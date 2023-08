Alles, was Sie über APIs in der Softwarearchitektur im Jahr 2023 wissen müssen

Was sind APIs und warum sind sie wichtig?

APIs oder Application Programming Interfaces sind eine Reihe von Regeln und Protokollen, die es verschiedenen Softwareanwendungen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Im Wesentlichen fungieren APIs als Vertrag zwischen dem Dienstanbieter und dem Verbraucher, der einen nahtlosen Informationsaustausch ermöglicht und die Interaktion zwischen verschiedenen Komponenten einer Anwendung oder zwischen völlig separaten Anwendungen erleichtert.

APIs spielen in der modernen Softwareentwicklung eine entscheidende Rolle, da sie zahlreiche Vorteile bieten:

Wiederverwendbarkeit: APIs ermöglichen es Entwicklern, vorhandenen Code und Funktionen wiederzuverwenden, anstatt neue Komponenten von Grund auf neu zu erstellen. Dadurch können Entwicklungszeit und -aufwand deutlich reduziert werden.

Modularität: APIs ermöglichen einen modularen Ansatz für die Softwarearchitektur, indem sie die Funktionalität in diskrete Komponenten mit klar definierten Grenzen aufteilen. Dies kann die Stabilität und Wartbarkeit des Systems verbessern.

Interoperabilität: Durch die Standardisierung der Art und Weise, wie Anwendungen Daten austauschen, ermöglichen APIs eine nahtlose Integration zwischen verschiedenen Systemen, Plattformen und Programmiersprachen.

Skalierbarkeit: APIs können zur Skalierbarkeit einer Anwendung beitragen, indem sie Lastausgleich, Caching und andere Techniken ermöglichen, um Leistung und Ressourcenverbrauch unter unterschiedlichen Lastbedingungen zu optimieren.

Angesichts der zahlreichen Vorteile und der zunehmenden Abhängigkeit von APIs in der modernen Softwarearchitektur ist das Verständnis von APIs und ihrer ordnungsgemäßen Implementierung für Entwickler und Unternehmen gleichermaßen von entscheidender Bedeutung.

API-Typen: REST, GraphQL, SOAP und darüber hinaus

Es gibt verschiedene Arten von APIs, von denen jede ihre eigenen Vorteile, Einschränkungen und Anwendungsfälle hat. Hier besprechen wir einige der weit verbreiteten API-Typen: REST, GraphQL und SOAP .

REST (Representational State Transfer)

REST ist ein Architekturstil zum Entwerfen vernetzter Anwendungen unter Verwendung von HTTP und den Prinzipien der zustandslosen Kommunikation. REST-APIs sind aufgrund ihrer Einfachheit, Lesbarkeit und Kompatibilität mit Webtechnologien weit verbreitet. Sie folgen einer vorhersehbaren Struktur und sind daher einfach zu verwenden und zu verstehen. Zu den wichtigsten Vorteilen von REST-APIs gehören:

Skalierbarkeit: REST-APIs sind zustandslos konzipiert und können problemlos skaliert und an sich ändernde Lastbedingungen angepasst werden.

Cachefähigkeit: REST-Ressourcen können auf der Clientseite zwischengespeichert werden, wodurch die Leistung verbessert und die Serverlast reduziert wird.

Einheitliche Schnittstelle: REST-APIs verfügen über eine konsistente Schnittstelle, die einen standardisierteren Ansatz für das API-Design ermöglicht und die Integration erleichtert.

GraphQL

GraphQL ist eine Abfragesprache und Laufzeit für APIs, die von Facebook entwickelt wurde, um einige Einschränkungen von REST-APIs zu beheben. Im Gegensatz zu REST, das einen vordefinierten Satz von endpoints und Antwortformaten verwendet, ermöglicht GraphQL dem Client, nur die spezifischen Daten anzufordern, die er benötigt, wodurch Probleme durch Über- und Unterabrufe reduziert werden. Zu den wichtigsten Vorteilen von GraphQL gehören:

Flexibilität: Kunden können genau die Daten anfordern, die sie benötigen, was die Weiterentwicklung der API und die Anpassung an sich ändernde Anforderungen erleichtert.

