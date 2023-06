RESTful-APIs verstehen

RESTful (Representational State Transfer) APIs sind ein weit verbreiteter Ansatz für die Entwicklung und den Aufbau von Anwendungsprogrammierschnittstellen(APIs), die die Integration von Softwareanwendungen erleichtern. Sie ermöglichen die nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen einer Anwendung oder die Kommunikation zwischen mehreren Anwendungen durch die Übertragung von Daten über das Internet via HTTP. Die REST-Architektur folgt einer Reihe von Einschränkungen und bewährten Verfahren, die darauf abzielen, die Leistung, Skalierbarkeit und Wartbarkeit von Webdiensten zu verbessern.

Bei der Entwicklung einer RESTful-API müssen unbedingt die folgenden sechs Einschränkungen beachtet werden:

Zustandslosigkeit: RESTful-APIs speichern keine serverseitigen Informationen über den Client oder seinen aktuellen Zustand. Vielmehr muss jede Anfrage von einem Client an einen Server alle notwendigen Informationen enthalten, damit der Server sie verarbeiten kann. Client-Server-Architektur: Jede RESTful-API ist in zwei Hauptteile unterteilt: den Client und den Server. Die Clients verwalten die Benutzeroberfläche, während die Server die Datenspeicherung und -verarbeitung übernehmen. Diese Trennung ermöglicht eine bessere Trennung von Belangen, eine unabhängige Skalierung und eine einfachere Wartung. Cache-Fähigkeit: API-Antworten können zwischengespeichert werden, d. h. die Clients können eine Kopie der Antwort speichern und wiederverwenden, ohne die gleichen Daten erneut vom Server anzufordern. Dies kann sowohl die Leistung als auch die Effizienz erheblich verbessern. Mehrschichtiges System: RESTful-APIs folgen einer mehrschichtigen Systemarchitektur, bei der die Komponenten innerhalb einer Schicht nur die unmittelbar darüber oder darunter liegenden Komponenten sehen. Dies führt zu einem modulareren Design, das leichter zu warten und bei Bedarf zu skalieren ist. Code auf Abruf: REST ist zwar nicht obligatorisch, ermöglicht aber das optionale Herunterladen und Ausführen von Code auf der Client-Seite, wie z. B. JavaScript, um die Funktionalität bei Bedarf zu erweitern. Einheitliche Schnittstelle: RESTful APIs stützen sich auf einen Standardsatz von HTTP-Methoden (wie GET, POST, PUT und DELETE), um eine einheitliche Schnittstelle für die Kommunikation zu schaffen. Dies vereinfacht den Prozess der Interaktion mit der API und macht die Implementierung intuitiver.

Warum Go für die RESTful-API-Entwicklung wählen?

Go, auch bekannt als Golang, ist eine statisch typisierte, kompilierte Programmiersprache, die von Google entwickelt wurde. Im Laufe der Jahre hat Go aufgrund seiner Einfachheit, seiner Leistung und seiner robusten Werkzeuge in der Entwicklergemeinde beträchtlich an Zugkraft gewonnen. Besonders beliebt ist die Sprache für die Backend-Entwicklung, insbesondere für die Erstellung von RESTful-APIs. Einige der Gründe für die Wahl von Go für die Entwicklung von RESTful-APIs sind:

