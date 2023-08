Alles wat u moet weten over API's in software-architectuur in 2023

Wat zijn API's en waarom zijn ze belangrijk?

API's, of Application Programming Interfaces , zijn een reeks regels en protocollen waarmee verschillende softwaretoepassingen kunnen communiceren en gegevens met elkaar kunnen delen. In wezen fungeren API's als een contract tussen de serviceprovider en de consument, waardoor een naadloze uitwisseling van informatie mogelijk wordt en de interactie tussen verschillende componenten van een applicatie of tussen volledig afzonderlijke applicaties wordt vergemakkelijkt.

API's spelen een cruciale rol in de moderne softwareontwikkeling omdat ze tal van voordelen bieden:

Herbruikbaarheid: met API's kunnen ontwikkelaars bestaande code en functionaliteit hergebruiken in plaats van vanaf nul nieuwe componenten te bouwen. Dit kan de ontwikkelingstijd en inspanning aanzienlijk verminderen.

met API's kunnen ontwikkelaars bestaande code en functionaliteit hergebruiken in plaats van vanaf nul nieuwe componenten te bouwen. Dit kan de ontwikkelingstijd en inspanning aanzienlijk verminderen. Modulariteit: API's maken een modulaire benadering van softwarearchitectuur mogelijk door functionaliteit te scheiden in afzonderlijke componenten met goed gedefinieerde grenzen. Dit kan de stabiliteit en onderhoudbaarheid van het systeem verbeteren.

API's maken een modulaire benadering van softwarearchitectuur mogelijk door functionaliteit te scheiden in afzonderlijke componenten met goed gedefinieerde grenzen. Dit kan de stabiliteit en onderhoudbaarheid van het systeem verbeteren. Interoperabiliteit: door te standaardiseren hoe applicaties gegevens delen, maken API's naadloze integratie mogelijk tussen verschillende systemen, platforms en programmeertalen.

door te standaardiseren hoe applicaties gegevens delen, maken API's naadloze integratie mogelijk tussen verschillende systemen, platforms en programmeertalen. Schaalbaarheid: API's kunnen helpen bij de schaalbaarheid van een applicatie door load balancing, caching en andere technieken mogelijk te maken om de prestaties en het resourceverbruik onder wisselende belastingsomstandigheden te optimaliseren.

Gezien de vele voordelen en de toenemende afhankelijkheid van API's in moderne softwarearchitectuur, is het begrijpen van API's en de juiste implementatie ervan cruciaal voor zowel ontwikkelaars als bedrijven.

API-typen: REST, GraphQL, SOAP en verder

API's zijn er in verschillende soorten, elk met zijn eigen voordelen, beperkingen en gebruiksscenario's. Hier bespreken we enkele van de algemeen aanvaarde API-typen: REST, GraphQL en SOAP .

REST (representatieve staatsoverdracht)

REST is een architecturale stijl voor het ontwerpen van netwerktoepassingen door gebruik te maken van HTTP en de principes van staatloze communicatie. REST API's worden algemeen gebruikt vanwege hun eenvoud, leesbaarheid en compatibiliteit met webtechnologieën. Ze volgen een voorspelbare structuur, waardoor ze gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen zijn. De belangrijkste voordelen van REST API's zijn:

Schaalbaarheid: REST API's zijn ontworpen om stateless te zijn en kunnen eenvoudig worden geschaald en aangepast aan veranderende belastingsomstandigheden.

REST API's zijn ontworpen om stateless te zijn en kunnen eenvoudig worden geschaald en aangepast aan veranderende belastingsomstandigheden. Cachebaarheid: REST-bronnen kunnen aan de clientzijde in de cache worden geplaatst, waardoor de prestaties worden verbeterd en de serverbelasting wordt verminderd.

REST-bronnen kunnen aan de clientzijde in de cache worden geplaatst, waardoor de prestaties worden verbeterd en de serverbelasting wordt verminderd. Uniforme interface: REST API's hebben een consistente interface, waardoor een meer gestandaardiseerde benadering van API-ontwerp mogelijk is en integratie wordt vergemakkelijkt.

