Les plateformes no-code et low-code sont aujourd'hui des solutions populaires et abordables sur le marché du développement mobile et web. Ces plates-formes offrent des prix raisonnables, une assistance permanente et même des modèles prêts à l'emploi, de sorte que les développeurs de tous niveaux peuvent créer une application adaptée à leurs besoins. Cet article compare deux plateformes populaires - Directual et AppMaster. Nous décrirons leurs avantages et leurs inconvénients et analyserons à quelles fins la plateforme la plus appropriée.

Qu'est-ce qu'Appmaster ?

AppMaster.io est une plateforme sans code qui vous permet de créer des applications complètes pour le web et le mobile. La plateforme ne nécessite pas de connaissances approfondies en programmation ni d'expérience dans l'écriture de logiciels et est intuitivement simple pour les utilisateurs de tout niveau de préparation. AppMaster vous permet également de télécharger le code source pour un travail ultérieur.

Qu'est-ce que Directual ?

Il s'agit d'une solution complète sans code ou à faible code pour créer des logiciels qui peuvent être mis à l'échelle sans recourir à des solutions tierces. Directual est riche en fonctionnalités et peut donc être utilisé pour créer des applications et des fonctions simples pour des logiciels existants, automatiser le traitement des données, etc. Étant donné qu'il s'agit d'une plate-forme complète, les tâches de création d'une interface Web peuvent également être résolues à l'aide du constructeur d'applications Directual.

La construction de circuits logiques s'effectue à l'aide de blocs logiques. Chaque bloc est responsable d'une action spécifique ou d'une séquence d'étapes pendant que les données sont extraites de la base de données. Vous pouvez également creuser dans le code généré et ajouter vos solutions si vous savez ce que vous faites. Directual est également en train de devenir une solution sans code pour le développement de la blockchain, donc vous pourriez vouloir examiner ce domaine si vous êtes dans la Fintech.

Bases de données

Commençons par les bases de données. Les applications modernes ne peuvent se passer d'une base de données - une entité responsable du stockage ordonné des données et de l'interaction de ces données. Les plateformes Directual et AppMaster offrent de riches fonctionnalités pour créer et interagir avec les bases de données. La possibilité de créer, d'intégrer, ou d'utiliser et de gérer des bases de données externes est l'une des caractéristiques clés qu'un constructeur d'applications devrait avoir.

Directual

Directual utilise des bases de données relationnelles NoSql. La création et la configuration d'une base de données dans Directual est facile. Cliquez sur "Nouvelle structure de données" et sélectionnez un dossier. Les dossiers peuvent également être créés (bouton "Nouveau dossier"). Ensuite, remplissez autant de champs que vous le souhaitez. Il est bon de répartir les zones en groupes. Par exemple, dans le tableau des emplois, vous pouvez mettre les coordonnées de la commande dans le groupe "Contacts".

Directual vous permet de stocker 23 types de données. Y compris des fichiers, JSON, et des tableaux de liens. Les données peuvent être récupérées ou importées aux formats CSV et XLS. Les bases de données de Directual sont relationnelles. Cela signifie qu'elles peuvent être liées les unes aux autres. Pour ce faire, dans la ligne "Nom visible de la structure", sélectionnez le champ auquel les objets des autres tables auront accès.

AppMaster

Dans AppMaster.io, les bases de données sont éditées dans le Data Models Designer. Le processus de construction des tables est intuitif pour tous. Les champs de chaque table sont configurés explicitement ; il suffit de spécifier le nom du type de champ.

Et en faisant glisser des flèches d'une table à l'autre, vous pouvez spécifier explicitement les relations entre les tables.

Logique d'entreprise

Directual

La logique métier dans Directual est présentée sous la forme de scripts. Le processus de construction des scripts s'apparente à un jeu de cubes. Le développeur assemble une chaîne de formes colorées représentant une action, une intégration ou un état. Cette approche est abstraite mais la plus visuelle, permettant de construire une logique en quelques clics. Elle présente de nombreux avantages, comme la visibilité, la transparence des processus et la facilité d'utilisation. Mais il y a aussi plusieurs inconvénients, comme les possibilités limitées de construire une logique complexe.

AppMaster

L'éditeur de processus métier no-code de la plateforme AppMaster.io est conçu de manière similaire. Certains blocs exécutent des processus fonctionnels spécifiques. Chaque bloc reçoit des paramètres de processus en entrée, et à la sortie, vous obtenez le résultat de ce processus. Comme si vous faisiez de la programmation fonctionnelle. Plus de 1000 blocs sur la plate-forme exécutent déjà des opérations simples et des processus d'entreprise à part entière.

Pour définir la direction du processus, les blocs sont connectés à l'aide de connecteurs.

Tous les blocs sont faciles à déplacer et à connecter. Avec l'aide d'AppMaster.io, vous pouvez construire la logique de toute complexité et créer une grande variété de services.

Applications Web

Directual

Pour l'instant, Directual est purement une plateforme back-end. Elle n'a aucun problème de flexibilité, d'extensibilité, d'API et de logique. Mais il n'est pas possible d'y construire un front-end à part entière. Un développeur a trois façons de dessiner une interface graphique :

écrire en HTML, CSS, et frameworks JavaScript (React, Angular, etc.)



construire en utilisant d'autres plateformes no-code comme UI Bakery



collecter sur le constructeur interne Directual.



