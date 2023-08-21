كل ما تحتاج لمعرفته حول واجهات برمجة التطبيقات في هندسة البرمجيات في عام 2023

ما هي واجهات برمجة التطبيقات ولماذا هي مهمة؟

واجهات برمجة التطبيقات ، أو واجهات برمجة التطبيقات ، هي مجموعة من القواعد والبروتوكولات التي تمكن تطبيقات البرامج المختلفة من الاتصال ومشاركة البيانات مع بعضها البعض. تعمل واجهات برمجة التطبيقات بشكل أساسي كعقد بين مزود الخدمة والمستهلك ، مما يسمح بتبادل سلس للمعلومات وتسهيل التفاعل بين المكونات المختلفة للتطبيق أو بين التطبيقات المنفصلة تمامًا.

تلعب واجهات برمجة التطبيقات دورًا مهمًا في تطوير البرامج الحديثة لأنها توفر العديد من الفوائد:

قابلية إعادة الاستخدام: تسمح واجهات برمجة التطبيقات للمطورين بإعادة استخدام التعليمات البرمجية والوظائف الحالية بدلاً من إنشاء مكونات جديدة من البداية. هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من وقت التطوير والجهد.

تسمح واجهات برمجة التطبيقات للمطورين بإعادة استخدام التعليمات البرمجية والوظائف الحالية بدلاً من إنشاء مكونات جديدة من البداية. هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من وقت التطوير والجهد. نمطية: تتيح واجهات برمجة التطبيقات نهجًا معياريًا لهندسة البرامج عن طريق فصل الوظائف إلى مكونات منفصلة ذات حدود محددة جيدًا. هذا يمكن أن يحسن استقرار النظام وقابلية الصيانة.

تتيح واجهات برمجة التطبيقات نهجًا معياريًا لهندسة البرامج عن طريق فصل الوظائف إلى مكونات منفصلة ذات حدود محددة جيدًا. هذا يمكن أن يحسن استقرار النظام وقابلية الصيانة. قابلية التشغيل البيني: من خلال توحيد كيفية مشاركة التطبيقات للبيانات ، تتيح واجهات برمجة التطبيقات التكامل السلس بين الأنظمة والأنظمة الأساسية ولغات البرمجة المختلفة.

من خلال توحيد كيفية مشاركة التطبيقات للبيانات ، تتيح واجهات برمجة التطبيقات التكامل السلس بين الأنظمة والأنظمة الأساسية ولغات البرمجة المختلفة. قابلية التوسع: يمكن أن تساعد واجهات برمجة التطبيقات في قابلية تطبيق ما من خلال تمكين موازنة الحمل والتخزين المؤقت والتقنيات الأخرى لتحسين الأداء واستهلاك الموارد في ظل ظروف تحميل مختلفة.

بالنظر إلى الفوائد العديدة والاعتماد المتزايد على واجهات برمجة التطبيقات في هندسة البرمجيات الحديثة ، فإن فهم واجهات برمجة التطبيقات وتنفيذها السليم أمر بالغ الأهمية للمطورين والشركات على حد سواء.

أنواع API: REST و GraphQL و SOAP وما بعدها

تأتي واجهات برمجة التطبيقات بأنواع مختلفة ، ولكل منها مجموعة من المزايا والقيود وحالات الاستخدام الخاصة بها. سنناقش هنا بعض أنواع واجهات برمجة التطبيقات المعتمدة على نطاق واسع: REST و GraphQL و SOAP .

REST (نقل تمثيلي للدولة)

REST هو أسلوب معماري لتصميم التطبيقات المتصلة بالشبكة من خلال استخدام HTTP ومبادئ الاتصال عديم الحالة. يتم اعتماد واجهات برمجة تطبيقات REST على نطاق واسع نظرًا لبساطتها وقابليتها للقراءة وتوافقها مع تقنيات الويب. إنها تتبع هيكلًا يمكن التنبؤ به ، مما يجعلها سهلة الاستخدام والفهم. تشمل المزايا الرئيسية لواجهات برمجة تطبيقات REST ما يلي:

قابلية التوسع: يمكن لواجهات برمجة تطبيقات REST ، المصممة لتكون عديمة الحالة ، التوسع بسهولة والتكيف مع ظروف التحميل المتغيرة.

