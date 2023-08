Tout ce que vous devez savoir sur les API dans l'architecture logicielle en 2023

Que sont les API et pourquoi sont-elles importantes ?

Les API, ou Application Programming Interfaces , sont un ensemble de règles et de protocoles qui permettent à différentes applications logicielles de communiquer et de partager des données entre elles. Essentiellement, les API agissent comme un contrat entre le fournisseur de services et le consommateur, permettant un échange transparent d'informations et facilitant l'interaction entre les différents composants d'une application ou entre des applications entièrement distinctes.

Les API jouent un rôle crucial dans le développement de logiciels modernes car elles offrent de nombreux avantages :

Réutilisabilité : les API permettent aux développeurs de réutiliser le code et les fonctionnalités existants au lieu de créer de nouveaux composants à partir de zéro. Cela peut réduire considérablement le temps et les efforts de développement.

les API permettent aux développeurs de réutiliser le code et les fonctionnalités existants au lieu de créer de nouveaux composants à partir de zéro. Cela peut réduire considérablement le temps et les efforts de développement. Modularité : les API permettent une approche modulaire de l'architecture logicielle en séparant les fonctionnalités en composants discrets avec des limites bien définies. Cela peut améliorer la stabilité et la maintenabilité du système.

les API permettent une approche modulaire de l'architecture logicielle en séparant les fonctionnalités en composants discrets avec des limites bien définies. Cela peut améliorer la stabilité et la maintenabilité du système. Interopérabilité : en normalisant la manière dont les applications partagent les données, les API permettent une intégration transparente entre différents systèmes, plates-formes et langages de programmation.

en normalisant la manière dont les applications partagent les données, les API permettent une intégration transparente entre différents systèmes, plates-formes et langages de programmation. Évolutivité : les API peuvent contribuer à l'évolutivité d'une application en permettant l'équilibrage de charge, la mise en cache et d'autres techniques pour optimiser les performances et la consommation de ressources dans des conditions de charge variables.

Compte tenu des nombreux avantages et de la dépendance croissante aux API dans l'architecture logicielle moderne, la compréhension des API et leur mise en œuvre appropriée sont cruciales pour les développeurs et les entreprises.

Types d'API : REST, GraphQL, SOAP et au-delà

Les API sont de différents types, chacune avec son propre ensemble d'avantages, de limitations et de cas d'utilisation. Ici, nous aborderons certains des types d'API largement adoptés : REST, GraphQL et SOAP .

REST (Transfert d'État représentatif)

REST est un style architectural permettant de concevoir des applications en réseau en utilisant HTTP et les principes de la communication sans état. Les API REST sont largement adoptées en raison de leur simplicité, de leur lisibilité et de leur compatibilité avec les technologies Web. Ils suivent une structure prévisible, ce qui les rend faciles à utiliser et à comprendre. Les principaux avantages des API REST incluent :

Évolutivité : conçues pour être sans état, les API REST peuvent évoluer facilement et s'adapter aux conditions de charge changeantes.

conçues pour être sans état, les API REST peuvent évoluer facilement et s'adapter aux conditions de charge changeantes. Cacheabilité : les ressources REST peuvent être mises en cache côté client, ce qui améliore les performances et réduit la charge du serveur.

les ressources REST peuvent être mises en cache côté client, ce qui améliore les performances et réduit la charge du serveur. Interface uniforme : les API REST ont une interface cohérente, permettant une approche plus standardisée de la conception des API et facilitant l'intégration.

GraphQL

GraphQL est un langage de requête et un environnement d'exécution pour les API, développé par Facebook pour répondre à certaines limitations des API REST. Contrairement à REST, qui utilise un ensemble prédéfini de endpoints et de formats de réponse, GraphQL permet au client de demander uniquement les données spécifiques dont il a besoin, réduisant ainsi les problèmes de sur-extraction et de sous-extraction. Les principaux avantages de GraphQL incluent :

Flexibilité : les clients peuvent demander précisément les données dont ils ont besoin, ce qui facilite l'évolution de l'API et l'adaptation à l'évolution des besoins.

les clients peuvent demander précisément les données dont ils ont besoin, ce qui facilite l'évolution de l'API et l'adaptation à l'évolution des besoins. Agrégation : GraphQL permet de combiner plusieurs requêtes liées en une seule requête, réduisant ainsi le nombre total d'allers-retours vers le serveur.

