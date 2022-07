No-Code- und Low-Code-Plattformen sind heute beliebte und erschwingliche Lösungen auf dem Markt für Mobil- und Webentwicklung. Die Plattformen bieten vernünftige Preise, kontinuierlichen Support und sogar fertige Vorlagen, so dass Entwickler jeder Kompetenzstufe eine Anwendung für ihre Bedürfnisse erstellen können. Dieser Artikel vergleicht zwei beliebte Plattformen - Directual und AppMaster. Wir werden ihre Vor- und Nachteile beschreiben und analysieren, für welche Zwecke welche Plattform besser geeignet ist.

Was ist Appmaster?

AppMaster.io ist eine no-code Plattform, die es Ihnen ermöglicht, komplette Anwendungen für Web und Mobile zu erstellen. Die Plattform erfordert keine tiefgreifenden Programmierkenntnisse und keine Erfahrung im Schreiben von Software und ist intuitiv einfach für Benutzer jeder Stufe der Bereitschaft. AppMaster ermöglicht es Ihnen auch, den Quellcode für weitere Arbeiten herunterzuladen.

Was ist Directual?

Directual ist eine No-Code/Low-Code-Lösung mit vollem Funktionsumfang zur Erstellung von Software, die skaliert werden kann, ohne auf Lösungen von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen. Directual ist sehr funktionsreich, so dass es zur Erstellung einfacher Anwendungen und Funktionen für bestehende Software, zur Automatisierung der Datenverarbeitung und vielem mehr verwendet werden kann. Da es sich um eine Full-Stack-Plattform handelt, können auch die Aufgaben zur Erstellung eines Webinterfaces mit dem Directual Application Builder gelöst werden.

Der Aufbau von logischen Schaltkreisen erfolgt mit Hilfe von logischen Blöcken. Jeder Block ist für eine bestimmte Aktion oder Abfolge von Schritten verantwortlich, während die Daten aus der Datenbank abgerufen werden. Sie können auch in den generierten Code eingreifen und Ihre Lösungen hinzufügen, wenn Sie wissen, was Sie tun. Directual entwickelt sich außerdem zu einer No-Code-Lösung für die Blockchain-Entwicklung, so dass Sie sich in diesem Bereich umsehen sollten, wenn Sie im Fintech-Bereich tätig sind.

Datenbanken

Lassen Sie uns mit Datenbanken beginnen. Moderne Anwendungen kommen ohne eine Datenbank nicht aus - eine Einheit, die für die geordnete Speicherung von Daten und die Interaktion mit diesen Daten verantwortlich ist. Die Plattformen Directual und AppMaster bieten umfangreiche Funktionen für den Aufbau von und die Interaktion mit Datenbanken. Die Fähigkeit, externe Datenbanken zu erstellen, zu integrieren oder zu nutzen und zu verwalten, ist eine der wichtigsten Funktionen, die ein App Builder haben sollte.

Directual

Directual verwendet relationale NoSql-Datenbanken. Das Erstellen und Konfigurieren einer Datenbank in Directual ist einfach. Klicken Sie auf "Neue Datenstruktur" und wählen Sie einen Ordner. Es können auch Ordner erstellt werden (Schaltfläche "Neuer Ordner"). Füllen Sie dann so viele Felder aus, wie Sie benötigen. Es hat sich bewährt, die Bereiche in Gruppen aufzuteilen. In der Tabelle "Aufträge" können Sie zum Beispiel die Kontaktinformationen für den Auftrag in der Gruppe "Kontakte" ablegen.

Mit Directual können Sie 23 Datentypen speichern. Dazu gehören Dateien, JSON und Arrays von Links. Die Daten können in den Formaten CSV und XLS abgerufen oder importiert werden. Die Datenbanken in Directual sind relational. Das bedeutet, dass sie miteinander verknüpft werden können. Wählen Sie dazu in der Zeile "Structure visible name" das Feld aus, auf das Objekte aus anderen Tabellen zugreifen sollen.

AppMaster

In AppMaster.io werden die Datenbanken im Datenmodell-Designer bearbeitet. Der Prozess der Tabellenerstellung ist für jeden intuitiv. Felder für jede Tabelle werden explizit konfiguriert; Sie müssen nur den Namen des Feldtyps angeben.

Und durch das Ziehen von Pfeilen von einer Tabelle zur anderen können Sie explizit Beziehungen zwischen Tabellen festlegen.