Dans l'onglet "Web-pages", vous pouvez travailler avec le frontend. Ici, les utilisateurs connectent leurs pages Web ou construisent sur le constructeur. Il n'y a que quatre éléments disponibles pour le moment :

cartes



formulaires



texte



vidéo



C'est suffisant pour construire une interface pour un blog ou une vitrine avec un visuel simple. Les choses plus complexes et originales sont mieux d'être tapées ou collectées sur d'autres plateformes. Les pages React se connectent facilement à Directual en utilisant du code passe-partout sur le site.

AppMaster

La plateforme no-code AppMaster.io utilise la technologie drag & drop pour construire le composant visuel d'une application web. AppMaster sépare les applications mobiles et web, et dans ce bloc, nous nous concentrerons sur les applications web.

L'éditeur d'applications web se compose de plusieurs blocs fonctionnels :

Un champ avec des composants qui peuvent être utilisés pour le contenu fonctionnel de la page. Par exemple, des tableaux, des vues, des boutons, etc.



Champ avec les pages et leurs paramètres



La zone de travail de la page où les composants sont glissés.

Chaque composant est configuré individuellement à l'aide d'une interface simple et intuitive.

Tout comme Directual, il est possible d'intégrer le backend d'une application construite sur AppMaster avec n'importe quel frontend personnalisé.

Applications mobiles

Directual

Pas de support pour les applications mobiles pour le moment.

AppMaster

AppMaster.io permet aux utilisateurs de développer des applications natives simples. Le principe de travail avec les applications mobiles est identique à celui de l'assemblage d'applications web décrit ci-dessus. De même, l'espace de travail peut être divisé en plusieurs parties :

Pages et leurs paramètres



Des widgets fonctionnels qui peuvent être glissés dans l'espace de travail de l'application.



L'espace de travail lui-même (canevas)



Panneau des paramètres des pages et des widgets



Les onglets de paramétrage de l'application, les actions et les processus métier.

Une caractéristique distinctive est la possibilité de configurer de manière flexible les actions de l'application et de construire des processus métier pour divers événements, tels que le début de la charge d'un téléphone mobile.

DevOps

Directual

Directual prend en charge le contrôle de version sur des plans tarifaires spécifiques, ce qui permet toujours un développement itératif. En outre, un système avancé de journalisation des scripts en arrière-plan vous permettra de trouver et de corriger les erreurs incroyablement rapidement.

AppMaster

Bien qu'il n'y ait pas de système de contrôle de version sur la plateforme AppMaster, celle-ci permet aux utilisateurs de créer plusieurs plans de déploiement, fournit de puissants outils de journalisation des applications backend/frontend et collecte également des statistiques sur les serveurs. En outre, l'outil intégré de documentation des processus Swagger facilite grandement le débogage des processus et des demandes avant la publication.

Prix

Directual

4 plans de facturation principaux :

Gratuit - accès gratuit de 14 jours au produit (double tout ce qui se trouve dans Startup next).



Startup - 39$. Comprend les fonctionnalités de base, la possibilité d'utiliser des plugins et un nombre illimité de scénarios et de fonctions ;



Pro - 139$. Comprend toutes les fonctionnalités de Startup, la possibilité d'utiliser un domaine personnalisé pour l'application, un système de sécurité avancé, ainsi que des limites plus élevées sur le nombre de demandes sur le serveur par rapport au plan Startup.



Business - 429$. Comprend toutes les fonctionnalités de Pro, ainsi qu'un portail web en marque blanche, le support de JS SDK, des sauvegardes quotidiennes, et des limites accrues sur le nombre de requêtes sur le serveur par rapport au plan Startup.



AppMaster

Il existe 5 plans d'utilisation principaux :

Trial - accès gratuit au produit pendant 14 jours (contient tout ce qui figure dans Explore ci-dessous).



Explore - à partir de 5 $ par mois. Comprend 1 application web, 1 application mobile, 1 utilisateur dans une équipe, jusqu'à 3 modules installés en même temps, et les requêtes API externes.



Startup - à partir de 165 $ par mois. Comprend : 2 applications web, 1 application mobile, 3 utilisateurs dans une équipe, jusqu'à 5 modules installés simultanément, des requêtes API externes, la possibilité d'exporter des bases de données et le stockage de fichiers.



Business - à partir de 855 $ par mois. Comprend : 3 applications web, 2 applications mobiles, 5 utilisateurs dans une équipe, jusqu'à 10 modules installés simultanément, des demandes API externes, la possibilité d'exporter des bases de données et le stockage de fichiers, l'accès aux images docker et aux binaires des applications générées.



Entreprise - sur demande et accord avec AppMaster.

Entre autres choses, AppMaster a introduit le programme Earn Credits, qui fournit des points de crédit qui peuvent être utilisés pour payer votre plan. Ainsi, par exemple, en laissant un avis ou toute autre action utile à l'équipe d'AppMaster, vous pouvez gagner un montant suffisant pour vous abonner au service.

De plus, AppMaster propose des abonnements spéciaux pour les organisations à but non lucratif et les étudiants.

Conclusion

Même si Directional est un excellent outil pour le développement back-end no-code/low-code pour un montant relativement faible, les fonctionnalités d'AppMaster vous permettent de créer des applications bien plus intéressantes. Un large éventail de blocs et de modules de processus métier est un excellent complément pour tout développeur. Entre autres choses, la plateforme AppMaster.io développe et soutient activement sa communauté d'utilisateurs, en offrant diverses remises et primes.

