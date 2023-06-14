RESTful API'leri Anlamak

RESTful (Temsili Durum Transferi) API'leri, yazılım uygulamalarını entegre etmeyi kolaylaştıran uygulama programlama arayüzleri ( API'ler ) tasarlamak ve oluşturmak için yaygın olarak benimsenen bir yaklaşımdır. HTTP üzerinden web üzerinden veri aktararak bir uygulamanın farklı bölümleri arasında veya birden fazla uygulama arasında kesintisiz iletişim sağlarlar. REST mimarisi, web hizmetlerinin performansını, ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi kısıtlamayı ve en iyi uygulamaları takip eder.

Bir RESTful API tasarlarken, aşağıda verilen altı ana kısıtlamaya uymak önemlidir:

Vatansızlık: RESTful API'ler, istemci veya mevcut durumu hakkında herhangi bir sunucu tarafı bilgisi saklamaz. Bunun yerine, bir istemciden bir sunucuya yapılan her istek, sunucunun onu işlemesi için gerekli tüm bilgileri içermelidir. İstemci-Sunucu Mimarisi: Her RESTful API, iki ana bölüme ayrılır: istemci ve sunucu. Sunucular veri depolama ve işlemeyi yönetirken, istemciler kullanıcı arabirimini yönetir. Bu ayırma, endişelerin daha iyi ayrılmasını, bağımsız ölçeklendirmeyi ve daha kolay bakımı sağlar. Önbelleğe alınabilirlik: API yanıtları önbelleğe alınabilir, yani istemciler yanıtın bir kopyasını depolayabilir ve aynı verileri sunucudan tekrar istemeden yeniden kullanabilir. Bu, hem performansı hem de verimliliği önemli ölçüde artırabilir. Katmanlı Sistem: RESTful API'ler, bir katman içindeki bileşenlerin yalnızca hemen üstündeki veya altındaki bileşenleri gördüğü katmanlı bir sistem mimarisini izler. Bu, bakımı ve gerektiğinde ölçeklenmesi daha kolay olan daha modüler bir tasarımla sonuçlanır. İsteğe Bağlı Kod: Zorunlu olmamakla birlikte REST, istemci tarafında kodun isteğe bağlı olarak indirilmesine ve çalıştırılmasına izin verir, örneğin: JavaScript , gerektiğinde işlevselliği genişletmek için. Tekdüzen Arayüz: RESTful API'ler, iletişim için tutarlı bir arayüz oluşturmak üzere standart bir dizi HTTP yöntemine (GET, POST, PUT ve DELETE gibi) güvenir. Bu, API ile etkileşim sürecini basitleştirir ve uygulanmasını daha sezgisel hale getirir.

Neden RESTful API Geliştirme için Git'i Seçmelisiniz?

Golang olarak da bilinen Go, Google tarafından oluşturulan statik olarak yazılan, derlenmiş bir programlama dilidir. Go, basitliği, performansı ve sağlam araçları sayesinde yıllar içinde geliştirme camiasında önemli bir ilgi gördü. Arka uç geliştirme ve daha spesifik olarak RESTful API'leri oluşturmak için özellikle popüler hale geldi. RESTful API geliştirme için Go'yu seçme nedenlerinden bazıları şunlardır:

