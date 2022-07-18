如今，无代码和低代码平台是移动和网络开发市场上流行的、可负担的解决方案。这些平台提供合理的价格标签，持续的支持，甚至还有现成的模板，因此任何技能水平的开发者都可以根据自己的需要创建一个应用程序。本文将比较两个流行的平台--Directual和AppMaster。我们将描述它们的优点和缺点，并分析哪个平台更适合什么目的。

什么是Appmaster？

AppMaster.io是一个无代码平台，允许你为网络和移动创建全栈应用程序。该平台不需要深厚的编程知识和编写软件的经验，对任何准备程度的用户来说都是直观简单的。AppMaster还允许你下载源代码以便进一步工作。

什么是Directual？

它是一个全功能的无代码/低代码解决方案，用于构建可扩展的软件，而无需借助第三方解决方案。Directual功能丰富，所以它可以用来为现有的软件创建简单的应用程序和功能，实现数据处理的自动化，等等。作为一个全栈平台，创建网络界面的任务也可以用Directual应用程序生成器来解决。

逻辑电路的构建是使用逻辑块进行的。每个块负责一个特定的动作或步骤序列，同时从数据库中检索数据。如果你知道自己在做什么，你也可以挖掘生成的代码并添加你的解决方案。Directual也在朝着成为区块链开发的无代码解决方案的方向发展，因此，如果你是在金融科技领域，你可能想研究一下这个领域。

数据库

让我们从数据库开始。现代应用程序离不开数据库--一个负责有序存储数据和这些数据的互动的实体。Directual和AppMaster平台为建立数据库和与之互动提供了丰富的功能。创建、整合或使用和管理外部数据库的能力是一个应用程序构建器应该具备的关键功能之一。

Directual

Directual使用NoSql关系型数据库。在Directual中创建和配置一个数据库很容易。点击 "新数据结构 "并选择一个文件夹。文件夹也可以被创建（按钮 "新文件夹"）。接下来，根据你的需要，完成尽可能多的字段。好的做法是将区域分配成组。例如，在工作表中，你可以把订单的联系信息放在 "联系人 "组中。

Directual允许你存储23种类型的数据。包括文件、JSON、和链接数组。数据可以以CSV和XLS格式检索或导入。Directual的数据库是关系型的。这意味着它们可以相互链接。要做到这一点，在 "结构可见名称 "一行，选择其他表的对象将访问的字段。

AppMaster

在AppMaster.io中，数据库是在数据模型设计器中编辑的。建立表的过程对任何人来说都是直观的。每个表的字段都是明确配置的，你只需要指定字段类型名称。

而且通过将箭头从一个表拖到另一个表，你可以明确地指定表之间的关系。

业务逻辑

Directual

Directual的业务逻辑是以脚本的形式呈现的。构建脚本的过程就像玩积木一样。开发者组装一个彩色的形状链，代表一个动作、整合或状态。这种方法是抽象的，但也是最直观的，允许你在几次点击中建立逻辑。它有很多优点，如可见性、过程的透明度和易用性。但也有几个缺点，如构建复杂逻辑的可能性有限。

AppMaster

AppMaster.io平台的无代码业务流程编辑器也是类似的设计。一些块执行特定的功能流程。每个块都接受过程参数作为输入，而在输出端，你得到这个过程的结果。就像你在做函数式编程一样。该平台上已经有1000多个块执行单一的操作和完整的业务流程。

为了设定流程的方向，这些块是用连接器连接的。

所有的块都很容易移动和连接。在AppMaster.io的帮助下，你可以建立任何复杂的逻辑并创建各种各样的服务。

网络应用程序

Directual

就目前而言，Directual纯粹是一个后端平台。它在灵活性、可扩展性、API和逻辑方面都没有问题。但你不能在这里建立一个成熟的前端。开发者有三种方式来绘制图形用户界面。

