشاء API الخاص بك باستخدام ميزات AppMaster.io في غاية السهولة.

إنشاء API مع مخطط الخلفية AppMaster

يتضمن إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful العمل مع موارد مختلفة وتنفيذ عمليات CRUD (إنشاء وقراءة وتحديث وحذف) على تلك الموارد. مع ميزة مخطط الخلفية لـ AppMaster.io ، يمكنك تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال والخادم بشكل مرئي endpoints برمجة التطبيقات الخاصة بك.

ابدأ بالضغط على قسم "نماذج البيانات" في الشريط الجانبي ، حيث ستتمكن من تحديد موارد API الخاصة بك. انقر فوق "إنشاء نموذج بيانات جديد" لتصميم مورد جديد لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. سيُطلب منك تقديم اسم لنموذج البيانات الجديد الخاص بك ، بالإضافة إلى تحديد الحقول بأنواعها الخاصة. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء ملف نموذج بيانات "العميل" مع الحقول مثل "اسم"، "البريد الإلكتروني" و "رقم التليفون".

بمجرد تحديد نموذج البيانات ، يمكنك إنشاء برامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا ، مما يسمح لك بالحفاظ على التحكم في الإصدار لمخططك. يتيح ذلك ترقية سلسة لمخطط قاعدة البيانات الخاصة بك مع تغير متطلبات مشروعك.

تعريف منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال

يعد مصمم عمليات الأعمال أداة مرئية في ملف منصة AppMaster.io التي تسمح لك بإنشاء منطق عمل لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك ، دون الحاجة إلى كتابة أي رمز. يعد هذا جانبًا مهمًا لبناء واجهات برمجة تطبيقات سريعة وقوية ، حيث يتيح لك التحكم في تدفق البيانات وتنفيذ المهام بطريقة منسقة.

للبدء ، انقر فوق قسم "عمليات الأعمال" في الشريط الجانبي. سترى قائمة من العمليات التجارية المرتبطة بواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. لإنشاء عملية تجارية جديدة ، انقر فوق "إنشاء عملية تجارية جديدة" وتوفير اسم للعملية الخاصة بك.

في "مصمم إجراءات الأعمال" ، يمكنك ذلك drag and drop العقد التي تمثل المهام المختلفة ، مثل "إنشاء سجل" ، "تحديث السجل" ، "إرسال بريد إلكتروني" ، وأكثر من ذلك ، وربطهم في مخطط انسيابي مرئي يمثل المنطق الأساسي لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. يمكنك أيضًا تحرير الخصائص لكل عقدة ، وتحديد المعلمات وتكوينها حسب الحاجة. تتيح لك هذه الواجهة المرنة والبديهية إنشاء منطق أعمال متطور كما تحتاج لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك.

بمجرد تحديد عمليات الأعمال الخاصة بك ، يمكنك ربطها بالخادم endpoints في قسم "نقاط النهاية" ، والذي يمكّن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك من تلقي الطلبات وتنفيذ منطق الأعمال المقابل. بهذه الطريقة ، تصبح RESTful API خدمة سريعة وقوية تعتمد على البيانات يمكن أن يستهلكها العملاء بسهولة مثل تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة.

توثيق واختبار API الخاص بك مع Swagger

سليم يعد التوثيق أمرًا بالغ الأهمية لأي واجهة برمجة تطبيقات ، حيث يساعدك على فهم الغرض من استخدامات مختلفة endpoints. لتسهيل ذلك ، فإن يقوم AppMaster.io platform تلقائيًا بإنشاء ملفات وثائق Swagger (OpenAPI) للخادم endpoints لكل مشروع. Swagger عبارة عن مجموعة مستخدمة على نطاق واسع من أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات التي تمكن المطورين من تصميم وإنشاء وتوثيق واستهلاك واجهات برمجة تطبيقات RESTful. ال تقدم Swagger UI واجهة سهلة الاستخدام لتصور موارد API الخاصة بك والتفاعل معها.