GraphQL

GraphQL is een querytaal en runtime voor API's, ontwikkeld door Facebook om enkele beperkingen van REST API's aan te pakken. In tegenstelling tot REST, dat een vooraf gedefinieerde set endpoints en responsformaten gebruikt, stelt GraphQL de klant in staat om alleen de specifieke gegevens op te vragen die hij nodig heeft, waardoor problemen met over- en onderophalen worden verminderd. De belangrijkste voordelen van GraphQL zijn:

Flexibiliteit: klanten kunnen precies de gegevens opvragen die ze nodig hebben, waardoor het gemakkelijker wordt om de API te ontwikkelen en aan te passen aan veranderende vereisten.

klanten kunnen precies de gegevens opvragen die ze nodig hebben, waardoor het gemakkelijker wordt om de API te ontwikkelen en aan te passen aan veranderende vereisten. Aggregatie: Met GraphQL kunnen meerdere gerelateerde verzoeken worden gecombineerd tot één verzoek, waardoor het totale aantal retourvluchten naar de server wordt verminderd.

Met GraphQL kunnen meerdere gerelateerde verzoeken worden gecombineerd tot één verzoek, waardoor het totale aantal retourvluchten naar de server wordt verminderd. Typed Schema: GraphQL dwingt een sterk typeringssysteem af, dat betere validatie, introspectie en documentatie van API- endpoints biedt, waardoor het voor consumenten gemakkelijker wordt om de API te begrijpen en te gebruiken.

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP is een op XML gebaseerd protocol voor het uitwisselen van gestructureerde informatie tussen systemen via HTTP. Het biedt verschillende functies die zijn gericht op bedrijfstoepassingen en wordt vaak gebruikt in scenario's die sterke beveiliging en transactieondersteuning vereisen. De belangrijkste voordelen van SOAP zijn:

Formele specificaties: SOAP-API's volgen strikte regels en specificaties, waardoor consistentie, voorspelbaarheid en compatibiliteit tussen verschillende platforms worden gegarandeerd.

SOAP-API's volgen strikte regels en specificaties, waardoor consistentie, voorspelbaarheid en compatibiliteit tussen verschillende platforms worden gegarandeerd. Beveiliging: SOAP ondersteunt WS-Security, een gevestigde beveiligingsstandaard, die robuuste beveiligingsfuncties biedt, zoals codering en digitale handtekeningen.

SOAP ondersteunt WS-Security, een gevestigde beveiligingsstandaard, die robuuste beveiligingsfuncties biedt, zoals codering en digitale handtekeningen. Transactionele ondersteuning: SOAP kan betrouwbare, ACID-compatibele transacties ondersteunen, waardoor het geschikt is voor scenario's met kritieke gegevens of financiële operaties.

Naast deze algemeen aanvaarde API-typen zijn er ook eigen API's die zijn toegesneden op specifieke producten of platforms. Veel bedrijven bouwen eigen API's om de functionaliteit van hun producten bloot te leggen, waardoor klanten en ontwikkelaars naadloos met hun systemen kunnen integreren.

De rol van API's in de architectuur van microservices

Microservices-architectuur heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen, waardoor ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen als een verzameling kleine, onafhankelijk inzetbare services. API's spelen een cruciale rol in deze aanpak, omdat ze deze verschillende services een middel bieden om met elkaar te communiceren en te interageren.

Binnen de context van microservices voeren API's de volgende sleutelfuncties uit:

Service-interface: API's definiëren de interface van elke microservice, waardoor andere services ermee kunnen communiceren. Deze interface moet goed gedocumenteerd en stabiel zijn en voldoen aan standaarden, zodat een naadloze integratie is gegarandeerd.

API's definiëren de interface van elke microservice, waardoor andere services ermee kunnen communiceren. Deze interface moet goed gedocumenteerd en stabiel zijn en voldoen aan standaarden, zodat een naadloze integratie is gegarandeerd. Ontkoppeling: met API's kunnen microservices onafhankelijk van elkaar evolueren, zolang de interfaces consistent blijven. Wijzigingen in de interne implementatie van een service zouden geen invloed moeten hebben op de gebruikers van de API, waardoor modulariteit en onderhoudbaarheid worden bevorderd.

met API's kunnen microservices onafhankelijk van elkaar evolueren, zolang de interfaces consistent blijven. Wijzigingen in de interne implementatie van een service zouden geen invloed moeten hebben op de gebruikers van de API, waardoor modulariteit en onderhoudbaarheid worden bevorderd. Beveiliging: API's kunnen toegangscontrole afdwingen en microservices beschermen tegen ongeoorloofde toegang door de juiste authenticatie en autorisatie te vereisen voordat toegang tot gevoelige gegevens of functionaliteit wordt toegestaan.

Het gebruik van API's in microservices-architectuur biedt extra voordelen, zoals verbeterde schaalbaarheid, flexibiliteit en snellere ontwikkelingscycli. Door de juiste API-types te kiezen en zich te houden aan best practices, kunnen bedrijven effectief gebruikmaken van microservices-architectuur om hun doelstellingen voor softwareontwikkeling te bereiken.

