2023 年软件架构中的 API 您需要了解的一切

什么是 API 以及它们为何重要？

API（即应用程序编程接口）是一组规则和协议，使不同的软件应用程序能够相互通信和共享数据。从本质上讲，API 充当服务提供商和消费者之间的合同，允许无缝交换信息并促进应用程序的不同组件之间或完全独立的应用程序之间的交互。

API 在现代软件开发中发挥着至关重要的作用，因为它们提供了许多好处：

可重用性： API 允许开发人员重用现有代码和功能，而不是从头开始构建新组件。这可以显着减少开发时间和工作量。

API 允许开发人员重用现有代码和功能，而不是从头开始构建新组件。这可以显着减少开发时间和工作量。 模块化： API 通过将功能分离为具有明确定义边界的离散组件，实现软件架构的模块化方法。这样可以提高系统的稳定性和可维护性。

API 通过将功能分离为具有明确定义边界的离散组件，实现软件架构的模块化方法。这样可以提高系统的稳定性和可维护性。 互操作性： 通过标准化应用程序共享数据的方式，API 可以实现不同系统、平台和编程语言之间的无缝集成。

通过标准化应用程序共享数据的方式，API 可以实现不同系统、平台和编程语言之间的无缝集成。 可扩展性： API 可以通过启用负载平衡、缓存和其他技术来优化不同负载条件下的性能和资源消耗，从而帮助提高应用程序的可扩展性。

考虑到现代软件架构中的众多好处以及对 API 的日益依赖，了解 API 及其正确实现对于开发人员和企业都至关重要。

API 类型：REST、GraphQL、SOAP 等

API 有多种类型，每种类型都有自己的优点、限制和用例。在这里，我们将讨论一些广泛采用的 API 类型：REST、GraphQL 和SOAP 。

REST（代表性状态转移）

REST 是一种利用 HTTP 和无状态通信原理设计网络应用程序的架构风格。 REST API因其简单性、可读性以及与 Web 技术的兼容性而被广泛采用。它们遵循可预测的结构，使其易于使用和理解。 REST API 的主要优点包括：

可扩展性： REST API 设计为无状态，可以轻松扩展并适应不断变化的负载条件。

REST API 设计为无状态，可以轻松扩展并适应不断变化的负载条件。 可缓存性： REST资源可以在客户端缓存，提高性能并减少服务器负载。

REST资源可以在客户端缓存，提高性能并减少服务器负载。 统一接口： REST API 具有一致的接口，允许采用更标准化的 API 设计方法并简化集成。

GraphQL

GraphQL 是一种 API 查询语言和运行时，由 Facebook 开发，旨在解决 REST API 的一些限制。与使用一组预定义endpoints和响应格式的 REST 不同，GraphQL 允许客户端仅请求其所需的特定数据，从而减少过度获取和获取不足的问题。 GraphQL 的主要优点包括：

灵活性： 客户可以准确地请求他们需要的数据，从而更容易发展 API 并适应不断变化的需求。

客户可以准确地请求他们需要的数据，从而更容易发展 API 并适应不断变化的需求。 聚合： GraphQL 允许将多个相关请求合并为单个请求，从而减少到服务器的总往返次数。

GraphQL 允许将多个相关请求合并为单个请求，从而减少到服务器的总往返次数。 类型化模式： GraphQL 强制执行强大的类型系统，提供更好的 API endpoints 验证、内省和文档记录，使消费者更容易理解和使用 API。

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SOAP（简单对象访问协议）

SOAP 是一种基于XML的协议，用于通过 HTTP 在系统之间交换结构化信息。它提供了多种面向企业应用的功能，通常用于需要强大安全性和事务支持的场景。 SOAP 的主要优点包括：

正式规范： SOAP API 遵循严格的规则和规范，确保不同平台之间的一致性、可预测性和兼容性。

SOAP API 遵循严格的规则和规范，确保不同平台之间的一致性、可预测性和兼容性。 安全性： SOAP 支持 WS-Security（一种既定的安全标准），提供强大的安全功能，例如加密和数字签名。

SOAP 支持 WS-Security（一种既定的安全标准），提供强大的安全功能，例如加密和数字签名。 事务支持： SOAP可以支持可靠、符合ACID的事务，使其适合关键数据或财务运营场景。

除了这些广泛采用的 API 类型之外，还有针对特定产品或平台定制的专有 API。许多公司构建专有 API 来公开其产品的功能，从而允许客户和开发人员与其系统无缝集成。