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إنشاء وثائق Swagger من AppMaster .io

إليك كيف يمكنك الحصول على وثائق Swagger لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك مبنية على ملف منصة AppMaster.io.

افتح لوحة تحكم المشروع في ملف حساب AppMaster .io Studio. اضغط على علامة التبويب "وثائق API" على الجانب الأيسر من لوحة القيادة. في اللوحة المعروضة ، ستجد أنه تم إنشاؤه Swagger المتوافقة مع ملفات JSON أو YAML لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك ، بالإضافة إلى رابط إلى ملف Swagger UI.

النقر فوق ملف سيطلق رابط Swagger UI واجهة تفاعلية قائمة على الويب حيث يمكنك عرض تفاصيل حول واجهة برمجة التطبيقات واختبار الوظائف المختلفة. تغطي الوثائق المكونات الضرورية لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك ، بما في ذلك: - API endpoints - بنية بيانات الطلب والاستجابة - أساليب HTTP ورموز الحالة - المصادقة والتفويض - رؤوس مخصصة ومعلمات الاستعلام

اختبار API الخاص بك مع Swagger

ال تعمل Swagger UI كعميل لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك ، مما يتيح لك إرسال الطلبات إلى خادم API الخاص بك وتلقي الردود. لاختبار API معين endpoint:

أعثر على endpoint التي تريد اختبارها في Swagger UI . انقر على الزر "جربه" الموجود بجوار ملف endpoint . املأ المعلمات المطلوبة وانقر 'ينفذ'. ستعرض واجهة المستخدم استجابة الخادم ، بما في ذلك رمز الحالة والعناوين وبيانات الاستجابة.

تتيح لك هذه العملية اختبار API الخاص بك وتصحيحه بدقة أثناء عملية التطوير والتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود.

النشر في السحابة باستخدام AppMaster

بمجرد إنشاء RESTful API واختبارها ، فإن الخطوة التالية هي النشر. AppMaster.io يجعل نشر ملفات تطبيقات الواجهة الخلفية المستندة إلى Go في غاية السهولة من خلال دعم التكامل السلس مع مختلف الخدمات السحابية وتقنيات النقل بالحاويات. عندما تكون راضيًا عن واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك وتكون جاهزًا للنشر ، اتبع الخطوات التالية:

ارجع إلى ملف AppMaster .io Studio لوحة تحكم المشروع. انقر على زر "نشر" الموجود في الركن الأيمن العلوي من لوحة القيادة. سيقوم AppMaster .io بإنشاء الكود المصدري لتطبيقك ، وتجميعه ، وتشغيل الاختبارات ، وحزمه في حاويات Docker (لتطبيقات الواجهة الخلفية). بعد اكتمال عملية النشر ، ستتلقى ملفًا ثنائيًا قابلاً للتنفيذ (لاشتراكات الأعمال والأعمال +) أو رمز المصدر (لاشتراكات المؤسسة). باستخدام الملفات التي تم إنشاؤها ، يمكنك نشر تطبيق الواجهة الخلفية لموفر السحابة الذي تختاره أو استضافته محليًا.

الميزة الأساسية لاستخدام AppMaster.io للنشر هو مرونته وتوافقه مع مجموعة واسعة من موفري الخدمات السحابية. يسمح لك هذا باختيار أفضل مزود لمتطلبات التطبيق الخاصة بك والنطاق حسب الحاجة.

إضافة الأمان والمصادقة

يعد الأمان والمصادقة مكونات حيوية لأي واجهة برمجة تطبيقات ، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى بيانات ووظائف التطبيق الخاص بك. يسهّل AppMaster.io تنفيذ آليات أمان قوية مثل التحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC) ، ورموز المصادقة ، وتشفير SSL / TLS.

التحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC)

RBAC هي طريقة مستخدمة على نطاق واسع لإدارة وصول المستخدمين إلى الموارد بناءً على الأدوار والأذونات. في AppMaster.io ، يمكنك تحديد أدوار مخصصة وتعيين أذونات محددة للتحكم في الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك endpoints ، مما يسهل إدارة الوصول وفقًا للهيكل التنظيمي الخاص بك. لتنفيذ RBAC في API الخاص بك:

قم بإنشاء أدوار مستخدم في ملف AppMaster .io ستوديو. قم بتعيين أذونات الوصول إلى الأدوار لكل واجهة برمجة تطبيقات باستخدام endpoint من طرق HTTP و endpoints . استخدم الأدوار التي تم إنشاؤها لإدارة المستخدمين وحقوق الوصول الخاصة بهم.

رموز المصادقة

تعد رموز المصادقة طريقة شائعة لتأمين واجهة برمجة التطبيقات endpoints. يدعم AppMaster.io رموز الويب JSON (JWT) لضمان الوصول الآمن إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتطبيق endpoints. عندما يقوم المستخدم بالمصادقة على التطبيق الخاص بك ، يقوم الخادم بإنشاء JWT بوقت انتهاء صلاحية محدد. يتضمن تطبيق العميل بعد ذلك JWT في ملف عنوان "التفويض" للطلبات اللاحقة ، مما يسمح للخادم بمصادقة المستخدم. لتنفيذ المصادقة المستندة إلى JWT في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك المبنية باستخدام AppMaster.io:

إنشاء مصادقة endpoint في واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك لتبادل بيانات اعتماد المستخدم لـ JWT. قم بإنشاء رموز JWT المميزة وقم بتعيين وقت انتهاء الصلاحية وفقًا لمتطلبات الأمان الخاصة بك. تأكد من أن الخادم الخاص بك يتحقق من صحة الرمز المميز في كل طلب رأس "التفويض".

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تشفير SSL / TLS

الاتصال الآمن ضروري لأي API ، و يدعم AppMaster.io تشفير SSL / TLS لحماية البيانات المنقولة بين العملاء والخوادم. عند استضافة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام موفر السحابة أو محليًا ، تأكد من تكوين خادمك لاستخدام HTTPS بدلاً من HTTP ، واحصل على شهادة SSL صالحة من مرجع مصدق موثوق به. عن طريق المديونية AppMaster.io و Go لتلبية احتياجات تطوير RESTful API الخاصة بك ، ستكون في طريقك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات قوية وآمنة وقابلة للتطوير بسهولة. امنح نفسك ميزة في صناعة تطوير البرمجيات التنافسية اليوم من خلال تسخير القوة والكفاءة التي يتمتع بها AppMaster.io يجب أن تقدم منصة no-code .

التكامل مع الخدمات الأخرى

تتمثل إحدى أكبر مزايا بناء واجهات برمجة تطبيقات RESTful في القدرة على التكامل مع العديد من الخدمات والأدوات والتطبيقات الأخرى. لا يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق تطبيقك فحسب ، بل يعزز أيضًا إمكانية إعادة استخدام المكونات الموجودة في النظام البيئي للبرنامج. في هذا القسم ، سنناقش إمكانيات التكامل المختلفة المتاحة مع Go و منصة AppMaster ، تتيح لك إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful متعددة الاستخدامات حقًا.

تكامل واجهة برمجة تطبيقات الطرف الثالث

تتمثل إحدى حالات الاستخدام الشائعة لدمج واجهة برمجة تطبيقات RESTful التي تعتمد على Go مع الخدمات الأخرى في استهلاك واجهات برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية. يمكن تحقيق ذلك بسلاسة من خلال استخدام مكتبة Go القياسية الشاملة ودعم الحزمة القوي. تعمل حزمة "net / http" ، على وجه الخصوص ، على تسهيل الاتصال الفعال مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية ، وتبسيط عملية تقديم طلبات HTTP والتعامل مع الاستجابات.

