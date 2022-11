Platformy no-code i low-code są dziś popularnymi i niedrogimi rozwiązaniami na rynku tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych. Platformy te zapewniają rozsądne ceny, stałe wsparcie, a nawet gotowe szablony, dzięki czemu programiści o dowolnym poziomie umiejętności mogą stworzyć aplikację na swoje potrzeby. W tym artykule porównamy dwie popularne platformy - Directual i AppMaster. Opiszemy ich wady i zalety oraz przeanalizujemy, do jakich celów która platforma jest bardziej odpowiednia.

Co to jest Appmaster?

AppMaster.io to platforma no-code, która pozwala tworzyć aplikacje full-stack na web i mobile. Platforma nie wymaga głębokiej wiedzy programistycznej i doświadczenia w pisaniu oprogramowania i jest intuicyjnie prosta dla użytkowników o dowolnym poziomie przygotowania. AppMaster umożliwia również pobranie kodu źródłowego do dalszej pracy.

Czym jest Directual?

Jest to w pełni funkcjonalne rozwiązanie no-code/low-code do budowania oprogramowania, które może być skalowane bez uciekania się do rozwiązań stron trzecich. Directual jest bogaty w funkcje, więc może być używany do tworzenia prostych aplikacji i funkcji dla istniejącego oprogramowania, automatyzacji przetwarzania danych i innych. Będąc platformą full-stack, zadania związane z tworzeniem interfejsu internetowego mogą być również rozwiązane za pomocą konstruktora aplikacji Directual.

Budowa układów logicznych odbywa się za pomocą bloków logicznych. Każdy blok odpowiada za określoną akcję lub sekwencję kroków podczas pobierania danych z bazy. Można też grzebać w wygenerowanym kodzie i dodawać swoje rozwiązania, jeśli się wie, co się robi. Directual zmierza również w kierunku stania się rozwiązaniem no-code dla rozwoju blockchain, więc możesz chcieć przyjrzeć się temu obszarowi, jeśli jesteś w Fintech.

Bazy danych

Zacznijmy od baz danych. Nowoczesne aplikacje nie mogą obejść się bez bazy danych - podmiotu odpowiedzialnego za uporządkowane przechowywanie danych i interakcję tych danych. Platformy Directual i AppMaster zapewniają bogatą funkcjonalność w zakresie budowania i interakcji z bazami danych. Możliwość tworzenia, integrowania lub korzystania i zarządzania zewnętrznymi bazami danych jest jedną z kluczowych cech, jakie powinien posiadać app builder.

Directual

Directual wykorzystuje relacyjne bazy danych NoSql. Tworzenie i konfigurowanie bazy danych w Directual jest proste. Kliknij "Nowa struktura danych" i wybierz folder. Foldery mogą być również tworzone (przycisk "Nowy folder"). Następnie uzupełnij tyle pól, ile potrzebujesz. Dobrą praktyką jest podzielenie obszarów na grupy. Na przykład w tabeli Jobs możesz umieścić dane kontaktowe dla zamówienia w grupie "Contacts".

Directual pozwala na przechowywanie 23 typów danych. W tym pliki, JSON i tablice linków. Dane mogą być pobierane lub importowane w formatach CSV i XLS. Bazy danych w Directual są relacyjne. Oznacza to, że można je ze sobą łączyć. Aby to zrobić, w linii "Widoczna nazwa struktury" wybierz pole, do którego będą miały dostęp obiekty z innych tabel.

AppMaster

W AppMaster.io bazy danych edytuje się w kreatorze modeli danych. Proces budowania tabel jest intuicyjny dla każdego. Pola dla każdej tabeli są konfigurowane jawnie, wystarczy podać nazwę typu pola.

A przeciągając strzałki z jednej tabeli do drugiej, można jawnie określić relacje między tabelami.

Logika biznesowa

Directual

Logika biznesowa w Directual jest przedstawiona w formie skryptów. Proces budowania skryptów przypomina zabawę klockami. Programista składa łańcuch kolorowych kształtów reprezentujących akcję, integrację lub stan. Jest to podejście abstrakcyjne, ale najbardziej wizualne, pozwalające budować logikę w kilku kliknięciach. Ma wiele zalet, takich jak widoczność, przejrzystość procesów, łatwość użycia. Ale ma też kilka wad, takich jak ograniczone możliwości budowania złożonej logiki.

AppMaster

Podobnie zaprojektowany jest edytor procesów biznesowych no-code platformy AppMaster.io. Niektóre bloki realizują konkretne procesy funkcjonalne. Każdy blok otrzymuje parametry procesu jako wejście, a na wyjściu otrzymujesz wynik tego procesu. Tak jakbyś zajmował się programowaniem funkcjonalnym. Już ponad 1000 bloków na platformie wykonuje pojedyncze operacje i pełnoprawne procesy biznesowe.

Aby wyznaczyć kierunek procesu, bloki łączy się za pomocą konektorów.

Wszystkie bloki są łatwe do przenoszenia i łączenia. Z pomocą AppMaster.io można zbudować logikę o dowolnej złożoności i stworzyć szeroką gamę usług.

Aplikacje internetowe

Directual

Directual to na razie wyłącznie platforma back-endowa. Nie ma problemów z elastycznością, rozszerzalnością, API i logiką. Nie można tu jednak zbudować pełnoprawnego frontendu. Deweloper ma trzy sposoby na narysowanie GUI:

pisać w HTML, CSS i frameworkach JavaScript (React, Angular, itp.)

budować za pomocą innych platform no-code, takich jak UI Bakery

zbierać na wewnętrznym konstruktorze Directual.

