Tutto ciò che devi sapere sulle API nell'architettura software nel 2023

Cosa sono le API e perché sono importanti?

Le API, o Application Programming Interfaces , sono un insieme di regole e protocolli che consentono a diverse applicazioni software di comunicare e condividere dati tra loro. Essenzialmente, le API fungono da contratto tra il fornitore di servizi e il consumatore, consentendo uno scambio continuo di informazioni e facilitando l'interazione tra diversi componenti di un'applicazione o tra applicazioni completamente separate.

Le API svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo del software moderno in quanto offrono numerosi vantaggi:

Riutilizzabilità: le API consentono agli sviluppatori di riutilizzare il codice e le funzionalità esistenti invece di creare nuovi componenti da zero. Ciò può ridurre significativamente i tempi e gli sforzi di sviluppo.

le API consentono agli sviluppatori di riutilizzare il codice e le funzionalità esistenti invece di creare nuovi componenti da zero. Ciò può ridurre significativamente i tempi e gli sforzi di sviluppo. Modularità: le API consentono un approccio modulare all'architettura software separando le funzionalità in componenti discreti con confini ben definiti. Ciò può migliorare la stabilità e la manutenibilità del sistema.

le API consentono un approccio modulare all'architettura software separando le funzionalità in componenti discreti con confini ben definiti. Ciò può migliorare la stabilità e la manutenibilità del sistema. Interoperabilità: standardizzando il modo in cui le applicazioni condividono i dati, le API consentono un'integrazione perfetta tra diversi sistemi, piattaforme e linguaggi di programmazione.

standardizzando il modo in cui le applicazioni condividono i dati, le API consentono un'integrazione perfetta tra diversi sistemi, piattaforme e linguaggi di programmazione. Scalabilità: le API possono aiutare con la scalabilità di un'applicazione abilitando il bilanciamento del carico, la memorizzazione nella cache e altre tecniche per ottimizzare le prestazioni e il consumo di risorse in condizioni di carico variabili.

Considerando i numerosi vantaggi e la crescente dipendenza dalle API nell'architettura software moderna, comprendere le API e la loro corretta implementazione è fondamentale sia per gli sviluppatori che per le aziende.

Tipi di API: REST, GraphQL, SOAP e oltre

Le API sono disponibili in vari tipi, ciascuno con il proprio insieme di vantaggi, limitazioni e casi d'uso. Qui, discuteremo alcuni dei tipi di API ampiamente adottati: REST, GraphQL e SOAP .

REST (trasferimento di stato rappresentativo)

REST è uno stile architettonico per la progettazione di applicazioni in rete utilizzando HTTP e i principi della comunicazione senza stato. Le API REST sono ampiamente adottate per la loro semplicità, leggibilità e compatibilità con le tecnologie web. Seguono una struttura prevedibile, che li rende facili da usare e da capire. I principali vantaggi delle API REST includono:

Scalabilità: progettate per essere senza stato, le API REST possono essere scalate facilmente e adattarsi alle mutevoli condizioni di carico.

progettate per essere senza stato, le API REST possono essere scalate facilmente e adattarsi alle mutevoli condizioni di carico. Cacheability: le risorse REST possono essere memorizzate nella cache sul lato client, migliorando le prestazioni e riducendo il carico del server.

le risorse REST possono essere memorizzate nella cache sul lato client, migliorando le prestazioni e riducendo il carico del server. Interfaccia uniforme: le API REST hanno un'interfaccia coerente, consentendo un approccio più standardizzato alla progettazione delle API e facilitando l'integrazione.

GraphQL

GraphQL è un linguaggio di query e un runtime per le API, sviluppato da Facebook per affrontare alcune limitazioni delle API REST. A differenza di REST, che utilizza un set predefinito di endpoints e formati di risposta, GraphQL consente al client di richiedere solo i dati specifici di cui ha bisogno, riducendo i problemi di overfetch e underfetching. I principali vantaggi di GraphQL includono:

Flessibilità: i clienti possono richiedere esattamente i dati di cui hanno bisogno, semplificando l'evoluzione dell'API e l'adattamento ai requisiti in continua evoluzione.

i clienti possono richiedere esattamente i dati di cui hanno bisogno, semplificando l'evoluzione dell'API e l'adattamento ai requisiti in continua evoluzione. Aggregazione: GraphQL consente di combinare più richieste correlate in un'unica richiesta, riducendo il numero complessivo di roundtrip al server.

