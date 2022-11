No-code en low-code platforms zijn tegenwoordig populaire en betaalbare oplossingen in de mobiele en webontwikkelingsmarkt. De platforms bieden redelijke prijskaartjes, voortdurende ondersteuning en zelfs kant-en-klare sjablonen, zodat ontwikkelaars van elk vaardigheidsniveau een applicatie voor hun behoeften kunnen maken. Dit artikel vergelijkt twee populaire platforms - Directual en AppMaster. We beschrijven hun voor- en nadelen en analyseren voor welke doeleinden welk platform geschikter is.

Wat is Appmaster?

AppMaster.io is een no-code platform waarmee u full-stack applicaties voor web en mobiel kunt maken. Het platform vereist geen diepgaande programmeerkennis en ervaring in het schrijven van software en is intuïtief eenvoudig voor gebruikers van elk niveau. Met AppMaster kunt u ook de broncode downloaden voor verder werk.

Wat is Directual?

Het is een full-featured no-code/low-code oplossing voor het bouwen van software die kan worden geschaald zonder toevlucht te nemen tot oplossingen van derden. Directual is rijk aan functies, zodat het kan worden gebruikt om eenvoudige toepassingen en functies voor bestaande software te maken, gegevensverwerking te automatiseren en meer. Omdat het een full-stack platform is, kunnen de taken voor het maken van een webinterface ook worden opgelost met behulp van de Directual applicatiebouwer.

De bouw van logische circuits wordt uitgevoerd met behulp van logische blokken. Elk blok is verantwoordelijk voor een specifieke actie of opeenvolging van stappen terwijl de gegevens uit de database worden opgehaald. U kunt ook in de gegenereerde code graven en uw oplossingen toevoegen als u weet wat u doet. Directual is ook op weg om een no-code oplossing voor blockchainontwikkeling te worden, dus je zou dit gebied kunnen onderzoeken als je in Fintech zit.

Databases

Laten we beginnen met databases. Moderne toepassingen kunnen niet zonder een database - een entiteit die verantwoordelijk is voor de ordelijke opslag van gegevens en de interactie van deze gegevens. Directual- en AppMaster-platforms bieden een rijke functionaliteit voor het bouwen van en de interactie met databases. De mogelijkheid om externe databases te maken, te integreren of te gebruiken en te beheren is een van de belangrijkste functies die een app-bouwer moet hebben.

Directual

Directual gebruikt NoSql relationele databases. Het maken en configureren van een database in Directual is eenvoudig. Klik op "Nieuwe gegevensstructuur" en selecteer een map. Mappen kunnen ook worden aangemaakt (knop "Nieuwe map"). Vul vervolgens zoveel velden in als u nodig hebt. Het is een goede gewoonte om gebieden in groepen te verdelen. In de tabel Jobs kunt u bijvoorbeeld de contactgegevens van de bestelling in de groep "Contacts" plaatsen.

Met Directual kunt u 23 soorten gegevens opslaan. Waaronder bestanden, JSON en arrays van koppelingen. Gegevens kunnen worden opgehaald of geïmporteerd in CSV- en XLS-formaat. Databases in Directual zijn relationeel. Dit betekent dat ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Selecteer daartoe in de regel "Structuur zichtbare naam" het veld waartoe objecten uit andere tabellen toegang hebben.

AppMaster

In AppMaster.io worden databases bewerkt in de Data Models Designer. Het bouwen van tabellen is voor iedereen intuïtief. Velden voor elke tabel worden expliciet geconfigureerd; u hoeft alleen de naam van het veldtype op te geven.

En door pijlen van de ene tabel naar de andere te slepen, kunt u expliciet relaties tussen tabellen specificeren.

Bedrijfslogica

Directual

Bedrijfslogica in Directual wordt gepresenteerd in de vorm van scripts. Het bouwen van scripts is als spelen met blokken. De ontwikkelaar stelt een keten van gekleurde vormen samen die een actie, integratie of toestand voorstellen. De aanpak is abstract maar het meest visueel, waardoor u in een paar klikken logica kunt bouwen. Het heeft veel voordelen, zoals zichtbaarheid, transparantie van processen, en gebruiksgemak. Maar er zijn ook verschillende nadelen, zoals beperkte mogelijkheden om complexe logica te bouwen.

AppMaster

De no-code business process editor van het AppMaster.io platform is op vergelijkbare wijze ontworpen. Sommige blokken voeren specifieke functionele processen uit. Elk blok krijgt procesparameters als input, en bij de output krijg je het resultaat van dit proces. Alsof je aan functioneel programmeren doet. Meer dan 1000 blokken op het platform voeren al enkele operaties en volwaardige bedrijfsprocessen uit.

Om de richting van het proces te bepalen, worden de blokken verbonden met behulp van connectoren.

Alle blokken zijn eenvoudig te verplaatsen en te verbinden. Met behulp van AppMaster.io kunt u de logica van elke complexiteit bouwen en een grote verscheidenheid aan diensten creëren.

Webapplicaties

Directual

Voorlopig is Directual puur een back-end platform. Het heeft geen problemen met flexibiliteit, uitbreidbaarheid, API en logica. Maar je kunt hier geen volwaardige frontend bouwen. Een ontwikkelaar heeft drie manieren om een GUI te tekenen:

schrijven in HTML, CSS en JavaScript frameworks (React, Angular, enz.)

bouwen met behulp van andere no-code platforms zoals UI Bakery

verzamelen op de interne Directual constructor.