Performans: Derlenmiş bir dil olarak Go, aşağıdakiler gibi yorumlanmış dillere göre etkileyici performans avantajlarına sahiptir: Python , PHP veya Ruby. Bu, Go'yu çok sayıda isteği düşük gecikmeyle verimli bir şekilde işleyebilen yüksek performanslı, ölçeklenebilir RESTful API'leri oluşturmak için güçlü bir rakip haline getirir. Eşzamanlılık: Go'nun yerleşik eşzamanlılık özellikleri, örneğin Goroutinler ve kanallar, birden çok görevi aynı anda gerçekleştirmeyi daha basit ve daha verimli hale getirir. Eşzamanlılık, özellikle yüksek trafikli uygulamalarda aynı anda birden çok isteğe hizmet vermesi gereken RESTful API'ler için hayati önem taşır. Güçlü Standart Kitaplık: Go, HTTP isteklerini işlemek için işlevsellik içeren zengin bir standart kitaplığa sahiptir. JSON kodlama ve kod çözme ve veritabanlarıyla etkileşim. Bu kapsamlı kitaplık, RESTful API'lerin geliştirilmesini önemli ölçüde basitleştirebilir ve üçüncü taraf paketlere olan güveni en aza indirebilir. Statik yazma ve yazma güvenliği: Go'nun katı yazma sistemi, derleme sırasında hataların yakalanmasına yardımcı olarak daha sağlam, güvenli ve korunabilir kod sağlar. Tip güvenliği, güvenilir RESTful API'leri oluşturmayı kolaylaştıran veri doğrulama ile uğraşırken özellikle kullanışlıdır. Dağıtım kolaylığı: Go, harici bağımlılıklar olmadan tek bir ikili dosyaya derlendiğinden, Go tabanlı RESTful API'lerini dağıtmak çok kolaydır. Bu, daha kolay dağıtım ve ölçeklendirmenin yanı sıra geliştirme ortamları için zahmetsiz bir kurulum sağlar.

Nasıl AppMaster.io Yardımcı Olabilir

bu AppMaster.io platformu, Go ile RESTful API'leri oluşturmaya geldiğinde ezber bozan bir platformdur. gücünden yararlanarak AppMaster no-code platform, geliştiriciler RESTful API'leri geleneksel kodlamaya göre çok daha kısa sürede tasarlayabilir, derleyebilir ve dağıtabilir.

İle AppMaster.io ile geliştiriciler karmaşık veri modelleri oluşturabilir, iş mantığını tanımlayabilir ve API'yi yapılandırabilir görsel bir yaklaşım kullanarak endpoints. Ek olarak, platform, Go'daki arka uç uygulamaları için kaynak kodunu otomatik olarak üretebilir ve bu da, elle kodlama yapmak için sayısız saat harcamadan Go'nun avantajlarından yararlanmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

yapan temel özelliklerden bazıları AppMaster.io, Go kullanarak RESTful API geliştirme için mükemmel bir seçim şunları içerir:

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Veri modelleri oluşturmak ve yapılandırmak için görsel arka plan planı tasarımı endpoints

İş mantığını görsel olarak tanımlamak için Business Process Designer

Go tabanlı arka uç uygulamaları için otomatik kaynak kodu oluşturma

Zahmetsiz API dokümantasyonu ve testi için Swagger dokümantasyon oluşturma

ile buluta kolay dağıtım Liman işçisi konteyner desteği

Liman işçisi konteyner desteği Yerleşik güvenlik özellikleri ve kimlik doğrulama desteği

Çeşitli üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon yetenekleri

Yardımıyla AppMaster.io Go ile güçlü, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir RESTful API'ler oluşturmak ve dağıtmak birkaç saat içinde gerçekleştirilebilir ve size hem zaman hem de maliyet verimliliği açısından rekabet avantajı sağlar.

gezinme AppMaster Platformu

bu AppMaster.io platformu güçlü bir kullanıcıların herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz araç. Kapsamlı ve kullanıcı dostu arayüzü ile platform, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Bu bölümde, Go ile RESTful API'leri verimli bir şekilde tasarlayıp oluşturabilmeniz için platforma başlarken size rehberlik edeceğiz.

Başlamak için kaydolun Learn'e erişmenizi sağlayacak ücretsiz hesap & Keşfet planı. Oturum açtıktan sonra, projelerinizi yönetmek için size ana pano sunulacaktır.

Tıkla Başlamak için "Yeni Proje Oluştur" düğmesine tıklayın. Seçme RESTful API'niz için proje türü olarak "Arka uç" , projenize bir ad verin ve tıklayın "Sonraki" Projeniz için AWS, Google Cloud Platform veya Tercihinize göre Microsoft Azure .