Leistung: Als kompilierte Sprache verfügt Go über beeindruckende Leistungsvorteile gegenüber interpretierten Sprachen wie Python, PHP oder Ruby. Dies macht Go zu einem starken Konkurrenten für die Entwicklung leistungsstarker, skalierbarer RESTful-APIs, die eine große Anzahl von Anfragen mit geringer Latenz effizient verarbeiten können. Gleichzeitigkeit: Die in Go integrierten Gleichzeitigkeitsfunktionen wie Goroutines und Channels machen es einfacher und effizienter, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten. Gleichzeitigkeit ist entscheidend für RESTful-APIs, die mehrere Anfragen gleichzeitig bedienen müssen, insbesondere bei Anwendungen mit hohem Datenverkehr. Starke Standardbibliothek: Go verfügt über eine umfangreiche Standardbibliothek, die Funktionen für die Bearbeitung von HTTP-Anfragen, JSON-Codierung und -Decodierung sowie die Interaktion mit Datenbanken enthält. Diese umfassende Bibliothek kann die Entwicklung von RESTful-APIs erheblich vereinfachen und die Abhängigkeit von Drittanbieterpaketen minimieren. Statische Typisierung und Typsicherheit: Das strenge Typisierungssystem von Go hilft dabei, Fehler während der Kompilierung abzufangen, was zu robusterem, sichererem und wartbarem Code führt. Die Typsicherheit ist besonders bei der Datenvalidierung nützlich und erleichtert die Erstellung zuverlässiger RESTful-APIs. Einfacher Einsatz: Da Go zu einer einzigen Binärdatei ohne externe Abhängigkeiten kompiliert wird, ist die Bereitstellung von Go-basierten RESTful-APIs ein Kinderspiel. Dies ermöglicht eine einfachere Verteilung und Skalierung sowie eine problemlose Einrichtung für Entwicklungsumgebungen.

Wie AppMaster.io helfen kann

Die Plattform AppMaster.io ist ein entscheidender Faktor bei der Erstellung von RESTful-APIs mit Go. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der AppMaster 's no-code Plattform können Entwickler RESTful APIs in einem Bruchteil der Zeit entwerfen, erstellen und bereitstellen, die sie mit herkömmlicher Programmierung benötigen würden.

Mit AppMaster.io können Entwickler komplexe Datenmodelle erstellen, Geschäftslogik definieren und API endpoints mit einem visuellen Ansatz konfigurieren. Darüber hinaus kann die Plattform automatisch Quellcode für Backend-Anwendungen in Go generieren, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für diejenigen macht, die die Vorteile von Go nutzen möchten, ohne unzählige Stunden mit der manuellen Programmierung zu verbringen.

Einige der wichtigsten Funktionen, die AppMaster.io zu einer ausgezeichneten Wahl für die Entwicklung von RESTful APIs mit Go machen, sind

Visuelles Backend-Blueprint-Design zum Erstellen von Datenmodellen und Konfigurieren endpoints

Business Process Designer für die visuelle Definition von Geschäftslogik

Automatische Quellcodegenerierung für Go-basierte Backend-Anwendungen

Generierung von Swagger-Dokumentation für mühelose API-Dokumentation und -Tests

Einfache Bereitstellung in der Cloud mit Docker-Container-Unterstützung

Docker-Container-Unterstützung Integrierte Sicherheitsfunktionen und Unterstützung für die Authentifizierung

Integrationsmöglichkeiten mit einer Vielzahl von Drittanbieterdiensten

Mithilfe von AppMaster.io können Sie mit Go in wenigen Stunden leistungsstarke, skalierbare und wartbare RESTful-APIs erstellen und bereitstellen und sich so einen Zeit- und Kostenvorteil verschaffen.

Navigieren auf der AppMaster Plattform

Die AppMaster.io Plattform ist ein leistungsstarkes No-Code-Tool, mit dem Benutzer Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Mit ihrer umfassenden und benutzerfreundlichen Oberfläche beschleunigt die Plattform den Entwicklungsprozess erheblich. In diesem Abschnitt führen wir Sie durch die ersten Schritte mit der Plattform, damit Sie mit Go effizient RESTful-APIs entwerfen und erstellen können.

Um loszulegen, melden Sie sich für einkostenloses Konto bei an, mit dem Sie Zugriff auf den Plan Learn & Explore erhalten. Nach der Anmeldung wird Ihnen das Haupt-Dashboard zur Verwaltung Ihrer Projekte angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Projekt erstellen", um zu beginnen. Wählen Sie "Backend" als Projekttyp für Ihre RESTful-API aus, geben Sie Ihrem Projekt einen Namen und klicken Sie auf "Weiter". Sie können einen beliebigen Cloud-Anbieter für Ihr Projekt auswählen, z. B. AWS, Google Cloud Platform oder Microsoft Azure, je nach Ihren Vorlieben.