GraphQL consente di combinare più richieste correlate in un'unica richiesta, riducendo il numero complessivo di roundtrip al server. Schema digitato: GraphQL applica un solido sistema di digitazione, fornendo una migliore convalida, introspezione e documentazione degli endpoints API, rendendo più facile per i consumatori comprendere e utilizzare l'API.

Fonte immagine: Comunità DEV

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP è un protocollo basato su XML per lo scambio di informazioni strutturate tra sistemi su HTTP. Offre diverse funzionalità orientate alle applicazioni aziendali ed è stato comunemente utilizzato in scenari che richiedono una sicurezza elevata e supporto transazionale. I principali vantaggi di SOAP includono:

Specifiche formali: le API SOAP seguono regole e specifiche rigorose, garantendo coerenza, prevedibilità e compatibilità tra piattaforme diverse.

le API SOAP seguono regole e specifiche rigorose, garantendo coerenza, prevedibilità e compatibilità tra piattaforme diverse. Sicurezza: SOAP supporta WS-Security, uno standard di sicurezza consolidato, che fornisce robuste funzionalità di sicurezza come la crittografia e le firme digitali.

SOAP supporta WS-Security, uno standard di sicurezza consolidato, che fornisce robuste funzionalità di sicurezza come la crittografia e le firme digitali. Supporto transazionale: SOAP può supportare transazioni affidabili e conformi ad ACID, rendendolo adatto a dati critici o scenari di operazioni finanziarie.

Oltre a questi tipi di API ampiamente adottati, esistono anche API proprietarie personalizzate per prodotti o piattaforme specifici. Molte aziende creano API proprietarie per esporre le funzionalità dei loro prodotti, consentendo a clienti e sviluppatori di integrarsi perfettamente con i loro sistemi.

Il ruolo delle API nell'architettura dei microservizi

L'architettura dei microservizi ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni come una raccolta di piccoli servizi distribuibili in modo indipendente. Le API svolgono un ruolo cruciale in questo approccio, poiché forniscono un mezzo per consentire a questi diversi servizi di comunicare e interagire tra loro.

Nel contesto dei microservizi, le API svolgono le seguenti funzioni chiave:

Interfaccia del servizio: le API definiscono l'interfaccia di ciascun microservizio, consentendo ad altri servizi di interagire con essa. Questa interfaccia dovrebbe essere ben documentata, stabile e aderire agli standard, garantendo un'integrazione senza problemi.

le API definiscono l'interfaccia di ciascun microservizio, consentendo ad altri servizi di interagire con essa. Questa interfaccia dovrebbe essere ben documentata, stabile e aderire agli standard, garantendo un'integrazione senza problemi. Disaccoppiamento: le API consentono ai microservizi di evolversi indipendentemente l'uno dall'altro, purché le interfacce rimangano coerenti. Le modifiche all'implementazione interna di un servizio non dovrebbero influire sui consumatori della sua API, promuovendo la modularità e la manutenibilità.

le API consentono ai microservizi di evolversi indipendentemente l'uno dall'altro, purché le interfacce rimangano coerenti. Le modifiche all'implementazione interna di un servizio non dovrebbero influire sui consumatori della sua API, promuovendo la modularità e la manutenibilità. Sicurezza: le API possono applicare il controllo degli accessi e proteggere i microservizi dall'accesso non autorizzato richiedendo un'autenticazione e un'autorizzazione adeguate prima di consentire l'accesso a dati o funzionalità sensibili.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

L'uso delle API nell'architettura dei microservizi offre ulteriori vantaggi, come una migliore scalabilità, flessibilità e cicli di sviluppo più rapidi. Scegliendo i giusti tipi di API e aderendo alle best practice, le aziende possono sfruttare efficacemente l'architettura dei microservizi per raggiungere i propri obiettivi di sviluppo software.