API 在微服务架构中的作用

微服务架构近年来越来越受欢迎，使开发人员能够将应用程序构建为小型、可独立部署的服务的集合。 API 在此方法中发挥着至关重要的作用，因为它们为这些不同的服务提供了一种相互通信和交互的方式。

在微服务的背景下，API 执行以下关键功能：

服务接口： API 定义每个微服务的接口，允许其他服务与其交互。该接口应该有完整的文档记录、稳定并遵守标准，确保无缝集成。

API 定义每个微服务的接口，允许其他服务与其交互。该接口应该有完整的文档记录、稳定并遵守标准，确保无缝集成。 解耦： 只要接口保持一致，API 就允许微服务彼此独立地发展。一项服务内部实现的更改不应影响其 API 的使用者，从而促进模块化和可维护性。

只要接口保持一致，API 就允许微服务彼此独立地发展。一项服务内部实现的更改不应影响其 API 的使用者，从而促进模块化和可维护性。 安全性： API 可以在允许访问敏感数据或功能之前要求适当的身份验证和授权，从而强制执行访问控制并保护微服务免受未经授权的访问。

在微服务架构中使用 API 可以带来额外的好处，例如提高可扩展性、灵活性和更快的开发周期。通过选择正确的 API 类型并遵循最佳实践，企业可以有效地利用微服务架构来实现其软件开发目标。

将 API 与AppMaster的No-Code平台集成

API 对于现代软件架构至关重要，简化的集成方法可以在应用程序开发中发挥重要作用。 AppMaster.io是一个功能强大的无代码平台，提供了一种直观的方式来创建和管理后端、Web 和移动应用程序的 API，只需最少的编码专业知识。

使用AppMaster的拖放可视化工具，您可以轻松设计和测试API，确保整个开发过程高效、无缝。该平台可让您更快速地进行开发，比传统开发方法速度提高 10 倍，成本效益提高 3 倍。此外，每当需求发生修改时，它都会从头开始重新生成应用程序，从而消除了技术债务。以下是该平台如何协助 API 集成：

API 设计变得简单

使用AppMaster设计 API 的过程涉及图形用户界面，即使对于非程序员来说也很容易。您可以通过drag-and-drop组件直观地创建 API 的数据模型、业务逻辑和endpoints 。此过程加快了您的大部分开发时间并减少了人为错误的余量，从而获得更好的整体结果。

全面的API管理

AppMaster.io 提供完整的 API 管理解决方案，自动执行版本控制、文档和监控等任务。通过自动生成 Swagger (OpenAPI) 文档和数据库架构迁移脚本， AppMaster确保 API 组织良好且易于其他开发人员或第三方服务使用。这种简化的管理流程对于在整个生命周期中保持 API 的质量和性能至关重要。

内置安全实践

AppMaster的no-code平台不会事后考虑 API 安全性。该平台处理身份验证、授权和输入验证等基本方面。因此，您可以确信您的 API 遵循最佳安全实践，从而最大限度地减少潜在漏洞或违规的可能性。

轻松的第三方集成

借助AppMaster ，集成第三方服务变得轻而易举，无论您使用的是 RESTful API、GraphQL、SOAP 还是专有 API。该平台支持各种行业标准格式和协议，使您可以轻松地将应用程序连接到流行的服务和数据源，同时保持架构的一致性。

实际应用的生成

每当您使用AppMaster.io 时，您都在创建蓝图并构建真实的应用程序。设计完 API 和应用程序组件后， AppMaster会生成源代码、编译、测试、打包并将其部署到云端。生成的后端应用程序使用Go (Golang) ，而 Web 应用程序使用Vue3框架和 JS/TS 构建，移动应用程序使用AppMaster基于 Kotlin 和Jetpack Compose （Android）和SwiftUI （iOS）的服务器驱动框架。

这种方法不仅提高了可扩展性，而且还提供了无与伦比的定制级别。您可以保留对生成的二进制文件、源代码（通过企业订阅）和本地托管功能的控制。

满足您需求的订阅选项

AppMaster提供多种订阅计划，以满足不同的要求和预算。从免费的学习和探索计划到全面的企业计划，您可以选择最适合您的目标和资源的选项。

总的来说，API 在任何现代软件架构中都发挥着至关重要的作用。通过AppMaster等平台创建、管理和集成 API 的能力可以节省时间、降低成本并最大限度地降低技术复杂性。通过采用no-code方法，您可以释放 API 的全部潜力，并利用其强大功能为未来的软件开发构建健壮、可靠且可扩展的应用程序。