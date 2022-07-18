تعد الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية والمنصات ذات الشفرة المنخفضة اليوم حلولًا شائعة وبأسعار معقولة في سوق تطوير الأجهزة المحمولة والويب. توفر المنصات علامات أسعار معقولة ودعمًا مستمرًا وحتى قوالب جاهزة حتى يتمكن المطورون من أي مستوى مهارة من إنشاء تطبيق يلبي احتياجاتهم. ستقارن هذه المقالة بين منصتين شائعتين - Directual و AppMaster. سنصف مزاياها وعيوبها ونحلل للأغراض التي تناسب النظام الأساسي أكثر.

ما هو Appmaster؟

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي لا يحتوي على رمز يسمح لك بإنشاء تطبيقات متكاملة للويب والجوال. لا تتطلب المنصة معرفة وخبرة برمجية عميقة في كتابة البرامج وهي بسيطة بشكل حدسي للمستخدمين من أي مستوى من الاستعداد. يتيح لك AppMaster أيضًا تنزيل الكود المصدري لمزيد من العمل.

ما هو Directual؟

إنه حل كامل الميزات بدون رمز / رمز منخفض لإنشاء برامج يمكن توسيع نطاقها دون اللجوء إلى حلول الجهات الخارجية. Directual غني بالميزات ، لذا يمكن استخدامه لإنشاء تطبيقات ووظائف بسيطة للبرامج الحالية وأتمتة معالجة البيانات والمزيد. نظرًا لكونه نظامًا أساسيًا مكدسًا ، يمكن أيضًا حل مهام إنشاء واجهة ويب باستخدام منشئ التطبيق Directual.

يتم تنفيذ بناء الدوائر المنطقية باستخدام الكتل المنطقية. كل كتلة مسؤولة عن إجراء معين أو سلسلة من الخطوات أثناء استرداد البيانات من قاعدة البيانات. يمكنك أيضًا البحث في الكود الذي تم إنشاؤه وإضافة الحلول الخاصة بك إذا كنت تعرف ما تفعله. تتجه Directual أيضًا نحو أن تصبح حلاً بدون رمز لتطوير blockchain ، لذلك قد ترغب في النظر في هذا المجال إذا كنت تعمل في Fintech.

قواعد بيانات

لنبدأ بقواعد البيانات. لا يمكن للتطبيقات الحديثة الاستغناء عن قاعدة البيانات - كيان مسؤول عن التخزين المنظم للبيانات والتفاعل بين هذه البيانات. توفر منصات Directual و AppMaster وظائف ثرية لبناء قواعد البيانات والتفاعل معها. تعد القدرة على إنشاء قواعد البيانات الخارجية أو دمجها أو استخدامها وإدارتها إحدى الميزات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها منشئ التطبيق.

مباشر

يستخدم Directual قواعد البيانات العلائقية NoSql. يعد إنشاء قاعدة بيانات وتكوينها في Directual أمرًا سهلاً. انقر على "بنية بيانات جديدة" وحدد مجلدًا. يمكن أيضًا إنشاء مجلدات (زر "مجلد جديد"). بعد ذلك ، أكمل العديد من الحقول حسب حاجتك. من الممارسات الجيدة توزيع المناطق في مجموعات. على سبيل المثال ، في جدول الوظائف ، يمكنك وضع معلومات الاتصال الخاصة بالترتيب في مجموعة "جهات الاتصال".

يسمح لك Directual بتخزين 23 نوعًا من البيانات. بما في ذلك الملفات و JSON ومصفوفات الروابط. يمكن استرداد البيانات أو استيرادها في تنسيقات CSV و XLS. قواعد البيانات في Directual علائقية. هذا يعني أنه يمكن ربطهما ببعضهما البعض. للقيام بذلك ، في سطر "هيكل الاسم المرئي" ، حدد الحقل الذي ستصل إليه الكائنات من الجداول الأخرى.

AppMaster

في AppMaster.io ، يتم تحرير قواعد البيانات في مصمم نماذج البيانات. تعتبر عملية بناء الجداول بديهية لأي شخص. يتم تكوين الحقول لكل جدول بشكل صريح ؛ تحتاج فقط إلى تحديد اسم نوع الحقل.

ومن خلال سحب الأسهم من جدول إلى آخر ، يمكنك تحديد العلاقات بين الجداول بشكل صريح.

