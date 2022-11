Le piattaforme no-code e low-code sono oggi soluzioni popolari e convenienti nel mercato dello sviluppo mobile e web. Le piattaforme offrono prezzi ragionevoli, assistenza continua e persino modelli già pronti per consentire agli sviluppatori di qualsiasi livello di competenza di creare un'applicazione per le loro esigenze. Questo articolo metterà a confronto due piattaforme popolari: Directual e AppMaster. Ne descriveremo i pro e i contro e analizzeremo per quali scopi la piattaforma è più adatta.

Che cos'è Appmaster?

AppMaster.io è una piattaforma no-code che consente di creare applicazioni full-stack per il web e il mobile. La piattaforma non richiede profonde conoscenze di programmazione ed esperienza nella scrittura di software ed è intuitivamente semplice per utenti di qualsiasi livello di preparazione. AppMaster consente inoltre di scaricare il codice sorgente per ulteriori lavori.

Che cos'è Directual?

È una soluzione no-code/low-code completa per la creazione di software scalabili senza ricorrere a soluzioni di terze parti. Directual è ricco di funzionalità, quindi può essere utilizzato per creare semplici applicazioni e funzioni per software esistenti, automatizzare l'elaborazione dei dati e altro ancora. Essendo una piattaforma full-stack, anche i compiti di creazione di un'interfaccia web possono essere risolti utilizzando l'application builder di Directual.

La costruzione di circuiti logici avviene tramite blocchi logici. Ogni blocco è responsabile di un'azione specifica o di una sequenza di passi mentre i dati vengono recuperati dal database. È anche possibile scavare nel codice generato e aggiungere le proprie soluzioni, se si sa cosa si sta facendo. Directual si sta anche muovendo per diventare una soluzione no-code per lo sviluppo di blockchain, quindi potreste voler dare un'occhiata a questo settore se siete nel settore Fintech.

I database

Cominciamo con i database. Le applicazioni moderne non possono fare a meno di un database, un'entità responsabile dell'archiviazione ordinata dei dati e della loro interazione. Le piattaforme Directual e AppMaster offrono ricche funzionalità per la creazione e l'interazione con i database. La possibilità di creare, integrare o utilizzare e gestire database esterni è una delle caratteristiche principali che un costruttore di applicazioni deve avere.

Directual

Directual utilizza database relazionali NoSql. Creare e configurare un database in Directual è facile. Fate clic su "Nuova struttura dati" e selezionate una cartella. Le cartelle possono anche essere create (pulsante "Nuova cartella"). Quindi, compilare tutti i campi necessari. È buona norma distribuire le aree in gruppi. Ad esempio, nella tabella Lavori, è possibile inserire le informazioni di contatto dell'ordine nel gruppo "Contatti".

Directual consente di memorizzare 23 tipi di dati. Tra cui file, JSON e array di collegamenti. I dati possono essere recuperati o importati nei formati CSV e XLS. I database di Directual sono relazionali. Ciò significa che possono essere collegati tra loro. A tale scopo, nella riga "Nome visibile della struttura", selezionare il campo a cui accederanno gli oggetti di altre tabelle.

AppMaster

In AppMaster.io, i database vengono modificati nel Data Models Designer. Il processo di costruzione delle tabelle è intuitivo per chiunque. I campi di ogni tabella sono configurati in modo esplicito; è sufficiente specificare il nome del tipo di campo.

Trascinando le frecce da una tabella all'altra, è possibile specificare esplicitamente le relazioni tra le tabelle.

Logica aziendale

Directual

La logica aziendale in Directual è presentata sotto forma di script. Il processo di costruzione degli script è come giocare con i blocchi. Lo sviluppatore assembla una catena di forme colorate che rappresentano un'azione, un'integrazione o uno stato. L'approccio è astratto ma il più visivo, in quanto consente di costruire la logica in pochi clic. Ha molti vantaggi, come la visibilità, la trasparenza dei processi e la facilità d'uso. Ma ci sono anche diversi svantaggi, come le possibilità limitate di costruire logiche complesse.

AppMaster

L'editor di processi aziendali no-code della piattaforma AppMaster.io è progettato in modo simile. Alcuni blocchi eseguono processi funzionali specifici. Ogni blocco riceve in ingresso i parametri del processo e in uscita si ottiene il risultato di questo processo. Come se si trattasse di programmazione funzionale. Più di 1000 blocchi sulla piattaforma eseguono già singole operazioni e processi aziendali completi.

Per impostare la direzione del processo, i blocchi vengono collegati tramite connettori.

Tutti i blocchi sono facili da spostare e collegare. Con l'aiuto di AppMaster.io, è possibile costruire la logica di qualsiasi complessità e creare un'ampia varietà di servizi.

Applicazioni web

Directual

Per ora Directual è una piattaforma puramente back-end. Non ha problemi di flessibilità, estensibilità, API e logica. Ma non è possibile creare un front-end completo. Uno sviluppatore ha tre modi per disegnare una GUI:

scrivere in HTML, CSS e framework JavaScript (React, Angular, ecc.)

costruire utilizzando altre piattaforme no-code come UI Bakery

raccogliere sul costruttore interno Directual.