يكمل AppMaster هذا من خلال السماح لك بتنفيذ عمليات منطق الأعمال المعقدة من خلال مصمم عمليات الأعمال (BP). يمكنك دمج تكامل واجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية في التدفق المرئي لعمليات عملك ، مما يوفر لك الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن النظام الأساسي أن عمليات الدمج هذه آمنة وقابلة للتطوير وسهلة الصيانة.

تكامل قواعد البيانات

غالبًا ما تتطلب واجهة برمجة تطبيقات RESTful القوية التكامل مع قواعد البيانات لتخزين البيانات واستردادها ومعالجتها. توفر Go ، كونها لغة قوية ، مكتبات وحزمًا متنوعة من أجل اتصال وإدارة قاعدة البيانات بشكل سلس. تتضمن بعض المكتبات الشائعة "gorm" لعمليات قاعدة البيانات المستندة إلى ORM و "sqlx" لاستعلام SQL المتقدم.

مع AppMaster ، يمكنك تصميم وإنشاء ملف نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ، تتكامل بسهولة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر أساسي للبيانات. يقوم النظام الأساسي بإنشاء البرامج النصية المطلوبة لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يضمن الإدارة الفعالة لهياكل البيانات الخاصة بك. بهذه الطريقة ، يمكنك التركيز أكثر على منطق التطبيق الخاص بك بدلاً من القلق بشأن عمليات وتكوينات قاعدة البيانات ذات المستوى المنخفض.

تكامل الاتصال في الوقت الحقيقي

غالبًا ما تتطلب تطبيقات اليوم تحديثات واتصالات في الوقت الفعلي بين الخادم والعملاء. يتيح لك نموذج التزامن القوي من Go مع goroutines والقنوات التعامل بفعالية مع مثل هذه المتطلبات في الوقت الفعلي. مع التنفيذ السليم لـ WebSockets ، يمكنك ترقية واجهات برمجة تطبيقات RESTful لدعم أحداث الوقت الفعلي.

يمكّنك AppMaster من إنشاء WebSockets endpoints بسلاسة في مخطط واجهة برمجة التطبيقات ، مما يسمح بالاتصال ثنائي الاتجاه بين العملاء وخدمة الواجهة الخلفية. بدمج هذه الوظيفة مع مصمم BP المرئي للنظام الأساسي ، يمكنك معالجة رسائل WebSocket الواردة والصادرة بكفاءة في منطق أعمال API الخاص بك.

تكامل هندسة الخدمات المصغرة

اكتسبت بنية الخدمات المصغرة شعبية بسبب قدرتها على تقسيم التطبيقات المتجانسة الكبيرة إلى مكونات أصغر وقابلة للتطوير ومستقلة. يعد Go خيارًا ممتازًا لإنشاء الخدمات المصغرة ، نظرًا لأدائه وسهولة نشره واستخدامه الفعال للموارد.

ال تعمل منصة AppMaster على تبسيط عملية تطوير ونشر التطبيقات المستندة إلى الخدمات المصغرة مع دعم خدمات الخلفية المتعددة في خطط اشتراك Business و Business +. يمكّنك هذا من إنشاء وإدارة وتوسيع نطاق الخدمات المصغرة بسهولة ، وتعزيز بنية التطبيقات المعيارية والفعالة.

خاتمة

من خلال دمج ملف RESTful API مع العديد من الخدمات والأدوات الأخرى ، يمكنك إنشاء تطبيقات أكثر فعالية وغنية بالميزات. ال لا تعمل منصات AppMaster على تبسيط عملية التكامل هذه فحسب ، بل توفر أيضًا طريقة مرئية وخالية من المتاعب لتصميم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك وتطويرها ونشرها. سواء كانت واجهات برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية أو قواعد بيانات أو أحداث في الوقت الفعلي أو بنية خدمات مصغرة ، فإن الاحتمالات لا حصر لها حقًا مع Go و AppMaster تحت تصرفك.