Projeniz oluşturulduktan sonra, yeni projenizin ana sayfasına yönlendirilmelisiniz. Veri Modelleri, İş Süreçleri, Uç Noktalar, Depolama, Cron İşleri ve Ayarlar gibi çeşitli bölümlerin yer aldığı bir kenar çubuğu bulacaksınız. Bu bölümler, kullanarak API'nizi oluşturmanıza yardımcı olacaktır. AppMaster.io'nun özellikleri bir esintide.

ile API oluşturma AppMaster Arka Uç Planı

RESTful API'leri oluşturmak, çeşitli kaynaklarla çalışmayı ve bu kaynaklar üzerinde CRUD (Oluştur, Oku, Güncelle, Sil) işlemleri gerçekleştirmeyi içerir. İle AppMaster.io'nun Backend Blueprint özelliği ile veri modellerini, iş mantığını ve sunucuyu görsel olarak tasarlayabilirsiniz. API'niz için endpoints.

üzerine tıklayarak başlayın API'nizin kaynaklarını tanımlayabileceğiniz kenar çubuğundaki "Veri Modelleri" bölümü. Tıklamak API'niz için yeni bir kaynak tasarlamak üzere "Yeni Veri Modeli Oluşturun" . Yeni veri modeliniz için bir ad vermeniz ve alanları ilgili türleriyle belirtmeniz istenecektir. Örneğin, oluşturabilirsiniz gibi alanlara sahip "Müşteri" veri modeli "İsim", "E-posta" ve "Telefon numarası".

Veri modeliniz tanımlandıktan sonra, veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturabilirsiniz; bu, şemanız için sürüm kontrolünü sürdürmenizi sağlar. Bu, proje gereksinimleriniz değiştikçe veritabanı şemanızın sorunsuz bir şekilde yükseltilmesini sağlar.

Business Process Designer ile İş Mantığını Tanımlama

İş Süreci Tasarımcısı, görsel bir araçtır. Herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan API'niz için iş mantığı oluşturmanıza izin veren AppMaster.io platformu. Bu, veri akışını kontrol etmenizi ve görevleri koordineli bir şekilde yürütmenizi sağladığından, hızlı ve güçlü API'ler oluşturmanın çok önemli bir yönüdür.

Başlamak için tıklayın Kenar çubuğunda "İş Süreçleri" bölümü. API'nizle ilişkili iş süreçlerinin bir listesini göreceksiniz. Yeni bir iş süreci oluşturmak için tıklayın "Yeni İş Süreci Oluşturun" ve süreciniz için bir isim verin.

Business Process Designer'da şunları yapabilirsiniz: gibi çeşitli görevleri temsil eden düğümleri drag and drop "Kayıt Oluştur", "Kaydı Güncelle", "E-posta Gönder" ve daha fazlası, bunları API'nizin temel mantığını temsil eden görsel bir akış şemasında birbirine bağlar. Ayrıca her bir düğümün özelliklerini düzenleyebilir, parametreleri tanımlayabilir ve bunları gerektiği gibi yapılandırabilirsiniz. Bu esnek ve sezgisel arayüz, API'niz için ihtiyaç duyduğunuz kadar gelişmiş iş mantığı oluşturmanıza olanak tanır.

İş süreçleriniz tanımlandıktan sonra bunları sunucuya bağlayabilirsiniz. endpoints API'nizin istekleri almasını ve ilgili iş mantığını yürütmesini sağlayan "Uç Noktalar" bölümü. Bu şekilde, RESTful API'niz, web veya mobil uygulamalar gibi istemciler tarafından kolayca tüketilebilen, hızlı ve güçlü veri odaklı bir hizmet haline gelir.