Sobald Ihr Projekt erstellt ist, sollten Sie auf die Hauptseite Ihres neuen Projekts weitergeleitet werden. Dort finden Sie eine Seitenleiste mit verschiedenen Abschnitten wie Datenmodelle, Geschäftsprozesse, Endpunkte, Speicher, Cron-Jobs und Einstellungen. Diese Abschnitte helfen Ihnen, Ihre API mit AppMaster.io's Funktionen im Handumdrehen zu erstellen.

Erstellen der API mit AppMaster 's Backend Blueprint

Die Erstellung von RESTful-APIs beinhaltet die Arbeit mit verschiedenen Ressourcen und die Durchführung von CRUD-Operationen (Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen) für diese Ressourcen. Mit AppMaster.io's Backend Blueprint-Funktion können Sie Datenmodelle, Geschäftslogik und Server endpoints für Ihre API visuell entwerfen.

Klicken Sie zunächst auf den Abschnitt "Datenmodelle" in der Seitenleiste, wo Sie die Ressourcen Ihrer API definieren können. Klicken Sie auf "Neues Datenmodell erstellen", um eine neue Ressource für Ihre API zu entwerfen. Sie werden aufgefordert, einen Namen für Ihr neues Datenmodell anzugeben und Felder mit ihren jeweiligen Typen zu spezifizieren. Sie können zum Beispiel ein "Kunden"-Datenmodell mit Feldern wie "Name", "E-Mail" und "Telefonnummer" erstellen.

Sobald Ihr Datenmodell definiert ist, können Sie automatisch Skripte für die Migration des Datenbankschemas generieren, mit denen Sie die Versionskontrolle für Ihr Schema beibehalten können. Dies ermöglicht ein nahtloses Upgrade Ihres Datenbankschemas, wenn sich Ihre Projektanforderungen ändern.

Definition der Geschäftslogik mit dem Business Process Designer

Der Business Process Designer ist ein visuelles Tool in der AppMaster.io Plattform, mit dem Sie Geschäftslogik für Ihre API erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Dies ist ein entscheidender Aspekt bei der Erstellung schneller und leistungsstarker APIs, da Sie damit den Datenfluss steuern und Aufgaben koordiniert ausführen können.

Klicken Sie auf den Abschnitt "Geschäftsprozesse" in der Seitenleiste, um loszulegen. Es wird eine Liste der Geschäftsprozesse angezeigt, die mit Ihrer API verbunden sind. Um einen neuen Geschäftsprozess zu erstellen, klicken Sie auf "Neuen Geschäftsprozess erstellen" und geben Sie einen Namen für Ihren Prozess ein.

Im Geschäftsprozessdesigner können Sie drag and drop Knoten, die verschiedene Aufgaben darstellen, wie "Datensatz erstellen", "Datensatz aktualisieren", "E-Mail senden" und andere, in einem visuellen Flussdiagramm verbinden, das die Ihrer API zugrunde liegende Logik darstellt. Sie können auch die Eigenschaften für jeden Knoten bearbeiten, Parameter definieren und sie nach Bedarf konfigurieren. Mit dieser flexiblen und intuitiven Schnittstelle können Sie so komplexe Geschäftslogiken erstellen, wie Sie sie für Ihre API benötigen.

Sobald Ihre Geschäftsprozesse definiert sind, können Sie sie mit dem Server endpoints im Abschnitt "Endpunkte" verknüpfen, wodurch Ihre API in der Lage ist, Anfragen zu empfangen und die entsprechende Geschäftslogik auszuführen. Auf diese Weise wird Ihre RESTful-API zu einem schnellen und leistungsstarken datengesteuerten Dienst, der von Clients wie Web- oder mobilen Anwendungen problemlos genutzt werden kann.

