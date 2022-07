As plataformas sem código e de baixo código são hoje soluções populares e acessíveis no mercado de desenvolvimento móvel e web. As plataformas fornecem preços razoáveis, apoio contínuo, e mesmo modelos prontos para serem utilizados, de modo a que os criadores de qualquer nível de competência possam criar uma aplicação para as suas necessidades. Este artigo irá comparar duas plataformas populares - Directual e AppMaster. Descreveremos os seus prós e contras e analisaremos para que fins qual é a plataforma mais adequada.

O que é Appmaster?

AppMaster.io é uma plataforma sem código que lhe permite criar aplicações completas para web e mobile. A plataforma não requer profundos conhecimentos de programação e experiência em software de escrita e é intuitivamente simples para utilizadores de qualquer nível de preparação. O AppMaster também permite descarregar o código fonte para trabalhos futuros.

O que é Directual?

É uma solução completa sem código/baixo código para construir software que pode ser escalado sem recorrer a soluções de terceiros. Directual é rico em funcionalidades, pelo que pode ser utilizado para criar aplicações e funções simples para software existente, automatizar o processamento de dados, e muito mais. Sendo uma plataforma de pilha completa, as tarefas de criação de uma interface web também podem ser resolvidas utilizando o construtor de aplicações Directual.

A construção de circuitos lógicos é levada a cabo utilizando blocos lógicos. Cada bloco é responsável por uma acção específica ou sequência de passos enquanto os dados são recuperados da base de dados. Pode também pesquisar o código gerado e adicionar as suas soluções, se souber o que está a fazer. A Directual está também a avançar no sentido de se tornar uma solução sem código para o desenvolvimento da cadeia de blocos, pelo que poderá querer investigar esta área se estiver na Fintech.

Bases de dados

Comecemos pelas bases de dados. As aplicações modernas não podem passar sem uma base de dados - uma entidade responsável pelo armazenamento ordenado de dados e pela interacção destes dados. As plataformas Directual e AppMaster fornecem uma rica funcionalidade para a construção e interacção com as bases de dados. A capacidade de criar, integrar, ou utilizar e gerir bases de dados externas é uma das principais características que um construtor de aplicações deve ter.

Directual

A Directual utiliza as bases de dados relacionais NoSql. A criação e configuração de uma base de dados em Directual é fácil. Clique em "Nova estrutura de dados" e seleccione uma pasta. Podem também ser criadas pastas (botão "Nova pasta"). A seguir, preencha todos os campos que precisar. É uma boa prática distribuir áreas em grupos. Por exemplo, na tabela de Trabalhos, pode colocar as informações de contacto para a encomenda no grupo "Contactos".

Directual permite-lhe armazenar 23 tipos de dados. Incluindo ficheiros, JSON, e matrizes de ligações. Os dados podem ser recuperados ou importados nos formatos CSV e XLS. As bases de dados em Directual são relacionais. Isto significa que podem ser ligadas umas às outras. Para o fazer, na linha "Estruturar nome visível", seleccionar o campo a que os objectos de outras tabelas irão aceder.

AppMaster

No AppMaster.io, as bases de dados são editadas no Data Models Designer. O processo de construção de tabelas é intuitivo para qualquer pessoa. Os campos para cada tabela são configurados explicitamente; basta especificar o nome do tipo de campo.

E, ao arrastar setas de uma tabela para outra, pode especificar explicitamente as relações entre tabelas.

Lógica empresarial

Directual

A lógica empresarial em Directual é apresentada sob a forma de guiões. O processo de construção de scripts é como brincar com blocos. O construtor monta uma cadeia de formas coloridas representando uma acção, integração, ou estado. A abordagem é abstracta mas a mais visual, permitindo construir a lógica em poucos cliques. Tem muitas vantagens, tais como visibilidade, transparência de processos, e facilidade de utilização. Mas há também várias desvantagens, tais como possibilidades limitadas de construir uma lógica complexa.

AppMaster

O editor de processos comerciais sem código da plataforma AppMaster.io foi concebido de forma semelhante. Alguns blocos executam processos funcionais específicos. Cada bloco recebe parâmetros de processo como entrada, e na saída, obtém-se o resultado deste processo. Como se estivesse a fazer programação funcional. Mais de 1000 blocos na plataforma já executam operações únicas e processos de negócio completos.

Para definir a direcção do processo, os blocos são ligados através de conectores.

Todos os blocos são fáceis de mover e de ligar. Com a ajuda do AppMaster.io, é possível construir a lógica de qualquer complexidade e criar uma grande variedade de serviços.

Aplicações Web

Directual

Por agora, Directual é apenas uma plataforma de retaguarda. Não tem problemas de flexibilidade, extensibilidade, API, e lógica. Mas não se pode construir aqui um front-end completo. Um programador tem três formas de desenhar uma GUI:

escrever em HTML, CSS, e estruturas JavaScript (Reagir, Angular, etc.)



construir utilizando outras plataformas sem código, como a UI Bakery



recolher sobre o construtor interno Directual.