Aggregation: GraphQL ermöglicht die Kombination mehrerer zusammengehöriger Anfragen zu einer einzigen Anfrage, wodurch die Gesamtzahl der Roundtrips zum Server reduziert wird.

Typisiertes Schema: GraphQL erzwingt ein starkes Typisierungssystem, das eine bessere Validierung, Introspektion und Dokumentation von API- endpoints ermöglicht und es Verbrauchern erleichtert, die API zu verstehen und zu verwenden.

Bildquelle: DEV Community

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP ist ein XML -basiertes Protokoll zum Austausch strukturierter Informationen zwischen Systemen über HTTP. Es bietet mehrere auf Unternehmensanwendungen ausgerichtete Funktionen und wird häufig in Szenarien verwendet, die hohe Sicherheit und Transaktionsunterstützung erfordern. Zu den Hauptvorteilen von SOAP gehören:

Formale Spezifikationen: SOAP-APIs folgen strengen Regeln und Spezifikationen und gewährleisten Konsistenz, Vorhersehbarkeit und Kompatibilität über verschiedene Plattformen hinweg.

Sicherheit: SOAP unterstützt WS-Security, einen etablierten Sicherheitsstandard, der robuste Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und digitale Signaturen bietet.

Transaktionsunterstützung: SOAP kann zuverlässige, ACID-konforme Transaktionen unterstützen und eignet sich daher für kritische Daten- oder Finanzbetriebsszenarien.

Neben diesen weit verbreiteten API-Typen gibt es auch proprietäre APIs, die auf bestimmte Produkte oder Plattformen zugeschnitten sind. Viele Unternehmen erstellen proprietäre APIs, um die Funktionalität ihrer Produkte offenzulegen und Kunden und Entwicklern eine nahtlose Integration in ihre Systeme zu ermöglichen.

Die Rolle von APIs in der Microservices-Architektur

Die Microservices-Architektur hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen und ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen als Sammlung kleiner, unabhängig voneinander bereitstellbarer Dienste zu erstellen. APIs spielen bei diesem Ansatz eine entscheidende Rolle, da sie den verschiedenen Diensten die Möglichkeit bieten, miteinander zu kommunizieren und zu interagieren.

Im Kontext von Microservices erfüllen APIs die folgenden Schlüsselfunktionen:

Service-Schnittstelle: APIs definieren die Schnittstelle jedes Mikroservices und ermöglichen anderen Diensten die Interaktion damit. Diese Schnittstelle sollte gut dokumentiert und stabil sein und den Standards entsprechen, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.

Entkopplung: APIs ermöglichen die unabhängige Entwicklung von Microservices, solange die Schnittstellen konsistent bleiben. Änderungen an der internen Implementierung eines Dienstes sollten sich nicht auf die Verbraucher seiner API auswirken und so die Modularität und Wartbarkeit fördern.

Sicherheit: APIs können die Zugriffskontrolle erzwingen und Microservices vor unbefugtem Zugriff schützen, indem sie eine ordnungsgemäße Authentifizierung und Autorisierung erfordern, bevor sie den Zugriff auf vertrauliche Daten oder Funktionen zulassen.

Die Verwendung von APIs in der Microservices-Architektur bietet zusätzliche Vorteile, wie z. B. verbesserte Skalierbarkeit, Flexibilität und schnellere Entwicklungszyklen. Durch die Auswahl der richtigen API-Typen und die Einhaltung von Best Practices können Unternehmen die Microservices-Architektur effektiv nutzen, um ihre Softwareentwicklungsziele zu erreichen.

Integration von APIs mit No-Code -Plattform von AppMaster

APIs sind für die moderne Softwarearchitektur unerlässlich, und ein optimierter Ansatz für ihre Integration kann den entscheidenden Unterschied bei der Anwendungsentwicklung ausmachen. AppMaster.io , eine leistungsstarke No-Code- Plattform, bietet eine intuitive Möglichkeit, APIs für Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen und zu verwalten, wobei nur minimale Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Mit den visuellen Drag-and-Drop- Tools von AppMaster können Sie APIs einfach entwerfen und testen und so sicherstellen, dass der gesamte Entwicklungsprozess effizient und nahtlos verläuft. Mit dieser Plattform können Sie schneller entwickeln, was sie bis zu zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger macht als herkömmliche Entwicklungsmethoden. Darüber hinaus werden technische Schulden beseitigt, indem Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert werden. So unterstützt die Plattform bei der API-Integration:

API-Design leicht gemacht

Das Entwerfen von APIs mit AppMaster erfordert eine grafische Benutzeroberfläche, was es auch für Nicht-Programmierer einfach macht. Sie können die Datenmodelle, Geschäftslogik und endpoints Ihrer API visuell per drag-and-drop Komponenten erstellen. Dieser Prozess beschleunigt einen Teil Ihrer Entwicklungszeit und verringert die Spielraum für menschliches Versagen, was zu besseren Gesamtergebnissen führt.

Umfassendes API-Management

AppMaster.io bietet eine vollständige API-Verwaltungslösung, die Aufgaben wie Versionierung, Dokumentation und Überwachung automatisiert. Durch die automatische Generierung von Swagger (OpenAPI)-Dokumentation und Datenbankschema-Migrationsskripten stellt AppMaster sicher, dass die APIs gut organisiert und von anderen Entwicklern oder Drittanbieterdiensten einfach zu verwenden sind. Ein solch optimierter Managementprozess ist für die Aufrechterhaltung der Qualität und Leistung Ihrer APIs während ihres gesamten Lebenszyklus von entscheidender Bedeutung.

Integrierte Sicherheitspraktiken

API-Sicherheit ist mit no-code Plattform von AppMaster kein nachträglicher Gedanke. Die Plattform übernimmt wesentliche Aspekte wie Authentifizierung, Autorisierung und Eingabevalidierung. Dadurch können Sie sicher sein, dass Ihre APIs den besten Sicherheitspraktiken entsprechen und das Risiko potenzieller Schwachstellen oder Verstöße minimiert.

Einfache Integrationen von Drittanbietern

Mit AppMaster wird die Integration von Drittanbieterdiensten zum Kinderspiel, unabhängig davon, ob Sie mit einer RESTful-API, GraphQL, SOAP oder einer proprietären API arbeiten. Die Plattform unterstützt verschiedene branchenübliche Formate und Protokolle, sodass Sie Ihre Anwendung problemlos mit beliebten Diensten und Datenquellen verbinden und gleichzeitig die Konsistenz Ihrer Architektur gewährleisten können.

Generierung realer Anwendungen

Wenn Sie mit AppMaster.io arbeiten, erstellen Sie einen Entwurf und erstellen eine echte Anwendung. Nach dem Entwurf Ihrer APIs und Anwendungskomponenten generiert AppMaster Quellcode, kompiliert, testet, packt und stellt ihn in der Cloud bereit. Die generierten Backend-Anwendungen verwenden Go (Golang) , während Webanwendungen mit dem Vue3- Framework und JS/TS erstellt werden und mobile Anwendungen das servergesteuerte Framework von AppMaster verwenden, das auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS basiert.

Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Skalierbarkeit, sondern bietet auch ein beispielloses Maß an Anpassungsmöglichkeiten. Sie behalten die Kontrolle über die generierten Binärdateien, den Quellcode (mit einem Enterprise-Abonnement) und die Hosting-Funktionen vor Ort.

Abonnementoptionen, die Ihren Anforderungen entsprechen

AppMaster bietet mehrere Abonnementpläne an, um unterschiedlichen Anforderungen und Budgets gerecht zu werden. Vom kostenlosen Learn & Explore-Plan bis zum umfassenden Enterprise-Plan können Sie die Option wählen, die am besten zu Ihren Zielen und Ressourcen passt.

Insgesamt spielen APIs eine entscheidende Rolle in jeder modernen Softwarearchitektur. Die Möglichkeit, APIs mit einer Plattform wie AppMaster.io zu erstellen, zu verwalten und zu integrieren, kann Zeit sparen, Kosten senken und die technische Komplexität minimieren. Durch die Einführung eines no-code Ansatzes können Sie das volle Potenzial von APIs freisetzen und ihre Leistungsfähigkeit nutzen, um robuste, zuverlässige und skalierbare Anwendungen für die Zukunft der Softwareentwicklung zu erstellen.