Geschäftslogik

Directual

Die Geschäftslogik in Directual wird in Form von Skripten dargestellt. Das Erstellen von Skripten ist wie das Spielen mit Bauklötzen. Der Entwickler setzt eine Kette von farbigen Formen zusammen, die eine Aktion, eine Integration oder einen Zustand darstellen. Dieser Ansatz ist abstrakt, aber am anschaulichsten und erlaubt es, Logik mit wenigen Klicks zu erstellen. Sie hat viele Vorteile, wie z. B. Sichtbarkeit, Transparenz der Prozesse und Benutzerfreundlichkeit. Es gibt aber auch einige Nachteile, wie z. B. die begrenzten Möglichkeiten zum Aufbau komplexer Logik.

AppMaster

Der No-Code-Geschäftsprozess-Editor der AppMaster.io-Plattform ist ähnlich aufgebaut. Einige Blöcke führen bestimmte funktionale Prozesse aus. Jeder Block erhält Prozessparameter als Eingabe, und am Ausgang erhalten Sie das Ergebnis dieses Prozesses. Als ob Sie funktionale Programmierung betreiben würden. Mehr als 1000 Blöcke auf der Plattform führen bereits einzelne Operationen und vollwertige Geschäftsprozesse aus.

Um die Richtung des Prozesses festzulegen, werden die Blöcke über Konnektoren verbunden.

Alle Blöcke sind einfach zu verschieben und zu verbinden. Mit Hilfe von AppMaster.io können Sie die Logik beliebig komplex aufbauen und eine Vielzahl von Diensten erstellen.

Web-Applikationen

Directual

Im Moment ist Directual eine reine Backend-Plattform. Es hat keine Probleme mit Flexibilität, Erweiterbarkeit, API und Logik. Aber ein vollwertiges Frontend kann man hier nicht bauen. Ein Entwickler hat drei Möglichkeiten, ein GUI zu zeichnen:

in HTML, CSS und JavaScript-Frameworks (React, Angular, etc.) schreiben



mit anderen no-code Plattformen wie UI Bakery bauen



mit dem internen Directual-Konstruktor sammeln.



Auf der Registerkarte "Webseiten" kann man mit dem Frontend arbeiten. Hier verbinden Benutzer ihre Webseiten oder bauen auf dem Konstruktor auf. Im Moment sind nur vier Elemente verfügbar:

Karten



Formulare



Text



Video



Das reicht aus, um eine Schnittstelle für einen Blog oder ein Schaufenster mit einer einfachen Optik zu bauen. Komplexere und originellere Dinge sollte man besser setzen oder auf anderen Plattformen sammeln. React-Seiten lassen sich leicht mit Directual verbinden, indem man Boilerplate-Code auf der Website verwendet.

AppMaster

Die No-Code-Plattform AppMaster.io nutzt die Drag & Drop-Technologie, um die visuelle Komponente einer Webanwendung zu erstellen. AppMaster trennt mobile und Webanwendungen, und in diesem Block werden wir uns auf Webanwendungen konzentrieren.

Der Editor für Webanwendungen besteht aus mehreren Funktionsblöcken:

Ein Feld mit Komponenten, die für den funktionalen Inhalt der Seite verwendet werden können. Zum Beispiel Tabellen, Ansichten, Schaltflächen, etc.



Feld mit Seiten und deren Einstellungen



Der Arbeitsbereich der Seite, in den die Komponenten gezogen werden

Jede Komponente wird individuell über eine einfache und intuitive Schnittstelle konfiguriert.

Genau wie bei Directual ist es möglich, das Backend einer mit AppMaster erstellten Anwendung mit einem beliebigen benutzerdefinierten Frontend zu integrieren.

Mobile Anwendungen

Directual

Momentan keine Unterstützung für mobile Anwendungen.

AppMaster

AppMaster.io ermöglicht es Benutzern, einfache native Anwendungen zu entwickeln. Das Prinzip der Arbeit mit mobilen Anwendungen ist identisch mit dem oben beschriebenen Zusammenstellen von Webanwendungen. In ähnlicher Weise kann der Arbeitsbereich in mehrere Teile unterteilt werden:

Seiten und ihre Einstellungen



Funktionale Widgets, die auf den Arbeitsbereich der Anwendung gezogen werden können



Der Arbeitsbereich selbst (Canvas)



Bedienfeld für Seiten- und Widget-Einstellungen



Registerkarten für Anwendungseinstellungen, Aktionen und Geschäftsprozesse.

Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, Anwendungsaktionen flexibel zu konfigurieren und Geschäftsprozesse für verschiedene Ereignisse zu erstellen, z. B. für den Beginn des Aufladens eines Mobiltelefons.

DevOps

Directual

Directual unterstützt die Versionskontrolle bei bestimmten Preisplänen, was eine iterative Entwicklung ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen ein fortschrittliches Backend-Skriptprotokollierungssystem, Fehler unglaublich schnell zu finden und zu beheben.

AppMaster

Obwohl es auf der AppMaster-Plattform kein Versionskontrollsystem gibt, ermöglicht die Plattform den Benutzern die Erstellung mehrerer Bereitstellungspläne, bietet leistungsstarke Tools für die Protokollierung von Backend-/Frontend-Anwendungen und sammelt auch Statistiken von Servern. Darüber hinaus erleichtert das integrierte Swagger-Prozessdokumentationstool das Debuggen von Prozessen und Anfragen vor der Veröffentlichung.

Preisgestaltung

Direkt

4 Hauptabrechnungspläne:

Free - kostenloser, 14-tägiger Zugriff auf das Produkt (verdoppelt alles in Startup next).



Startup - 39$. Beinhaltet die Grundfunktionalität, die Möglichkeit, Plugins zu verwenden, und eine unbegrenzte Anzahl von Szenarien und Funktionen;



Pro - 139$. Beinhaltet die gesamte Funktionalität von Startup, die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Domain für die Anwendung zu verwenden, ein fortschrittliches Sicherheitssystem sowie eine höhere Begrenzung der Anzahl von Anfragen auf dem Server im Vergleich zum Startup-Plan.



Business - 429$. Beinhaltet alle Funktionen von Pro sowie ein White-Label-Webportal, JS SDK-Unterstützung, tägliche Backups und eine höhere Begrenzung der Anzahl von Anfragen auf dem Server im Vergleich zum Startup-Plan.



AppMaster

Es gibt 5 Hauptnutzungspläne:

Testversion - kostenloser 14-tägiger Zugriff auf das Produkt (enthält alles, was in Explore unten steht).



Explore - ab $5 pro Monat. Beinhaltet 1 Webanwendung, 1 mobile Anwendung, 1 Benutzer in einem Team, bis zu 3 gleichzeitig installierte Module und externe API-Anfragen.



Startup - ab $165 pro Monat. Beinhaltet: 2 Webanwendungen, 1 mobile Anwendung, 3 Benutzer in einem Team, bis zu 5 gleichzeitig installierte Module, externe API-Anfragen, die Möglichkeit, Datenbanken zu exportieren, und Dateispeicher.



Business - ab $855 pro Monat. Beinhaltet: 3 Webanwendungen, 2 mobile Anwendungen, 5 Benutzer in einem Team, bis zu 10 gleichzeitig installierte Module, externe API-Anfragen, die Möglichkeit, Datenbanken und Dateispeicher zu exportieren, Zugriff auf Docker-Images und Binärdateien der generierten Anwendungen.



Enterprise - auf Anfrage und nach Absprache mit AppMaster.

Unter anderem hat AppMaster das Earn-Credits-Programm eingeführt, das Credit Points bereitstellt, mit denen Sie für Ihren Plan bezahlen können. So können Sie z. B. für das Hinterlassen einer Bewertung oder eine andere für das AppMaster-Team nützliche Aktion einen Betrag erhalten, der für Abonnements für den Dienst ausreicht.

Außerdem bietet AppMaster spezielle Abonnements für gemeinnützige Organisationen und Studenten an.

Fazit

Auch wenn Directional ein hervorragendes Tool für die No-Code/Low-Code-Backend-Entwicklung für einen relativ geringen Betrag ist, können Sie mit den Funktionen von AppMaster viel spannendere Anwendungen erstellen. Eine breite Palette von Geschäftsprozessblöcken und Modulen ist eine hervorragende Ergänzung für jeden Entwickler. Unter anderem entwickelt und unterstützt die AppMaster.io-Plattform aktiv ihre Benutzergemeinschaft und bietet verschiedene Rabatte und Boni.

Conoce más comparaciones de AppMaster con otras plataformas.