No separador "Web-pages", pode trabalhar com o front-end. Aqui os utilizadores ligam as suas páginas Web ou constroem sobre o construtor. Há apenas quatro itens disponíveis de momento:

cartões



formulários



texto



vídeo



Isto é suficiente para construir uma interface para um blog ou uma fachada de loja com um visual simples. Coisas mais complexas e originais são melhores para escrever ou recolher em outras plataformas. As páginas de reacção ligam-se facilmente à Directual utilizando o código da placa de caldeira no site.

AppMaster

Plataforma sem código AppMaster.io utiliza tecnologia de arrastar e largar para construir a componente visual de uma aplicação web. AppMaster separa aplicações móveis e web, e, neste bloco, vamos concentrar-nos em aplicações web.

O editor de aplicações web consiste em vários blocos funcionais:

Um campo com componentes que podem ser utilizados para o conteúdo funcional da página. Por exemplo, tabelas, vistas, botões, etc.



Campo com páginas e suas configurações



A área de trabalho da página onde os componentes são arrastados

Cada componente é configurado individualmente usando uma interface simples e intuitiva.

Tal como Directual, é possível integrar o backend de uma aplicação construída em AppMaster com qualquer frontend personalizado.

Aplicações móveis

Directual

Neste momento, não há suporte de aplicação móvel.

AppMaster

AppMaster.io permite aos utilizadores desenvolver aplicações nativas simples. O princípio de trabalhar com aplicações móveis é idêntico à direcção de montagem de aplicações web acima descrita. Da mesma forma, o espaço de trabalho pode ser dividido em várias partes:

Páginas e suas definições



Widgets funcionais que podem ser arrastados para o espaço de trabalho da aplicação



O próprio espaço de trabalho (lona)



Painel de configuração de página e Widget



Separadores de definições de aplicações, acções, e processos empresariais

Uma característica distintiva é a capacidade de configurar de forma flexível acções de aplicação e construir processos empresariais para vários eventos, tais como o início do carregamento de um telemóvel.

DevOps

Directual

Directual apoia o controlo de versões em planos de preços específicos, o que permite sempre o desenvolvimento iterativo. Além disso, um sistema avançado de registo de scripts backend permitir-lhe-á encontrar e corrigir erros de forma incrivelmente rápida.

AppMaster

Embora não exista um sistema de controlo de versões na plataforma AppMaster, a plataforma permite aos utilizadores criar múltiplos planos de implementação, fornece ferramentas poderosas para registar aplicações backend/frontend e também recolhe estatísticas a partir de servidores. Além disso, a ferramenta de documentação de processos Swagger integrada torna muito mais fácil a depuração de processos e pedidos antes da publicação.

Fixação de preços

Directual

4 principais planos de facturação:

Gratuito - acesso gratuito, 14 dias ao produto (duplica tudo no Startup a seguir).



Arranque - 39$. Inclui funcionalidade básica, a capacidade de utilizar plugins, e um número ilimitado de cenários e funções;



Pro - 139$. Inclui todas as funcionalidades do Startup, a capacidade de utilizar um domínio personalizado para a aplicação, um sistema de segurança avançado, bem como limites acrescidos no número de pedidos no servidor em comparação com o plano Startup.



Negócios - 429$. Inclui todas as funcionalidades do Pro, bem como um portal web de marca branca, suporte JS SDK, backups diários, e aumento dos limites do número de pedidos no servidor em comparação com o plano Startup.



AppMaster

Existem 5 planos de utilização principais:

Teste - acesso gratuito de 14 dias ao produto (contém tudo em Explore abaixo).



Explorar - a partir de $5 por mês. Inclui 1 aplicação web, 1 aplicação móvel, 1 utilizador numa equipa, até 3 módulos instalados ao mesmo tempo, e pedidos API externos.



Arranque - a partir de $165 por mês. Inclui: 2 aplicações web, 1 aplicação móvel, 3 utilizadores numa equipa, até 5 módulos instalados em simultâneo, pedidos API externos, a capacidade de exportar bases de dados, e armazenamento de ficheiros.



Negócios - a partir de $855 por mês. Inclui: 3 aplicações web, 2 aplicações móveis, 5 utilizadores numa equipa, até 10 módulos instalados em simultâneo, pedidos API externos, a capacidade de exportar bases de dados e armazenamento de ficheiros, acesso a imagens de docker e binários das aplicações geradas.



Empresa - mediante pedido e acordo com AppMaster.

Entre outras coisas, o AppMaster introduziu o programa Earn Credits, que fornece pontos de crédito que podem ser utilizados para pagar o seu plano. Assim, por exemplo, por deixar uma revisão ou qualquer outra acção que seja útil para a equipa AppMaster, pode ganhar uma quantia suficiente para as subscrições do serviço.

Além disso, o AppMaster fornece subscrições especiais para organizações sem fins lucrativos e estudantes.

Conclusão

Ainda que Directional seja uma excelente ferramenta para o desenvolvimento back-end sem código/baixo código por uma quantidade relativamente pequena, a funcionalidade no AppMaster permite-lhe criar aplicações muito mais excitantes. Uma vasta gama de blocos e módulos de processos de negócio é uma excelente adição para qualquer desenvolvedor. Entre outras coisas, a plataforma AppMaster.io está a desenvolver e apoiar activamente a sua comunidade de utilizadores, proporcionando vários descontos e bónus.

Saiba mais comparações do AppMaster com outras plataformas.