Платформы No-code и Low-code сегодня являются популярными и доступными решениями на рынке мобильной и веб-разработки. Платформы предлагают разумные ценники, постоянную поддержку и даже готовые шаблоны, чтобы разработчики любого уровня квалификации могли создать приложение для своих нужд. В этой статье мы сравним две популярные платформы - Directual и AppMaster. Мы опишем их плюсы и минусы и проанализируем, для каких целей какая платформа подходит больше.

Что такое AppMaster?

AppMaster.io - это no-code платформа, которая позволяет создавать полнофункциональные приложения для веб и мобильных устройств. Платформа не требует глубоких знаний программирования и опыта в написании программного обеспечения и интуитивно проста для пользователей любого уровня подготовленности. AppMaster также позволяет скачать исходный код для дальнейшей работы.

Что такое Directual?

Это полнофункциональное no-code/low-code решение для создания программного обеспечения, которое можно масштабировать, не прибегая к сторонним решениям. Directual обладает широкими возможностями, поэтому его можно использовать для создания простых приложений и функций для существующего программного обеспечения, автоматизации обработки данных и многого другого. Будучи платформой полного стека, задачи создания веб-интерфейса также могут быть решены с помощью конструктора приложений Directual.

Построение логических схем осуществляется с помощью логических блоков. Каждый блок отвечает за определенное действие или последовательность шагов при получении данных из базы данных. Вы также можете покопаться в сгенерированном коде и добавить свои решения, если знаете, что делаете. Directual также движется к тому, чтобы стать решением без кода для разработки блокчейна, поэтому вам стоит обратить внимание на эту область, если вы работаете в сфере Fintech.

Базы данных

Начнем с баз данных. Современные приложения не могут обойтись без базы данных - структуры, отвечающей за упорядоченное хранение данных и взаимодействие этих данных. Платформы Directual и AppMaster предоставляют богатый функционал для создания и взаимодействия с базами данных. Возможность создавать, интегрировать или использовать и управлять внешними базами данных - одна из ключевых функций, которой должен обладать конструктор приложений.

Directual

Directual использует реляционные базы данных NoSql. Создать и настроить базу данных в Directual очень просто. Нажмите кнопку "Новая структура данных" и выберите папку. Папки также могут быть созданы (кнопка "Новая папка"). Далее заполните столько полей, сколько вам необходимо. Хорошей практикой является распределение областей по группам. Например, в таблице "Вакансии" контактную информацию по заказу можно поместить в группу "Контакты".

Directual позволяет хранить 23 типа данных. В том числе файлы, JSON и массивы ссылок. Данные можно извлекать или импортировать в форматах CSV и XLS. Базы данных в Directual являются реляционными. Это означает, что они могут быть связаны друг с другом. Для этого в строке "Имя видимой структуры" выберите поле, к которому будут обращаться объекты из других таблиц.

AppMaster

В AppMaster.io базы данных редактируются в Дизайнере моделей данных. Процесс построения таблиц интуитивно понятен любому. Поля для каждой таблицы настраиваются явным образом; вам нужно только указать имя типа поля.

А перетаскивая стрелки от одной таблицы к другой, вы можете явно указать связи между таблицами.

Бизнес-логика

Directual

Бизнес-логика в Directual представлена в виде скриптов. Процесс создания скриптов похож на игру с блоками. Разработчик собирает цепочку цветных фигур, представляющих действие, интеграцию или состояние. Этот подход является абстрактным, но наиболее наглядным, позволяющим строить логику в несколько кликов. У него много преимуществ, таких как наглядность, прозрачность процессов и простота использования. Но есть и ряд недостатков, например, ограниченные возможности для построения сложной логики.

AppMaster

Редактор бизнес-процессов no-code платформы AppMaster.io устроен аналогичным образом. Некоторые блоки выполняют определенные функциональные процессы. Каждый блок получает на вход параметры процесса, а на выходе вы получаете результат этого процесса. Как если бы вы занимались функциональным программированием. Более 1000 блоков на платформе уже выполняют как отдельные операции, так и полноценные бизнес-процессы.

Чтобы задать направление процесса, блоки соединяются с помощью коннекторов.

Все блоки легко перемещать и соединять. С помощью AppMaster.io можно выстраивать логику любой сложности и создавать самые разнообразные сервисы.

Веб-приложения

Directual

На данный момент Directual является исключительно back-end платформой. У нее нет проблем с гибкостью, расширяемостью, API и логикой. Но вы не можете создать здесь полноценный фронтенд. У разработчика есть три способа нарисовать графический интерфейс:

писать на HTML, CSS и JavaScript-фреймворках (React, Angular и т.д.)



собирать с помощью других no-code платформ, таких как UI Bakery



собирать на внутреннем конструкторе Directual.