W zakładce "Web-pages" możesz pracować z frontendem. Tutaj użytkownicy podłączają swoje strony internetowe lub budują na konstruktorze. W tej chwili dostępne są tylko cztery elementy:

karty

formularze

tekst

wideo

To wystarczy, aby zbudować interfejs dla bloga lub witryny sklepowej z prostą wizualizacją. Bardziej skomplikowane i oryginalne rzeczy lepiej jest przepisać na maszynie lub zebrać na innych platformach. Strony React łatwo łączą się z Directual za pomocą kodu boilerplate na stronie.

AppMaster

Platforma no-code AppMaster.io wykorzystuje technologię drag & drop do budowania wizualnego komponentu aplikacji internetowej. AppMaster rozdziela aplikacje mobilne i internetowe, a w tym bloku skupimy się na aplikacjach internetowych.

Edytor aplikacji webowych składa się z kilku bloków funkcjonalnych:

Pole z komponentami, które mogą być użyte do funkcjonalnej zawartości strony. Na przykład tabele, widoki, przyciski itp.

Pole ze stronami i ich ustawieniami

Obszar roboczy strony, na który przeciągane są komponenty

Każdy komponent jest konfigurowany indywidualnie za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu.

Podobnie jak Directual, możliwa jest integracja backendu aplikacji zbudowanej na AppMasterze z dowolnym niestandardowym frontendem.

Aplikacje mobilne

Directual

W tej chwili brak wsparcia dla aplikacji mobilnych.

AppMaster

AppMaster.io umożliwia użytkownikom tworzenie prostych aplikacji natywnych. Zasada pracy z aplikacjami mobilnymi jest identyczna jak opisany powyżej kierunek składania aplikacji internetowych. Podobnie, przestrzeń roboczą można podzielić na kilka części:

Strony i ich ustawienia

Widżety funkcjonalne, które można przeciągać na obszar roboczy aplikacji

Sam obszar roboczy (canvas)

Panel ustawień stron i widżetów

Zakładki ustawień aplikacji, akcje i procesy biznesowe.

Wyróżniającą cechą jest możliwość elastycznego konfigurowania akcji aplikacji i budowania procesów biznesowych dla różnych zdarzeń, np. rozpoczęcia ładowania telefonu komórkowego.

DevOps

Directual

Directual wspiera kontrolę wersji na określonych planach cenowych, co zawsze pozwala na iteracyjny rozwój. Dodatkowo, zaawansowany system logowania skryptów backendowych pozwoli Ci niesamowicie szybko znaleźć i naprawić błędy.

AppMaster

Chociaż na platformie AppMaster nie ma systemu kontroli wersji, platforma pozwala użytkownikom tworzyć wiele planów wdrażania, zapewnia potężne narzędzia do logowania aplikacji backend / frontend, a także zbiera statystyki z serwerów. Ponadto wbudowane narzędzie do dokumentowania procesów Swagger znacznie ułatwia debugowanie procesów i żądań przed publikacją.

Cennik

Directual

4 główne plany rozliczeniowe:

Free - bezpłatny, 14-dniowy dostęp do produktu (podwaja wszystko w Startup next).

Startup - 39$. Zawiera podstawową funkcjonalność, możliwość korzystania z wtyczek oraz nieograniczoną liczbę scenariuszy i funkcji;

Pro - 139$. Zawiera wszystkie funkcje z Startup, możliwość korzystania z niestandardowej domeny dla aplikacji, zaawansowany system zabezpieczeń, a także zwiększone limity na liczbę żądań na serwerze w porównaniu do planu Startup.

Business - 429$. Zawiera wszystkie funkcjonalności z Pro, a także portal internetowy white-label, wsparcie JS SDK, codzienne kopie zapasowe, a także zwiększone limity na liczbę żądań na serwerze w porównaniu do planu Startup.

AppMaster

Istnieje 5 głównych planów użytkowania:

Trial - bezpłatny 14-dniowy dostęp do produktu (zawiera wszystko w Explore poniżej).

Explore - od 5 dolarów za miesiąc. Obejmuje 1 aplikację internetową, 1 aplikację mobilną, 1 użytkownika w zespole, do 3 modułów zainstalowanych w tym samym czasie i zewnętrzne żądania API.

Startup - od 165 dolarów miesięcznie. Obejmuje: 2 aplikacje webowe, 1 aplikację mobilną, 3 użytkowników w zespole, do 5 modułów zainstalowanych jednocześnie, zewnętrzne żądania API, możliwość eksportu baz danych oraz przechowywania plików.

Business - od 855 dolarów miesięcznie. Obejmuje: 3 aplikacje webowe, 2 aplikacje mobilne, 5 użytkowników w zespole, do 10 modułów zainstalowanych jednocześnie, zewnętrzne żądania API, możliwość eksportu baz danych i przechowywania plików, dostęp do obrazów docker i binariów wygenerowanych aplikacji.

Enterprise - na życzenie i po uzgodnieniu z AppMaster.

AppMaster wprowadził m.in. program Earn Credits, który zapewnia punkty kredytowe, które można wykorzystać do opłacenia swojego planu. Tak więc np. za pozostawienie recenzji lub inne działanie, które jest przydatne dla zespołu AppMaster, można zarobić kwotę wystarczającą na subskrypcje usługi.

Ponadto AppMaster zapewnia specjalne subskrypcje dla organizacji non-profit i studentów.

Podsumowanie

Chociaż Directional jest doskonałym narzędziem do rozwoju back-endu w trybie no-code/low-code za stosunkowo niewielką kwotę, funkcjonalność w AppMaster pozwala na tworzenie znacznie bardziej ekscytujących aplikacji. Szeroka gama bloków i modułów procesów biznesowych jest doskonałym dodatkiem dla każdego dewelopera. Między innymi, platforma AppMaster.io aktywnie rozwija i wspiera swoją społeczność użytkowników, zapewniając różne rabaty i bonusy.

