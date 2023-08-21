2023'te Yazılım Mimarisinde API'ler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

API'ler Nedir ve Neden Önemlidir?

API'ler veya Uygulama Programlama Arayüzleri , farklı yazılım uygulamalarının birbirleriyle iletişim kurmasını ve veri paylaşmasını sağlayan bir dizi kural ve protokoldür. Temelde API'ler, hizmet sağlayıcı ile tüketici arasında bir sözleşme görevi görerek, kesintisiz bilgi alışverişine izin verir ve bir uygulamanın farklı bileşenleri veya tamamen ayrı uygulamalar arasında etkileşimi kolaylaştırır.

API'ler, sayısız fayda sağladıkları için modern yazılım geliştirmede çok önemli bir rol oynar:

Yeniden kullanılabilirlik: API'ler, geliştiricilerin sıfırdan yeni bileşenler oluşturmak yerine mevcut kodu ve işlevleri yeniden kullanmalarına olanak tanır. Bu, geliştirme süresini ve çabasını önemli ölçüde azaltabilir.

API'ler, geliştiricilerin sıfırdan yeni bileşenler oluşturmak yerine mevcut kodu ve işlevleri yeniden kullanmalarına olanak tanır. Bu, geliştirme süresini ve çabasını önemli ölçüde azaltabilir. Modülerlik: API'ler, işlevselliği iyi tanımlanmış sınırlarla ayrık bileşenlere ayırarak yazılım mimarisine modüler bir yaklaşım sağlar. Bu, sistem kararlılığını ve sürdürülebilirliğini artırabilir.

API'ler, işlevselliği iyi tanımlanmış sınırlarla ayrık bileşenlere ayırarak yazılım mimarisine modüler bir yaklaşım sağlar. Bu, sistem kararlılığını ve sürdürülebilirliğini artırabilir. Birlikte çalışabilirlik: API'ler, uygulamaların verileri nasıl paylaştığını standartlaştırarak farklı sistemler, platformlar ve programlama dilleri arasında sorunsuz entegrasyon sağlar.

API'ler, uygulamaların verileri nasıl paylaştığını standartlaştırarak farklı sistemler, platformlar ve programlama dilleri arasında sorunsuz entegrasyon sağlar. Ölçeklenebilirlik: API'ler, değişen yük koşullarında performansı ve kaynak tüketimini optimize etmek için yük dengeleme, önbelleğe alma ve diğer teknikleri etkinleştirerek bir uygulamanın ölçeklenebilirliğine yardımcı olabilir.

Sayısız fayda ve modern yazılım mimarisinde API'lere artan güven göz önüne alındığında, API'leri ve bunların uygun şekilde uygulanmasını anlamak, hem geliştiriciler hem de işletmeler için çok önemlidir.

API Türleri: REST, GraphQL, SOAP ve Ötesi

API'ler, her biri kendi avantajlarına, sınırlamalarına ve kullanım durumlarına sahip çeşitli türlerde gelir. Burada, yaygın olarak benimsenen API türlerinden bazılarını tartışacağız: REST, GraphQL ve SOAP .

REST (Temsili Durum Transferi)

REST, HTTP ve durum bilgisiz iletişim ilkelerini kullanarak ağ bağlantılı uygulamalar tasarlamaya yönelik bir mimari stildir. REST API'leri, basitlikleri, okunabilirlikleri ve web teknolojileriyle uyumlulukları nedeniyle geniş çapta benimsenmiştir. Öngörülebilir bir yapı izleyerek kullanımlarını ve anlaşılmasını kolaylaştırırlar. REST API'lerinin temel avantajları şunları içerir:

Ölçeklenebilirlik: Durum bilgisiz olacak şekilde tasarlanan REST API'leri kolayca ölçeklenebilir ve değişen yük koşullarına uyum sağlayabilir.

Durum bilgisiz olacak şekilde tasarlanan REST API'leri kolayca ölçeklenebilir ve değişen yük koşullarına uyum sağlayabilir. Önbelleğe alınabilirlik: REST kaynakları, istemci tarafında önbelleğe alınabilir, bu da performansı artırır ve sunucu yükünü azaltır.

REST kaynakları, istemci tarafında önbelleğe alınabilir, bu da performansı artırır ve sunucu yükünü azaltır. Tekdüzen Arayüz: REST API'leri, API tasarımına daha standart bir yaklaşım sağlayan ve entegrasyonu kolaylaştıran tutarlı bir arayüze sahiptir.

GrafikQL

GraphQL, Facebook tarafından REST API'lerinin bazı sınırlamalarını gidermek için geliştirilmiş, API'ler için bir sorgulama dili ve çalışma zamanıdır. Önceden tanımlanmış bir dizi endpoints ve yanıt formatı kullanan REST'in aksine GraphQL, istemcinin yalnızca ihtiyaç duyduğu belirli verileri talep etmesine izin vererek aşırı ve yetersiz getirme sorunlarını azaltır. GraphQL'nin temel faydaları şunları içerir:

Esneklik: Müşteriler tam olarak ihtiyaç duydukları verileri talep edebilir, bu da API'yi geliştirmeyi ve değişen gereksinimlere uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Müşteriler tam olarak ihtiyaç duydukları verileri talep edebilir, bu da API'yi geliştirmeyi ve değişen gereksinimlere uyum sağlamayı kolaylaştırır. Toplama: GraphQL, birden fazla ilgili isteğin tek bir istekte birleştirilmesini sağlayarak sunucuya gidiş dönüşlerin toplam sayısını azaltır.