Dokumentieren und Testen Ihrer API mit Swagger

Eine ordnungsgemäße Dokumentation ist für jede API von entscheidender Bedeutung, da sie Ihnen hilft, den Zweck und die Verwendung der verschiedenen endpoints zu verstehen. Um dies zu erleichtern, generiert die AppMaster.io Plattform automatisch Swagger (OpenAPI) Dokumentation für den Server endpoints für jedes Projekt. Swagger ist ein weit verbreiteter Satz von API-Dokumentationstools, die es Entwicklern ermöglichen, RESTful APIs zu entwerfen, zu erstellen, zu dokumentieren und zu nutzen. Die Benutzeroberfläche Swagger bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Visualisierung und Interaktion mit den Ressourcen Ihrer API.

Generieren von Swagger-Dokumentation aus AppMaster.io

So erhalten Sie die Swagger Dokumentation für Ihre API, die auf der Plattform AppMaster.io erstellt wurde.

Öffnen Sie das Projekt-Dashboard in Ihrem AppMaster .io Studio-Konto. Klicken Sie auf die Registerkarte "API-Dokumentation" auf der linken Seite des Dashboards. Im angezeigten Bereich finden Sie generierte Swagger -konforme JSON- oder YAML-Dateien für Ihre API, zusammen mit einem Link zur Swagger UI.

Wenn Sie auf den Link Swagger UI klicken, wird eine interaktive, webbasierte Schnittstelle gestartet, auf der Sie Details zu Ihrer API anzeigen und verschiedene Funktionen testen können. Die Dokumentation deckt die notwendigen Komponenten Ihrer API ab, darunter: - API endpoints - Struktur der Anfrage- und Antwortdaten - HTTP-Methoden und Statuscodes - Authentifizierung und Autorisierung - Benutzerdefinierte Header und Abfrageparameter

Testen Ihrer API mit Swagger

Die Benutzeroberfläche Swagger fungiert als Client für Ihre API und ermöglicht es Ihnen, Anfragen an Ihren API-Server zu senden und Antworten zu empfangen. Zum Testen einer bestimmten API endpoint:

Suchen Sie die endpoint , die Sie testen möchten, in der Swagger UI . Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausprobieren" neben endpoint . Geben Sie die erforderlichen Parameter ein und klicken Sie auf 'Execute'. Die Benutzeroberfläche zeigt die Serverantwort an, einschließlich des Statuscodes, der Kopfzeilen und der Antwortdaten.

Mit diesem Verfahren können Sie Ihre API während des Entwicklungsprozesses gründlich testen und debuggen und sicherstellen, dass sie wie vorgesehen funktioniert.

Bereitstellen in der Cloud mit AppMaster

Nachdem Sie Ihre RESTful-API erstellt und getestet haben, ist der nächste Schritt die Bereitstellung. AppMaster.io macht die Bereitstellung Ihrer Go-basierten Backend-Anwendungen zum Kinderspiel, indem es die nahtlose Integration mit verschiedenen Cloud-Diensten und Containerisierungstechnologien unterstützt. Wenn Sie mit Ihrer API zufrieden sind und bereit für die Bereitstellung sind, folgen Sie diesen Schritten:

Kehren Sie zu Ihrem AppMaster .io Studio-Projekt-Dashboard zurück. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Veröffentlichen" in der oberen rechten Ecke des Dashboards. AppMaster .io generiert den Quellcode für Ihre Anwendung, kompiliert ihn, führt Tests durch und verpackt ihn in Docker-Container (für Backend-Anwendungen). Nachdem der Veröffentlichungsprozess abgeschlossen ist, erhalten Sie eine ausführbare Binärdatei (für Business- und Business+-Abonnements) oder den Quellcode (für Enterprise-Abonnements). Mit den generierten Dateien können Sie Ihre Backend-Anwendung bei einem Cloud-Anbieter Ihrer Wahl bereitstellen oder sie vor Ort hosten.

Der Hauptvorteil der Verwendung von AppMaster.io für die Bereitstellung liegt in der Flexibilität und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Cloud-Anbietern. So können Sie den besten Anbieter für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen auswählen und bei Bedarf skalieren.