GraphQL permet de combiner plusieurs requêtes liées en une seule requête, réduisant ainsi le nombre total d'allers-retours vers le serveur. Schéma typé : GraphQL applique un système de typage fort, offrant une meilleure validation, introspection et documentation des endpoints de l'API, facilitant ainsi la compréhension et l'utilisation de l'API par les consommateurs.

SOAP (protocole d'accès simple aux objets)

SOAP est un protocole basé sur XML pour échanger des informations structurées entre des systèmes via HTTP. Il offre plusieurs fonctionnalités destinées aux applications d'entreprise et a été couramment utilisé dans des scénarios nécessitant une sécurité renforcée et un support transactionnel. Les principaux avantages de SOAP incluent :

Spécifications formelles : les API SOAP suivent des règles et des spécifications strictes, garantissant la cohérence, la prévisibilité et la compatibilité entre différentes plates-formes.

les API SOAP suivent des règles et des spécifications strictes, garantissant la cohérence, la prévisibilité et la compatibilité entre différentes plates-formes. Sécurité : SOAP prend en charge WS-Security, une norme de sécurité établie, fournissant des fonctionnalités de sécurité robustes telles que le cryptage et les signatures numériques.

SOAP prend en charge WS-Security, une norme de sécurité établie, fournissant des fonctionnalités de sécurité robustes telles que le cryptage et les signatures numériques. Prise en charge transactionnelle : SOAP peut prendre en charge des transactions fiables et conformes à ACID, ce qui le rend adapté aux données critiques ou aux scénarios d'opérations financières.

Au-delà de ces types d'API largement adoptés, il existe également des API propriétaires adaptées à des produits ou plates-formes spécifiques. De nombreuses entreprises créent des API propriétaires pour exposer les fonctionnalités de leurs produits, permettant aux clients et aux développeurs de s'intégrer de manière transparente à leurs systèmes.

Le rôle des API dans l'architecture des microservices

L'architecture des microservices a gagné en popularité ces dernières années, permettant aux développeurs de créer des applications sous la forme d'un ensemble de petits services déployables indépendamment. Les API jouent un rôle crucial dans cette approche, car elles permettent à ces différents services de communiquer et d'interagir entre eux.

Dans le contexte des microservices, les API remplissent les fonctions clés suivantes :

Interface de service : les API définissent l'interface de chaque microservice, permettant à d'autres services d'interagir avec lui. Cette interface doit être bien documentée, stable et respecter les normes, garantissant une intégration transparente.

les API définissent l'interface de chaque microservice, permettant à d'autres services d'interagir avec lui. Cette interface doit être bien documentée, stable et respecter les normes, garantissant une intégration transparente. Découplage : les API permettent aux microservices d'évoluer indépendamment les uns des autres, tant que les interfaces restent cohérentes. Les modifications apportées à l'implémentation interne d'un service ne doivent pas affecter les consommateurs de son API, favorisant la modularité et la maintenabilité.

les API permettent aux microservices d'évoluer indépendamment les uns des autres, tant que les interfaces restent cohérentes. Les modifications apportées à l'implémentation interne d'un service ne doivent pas affecter les consommateurs de son API, favorisant la modularité et la maintenabilité. Sécurité : les API peuvent appliquer le contrôle d'accès et protéger les microservices contre les accès non autorisés en exigeant une authentification et une autorisation appropriées avant d'autoriser l'accès aux données ou fonctionnalités sensibles.

L'utilisation d'API dans une architecture de microservices offre des avantages supplémentaires, tels qu'une évolutivité, une flexibilité et des cycles de développement plus rapides. En choisissant les bons types d'API et en adhérant aux meilleures pratiques, les entreprises peuvent tirer parti efficacement de l'architecture des microservices pour atteindre leurs objectifs de développement logiciel.

