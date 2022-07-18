Kodsuz ve düşük kodlu platformlar, günümüzde mobil ve web geliştirme pazarında popüler ve uygun fiyatlı çözümlerdir. Platformlar makul fiyat etiketleri, sürekli destek ve hatta hazır şablonlar sağlar, böylece herhangi bir beceri seviyesindeki geliştiriciler ihtiyaçları için bir uygulama oluşturabilir. Bu makale iki popüler platformu karşılaştıracaktır - Directual ve AppMaster. Artılarını ve eksilerini anlatacağız ve hangi platformun hangi amaçlar için daha uygun olduğunu analiz edeceğiz.

Appmaster nedir?

AppMaster.io, web ve mobil için tam yığın uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. Platform, yazılım yazma konusunda derin programlama bilgisi ve deneyimi gerektirmez ve herhangi bir hazırlık seviyesindeki kullanıcılar için sezgisel olarak basittir. AppMaster ayrıca daha fazla çalışma için kaynak kodunu indirmenize izin verir.

Direkt nedir?

Üçüncü taraf çözümlere başvurmadan ölçeklendirilebilen yazılım oluşturmak için tam özellikli kodsuz/düşük kodlu bir çözümdür. Directual zengin özelliklere sahiptir, bu nedenle mevcut yazılımlar için basit uygulamalar ve işlevler oluşturmak, veri işlemeyi otomatikleştirmek ve daha fazlası için kullanılabilir. Tam yığın bir platform olarak, bir web arayüzü oluşturma görevleri Directual uygulama oluşturucu kullanılarak da çözülebilir.

Mantıksal devrelerin yapımı, mantıksal bloklar kullanılarak gerçekleştirilir. Veriler veritabanından alınırken her blok belirli bir eylemden veya adım dizisinden sorumludur. Ne yaptığınızı biliyorsanız, oluşturulan kodu da inceleyebilir ve çözümlerinizi ekleyebilirsiniz. Directual ayrıca blok zinciri geliştirme için kodsuz bir çözüm olma yolunda ilerliyor, bu nedenle Fintech'teyseniz bu alana bakmak isteyebilirsiniz.

veritabanları

Veritabanlarıyla başlayalım. Modern uygulamalar bir veritabanı olmadan yapamaz - verilerin düzenli depolanmasından ve bu verilerin etkileşiminden sorumlu bir varlık. Directual ve AppMaster platformları, veritabanları oluşturmak ve bunlarla etkileşim kurmak için zengin işlevsellik sağlar. Harici veritabanları oluşturma, entegre etme veya kullanma ve yönetme yeteneği, bir uygulama oluşturucunun sahip olması gereken temel özelliklerden biridir.

direkt

Directual, NoSql ilişkisel veritabanlarını kullanır. Directual'da bir veritabanı oluşturmak ve yapılandırmak kolaydır. "Yeni veri yapısı"na tıklayın ve bir klasör seçin. Klasörler de oluşturulabilir ("Yeni klasör" düğmesi). Ardından, ihtiyacınız olduğu kadar çok alanı doldurun. Alanları gruplara dağıtmak iyi bir uygulamadır. Örneğin, İşler tablosunda, "Kişiler" grubuna sipariş için iletişim bilgilerini koyabilirsiniz.

Directual, 23 tür veri saklamanıza izin verir. Dosyalar, JSON ve bağlantı dizileri dahil. Veriler CSV ve XLS formatlarında alınabilir veya içe aktarılabilir. Directual'daki veritabanları ilişkiseldir. Bu, birbirlerine bağlanabilecekleri anlamına gelir. Bunu yapmak için, "Yapı görünür ad" satırında, diğer tablolardan nesnelerin erişeceği alanı seçin.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster.io'da veritabanları, Veri Modelleri Tasarımcısı'nda düzenlenir. Tablo oluşturma süreci herkes için sezgiseldir. Her tablo için alanlar açıkça yapılandırılır; sadece alan tipi adını belirtmeniz yeterlidir.

Okları bir tablodan diğerine sürükleyerek, tablolar arasındaki ilişkileri açıkça belirtebilirsiniz.