GraphQL, birden fazla ilgili isteğin tek bir istekte birleştirilmesini sağlayarak sunucuya gidiş dönüşlerin toplam sayısını azaltır. Yazılan Şema: GraphQL, API endpoints daha iyi doğrulanmasını, iç gözlemini ve belgelenmesini sağlayarak tüketicilerin API'yi anlamasını ve kullanmasını kolaylaştıran güçlü bir yazım sistemi uygular.

Görüntü kaynağı: DEV Topluluğu

SABUN (Basit Nesne Erişim Protokolü)

SOAP, HTTP üzerinden sistemler arasında yapılandırılmış bilgi alışverişi için XML tabanlı bir protokoldür. Kurumsal uygulamalara yönelik çeşitli özellikler sunar ve güçlü güvenlik ve işlem desteği gerektiren senaryolarda yaygın olarak kullanılır. SOAP'ın temel faydaları şunları içerir:

Resmi Spesifikasyonlar: SOAP API'leri, farklı platformlarda tutarlılık, öngörülebilirlik ve uyumluluk sağlayarak katı kurallara ve spesifikasyonlara uyar.

SOAP API'leri, farklı platformlarda tutarlılık, öngörülebilirlik ve uyumluluk sağlayarak katı kurallara ve spesifikasyonlara uyar. Güvenlik: SOAP, şifreleme ve dijital imzalar gibi sağlam güvenlik özellikleri sağlayan yerleşik bir güvenlik standardı olan WS-Security'yi destekler.

SOAP, şifreleme ve dijital imzalar gibi sağlam güvenlik özellikleri sağlayan yerleşik bir güvenlik standardı olan WS-Security'yi destekler. İşlem Desteği: SOAP, güvenilir, ACID uyumlu işlemleri destekleyerek kritik veriler veya finansal operasyon senaryoları için uygun hale getirir.

Yaygın olarak benimsenen bu API türlerinin ötesinde, belirli ürünlere veya platformlara uyarlanmış tescilli API'ler de vardır. Birçok şirket, ürünlerinin işlevselliğini ortaya çıkarmak için tescilli API'ler oluşturarak müşterilerin ve geliştiricilerin sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasına olanak tanır.

Mikro Hizmet Mimarisinde API'lerin Rolü

Mikro hizmetler mimarisi son yıllarda popülerlik kazandı ve geliştiricilerin uygulamaları küçük, bağımsız olarak konuşlandırılabilir hizmetlerden oluşan bir koleksiyon olarak oluşturmasına olanak sağladı. API'ler, bu farklı hizmetlerin birbirleriyle iletişim kurması ve etkileşim kurması için bir araç sağladıkları için bu yaklaşımda çok önemli bir rol oynar.

Mikro hizmetler bağlamında, API'ler aşağıdaki temel işlevleri yerine getirir:

Servis Arayüzü: API'ler, diğer servislerin onunla etkileşime girmesine izin vererek, her bir mikro servisin arayüzünü tanımlar. Bu arayüz iyi belgelenmiş, kararlı ve standartlara uygun olmalı ve sorunsuz entegrasyon sağlamalıdır.

API'ler, diğer servislerin onunla etkileşime girmesine izin vererek, her bir mikro servisin arayüzünü tanımlar. Bu arayüz iyi belgelenmiş, kararlı ve standartlara uygun olmalı ve sorunsuz entegrasyon sağlamalıdır. Ayrıştırma: API'ler, arabirimler tutarlı kaldığı sürece mikro hizmetlerin birbirinden bağımsız olarak gelişmesine izin verir. Bir hizmetin dahili uygulamasında yapılan değişiklikler, modülerliği ve sürdürülebilirliği teşvik ederek API'sinin tüketicilerini etkilememelidir.

API'ler, arabirimler tutarlı kaldığı sürece mikro hizmetlerin birbirinden bağımsız olarak gelişmesine izin verir. Bir hizmetin dahili uygulamasında yapılan değişiklikler, modülerliği ve sürdürülebilirliği teşvik ederek API'sinin tüketicilerini etkilememelidir. Güvenlik: API'ler, hassas verilere veya işlevlere erişime izin vermeden önce uygun kimlik doğrulama ve yetkilendirme gerektirerek erişim kontrolünü zorunlu kılabilir ve mikro hizmetleri yetkisiz erişime karşı koruyabilir.