用HTML、CSS和JavaScript框架（React、Angular等）编写



使用其他无代码平台如UI Bakery进行构建



在内部Directual构造器上收集。



在 "网页 "选项卡中，你可以与前端一起工作。在这里，用户连接他们的网页或在构造器上建立。目前只有四个项目可用。

卡片



表格



文本



视频



这足以为博客或店面建立一个具有简单视觉效果的界面。更复杂和原始的东西最好是在其他平台上排版或收集。React页面很容易使用网站上的模板代码连接到Directual。

AppMaster

无代码平台AppMaster.io使用拖放技术来构建网络应用的视觉组件。AppMaster将移动和网络应用分开，在这块，我们将专注于网络应用。

网络应用程序编辑器由几个功能块组成。

一个带有组件的字段，可用于页面的功能内容。例如，表格、视图、按钮等。



带有页面及其设置的字段



页面的工作区，组件在这里被拖动

每个组件都是通过一个简单而直观的界面单独配置的。

就像Directual一样，可以将建立在AppMaster上的应用程序的后端与任何自定义的前端整合起来。

移动应用程序

Directual

目前不支持移动应用程序。

AppMaster

AppMaster.io使用户可以开发简单的本地应用程序。移动应用的工作原理与上述组装网络应用的方向是相同的。同样地，工作区可以分为几个部分。

页面和它们的设置



可以拖动到应用工作区的功能部件



工作区本身（画布）



页面和小部件设置面板



应用设置标签、行动和业务流程

一个与众不同的特点是能够灵活地配置应用程序的动作，并为各种事件建立业务流程，如开始为手机充电。

DevOps

Directual

Directual支持特定定价计划的版本控制，这始终允许迭代开发。此外，一个先进的后台脚本记录系统将使你能够令人难以置信地快速发现和修复错误。

AppMaster

虽然AppMaster平台上没有版本控制系统，但该平台允许用户创建多个部署计划，提供强大的工具来记录后端/前端应用程序，还可以收集服务器的统计数据。此外，内置的Swagger流程文档工具使发布前调试流程和请求变得更加容易。

价格

直通车

4个主要的计费计划。

免费--免费的，14天的产品使用权（双倍于启动时的一切）。



启动--39美元。包括基本功能，使用插件的能力，以及无限数量的方案和功能。



专业版--139美元。包括初创期的所有功能，能够为应用程序使用自定义域名，高级安全系统，以及与初创期计划相比，增加了对服务器上请求数量的限制。



商业--429美元。包括专业版的所有功能，以及白标网络门户、JS SDK支持、每日备份，与启动计划相比，增加了对服务器的请求数量限制。



应用大师

有5个主要的使用计划。

试用--14天免费使用该产品（包含以下Explore中的所有内容）。



探索--每月5美元起。包括1个网络应用程序、1个移动应用程序、1个团队中的用户、最多同时安装3个模块，以及外部API请求。



初创期--每月165美元起。包括。2个网络应用，1个移动应用，一个团队中的3个用户，同时安装最多5个模块，外部API请求，导出数据库的能力，以及文件存储。



商业--每月855美元起。包括。3个网络应用，2个移动应用，一个团队中的5个用户，同时安装多达10个模块，外部API请求，导出数据库和文件存储的能力，访问生成的应用程序的docker图像和二进制文件。



企业--根据要求并与AppMaster达成协议。

在其他方面，AppMaster推出了赚取积分计划，提供可用于支付计划的信用点。因此，例如，对于留下评论或任何其他对AppMaster团队有用的行动，你可以赚取足以订阅服务的金额。

此外，AppMaster还为非营利组织和学生提供特殊的订阅服务。

结论

即使Directional是一个相对较小的无代码/低代码后端开发的优秀工具，AppMaster中的功能也可以让你创造出更多令人兴奋的应用程序。广泛的业务流程块和模块对任何开发者来说都是一个很好的补充。除此以外，AppMaster.io平台还积极发展和支持其用户社区，提供各种折扣和奖金。

了解更多 AppMaster 與其他平台的比較。