İş mantığı

direkt

Directual'daki iş mantığı, komut dosyaları şeklinde sunulur. Komut dosyası oluşturma süreci, bloklarla oynamaya benzer. Geliştirici, bir eylemi, entegrasyonu veya durumu temsil eden bir renkli şekiller zinciri oluşturur. Yaklaşım soyut ancak en görsel olanıdır ve birkaç tıklamayla mantık oluşturmanıza olanak tanır. Görünürlük, süreçlerin şeffaflığı, kullanım kolaylığı gibi birçok avantajı vardır. Ancak karmaşık mantık oluşturmak için sınırlı olanaklar gibi çeşitli dezavantajlar da vardır.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster.io platformunun kodsuz iş süreci düzenleyicisi de benzer şekilde tasarlanmıştır. Bazı bloklar belirli fonksiyonel işlemler gerçekleştirir. Her blok proses parametrelerini girdi olarak alır ve çıktıda bu prosesin sonucunu alırsınız. Sanki işlevsel programlama yapıyormuşsunuz gibi. Platformdaki 1000'den fazla blok, halihazırda tek işlemleri ve tam teşekküllü iş süreçlerini gerçekleştiriyor.

Sürecin yönünü ayarlamak için bloklar konektörler kullanılarak bağlanır.

Tüm blokların taşınması ve bağlanması kolaydır. AppMaster.io'nun yardımıyla her türlü karmaşıklığın mantığını oluşturabilir ve çok çeşitli hizmetler oluşturabilirsiniz.

İnternet uygulamaları

direkt

Directual şimdilik tamamen bir arka uç platformudur. Esneklik, genişletilebilirlik, API ve mantık ile ilgili hiçbir sorunu yoktur. Ancak burada tam teşekküllü bir ön uç inşa edemezsiniz. Bir geliştiricinin GUI çizmenin üç yolu vardır:

HTML, CSS ve JavaScript çerçevelerinde yazın (React, Angular, vb.)



UI Bakery gibi diğer kodsuz platformları kullanarak oluşturun



dahili Directual yapıcısında toplayın.



"Web sayfaları" sekmesinde ön uçla çalışabilirsiniz. Burada kullanıcılar web sayfalarını birbirine bağlar veya yapıcıyı oluşturur. Şu anda sadece dört ürün mevcut:

kartlar



formlar



Metin



video



Bu, basit bir görsele sahip bir blog veya vitrin için bir arayüz oluşturmak için yeterlidir. Daha karmaşık ve orijinal şeyleri diğer platformlarda dizmek veya toplamak daha iyidir. React sayfaları, sitedeki ortak kod kullanılarak Directual'a kolayca bağlanır.

Uygulama Yöneticisi

Kodsuz platform AppMaster.io, bir web uygulamasının görsel bileşenini oluşturmak için sürükle ve bırak teknolojisini kullanır. AppMaster, mobil ve web uygulamalarını birbirinden ayırır ve bu blokta web uygulamalarına odaklanacağız.

Web uygulaması düzenleyicisi birkaç işlevsel bloktan oluşur:

Sayfanın işlevsel içeriği için kullanılabilecek bileşenlerin bulunduğu bir alan. Örneğin, tablolar, görünümler, düğmeler vb.



Sayfaları ve ayarlarını içeren alan



Bileşenlerin sürüklendiği sayfanın çalışma alanı

Her bileşen, basit ve sezgisel bir arayüz kullanılarak ayrı ayrı yapılandırılır.

Directual gibi, AppMaster üzerine kurulu bir uygulamanın arka ucunu herhangi bir özel ön uç ile entegre etmek mümkündür.

Mobil uygulamalar

direkt

Şu anda mobil uygulama desteği yok.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster.io, kullanıcıların basit yerel uygulamalar geliştirmesini sağlar. Mobil uygulamalarla çalışma prensibi, yukarıda açıklanan web uygulamalarını bir araya getirme yönü ile aynıdır. Benzer şekilde, çalışma alanı birkaç bölüme ayrılabilir:

Sayfalar ve ayarları



Uygulama çalışma alanına sürüklenebilen işlevsel widget'lar



Çalışma alanının kendisi (tuval)



Sayfa ve Widget Ayarları Paneli



Uygulama ayarları sekmeleri, eylemler ve iş süreçleri

Ayırt edici bir özellik, uygulama eylemlerini esnek bir şekilde yapılandırma ve cep telefonunu şarj etmeye başlama gibi çeşitli olaylar için iş süreçleri oluşturma yeteneğidir.