Hinzufügen von Sicherheit und Authentifizierung

Sicherheit und Authentifizierung sind wichtige Komponenten für jede API, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf die Daten und Funktionen Ihrer Anwendung zugreifen können. AppMaster.io erleichtert die Implementierung leistungsstarker Sicherheitsmechanismen wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Authentifizierungstoken und SSL/TLS-Verschlüsselung.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)

RBAC ist eine weit verbreitete Methode zur Verwaltung des Zugriffs von Benutzern auf Ressourcen auf der Grundlage von Rollen und Berechtigungen. In AppMaster.io können Sie benutzerdefinierte Rollen definieren und spezifische Berechtigungen zuweisen, um den Zugriff auf Ihre API endpoints zu steuern, was die Verwaltung des Zugriffs entsprechend Ihrer Organisationsstruktur erleichtert. So implementieren Sie RBAC in Ihrer API:

Erstellen Sie Benutzerrollen im AppMaster .io Studio. Weisen Sie den Rollen Zugriffsberechtigungen für jede API endpoint zu, indem Sie eine Kombination aus HTTP-Methoden und endpoints verwenden. Verwenden Sie die erstellten Rollen, um Ihre Benutzer und deren Zugriffsrechte zu verwalten.

Authentifizierungs-Tokens

Authentifizierungstoken sind eine beliebte Methode zur Sicherung der API endpoints. AppMaster.io unterstützt JSON Web Tokens (JWT), um einen sicheren Zugriff auf die API Ihrer Anwendung endpoints zu gewährleisten. Wenn sich ein Benutzer bei Ihrer Anwendung authentifiziert, erzeugt der Server ein JWT mit einer bestimmten Ablaufzeit. Die Client-Anwendung fügt dann das JWT in den "Authorization"-Header nachfolgender Anfragen ein, so dass der Server den Benutzer authentifizieren kann. So implementieren Sie die JWT-basierte Authentifizierung in Ihrer API, die mit AppMaster.io erstellt wurde:

Erstellen Sie eine Authentifizierung endpoint in Ihrer API, um Benutzeranmeldeinformationen gegen ein JWT auszutauschen. Generieren Sie JWT-Tokens und legen Sie deren Ablaufzeit entsprechend Ihren Sicherheitsanforderungen fest. Stellen Sie sicher, dass Ihr Server das Token im "Authorization"-Header jeder Anfrage validiert.

SSL/TLS-Verschlüsselung

Eine sichere Kommunikation ist für jede API unerlässlich, und AppMaster.io unterstützt SSL/TLS-Verschlüsselung, um die zwischen Clients und Servern übertragenen Daten zu schützen. Wenn Sie Ihre API bei einem Cloud-Anbieter oder vor Ort hosten, stellen Sie sicher, dass Ihr Server so konfiguriert ist, dass er HTTPS anstelle von HTTP verwendet, und besorgen Sie sich ein gültiges SSL-Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle. Wenn Sie AppMaster.io und Go für die Entwicklung von RESTful-APIs nutzen, sind Sie auf dem besten Weg, mit Leichtigkeit leistungsstarke, sichere und skalierbare APIs zu erstellen. Verschaffen Sie sich einen Vorteil in der heutigen wettbewerbsintensiven Softwareentwicklungsbranche, indem Sie die Leistungsfähigkeit und Effizienz der AppMaster.io no-code Plattform nutzen.

Integration mit anderen Diensten

Einer der größten Vorteile der Erstellung von RESTful-APIs ist die Möglichkeit der Integration mit verschiedenen anderen Diensten, Tools und Anwendungen. Dies erweitert nicht nur den Umfang Ihrer Anwendung, sondern fördert auch die Wiederverwendbarkeit bestehender Komponenten im Software-Ökosystem. In diesem Abschnitt besprechen wir die verschiedenen Integrationsmöglichkeiten, die mit Go und der Plattform AppMaster zur Verfügung stehen und die es Ihnen ermöglichen, wirklich vielseitige RESTful APIs zu erstellen.