API's integreren met het No-Code platform van AppMaster

API's zijn essentieel voor moderne software-architectuur en een gestroomlijnde benadering van hun integratie kan het verschil maken bij de ontwikkeling van applicaties. AppMaster.io , een krachtig platform zonder code , biedt een intuïtieve manier om API's voor backend-, web- en mobiele applicaties te maken en te beheren met minimale codeerexpertise.

Met behulp van de visuele hulpmiddelen voor slepen en neerzetten van AppMaster kunt u eenvoudig API's ontwerpen en testen, zodat het hele ontwikkelingsproces efficiënt en naadloos verloopt. Met dit platform kunt u sneller ontwikkelen, waardoor het tot 10 keer sneller en 3 keer kosteneffectiever is dan traditionele ontwikkelmethoden. Bovendien elimineert het technische schulden door toepassingen vanaf nul te regenereren wanneer vereisten worden gewijzigd. Dit is hoe het platform helpt bij API-integratie:

API-ontwerp eenvoudig gemaakt

Het proces van het ontwerpen van API's met AppMaster omvat een grafische gebruikersinterface, waardoor het zelfs voor niet-programmeurs gemakkelijk wordt. U kunt de gegevensmodellen, bedrijfslogica en endpoints van uw API visueel maken door componenten drag-and-drop. Dit proces versnelt het grootste deel van uw ontwikkelingstijd en verkleint de marge voor menselijke fouten, wat leidt tot betere algehele resultaten.

Uitgebreid API-beheer

AppMaster.io biedt een complete API-beheeroplossing, waarbij taken als versiebeheer, documentatie en monitoring worden geautomatiseerd. Door automatisch Swagger-documentatie (OpenAPI) en migratiescripts voor databaseschema's te genereren, zorgt AppMaster ervoor dat de API's goed georganiseerd en gemakkelijk te gebruiken zijn door andere ontwikkelaars of services van derden. Een dergelijk gestroomlijnd beheerproces is essentieel om de kwaliteit en prestaties van uw API's gedurende hun hele levenscyclus te behouden.

Beveiligingspraktijken ingebouwd

API-beveiliging is geen bijzaak met het no-code platform van AppMaster. Het platform behandelt essentiële aspecten zoals authenticatie, autorisatie en invoervalidatie. Als gevolg hiervan kunt u erop vertrouwen dat uw API's de beste beveiligingspraktijken volgen, waardoor de kans op potentiële kwetsbaarheden of inbreuken wordt geminimaliseerd.

Eenvoudige integraties van derden

Met AppMaster wordt het integreren van services van derden een fluitje van een cent, ongeacht of u werkt met een RESTful API, GraphQL, SOAP of een eigen API. Het platform ondersteunt verschillende industriestandaard formaten en protocollen, zodat u uw applicatie eenvoudig kunt verbinden met populaire services en gegevensbronnen, terwijl u de consistentie in uw architectuur behoudt.

Genereren van echte applicaties

Wanneer u met AppMaster.io werkt, maakt u een blauwdruk en bouwt u een echte applicatie. Na het ontwerpen van uw API's en applicatiecomponenten, genereert AppMaster de broncode, compileert, test, verpakt en implementeert deze in de cloud. De gegenereerde backend-applicaties gebruiken Go (Golang) , terwijl webapplicaties zijn gebouwd met Vue3- framework en JS/TS, en mobiele applicaties AppMaster 's servergestuurde framework gebruiken op basis van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS.

Deze aanpak verbetert niet alleen de schaalbaarheid, maar biedt ook een ongeëvenaard niveau van maatwerk. U behoudt de controle over de gegenereerde binaire bestanden, broncode (met een Enterprise-abonnement) en on-premises hostingmogelijkheden.

Abonnementsopties die aan uw behoeften voldoen

AppMaster biedt verschillende abonnementen om aan verschillende vereisten en budgetten te voldoen. Van het gratis Learn & Explore-plan tot het uitgebreide Enterprise-plan, u kunt de optie kiezen die het beste aansluit bij uw doelstellingen en middelen.

Over het algemeen spelen API's een cruciale rol in elke moderne softwarearchitectuur. De mogelijkheid om API's te creëren, te beheren en te integreren met een platform als AppMaster.io kan tijd besparen, kosten verlagen en technische complexiteit minimaliseren. Door een aanpak no-code te hanteren, kunt u het volledige potentieel van API's ontketenen en hun kracht benutten om robuuste, betrouwbare en schaalbare applicaties te bouwen voor de toekomst van softwareontwikkeling.