منطق الأعمال

مباشر

يتم تقديم منطق الأعمال في Directual في شكل نصوص. تشبه عملية بناء البرامج النصية اللعب بالكتل. يقوم المطور بتجميع سلسلة من الأشكال الملونة التي تمثل إجراءً أو تكاملاً أو حالة. النهج مجرد ولكنه الأكثر وضوحًا ، مما يسمح لك ببناء منطق ببضع نقرات. لها العديد من المزايا ، مثل الرؤية وشفافية العمليات وسهولة الاستخدام. ولكن هناك أيضًا العديد من العيوب ، مثل الإمكانيات المحدودة لبناء منطق معقد.

AppMaster

تم تصميم محرر عمليات الأعمال بدون رمز لمنصة AppMaster.io بالمثل. بعض الكتل تؤدي عمليات وظيفية محددة. تتلقى كل كتلة معلمات العملية كمدخلات ، وعند الإخراج ، تحصل على نتيجة هذه العملية. كما لو كنت تقوم ببرمجة وظيفية. تؤدي أكثر من 1000 كتلة على النظام الأساسي بالفعل عمليات فردية وعمليات تجارية كاملة.

لتعيين اتجاه العملية ، يتم توصيل الكتل باستخدام الموصلات.

جميع الكتل سهلة النقل والتوصيل. بمساعدة AppMaster.io ، يمكنك بناء منطق أي تعقيد وإنشاء مجموعة متنوعة من الخدمات.

تطبيقات الويب

مباشر

في الوقت الحالي ، تعد Directual منصة خلفية بحتة. ليس لديها مشاكل مع المرونة والتوسعة وواجهة برمجة التطبيقات والمنطق. لكن لا يمكنك بناء واجهة أمامية كاملة هنا. للمطور ثلاث طرق لرسم واجهة المستخدم الرسومية:

الكتابة في أطر HTML و CSS و JavaScript (React ، Angular ، إلخ.)



البناء باستخدام منصات أخرى لا تحتوي على كود مثل UI Bakery



جمع على المُنشئ Directual الداخلي.



في علامة التبويب "صفحات الويب" ، يمكنك العمل مع الواجهة الأمامية. هنا يقوم المستخدمون بتوصيل صفحات الويب الخاصة بهم أو البناء على المُنشئ. لا يوجد سوى أربعة عناصر متوفرة في الوقت الحالي:

البطاقات



نماذج



نص



فيديو



هذا كافٍ لبناء واجهة لمدونة أو واجهة محل بصرية بسيطة. من الأفضل طباعة الأشياء الأكثر تعقيدًا والأصلية أو جمعها على منصات أخرى. تتصل صفحات التفاعل بسهولة بـ Directual باستخدام كود معياري على الموقع.

AppMaster

منصة بدون كود يستخدم AppMaster.io تقنية السحب والإفلات لبناء المكون المرئي لتطبيق الويب. يفصل AppMaster بين تطبيقات الجوال والويب ، وفي هذه الكتلة ، سنركز على تطبيقات الويب.

يتكون محرر تطبيق الويب من عدة كتل وظيفية:

حقل به مكونات يمكن استخدامها للمحتوى الوظيفي للصفحة. على سبيل المثال ، الجداول ، طرق العرض ، الأزرار ، إلخ.



الحقل مع الصفحات وإعداداتها



منطقة عمل الصفحة حيث يتم سحب المكونات

يتم تكوين كل مكون بشكل فردي باستخدام واجهة بسيطة وبديهية.

تمامًا مثل Directual ، من الممكن دمج الواجهة الخلفية لتطبيق مبني على AppMaster مع أي واجهة أمامية مخصصة.

تطبيقات الهاتف الجوال

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لا يوجد دعم لتطبيق الجوال في الوقت الحالي.

AppMaster

يتيح AppMaster.io للمستخدمين تطوير تطبيقات أصلية بسيطة. مبدأ العمل مع تطبيقات الهاتف المحمول مطابق لاتجاه تجميع تطبيقات الويب الموضح أعلاه. وبالمثل ، يمكن تقسيم مساحة العمل إلى عدة أجزاء:

الصفحات وإعداداتها



عناصر واجهة التعامل الوظيفية التي يمكن سحبها إلى مساحة عمل التطبيق



مساحة العمل نفسها (قماش)



لوحة إعدادات الصفحة والقطعة



علامات تبويب إعدادات التطبيق والإجراءات والعمليات التجارية

الميزة المميزة هي القدرة على تكوين إجراءات التطبيق بمرونة وبناء العمليات التجارية لمختلف الأحداث ، مثل بدء شحن الهاتف المحمول.