DevOps

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Directual, her zaman yinelemeli geliştirmeye izin veren belirli fiyatlandırma planlarında sürüm kontrolünü destekler. Ayrıca, gelişmiş bir arka uç komut dosyası günlük kaydı sistemi, hataları inanılmaz hızlı bir şekilde bulmanızı ve düzeltmenizi sağlar.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster platformunda sürüm kontrol sistemi olmamasına rağmen platform, kullanıcıların birden fazla dağıtım planı oluşturmasına olanak tanır, arka uç/ön uç uygulamalarını günlüğe kaydetmek için güçlü araçlar sağlar ve ayrıca sunuculardan istatistikler toplar. Ayrıca, yerleşik Swagger süreç dokümantasyon aracı, yayınlamadan önce süreçlerde ve isteklerde hata ayıklamayı çok daha kolaylaştırır.

fiyatlandırma

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4 ana faturalandırma planı:

Ürüne ücretsiz - ücretsiz, 14 günlük erişim (sıradaki Başlangıç'taki her şeyi ikiye katlar).



Başlangıç - 39$. Temel işlevleri, eklentileri kullanma becerisini ve sınırsız sayıda senaryo ve işlevi içerir;



Profesyonel - 139$. Başlangıç'ın tüm işlevlerini, uygulama için özel bir etki alanı kullanma becerisini, gelişmiş bir güvenlik sistemini ve Başlangıç planına kıyasla sunucudaki istek sayısında artırılmış sınırları içerir.



İş - 429$. Pro'nun tüm işlevlerinin yanı sıra beyaz etiketli bir web portalı, JS SDK desteği, günlük yedeklemeler ve Başlangıç planına kıyasla sunucudaki istek sayısında artırılmış sınırlar içerir.



Uygulama Yöneticisi

5 ana kullanım planı vardır:

Deneme - ürüne 14 günlük ücretsiz erişim (aşağıdaki Keşfet bölümündeki her şeyi içerir).



Keşfet - ayda 5 dolardan başlayan fiyatlarla. 1 web uygulaması, 1 mobil uygulama, bir ekipte 1 kullanıcı, aynı anda 3 modüle kadar kurulur ve harici API istekleri içerir.



Başlangıç - ayda 165 dolardan. İçindekiler: 2 web uygulaması, 1 mobil uygulama, bir ekipte 3 kullanıcı, aynı anda kurulan 5 modüle kadar, harici API istekleri, veritabanlarını dışa aktarma yeteneği ve dosya depolama.



İş - ayda 855 dolardan başlayan fiyatlarla. İçindekiler: 3 web uygulaması, 2 mobil uygulama, bir ekipte 5 kullanıcı, aynı anda kurulan 10 modüle kadar, harici API istekleri, veritabanlarını ve dosya depolamayı dışa aktarma yeteneği, docker görüntülerine ve oluşturulan uygulamaların ikili dosyalarına erişim.



Kurumsal - istek üzerine ve AppMaster ile anlaşma.

Diğer şeylerin yanı sıra, AppMaster, planınız için ödeme yapmak için kullanılabilecek kredi puanları sağlayan Kredi Kazanın programını tanıttı. Örneğin, AppMaster ekibi için yararlı olan bir inceleme veya başka bir işlem bırakmak için, hizmete abonelikler için yeterli bir miktar kazanabilirsiniz.

Ayrıca AppMaster, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve öğrenciler için özel abonelikler sağlar.

Çözüm

Directional, nispeten küçük bir miktar için kodsuz/düşük kodlu arka uç geliştirme için mükemmel bir araç olsa da, AppMaster'daki işlevsellik çok daha heyecan verici uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Çok çeşitli iş süreci blokları ve modülleri, herhangi bir geliştirici için mükemmel bir ektir. Diğer şeylerin yanı sıra, AppMaster.io platformu aktif olarak kullanıcı topluluğunu geliştiriyor ve destekliyor, çeşitli indirimler ve bonuslar sağlıyor.

Diğer platformlarla AppMaster karşılaştırmaları hakkında daha fazla bilgi edinin.