In het tabblad "Web-pagina's" kunt u werken met de frontend. Hier verbinden gebruikers hun webpagina's of bouwen ze op de constructor. Er zijn momenteel slechts vier items beschikbaar:

kaarten

formulieren

tekst

video

Dit is voldoende om een interface te bouwen voor een blog of een winkelpui met een eenvoudige visualisatie. Meer complexe en originele dingen kunnen beter worden getypt of verzameld op andere platforms. React-pagina's maken gemakkelijk verbinding met Directual met behulp van boilerplate-code op de site.

AppMaster

No-code platform AppMaster.io gebruikt drag & drop technologie om de visuele component van een webapplicatie te bouwen. AppMaster scheidt mobiele en webapplicaties, en in dit blok richten we ons op webapplicaties.

De webapplicatie editor bestaat uit verschillende functionele blokken:

Een veld met componenten die gebruikt kunnen worden voor de functionele inhoud van de pagina. Bijvoorbeeld tabellen, weergaven, knoppen, enz.

Een veld met pagina's en hun instellingen

Het werkgebied van de pagina waar componenten worden versleept

Elke component wordt afzonderlijk geconfigureerd met behulp van een eenvoudige en intuïtieve interface.

Net als bij Directual is het mogelijk om de backend van een op AppMaster gebouwde applicatie te integreren met elk willekeurig maatwerk frontend.

Mobiele toepassingen

Directual

Momenteel geen ondersteuning voor mobiele apps.

AppMaster

Met AppMaster.io kunnen gebruikers eenvoudige native applicaties ontwikkelen. Het principe van het werken met mobiele applicaties is identiek aan de hierboven beschreven richting van het samenstellen van webapplicaties. Evenzo kan de werkruimte worden verdeeld in verschillende delen:

Pagina's en hun instellingen

Functionele widgets die naar de werkruimte van de toepassing kunnen worden gesleept

De werkruimte zelf (canvas)

Pagina- en widgetinstellingenpaneel

Tabbladen voor applicatie-instellingen, acties en bedrijfsprocessen

Een onderscheidend kenmerk is de mogelijkheid om flexibel applicatieacties te configureren en bedrijfsprocessen te bouwen voor verschillende gebeurtenissen, zoals het begin van het opladen van een mobiele telefoon.

DevOps

Directual

Directual ondersteunt versiebeheer op specifieke prijsplannen, waardoor iteratieve ontwikkeling altijd mogelijk is. Bovendien kunt u dankzij een geavanceerd backend scriptloggingsysteem ongelooflijk snel fouten vinden en herstellen.

AppMaster

Hoewel er geen versiebeheersysteem is op het AppMaster-platform, stelt het platform gebruikers in staat om meerdere deploy-plannen aan te maken, biedt het krachtige tools voor het loggen van backend/frontend-applicaties en verzamelt het ook statistieken van servers. Bovendien maakt de ingebouwde Swagger-procesdocumentatietool het veel gemakkelijker om processen en verzoeken te debuggen voordat ze worden gepubliceerd.

Prijzen

Direct

4 belangrijke factureringsplannen:

Free - gratis, 14 dagen toegang tot het product (verdubbelt alles in Startup next).

Startup - 39$. Omvat basisfunctionaliteit, de mogelijkheid om plugins te gebruiken en een onbeperkt aantal scenario's en functies;

Pro - 139$. Omvat alle functionaliteit van Startup, de mogelijkheid om een aangepast domein te gebruiken voor de toepassing, een geavanceerd beveiligingssysteem, evenals verhoogde limieten op het aantal verzoeken op de server in vergelijking met het Startup-plan.

Business - 429$. Omvat alle functionaliteit van Pro, evenals een white-label webportaal, JS SDK-ondersteuning, dagelijkse back-ups en verhoogde limieten op het aantal aanvragen op de server in vergelijking met het Startup-plan.

AppMaster

Er zijn 5 hoofdgebruiksplannen:

Trial - gratis 14 dagen toegang tot het product (bevat alles in Explore hieronder).

Explore - vanaf $5 per maand. Omvat 1 webapplicatie, 1 mobiele applicatie, 1 gebruiker in een team, maximaal 3 modules tegelijk geïnstalleerd en externe API-verzoeken.

Startup - vanaf $165 per maand. Omvat: 2 webapplicaties, 1 mobiele applicatie, 3 gebruikers in een team, maximaal 5 modules tegelijk geïnstalleerd, externe API-verzoeken, de mogelijkheid om databases te exporteren en bestandsopslag.

Zakelijk - vanaf 855 dollar per maand. Omvat: 3 webapplicaties, 2 mobiele applicaties, 5 gebruikers in een team, maximaal 10 modules tegelijkertijd geïnstalleerd, externe API-verzoeken, de mogelijkheid om databases en bestandsopslag te exporteren, toegang tot docker images en binaries van gegenereerde applicaties.

Enterprise - op verzoek en in overleg met AppMaster.

AppMaster introduceerde onder meer het Earn Credits-programma, dat kredietpunten oplevert die kunnen worden gebruikt om je plan te betalen. Dus, bijvoorbeeld voor het achterlaten van een recensie of een andere actie die nuttig is voor het AppMaster-team, kunt u een bedrag verdienen dat voldoende is voor abonnementen op de dienst.

Ook biedt AppMaster speciale abonnementen voor non-profitorganisaties en studenten.

Conclusie

Hoewel Directional een uitstekende tool is voor no-code/low-code back-end ontwikkeling voor een relatief klein bedrag, kun je met de functionaliteit in AppMaster veel spannender applicaties maken. Een breed scala aan bedrijfsprocesblokken en modules is een uitstekende aanvulling voor elke ontwikkelaar. Het platform AppMaster.io is onder meer actief bezig met de ontwikkeling en ondersteuning van zijn gebruikersgemeenschap en biedt diverse kortingen en bonussen.