DevOps

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يدعم Directual التحكم في الإصدار في خطط تسعير محددة ، مما يسمح دائمًا بالتطوير التكراري. بالإضافة إلى ذلك ، سيمكنك نظام تسجيل البرامج النصية المتقدم في الخلفية من العثور على الأخطاء وإصلاحها بسرعة مذهلة.

AppMaster

على الرغم من عدم وجود نظام تحكم في الإصدار على النظام الأساسي AppMaster ، فإن النظام الأساسي يسمح للمستخدمين بإنشاء خطط نشر متعددة ، ويوفر أدوات قوية لتسجيل تطبيقات الواجهة الخلفية / الواجهة الأمامية ، كما يجمع الإحصائيات من الخوادم. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل أداة التوثيق المدمجة لعملية Swagger على تسهيل تصحيح العمليات والطلبات قبل النشر.

التسعير

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4 خطط فوترة رئيسية:

مجاني - وصول مجاني إلى المنتج لمدة 14 يومًا (يضاعف كل شيء في Startup بعد ذلك).



بدء التشغيل - 39 دولارًا. يتضمن الوظائف الأساسية والقدرة على استخدام المكونات الإضافية وعدد غير محدود من السيناريوهات والوظائف ؛



Pro - 139 دولار. يتضمن جميع الوظائف من بدء التشغيل ، والقدرة على استخدام مجال مخصص للتطبيق ، ونظام أمان متقدم ، بالإضافة إلى قيود متزايدة على عدد الطلبات على الخادم مقارنة بخطة بدء التشغيل.



الأعمال - 429 دولار. يشمل جميع الوظائف من Pro ، بالإضافة إلى بوابة الويب ذات التسمية البيضاء ، ودعم JS SDK ، والنسخ الاحتياطية اليومية ، والحدود المتزايدة على عدد الطلبات على الخادم مقارنة بخطة بدء التشغيل.



AppMaster

هناك 5 خطط استخدام رئيسية:

نسخة تجريبية - وصول مجاني إلى المنتج لمدة 14 يومًا (يحتوي على كل شيء في Explore أدناه).



استكشف - من 5 دولارات شهريًا. يتضمن تطبيق ويب واحدًا ، وتطبيقًا واحدًا للهاتف المحمول ، ومستخدمًا واحدًا في فريق ، وما يصل إلى 3 وحدات مثبتة في نفس الوقت ، وطلبات واجهة برمجة تطبيقات خارجية.



بدء التشغيل - من 165 دولارًا أمريكيًا في الشهر. يتضمن: 2 تطبيق ويب ، تطبيق جوال واحد ، 3 مستخدمين في فريق ، ما يصل إلى 5 وحدات مثبتة في وقت واحد ، طلبات API الخارجية ، والقدرة على تصدير قواعد البيانات ، وتخزين الملفات.



الأعمال - من 855 دولارًا أمريكيًا في الشهر. يتضمن: 3 تطبيقات ويب ، 2 تطبيقات جوال ، 5 مستخدمين في فريق ، ما يصل إلى 10 وحدات مثبتة في وقت واحد ، طلبات API الخارجية ، والقدرة على تصدير قواعد البيانات وتخزين الملفات ، والوصول إلى صور عامل التحميل وثنائيات التطبيقات التي تم إنشاؤها.



المؤسسة - عند الطلب والاتفاق مع AppMaster.

من بين أشياء أخرى ، قدم AppMaster برنامج Earn Credits ، والذي يوفر نقاط ائتمان يمكن استخدامها لدفع ثمن خطتك. لذلك ، على سبيل المثال ، لترك مراجعة أو أي إجراء آخر مفيد لفريق AppMaster ، يمكنك كسب مبلغ كافٍ للاشتراكات في الخدمة.

أيضًا ، يوفر AppMaster اشتراكات خاصة للمنظمات غير الربحية والطلاب.

استنتاج

على الرغم من أن Directional هي أداة ممتازة للتطوير الخلفي بدون رمز / رمز منخفض مقابل مبلغ صغير نسبيًا ، إلا أن الوظيفة في AppMaster تتيح لك إنشاء تطبيقات أكثر إثارة. تعد مجموعة كبيرة من وحدات ووحدات عمليات الأعمال إضافة ممتازة لأي مطور. من بين أمور أخرى ، تعمل منصة AppMaster.io بشكل نشط على تطوير ودعم مجتمع مستخدميها ، وتقديم خصومات ومكافآت متنوعة.

تتعرف على المزيد من المقارنات AppMaster مع الأنظمة الأساسية الأخرى.