Nella scheda "Pagine web" è possibile lavorare con il frontend. Qui gli utenti collegano le loro pagine web o costruiscono sul costruttore. Al momento sono disponibili solo quattro elementi:

schede

moduli

testo

video

Questo è sufficiente per costruire un'interfaccia per un blog o una vetrina con una grafica semplice. Per cose più complesse e originali è preferibile digitarle o raccoglierle su altre piattaforme. Le pagine React si collegano facilmente a Directual utilizzando il codice boilerplate del sito.

AppMaster

La piattaforma no-code AppMaster.io utilizza la tecnologia drag & drop per costruire la componente visiva di un'applicazione web. AppMaster separa le applicazioni mobili da quelle web e in questo blocco ci concentreremo sulle applicazioni web.

L'editor delle applicazioni web è composto da diversi blocchi funzionali:

Un campo con componenti che possono essere utilizzati per il contenuto funzionale della pagina. Ad esempio, tabelle, viste, pulsanti, ecc.

Campo con le pagine e le loro impostazioni

L'area di lavoro della pagina, dove vengono trascinati i componenti.

Ogni componente viene configurato individualmente tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

Come per Directual, è possibile integrare il backend di un'applicazione costruita su AppMaster con qualsiasi frontend personalizzato.

Applicazioni mobili

Directual

Al momento non è previsto il supporto per le applicazioni mobili.

AppMaster

AppMaster.io consente agli utenti di sviluppare semplici applicazioni native. Il principio di lavoro delle applicazioni mobili è identico a quello dell'assemblaggio delle applicazioni web descritto in precedenza. Allo stesso modo, l'area di lavoro può essere suddivisa in diverse parti:

Pagine e relative impostazioni

widget funzionali che possono essere trascinati nell'area di lavoro dell'applicazione

Lo spazio di lavoro stesso (canvas)

Pannello delle impostazioni delle pagine e dei widget

Schede delle impostazioni dell'applicazione, azioni e processi aziendali.

Una caratteristica distintiva è la possibilità di configurare in modo flessibile le azioni dell'applicazione e di creare processi aziendali per vari eventi, come l'inizio della ricarica di un telefono cellulare.

DevOps

Directual

Directual supporta il controllo di versione su piani tariffari specifici, consentendo sempre uno sviluppo iterativo. Inoltre, un sistema avanzato di registrazione degli script nel backend vi consentirà di trovare e risolvere gli errori in modo incredibilmente rapido.

AppMaster

Sebbene la piattaforma AppMaster non disponga di un sistema di controllo delle versioni, essa consente agli utenti di creare più piani di distribuzione, fornisce potenti strumenti per la registrazione delle applicazioni backend/frontend e raccoglie anche statistiche dai server. Inoltre, lo strumento di documentazione dei processi Swagger integrato rende molto più semplice il debug di processi e richieste prima della pubblicazione.

Prezzi

Diretto

4 piani di fatturazione principali:

Free - accesso gratuito al prodotto per 14 giorni (raddoppia tutto quello che c'è nello Startup successivo).

Startup - 39$. Include le funzionalità di base, la possibilità di utilizzare i plugin e un numero illimitato di scenari e funzioni;

Pro - 139 dollari. Include tutte le funzionalità di Startup, la possibilità di utilizzare un dominio personalizzato per l'applicazione, un sistema di sicurezza avanzato e maggiori limiti al numero di richieste sul server rispetto al piano Startup.

Business - 429$. Include tutte le funzionalità di Pro, oltre a un portale web white-label, supporto JS SDK, backup giornalieri e maggiori limiti al numero di richieste sul server rispetto al piano Startup.

AppMaster

Esistono 5 piani di utilizzo principali:

Trial - accesso gratuito al prodotto per 14 giorni (contiene tutto ciò che si trova in Explore).

Explore - a partire da 5 dollari al mese. Include 1 applicazione web, 1 applicazione mobile, 1 utente in un team, fino a 3 moduli installati contemporaneamente e richieste API esterne.

Startup - a partire da 165 dollari al mese. Include: 2 applicazioni web, 1 applicazione mobile, 3 utenti in un team, fino a 5 moduli installati contemporaneamente, richieste API esterne, possibilità di esportare database e archiviazione di file.

Business - a partire da 855 dollari al mese. Include: 3 applicazioni web, 2 applicazioni mobili, 5 utenti in un team, fino a 10 moduli installati contemporaneamente, richieste API esterne, possibilità di esportare database e archiviazione di file, accesso alle immagini docker e ai binari delle applicazioni generate.

Enterprise - su richiesta e previo accordo con AppMaster.

Tra le altre cose, AppMaster ha introdotto il programma Earn Credits, che fornisce punti di credito che possono essere utilizzati per pagare il proprio piano. Così, ad esempio, per aver lasciato una recensione o per qualsiasi altra azione utile al team di AppMaster, si può guadagnare un importo sufficiente per abbonarsi al servizio.

Inoltre, AppMaster offre abbonamenti speciali per organizzazioni non profit e studenti.

Conclusioni

Anche se Directional è uno strumento eccellente per lo sviluppo back-end senza codice o a basso codice per un importo relativamente basso, le funzionalità di AppMaster consentono di creare applicazioni molto più interessanti. L'ampia gamma di blocchi e moduli per i processi aziendali è un'eccellente aggiunta per qualsiasi sviluppatore. Tra l'altro, la piattaforma AppMaster.io sta sviluppando e supportando attivamente la sua comunità di utenti, offrendo vari sconti e bonus.

Per saperne di più, confrontate AppMaster con altre piattaforme.