API-Integrationen von Drittanbietern

Ein häufiger Anwendungsfall für die Integration Ihrer Go-basierten RESTful-API mit anderen Diensten ist die Nutzung von APIs Dritter. Dies kann nahtlos erreicht werden, indem man die umfangreiche Standardbibliothek von Go und die robuste Paketunterstützung nutzt. Insbesondere das Paket `net/http` erleichtert die effiziente Kommunikation mit externen APIs, indem es den Prozess der Erstellung von HTTP-Anfragen und der Verarbeitung von Antworten vereinfacht.

AppMaster Das Paket `net/http` ergänzt dies, indem es Ihnen ermöglicht, komplexe Geschäftslogik-Operationen über den Business Process (BP) Designer durchzuführen. Sie können API-Integrationen von Drittanbietern direkt in den visuellen Fluss Ihrer Geschäftsprozesse einbinden und so Zeit und Mühe sparen. Darüber hinaus gewährleistet die Plattform, dass solche Integrationen sicher, skalierbar und einfach zu warten sind.

Eine leistungsstarke RESTful-API erfordert häufig die Integration mit Datenbanken, um Daten zu speichern, abzurufen und zu verarbeiten. Go ist eine leistungsstarke Sprache und bietet verschiedene Bibliotheken und Pakete für eine nahtlose Datenbankkonnektivität und -verwaltung. Einige beliebte Bibliotheken sind `gorm` für ORM-basierte Datenbankoperationen und `sqlx` für erweiterte SQL-Abfragen.

Mit AppMaster können Sie Ihre Datenmodelle (Datenbankschema) visuell entwerfen und erstellen und mühelos mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primäre Datenquelle integrieren. Die Plattform generiert die erforderlichen Skripte für die Migration des Datenbankschemas und gewährleistet so eine effiziente Verwaltung Ihrer Datenstrukturen. Auf diese Weise können Sie sich mehr auf Ihre Anwendungslogik konzentrieren, anstatt sich um Low-Level-Datenbankoperationen und Konfigurationen zu kümmern.

Integration von Kommunikation in Echtzeit

Heutige Anwendungen erfordern häufig Echtzeit-Updates und Kommunikation zwischen Server und Clients. Das robuste Gleichzeitigkeitsmodell von Go mit Goroutinen und Channels ermöglicht es Ihnen, solche Echtzeitanforderungen effektiv zu bewältigen. Mit der richtigen Implementierung von WebSockets können Sie Ihre RESTful-APIs so erweitern, dass sie Echtzeitereignisse unterstützen.

AppMaster ermöglicht es Ihnen, WebSockets endpoints nahtlos im API-Blueprint zu erstellen, was eine bidirektionale Kommunikation zwischen Clients und Ihrem Backend-Service ermöglicht. Durch die Kombination dieser Funktionalität mit dem visuellen BP Designer der Plattform können Sie die ein- und ausgehenden WebSocket-Nachrichten in der Geschäftslogik Ihrer API effizient verarbeiten.

Integration von Microservices-Architekturen

Die Microservices-Architektur hat an Popularität gewonnen, da sie große monolithische Anwendungen in kleinere, skalierbare und unabhängige Komponenten aufteilen kann. Go ist aufgrund seiner Leistung, einfachen Bereitstellung und effizienten Ressourcennutzung eine hervorragende Wahl für die Erstellung von Microservices.

Die Plattform AppMaster vereinfacht die Entwicklung und Bereitstellung von Microservices-basierten Anwendungen durch die Unterstützung mehrerer Backend-Services in den Abonnementplänen Business und Business+. Dies ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung, Verwaltung und Skalierung Ihrer Microservices und fördert eine modulare und effiziente Anwendungsarchitektur.

Fazit

Durch die Integration Ihrerin Go erstellten RESTful-API mit verschiedenen anderen Diensten und Tools können Sie leistungsfähigere und funktionsreichere Anwendungen erstellen. Die Plattformen AppMaster rationalisieren nicht nur diesen Integrationsprozess, sondern bieten auch eine visuelle und problemlose Möglichkeit, Ihre APIs zu entwerfen, zu entwickeln und einzusetzen. Ob APIs von Drittanbietern, Datenbanken, Echtzeit-Ereignisse oder Microservices-Architektur - mit Go und AppMaster sind die Möglichkeiten wirklich endlos.