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API'lerin mikro hizmet mimarisinde kullanılması, gelişmiş ölçeklenebilirlik, esneklik ve daha hızlı geliştirme döngüleri gibi ek avantajlar sağlar. İşletmeler, doğru API türlerini seçerek ve en iyi uygulamalara bağlı kalarak, yazılım geliştirme hedeflerine ulaşmak için mikro hizmet mimarisini etkin bir şekilde kullanabilir.

API'leri AppMaster No-Code Platformu ile Entegre Etme

API'ler, modern yazılım mimarisi için gereklidir ve bunların entegrasyonuna yönelik modern bir yaklaşım, uygulama geliştirmede büyük fark yaratabilir. Kod gerektirmeyen güçlü bir platform olan AppMaster.io , minimum düzeyde kodlama uzmanlığıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar için API'ler oluşturmanın ve yönetmenin sezgisel bir yolunu sunar.

AppMaster sürükle ve bırak görsel araçlarını kullanarak API'leri kolayca tasarlayabilir ve test edebilir, tüm geliştirme sürecinin verimli ve sorunsuz olmasını sağlayabilirsiniz. Bu platform, geleneksel geliştirme yöntemlerinden 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirerek daha hızlı geliştirmenize olanak tanır. Ayrıca, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Platformun API entegrasyonuna nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

Basitleştirilmiş API Tasarımı

AppMaster ile API tasarlama süreci, programcı olmayanlar için bile kolaylaştıran bir grafik kullanıcı arayüzü içerir. drag-and-drop bileşenleri ile API'nizin veri modellerini, iş mantığını ve endpoints görsel olarak oluşturabilirsiniz. Bu süreç, geliştirme sürenizin büyük bölümünü hızlandırır ve insan hatası payını azaltarak genel olarak daha iyi sonuçlara yol açar.

Kapsamlı API Yönetimi

AppMaster.io sürüm oluşturma, dokümantasyon ve izleme gibi görevleri otomatikleştirerek eksiksiz bir API yönetim çözümü sağlar. AppMaster otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgelerini ve veritabanı şeması taşıma betiklerini oluşturarak, API'lerin iyi organize edilmiş olmasını ve diğer geliştiriciler veya üçüncü taraf hizmetler tarafından kullanımının kolay olmasını sağlar. Bu tür kolaylaştırılmış bir yönetim süreci, yaşam döngüleri boyunca API'lerinizin kalitesini ve performansını korumak için gereklidir.

Yerleşik Güvenlik Uygulamaları

API güvenliği, AppMaster no-code platformunda sonradan akla gelen bir şey değildir. Platform, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve girdi doğrulama gibi temel hususları ele alır. Sonuç olarak, API'lerinizin en iyi güvenlik uygulamalarını takip ettiğinden ve potansiyel güvenlik açıkları veya ihlalleri olasılığını en aza indirdiğinden emin olabilirsiniz.

Kolay Üçüncü Taraf Entegrasyonları

İster bir RESTful API, GraphQL, SOAP veya tescilli bir API ile çalışıyor olun, AppMaster ile üçüncü taraf hizmetleri entegre etmek çocuk oyuncağı olur. Platform, mimarinizde tutarlılığı korurken, uygulamanızı popüler hizmetlere ve veri kaynaklarına kolayca bağlamanıza olanak tanıyan çeşitli endüstri standardı formatları ve protokolleri destekler.

Gerçek Uygulamaların Oluşturulması

AppMaster.io ile her çalıştığınızda, bir plan ve gerçek bir uygulama oluşturuyorsunuz. API'lerinizi ve uygulama bileşenlerinizi tasarladıktan sonra, AppMaster kaynak kodunu oluşturur, derler, test eder, paketler ve buluta dağıtır. Oluşturulan arka uç uygulamaları Go (Golang) kullanırken, web uygulamaları Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile oluşturulur ve mobil uygulamalar AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesini kullanır.

Bu yaklaşım yalnızca ölçeklenebilirliği geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda benzersiz bir özelleştirme düzeyi sunar. Oluşturulan ikili dosyalar, kaynak kodu (Enterprise aboneliğiyle) ve şirket içi barındırma özellikleri üzerinde denetime sahip olursunuz.

İhtiyaçlarınıza Uygun Abonelik Seçenekleri

AppMaster çeşitli gereksinimleri ve bütçeleri karşılamak için çeşitli abonelik planları sunar. Ücretsiz Öğren ve Keşfet planından kapsamlı Enterprise planına kadar, hedefleriniz ve kaynaklarınızla en uyumlu seçeneği seçebilirsiniz.

Genel olarak, API'ler herhangi bir modern yazılım mimarisinde çok önemli bir rol oynar. API'leri AppMaster.io gibi bir platformla oluşturma, yönetme ve entegre etme yeteneği zamandan tasarruf sağlayabilir, maliyetleri azaltabilir ve teknik karmaşıklığı en aza indirebilir. no-code bir yaklaşımı benimseyerek, API'lerin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir ve yazılım geliştirmenin geleceği için sağlam, güvenilir ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için güçlerinden yararlanabilirsiniz.