На вкладке "Веб-страницы" можно работать с фронтендом. Здесь пользователи подключают свои веб-страницы или строят на основе конструктора. На данный момент доступно только четыре элемента:

карточки



формы



текст



видео



Этого достаточно, чтобы построить интерфейс для блога или витрины магазина с простым визуальным оформлением. Более сложные и оригинальные вещи лучше набирать или собирать на других платформах. React-страницы легко подключаются к Directual с помощью шаблонного кода на сайте.

AppMaster

No-code платформа AppMaster.io использует технологию drag & drop для создания визуальной составляющей веб-приложения. AppMaster разделяет мобильные и веб-приложения, и в этом блоке мы сосредоточимся на веб-приложениях.

Редактор веб-приложения состоит из нескольких функциональных блоков:

Поле с компонентами, которые могут быть использованы для функционального наполнения страницы. Например, таблицы, представления, кнопки и т.д.



Поле со страницами и их настройками



Рабочая область страницы, куда перетаскиваются компоненты.

Каждый компонент настраивается индивидуально с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса.

Подобно Directual, можно интегрировать бэкенд приложения, построенного на AppMaster, с любым пользовательским фронтендом.

Мобильные приложения

Directual

На данный момент поддержка мобильных приложений отсутствует.

AppMaster

AppMaster.io позволяет пользователям разрабатывать простые нативные приложения. Принцип работы с мобильными приложениями идентичен описанному выше направлению сборки веб-приложений. Аналогично, рабочее пространство можно разделить на несколько частей:

Страницы и их настройки



Функциональные виджеты, которые можно перетаскивать в рабочую область приложения



Сама рабочая область (холст)



Панель настроек страниц и виджетов



Вкладки настроек приложения, действий и бизнес-процессов.

Отличительной особенностью является возможность гибкой настройки действий приложения и построения бизнес-процессов для различных событий, например, начала зарядки мобильного телефона.

DevOps

Directual

Directual поддерживает контроль версий на определенных тарифных планах, что всегда позволяет вести итеративную разработку. Кроме того, продвинутая система логирования сценариев бэкенда позволит вам невероятно быстро находить и исправлять ошибки.

AppMaster

Хотя на платформе AppMaster нет системы контроля версий, платформа позволяет пользователям создавать несколько планов развертывания, предоставляет мощные инструменты для логирования бэкенд/фронтенд приложений, а также собирает статистику с серверов. Кроме того, встроенный инструмент документирования процессов Swagger значительно облегчает отладку процессов и запросов перед публикацией.

Ценообразование

Directual

4 основных биллинговых плана:

Free - бесплатный, 14-дневный доступ к продукту (удваивает все в Startup далее).



Startup - 39$. Включает базовую функциональность, возможность использования плагинов, неограниченное количество сценариев и функций;



Pro - 139$. Включает всю функциональность из Startup, возможность использовать пользовательский домен для приложения, продвинутую систему безопасности, а также увеличенные лимиты на количество запросов на сервер по сравнению с планом Startup.



Business - 429$. Включает всю функциональность из Pro, а также веб-портал с белой этикеткой, поддержку JS SDK, ежедневное резервное копирование и увеличенные ограничения на количество запросов к серверу по сравнению с планом Startup.



AppMaster

Существует 5 основных планов использования:

Trial - бесплатный 14-дневный доступ к продукту (содержит все, что описано в Explore ниже).



Explore - от $5 в месяц. Включает 1 веб-приложение, 1 мобильное приложение, 1 пользователя в команде, до 3 одновременно установленных модулей и внешние API-запросы.



Startup - от $165 в месяц. Включает: 2 веб-приложения, 1 мобильное приложение, 3 пользователя в команде, до 5 одновременно установленных модулей, внешние API-запросы, возможность экспорта баз данных и хранение файлов.



Бизнес - от $855 в месяц. Включает: 3 веб-приложения, 2 мобильных приложения, 5 пользователей в команде, до 10 одновременно установленных модулей, внешние API-запросы, возможность экспорта баз данных и файлового хранилища, доступ к докер-образам и двоичным файлам созданных приложений.



Enterprise - по запросу и согласованию с AppMaster.

Помимо прочего, AppMaster представил программу Earn Credits, которая предоставляет кредитные баллы, которые можно использовать для оплаты тарифного плана. Так, например, за оставленный отзыв или любое другое действие, полезное для команды AppMaster, можно заработать сумму, достаточную для подписки на сервис.

Кроме того, AppMaster предоставляет специальные подписки для некоммерческих организаций и студентов.

Заключение

Несмотря на то, что Directional - это отличный инструмент для no-code/low-code back-end разработки за относительно небольшую сумму, функциональность AppMaster позволяет создавать гораздо более интересные приложения. Широкий выбор блоков и модулей бизнес-процессов является отличным дополнением для любого разработчика. Помимо прочего, платформа AppMaster.io активно развивается и поддерживает свое сообщество пользователей, предоставляя различные скидки и бонусы.

Узнайте больше о сравнении AppMaster с другими платформами.