API'nizi Swagger ile Belgeleme ve Test Etme

Düzgün Dokümantasyon, farklı API'lerin amacını ve kullanımını anlamanıza yardımcı olduğundan, herhangi bir API için çok önemlidir. endpoints Bunu kolaylaştırmak için, AppMaster.io platformu otomatik olarak oluşturur Sunucu için Swagger (OpenAPI) belgeleri Her proje için endpoints. Swagger, geliştiricilerin RESTful API'leri tasarlamasını, oluşturmasını, belgelemesini ve kullanmasını sağlayan, yaygın olarak kullanılan bir API belgeleme araçları setidir. bu Swagger UI, API'nizin kaynaklarını görselleştirmek ve bunlarla etkileşim kurmak için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

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Şuradan Swagger Belgeleri Oluşturma: AppMaster

İşte şu şekilde elde edebilirsiniz: API'niz için Swagger belgeleri AppMaster platformu.

Proje panonuzu açın AppMaster .io Studio hesabı. Tıkla Panonun sol tarafındaki 'API Dokümantasyonu' sekmesi. Görüntülenen panelde, oluşturulan API'niz için Swagger uyumlu JSON veya YAML dosyaları ve Swagger kullanıcı arayüzü.

tıklayarak Swagger UI bağlantısı, API'niz hakkındaki ayrıntıları görüntüleyebileceğiniz ve çeşitli işlevleri test edebileceğiniz etkileşimli, web tabanlı bir arabirim başlatır. Dokümantasyon, API'nizin aşağıdakiler dahil gerekli bileşenlerini kapsar: - API endpoints - İstek ve yanıt veri yapısı - HTTP yöntemleri ve durum kodları - Kimlik doğrulama ve yetkilendirme - Özel başlıklar ve sorgu parametreleri

API'nizi Swagger ile Test Etme

bu Swagger UI, API'niz için bir istemci görevi görerek API sunucunuza istek göndermenizi ve yanıt almanızı sağlar. Belirli bir API'yi test etmek için endpoint:

Bul test etmek istediğiniz endpoint Swagger UI . Tıkla yanındaki 'Deneyin' düğmesi endpoint Gerekli parametreleri doldurun ve tıklayın 'Uygulamak'. Kullanıcı arabirimi, durum kodu, başlıklar ve yanıt verileri dahil olmak üzere sunucu yanıtını görüntüler.

Bu süreç, geliştirme süreci sırasında API'nizi kapsamlı bir şekilde test etmenize ve hata ayıklamanıza ve amaçlandığı gibi çalıştığından emin olmanıza olanak tanır.

İle Buluta Dağıtma AppMaster

RESTful API'nizi oluşturup test ettikten sonra, bir sonraki adım dağıtımdır. AppMaster.io, Go tabanlı arka uç uygulamaları, çeşitli bulut hizmetleri ve konteynerleştirme teknolojileriyle sorunsuz entegrasyonu destekleyerek çocuk oyuncağı. API'nizden memnun olduğunuzda ve dağıtmaya hazır olduğunuzda şu adımları izleyin:

seninkine dön AppMaster .io Studio proje panosu. Tıkla Panonun sağ üst köşesinde bulunan 'Yayınla' düğmesi. AppMaster .io, uygulamanız için kaynak kodu oluşturur, derler, testler yapar ve Docker kapsayıcılarına (arka uç uygulamaları için) paketler. Yayımlama işlemi tamamlandıktan sonra, yürütülebilir bir ikili dosya (Business ve Business+ abonelikleri için) veya kaynak kodu (Enterprise abonelikleri için) alacaksınız. Oluşturulan dosyalarla, arka uç uygulamanızı seçtiğiniz bulut sağlayıcısına dağıtabilir veya şirket içinde barındırabilirsiniz.

kullanmanın birincil avantajı Dağıtım için AppMaster.io, esnekliği ve çok çeşitli bulut sağlayıcılarıyla uyumluluğudur. Bu, özel uygulama gereksinimleriniz için en iyi sağlayıcıyı seçmenize ve gerektiğinde ölçeklendirmenize olanak tanır.

Güvenlik ve Kimlik Doğrulama Ekleme

Güvenlik ve kimlik doğrulama, herhangi bir API için hayati önem taşıyan bileşenlerdir ve uygulamanızın verilerine ve işlevlerine yalnızca yetkili kullanıcıların erişebilmesini sağlar. AppMaster.io, rol tabanlı erişim denetimi (RBAC), kimlik doğrulama belirteçleri ve SSL/TLS şifrelemesi gibi güçlü güvenlik mekanizmalarının uygulanmasını kolaylaştırır.

Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC)

RBAC, kullanıcıların rollere ve izinlere dayalı olarak kaynaklara erişimini yönetmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. İçinde AppMaster.io , API'nize erişimi kontrol etmek için özel roller tanımlayabilir ve belirli izinler atayabilirsiniz endpoints, organizasyon yapınıza göre erişimi yönetmeyi kolaylaştırır. RBAC'ı API'nize uygulamak için:

Şurada kullanıcı rolleri oluşturun: AppMaster .io Stüdyosu. Her API için rollere erişim izinleri atayın HTTP yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanan endpoint ve endpoints Kullanıcılarınızı ve erişim haklarını yönetmek için oluşturulan rolleri kullanın.

Kimlik Doğrulama Jetonları

Kimlik doğrulama belirteçleri, API'yi güvence altına almak için popüler bir yöntemdir endpoints AppMaster.io, uygulamanızın API'sine güvenli erişim sağlamak için JSON Web Simgelerini (JWT) destekler endpoints Bir kullanıcı uygulamanızda kimlik doğrulaması yaptığında, sunucu belirli bir sona erme süresi olan bir JWT oluşturur. İstemci uygulaması daha sonra JWT'yi Sonraki isteklerin "Yetkilendirme" başlığı, sunucunun kullanıcının kimliğini doğrulamasına izin verir. Kullanılarak oluşturulan API'nizde JWT tabanlı kimlik doğrulaması uygulamak için AppMaster:

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Kimlik doğrulama oluştur JWT için kullanıcı kimlik bilgilerini değiştirmek için API'nizdeki endpoint . JWT belirteçleri oluşturun ve sona erme sürelerini güvenlik gereksinimlerinize göre ayarlayın. Sunucunuzun her istekte belirteci doğruladığından emin olun. "Yetkilendirme" başlığı.

SSL/TLS Şifrelemesi

Güvenli iletişim, herhangi bir API için gereklidir ve AppMaster.io, istemciler ve sunucular arasında iletilen verileri korumak için SSL/TLS şifrelemesini destekler. API'nizi bir bulut sağlayıcı veya kurum içi kullanarak barındırırken, sunucunuzun HTTP yerine HTTPS kullanacak şekilde yapılandırıldığından emin olun ve güvenilir bir Sertifika Yetkilisinden geçerli bir SSL sertifikası alın. Kaldıraç gücüyle RESTful API geliştirme ihtiyaçlarınız için AppMaster.io ve Go ile güçlü, güvenli ve ölçeklenebilir API'leri kolayca oluşturma yolunda ilerleyeceksiniz. Gücü ve verimliliği kullanarak günümüzün rekabetçi yazılım geliştirme endüstrisinde kendinize avantaj sağlayın. AppMaster kodsuz platform sunmak zorundadır.

Diğer Hizmetlerle Entegrasyon

RESTful API'leri oluşturmanın en büyük avantajlarından biri, diğer çeşitli hizmetler, araçlar ve uygulamalarla entegre olabilme yeteneğidir. Bu, yalnızca uygulamanızın kapsamını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda yazılım ekosistemindeki mevcut bileşenlerin yeniden kullanılabilirliğini de destekler. Bu bölümde, Go ile mevcut olan farklı entegrasyon olanaklarını tartışacağız ve Gerçekten çok yönlü RESTful API'leri oluşturmanıza olanak sağlayan AppMaster platformu.

Üçüncü Taraf API Entegrasyonları

Go tabanlı RESTful API'nizi diğer hizmetlerle entegre etmek için yaygın bir kullanım durumu, üçüncü taraf API'leri kullanmaktır. Bu, Go'nun kapsamlı standart kitaplığı ve sağlam paket desteği kullanılarak sorunsuz bir şekilde elde edilebilir. Özellikle "net/http" paketi, harici API'lerle verimli iletişimi kolaylaştırarak HTTP istekleri yapma ve yanıtları işleme sürecini basitleştirir.