Integrazione delle API con la piattaforma No-Code di AppMaster

Le API sono essenziali per la moderna architettura software e un approccio semplificato alla loro integrazione può fare la differenza nello sviluppo delle applicazioni. AppMaster.io , una potente piattaforma senza codice , offre un modo intuitivo per creare e gestire API per applicazioni back-end, web e mobili con competenze di codifica minime richieste.

Utilizzando gli strumenti visivi drag-and-drop di AppMaster, puoi facilmente progettare e testare le API, assicurandoti che l'intero processo di sviluppo sia efficiente e fluido. Questa piattaforma ti consente di sviluppare più rapidamente, rendendolo fino a 10 volte più veloce e 3 volte più conveniente rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali. Inoltre, elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati. Ecco come la piattaforma assiste con l'integrazione API:

Progettazione API semplificata

Il processo di progettazione delle API con AppMaster prevede un'interfaccia utente grafica, che lo rende facile anche per i non programmatori. Puoi creare visivamente i modelli di dati, la logica di business e endpoints della tua API drag-and-drop i componenti. Questo processo accelera gran parte del tempo di sviluppo e riduce il margine di errore umano, portando a risultati complessivi migliori.

Gestione API completa

AppMaster.io fornisce una soluzione completa per la gestione delle API, automatizzando attività come controllo delle versioni, documentazione e monitoraggio. Generando automaticamente la documentazione Swagger (OpenAPI) e gli script di migrazione dello schema del database, AppMaster garantisce che le API siano ben organizzate e facili da utilizzare da parte di altri sviluppatori o servizi di terze parti. Un processo di gestione così semplificato è essenziale per mantenere la qualità e le prestazioni delle tue API per tutto il loro ciclo di vita.

Pratiche di sicurezza integrate

La sicurezza delle API non è un ripensamento con la piattaforma no-code di AppMaster. La piattaforma gestisce aspetti essenziali come l'autenticazione, l'autorizzazione e la convalida dell'input. Di conseguenza, puoi essere certo che le tue API seguano le migliori pratiche di sicurezza, riducendo al minimo le possibilità di potenziali vulnerabilità o violazioni.

Facili integrazioni di terze parti

Con AppMaster, l'integrazione di servizi di terze parti diventa un gioco da ragazzi, indipendentemente dal fatto che tu stia lavorando con un'API RESTful, GraphQL, SOAP o un'API proprietaria. La piattaforma supporta vari formati e protocolli standard del settore, consentendoti di connettere facilmente la tua applicazione a servizi e origini dati popolari, il tutto mantenendo la coerenza nella tua architettura.

Generazione di applicazioni reali

Ogni volta che lavori con AppMaster.io, crei un progetto e costruisci una vera applicazione. Dopo aver progettato le API e i componenti dell'applicazione, AppMaster genera il codice sorgente, lo compila, lo testa, lo impacchetta e lo distribuisce nel cloud. Le applicazioni back-end generate utilizzano Go (Golang) , mentre le applicazioni Web sono realizzate con il framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili utilizzano il framework basato su server di AppMaster basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

Questo approccio non solo migliora la scalabilità, ma offre anche un livello di personalizzazione senza precedenti. Mantieni il controllo sui file binari generati, sul codice sorgente (con un abbonamento Enterprise) e sulle funzionalità di hosting in locale.

Opzioni di abbonamento per soddisfare le tue esigenze

AppMaster offre diversi piani di abbonamento per soddisfare vari requisiti e budget. Dal piano gratuito Learn & Explore al piano Enterprise completo, puoi scegliere l'opzione che meglio si allinea ai tuoi obiettivi e alle tue risorse.

Nel complesso, le API svolgono un ruolo cruciale in qualsiasi architettura software moderna. La capacità di creare, gestire e integrare le API con una piattaforma come AppMaster.io può far risparmiare tempo, ridurre i costi e minimizzare la complessità tecnica. Adottando un approccio no-code, puoi liberare tutto il potenziale delle API e sfruttarne la potenza per creare applicazioni solide, affidabili e scalabili per il futuro dello sviluppo software.