يمكن لواجهات برمجة تطبيقات REST ، المصممة لتكون عديمة الحالة ، التوسع بسهولة والتكيف مع ظروف التحميل المتغيرة. قابلية التخزين المؤقت: يمكن تخزين موارد REST مؤقتًا على جانب العميل ، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل حمل الخادم.

يمكن تخزين موارد REST مؤقتًا على جانب العميل ، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتقليل حمل الخادم. واجهة موحدة: تتميز واجهات برمجة تطبيقات REST بواجهة متسقة ، مما يسمح بنهج أكثر توحيدًا لتصميم واجهة برمجة التطبيقات وتيسير التكامل.

GraphQL

GraphQL هي لغة استعلام ووقت تشغيل لواجهات برمجة التطبيقات ، تم تطويرها بواسطة Facebook لمعالجة بعض قيود REST APIs. على عكس REST ، التي تستخدم مجموعة محددة مسبقًا من endpoints وتنسيقات الاستجابة ، تسمح GraphQL للعميل بطلب البيانات المحددة التي يحتاجها فقط ، مما يقلل من مشكلات الجلب الزائد وقلة الجلب. تشمل الفوائد الرئيسية لـ GraphQL ما يلي:

المرونة: يمكن للعملاء طلب البيانات التي يحتاجونها بدقة ، مما يسهل تطوير واجهة برمجة التطبيقات والتكيف مع المتطلبات المتغيرة.

يمكن للعملاء طلب البيانات التي يحتاجونها بدقة ، مما يسهل تطوير واجهة برمجة التطبيقات والتكيف مع المتطلبات المتغيرة. التجميع: تتيح GraphQL دمج العديد من الطلبات ذات الصلة في طلب واحد ، مما يقلل العدد الإجمالي للرحلات ذهابًا وإيابًا إلى الخادم.

تتيح GraphQL دمج العديد من الطلبات ذات الصلة في طلب واحد ، مما يقلل العدد الإجمالي للرحلات ذهابًا وإيابًا إلى الخادم. المخطط المكتوب: تفرض GraphQL نظامًا قويًا للكتابة ، مما يوفر تحققًا أفضل من الصحة ، واستبطانًا ، وتوثيقًا endpoints برمجة التطبيقات ، مما يسهل على المستهلكين فهم واستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

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مصدر الصورة: مجتمع DEV

SOAP (بروتوكول الوصول إلى كائن بسيط)

SOAP هو بروتوكول يستند إلى XML لتبادل المعلومات المهيكلة بين الأنظمة عبر HTTP. إنه يوفر العديد من الميزات الموجهة نحو تطبيقات المؤسسات وقد تم استخدامه بشكل شائع في السيناريوهات التي تتطلب أمانًا قويًا ودعمًا للمعاملات. تشمل الفوائد الرئيسية لـ SOAP ما يلي:

المواصفات الرسمية: تتبع SOAP APIs قواعد ومواصفات صارمة ، مما يضمن الاتساق والتنبؤ والتوافق عبر الأنظمة الأساسية المختلفة.

تتبع SOAP APIs قواعد ومواصفات صارمة ، مما يضمن الاتساق والتنبؤ والتوافق عبر الأنظمة الأساسية المختلفة. الأمان: يدعم SOAP WS-Security ، وهو معيار أمان راسخ ، ويوفر ميزات أمان قوية مثل التشفير والتوقيعات الرقمية.

يدعم SOAP WS-Security ، وهو معيار أمان راسخ ، ويوفر ميزات أمان قوية مثل التشفير والتوقيعات الرقمية. دعم المعاملات: يمكن لـ SOAP دعم المعاملات الموثوقة والمتوافقة مع ACID ، مما يجعلها مناسبة للبيانات الهامة أو سيناريوهات العمليات المالية.