AppMaster İş Süreci (BP) Tasarımcısı aracılığıyla karmaşık iş mantığı işlemlerini gerçekleştirmenize izin vererek bunu tamamlar. Üçüncü taraf API entegrasyonlarını doğrudan iş süreçlerinizin görsel akışına dahil ederek zamandan ve emekten tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca platform, bu tür entegrasyonların güvenli, ölçeklenebilir ve bakımının kolay olmasını sağlar.

Veritabanı Entegrasyonları

Güçlü bir RESTful API, verileri depolamak, almak ve işlemek için sıklıkla veritabanlarıyla entegrasyon gerektirir. Güçlü bir dil olan Go, sorunsuz veritabanı bağlantısı ve yönetimi için çeşitli kitaplıklar ve paketler sunar. Bazı popüler kitaplıklar, ORM tabanlı veritabanı işlemleri için "gorm" ve gelişmiş SQL sorgulaması için "sqlx" içerir.

İle AppMaster ile görsel olarak tasarlayabilir ve oluşturabilirsiniz. veri modelleri (veritabanı şeması), herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla birincil veri kaynağınız olarak zahmetsizce entegre olur. Platform, gerekli veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını oluşturarak veri yapılarınızın etkin yönetimini sağlar. Bu şekilde, alt düzey veritabanı işlemleri ve yapılandırmaları hakkında endişelenmek yerine uygulama mantığınıza daha fazla odaklanabilirsiniz.

Gerçek Zamanlı İletişim Entegrasyonu

Bugünün uygulamaları genellikle gerçek zamanlı güncellemeler ve sunucu ile istemciler arasında iletişim gerektirir. Go'nun rutinler ve kanallar içeren güçlü eşzamanlılık modeli, bu tür gerçek zamanlı gereksinimleri etkili bir şekilde karşılamanıza olanak tanır. Doğru uygulanması ile WebSockets ile gerçek zamanlı olayları desteklemek için RESTful API'lerinizi yükseltebilirsiniz.

AppMaster WebSockets oluşturmanıza olanak tanır istemciler ve arka uç hizmetiniz arasında çift yönlü iletişime izin vererek, API planında sorunsuz bir şekilde endpoints. Bu işlevselliği platformun görsel BP Tasarımcısı ile birleştirerek, API'nizin iş mantığında gelen ve giden WebSocket mesajlarını verimli bir şekilde işleyebilirsiniz.

Mikro Hizmet Mimarisi Entegrasyonu

Mikro hizmetler mimarisi, büyük yekpare uygulamaları daha küçük, ölçeklenebilir ve bağımsız bileşenlere ayırma yeteneği nedeniyle popülerlik kazanmıştır. Go, performansı, dağıtım kolaylığı ve verimli kaynak kullanımı göz önüne alındığında, mikro hizmetler oluşturmak için mükemmel bir seçimdir.

bu AppMaster platformu, Business ve Business+ abonelik planlarında birden fazla arka uç hizmeti desteğiyle mikro hizmet tabanlı uygulamaların geliştirilmesini ve devreye alınmasını basitleştirir. Bu, modüler ve verimli uygulama mimarisini destekleyerek mikro hizmetlerinizi kolayca oluşturmanıza, yönetmenize ve ölçeklendirmenize olanak tanır.

Çözüm

entegre ederek Diğer çeşitli hizmetler ve araçlarla yerleşik RESTful API ile daha güçlü ve zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturabilirsiniz. bu AppMaster platformları yalnızca bu entegrasyon sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda API'lerinizi tasarlamak, geliştirmek ve dağıtmak için görsel ve sorunsuz bir yol sunar. İster üçüncü taraf API'ler, veritabanları, gerçek zamanlı olaylar veya mikro hizmet mimarisi olsun, Go ile olasılıklar gerçekten sonsuzdur ve AppMaster hizmetinizdedir.