Intégration des API avec la plateforme No-Code d' AppMaster

Les API sont essentielles pour l'architecture logicielle moderne, et une approche rationalisée de leur intégration peut faire toute la différence dans le développement d'applications. AppMaster.io , une puissante plate -forme sans code , offre un moyen intuitif de créer et de gérer des API pour les applications backend, Web et mobiles avec une expertise minimale en codage requise.

À l'aide des outils visuels de glisser-déposer d' AppMaster, vous pouvez facilement concevoir et tester des API, garantissant ainsi l'efficacité et la transparence de l'ensemble du processus de développement. Cette plate-forme vous permet de développer plus rapidement, ce qui la rend jusqu'à 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable que les méthodes de développement traditionnelles. De plus, il élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Voici comment la plate-forme aide à l'intégration de l'API :

La conception d'API simplifiée

Le processus de conception d'API avec AppMaster implique une interface utilisateur graphique, ce qui le rend facile même pour les non-programmeurs. Vous pouvez créer visuellement les modèles de données, la logique métier et endpoints de votre API par drag-and-drop des composants. Ce processus accélère la majeure partie de votre temps de développement et réduit la marge d'erreur humaine, ce qui conduit à de meilleurs résultats globaux.

Gestion complète des API

AppMaster.io fournit une solution complète de gestion d'API, automatisant des tâches telles que la gestion des versions, la documentation et la surveillance. En générant automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI) et les scripts de migration de schéma de base de données, AppMaster garantit que les API sont bien organisées et faciles à utiliser par d'autres développeurs ou services tiers. Un tel processus de gestion rationalisé est essentiel pour maintenir la qualité et les performances de vos API tout au long de leur cycle de vie.

Pratiques de sécurité intégrées

La sécurité des API n'est pas une réflexion après coup avec la plate-forme no-code d' AppMaster. La plate-forme gère des aspects essentiels tels que l'authentification, l'autorisation et la validation des entrées. Par conséquent, vous pouvez être sûr que vos API suivent les meilleures pratiques de sécurité, minimisant ainsi les risques de vulnérabilités ou de violations potentielles.

Intégrations tierces faciles

Avec AppMaster, l'intégration de services tiers devient un jeu d'enfant, que vous travailliez avec une API RESTful, GraphQL, SOAP ou une API propriétaire. La plate-forme prend en charge divers formats et protocoles standard de l'industrie, vous permettant de connecter facilement votre application à des services et sources de données populaires, tout en maintenant la cohérence de votre architecture.

Génération d'applications réelles

Chaque fois que vous travaillez avec AppMaster.io, vous créez un plan et construisez une application réelle. Après avoir conçu vos API et composants d'application, AppMaster génère le code source, le compile, le teste, le compresse et le déploie dans le cloud. Les applications backend générées utilisent Go (Golang) , tandis que les applications Web sont construites avec le framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles utilisent le framework piloté par serveur d' AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

Non seulement cette approche améliore l'évolutivité, mais elle offre également un niveau de personnalisation inégalé. Vous gardez le contrôle sur les fichiers binaires générés, le code source (avec un abonnement Enterprise) et les capacités d'hébergement sur site.

Options d'abonnement pour répondre à vos besoins

AppMaster propose plusieurs plans d'abonnement pour répondre à divers besoins et budgets. Du forfait Learn & Explore gratuit au forfait Enterprise complet, vous pouvez choisir l'option qui correspond le mieux à vos objectifs et à vos ressources.

Dans l'ensemble, les API jouent un rôle crucial dans toute architecture logicielle moderne. La capacité de créer, de gérer et d'intégrer des API avec une plate-forme comme AppMaster.io peut faire gagner du temps, réduire les coûts et minimiser la complexité technique. En adoptant une approche no-code, vous pouvez libérer tout le potentiel des API et exploiter leur puissance pour créer des applications robustes, fiables et évolutives pour l'avenir du développement logiciel.