بالإضافة إلى أنواع واجهات برمجة التطبيقات المعتمدة على نطاق واسع ، هناك أيضًا واجهات برمجة تطبيقات خاصة مصممة خصيصًا لمنتجات أو منصات محددة. تقوم العديد من الشركات ببناء واجهات برمجة تطبيقات مملوكة لكشف وظائف منتجاتها ، مما يسمح للعملاء والمطورين بالتكامل مع أنظمتهم بسلاسة.

دور واجهات برمجة التطبيقات في هندسة الخدمات المصغرة

اكتسبت بنية الخدمات المصغرة شعبية في السنوات الأخيرة ، مما مكّن المطورين من بناء التطبيقات كمجموعة من الخدمات الصغيرة القابلة للنشر بشكل مستقل. تلعب واجهات برمجة التطبيقات دورًا مهمًا في هذا النهج ، لأنها توفر وسيلة لهذه الخدمات المختلفة للتواصل والتفاعل مع بعضها البعض.

في سياق الخدمات المصغرة ، تؤدي واجهات برمجة التطبيقات الوظائف الأساسية التالية:

واجهة الخدمة: تحدد واجهات برمجة التطبيقات واجهة كل خدمة مصغرة ، مما يسمح للخدمات الأخرى بالتفاعل معها. يجب أن تكون هذه الواجهة موثقة جيدًا ومستقرة وتلتزم بالمعايير ، مما يضمن التكامل السلس.

تحدد واجهات برمجة التطبيقات واجهة كل خدمة مصغرة ، مما يسمح للخدمات الأخرى بالتفاعل معها. يجب أن تكون هذه الواجهة موثقة جيدًا ومستقرة وتلتزم بالمعايير ، مما يضمن التكامل السلس. الفصل: تسمح واجهات برمجة التطبيقات (API) للخدمات المصغرة بالتطور بشكل مستقل عن بعضها البعض ، طالما ظلت الواجهات متسقة. يجب ألا تؤثر التغييرات التي يتم إجراؤها على التطبيق الداخلي لخدمة واحدة على مستهلكي واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها ، مما يؤدي إلى تعزيز النمطية وقابلية الصيانة.

تسمح واجهات برمجة التطبيقات (API) للخدمات المصغرة بالتطور بشكل مستقل عن بعضها البعض ، طالما ظلت الواجهات متسقة. يجب ألا تؤثر التغييرات التي يتم إجراؤها على التطبيق الداخلي لخدمة واحدة على مستهلكي واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها ، مما يؤدي إلى تعزيز النمطية وقابلية الصيانة. الأمان: يمكن لواجهات برمجة التطبيقات فرض التحكم في الوصول وحماية الخدمات المصغرة من الوصول غير المصرح به من خلال طلب المصادقة والترخيص المناسبين قبل السماح بالوصول إلى البيانات أو الوظائف الحساسة.

يوفر استخدام واجهات برمجة التطبيقات في بنية الخدمات المصغرة مزايا إضافية ، مثل قابلية التوسع المحسنة والمرونة ودورات التطوير الأسرع. من خلال اختيار أنواع API الصحيحة والالتزام بأفضل الممارسات ، يمكن للشركات الاستفادة بشكل فعال من بنية الخدمات المصغرة لتحقيق أهداف تطوير البرامج الخاصة بهم.

دمج واجهات برمجة التطبيقات مع النظام الأساسي No-Code في AppMaster

تعد واجهات برمجة التطبيقات (API) ضرورية لهندسة البرامج الحديثة ، ويمكن أن يؤدي اتباع نهج مبسط لتكاملها إلى إحداث فرق كبير في تطوير التطبيقات. يوفر AppMaster.io ، وهو نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية ، طريقة سهلة لإنشاء وإدارة واجهات برمجة التطبيقات للتطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول مع الحد الأدنى من خبرة التشفير المطلوبة.

باستخدام أدوات السحب والإفلات المرئية في AppMaster ، يمكنك بسهولة تصميم واختبار واجهات برمجة التطبيقات ، مما يضمن أن عملية التطوير بأكملها تتسم بالكفاءة والسلاسة. تتيح لك هذه المنصة التطوير بسرعة أكبر ، مما يجعلها أسرع بـ 10 مرات و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة من طرق التطوير التقليدية. علاوة على ذلك ، فإنه يلغي الديون الفنية عن طريق تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. إليك كيفية مساعدة النظام الأساسي في تكامل واجهة برمجة التطبيقات:

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تصميم API أصبح بسيطًا

تتضمن عملية تصميم واجهات برمجة التطبيقات مع AppMaster واجهة مستخدم رسومية ، مما يجعلها سهلة حتى لغير المبرمجين. يمكنك إنشاء نماذج بيانات API ومنطق الأعمال endpoints بشكل مرئي عن طريق مكونات drag-and-drop. تعمل هذه العملية على تسريع جزء كبير من وقت التطوير وتقليل هامش الخطأ البشري ، مما يؤدي إلى نتائج إجمالية أفضل.

إدارة شاملة لواجهة برمجة التطبيقات

يوفر AppMaster.io حلاً كاملاً لإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، وأتمتة المهام مثل تعيين الإصدار والتوثيق والمراقبة. من خلال إنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا ، يضمن AppMaster أن تكون واجهات برمجة التطبيقات منظمة جيدًا وسهلة الاستخدام من قِبل المطورين الآخرين أو خدمات الجهات الخارجية. تعتبر عملية الإدارة المبسطة هذه ضرورية للحفاظ على جودة وأداء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك طوال دورة حياتها.

ممارسات الأمان المضمنة

أمان واجهة برمجة التطبيقات ليس فكرة متأخرة مع منصة AppMaster no-code. يتعامل النظام الأساسي مع الجوانب الأساسية مثل المصادقة والتفويض والتحقق من صحة الإدخال. نتيجة لذلك ، يمكنك أن تكون على ثقة من أن واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك تتبع أفضل ممارسات الأمان ، مما يقلل من أي فرص للثغرات الأمنية المحتملة أو الخروقات.

تكامل سهل مع طرف ثالث

باستخدام AppMaster ، يصبح دمج خدمات الجهات الخارجية أمرًا سهلاً ، بغض النظر عما إذا كنت تعمل باستخدام RESTful API أو GraphQL أو SOAP أو واجهة برمجة تطبيقات مملوكة. يدعم النظام الأساسي العديد من التنسيقات والبروتوكولات المتوافقة مع معايير الصناعة ، مما يتيح لك توصيل تطبيقك بسهولة بالخدمات الشائعة ومصادر البيانات ، مع الحفاظ على الاتساق في البنية الخاصة بك.

جيل من التطبيقات الحقيقية

عندما تعمل مع AppMaster.io ، فإنك تنشئ مخططًا وتبني تطبيقًا حقيقيًا. بعد تصميم واجهات برمجة التطبيقات ومكونات التطبيق الخاصة بك ، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر وتجميعه واختباره وحزمه ونشره على السحابة. تستخدم تطبيقات الواجهة الخلفية Go (Golang) ، بينما يتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 و JS / TS ، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster المستند إلى الخادم المستند إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لنظام iOS.

لا يؤدي هذا الأسلوب إلى تحسين قابلية التوسع فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا مستوى لا مثيل له من التخصيص. تحتفظ بالتحكم في الملفات الثنائية التي تم إنشاؤها ، ورمز المصدر (مع اشتراك Enterprise) ، وإمكانيات الاستضافة المحلية.

خيارات الاشتراك التي تناسب احتياجاتك

يقدم AppMaster العديد من خطط الاشتراك لتلبية المتطلبات والميزانيات المختلفة. من خطة Learn & Explore المجانية إلى خطة Enterprise الشاملة ، يمكنك اختيار الخيار الأفضل الذي يتوافق مع أهدافك ومواردك.

بشكل عام ، تلعب واجهات برمجة التطبيقات (API) دورًا مهمًا في أي بنية برمجية حديثة. يمكن للقدرة على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها ودمجها مع نظام أساسي مثل AppMaster.io توفير الوقت وتقليل التكاليف وتقليل التعقيد التقني. من خلال اعتماد نهج no-code ، يمكنك إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات وتسخير قوتها لبناء تطبيقات قوية وموثوقة وقابلة للتطوير من أجل مستقبل تطوير البرامج.