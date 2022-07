En este mundo avanzado con diseño de tecnología en desarrollo a diario, también están surgiendo nuevas tendencias de diseño de UX. La experiencia del usuario (UX) y los diseños de la interfaz de usuario (UI) son los factores más importantes que juegan su papel en reunir más público en el sitio web a través de UX. Hay nuevas tendencias de diseño emergentes en diseños UX (experiencia de usuario) en todo el mundo. El diseño UX es el efecto visual que presenta su marca frente a una audiencia de manera que se conviertan en clientes en poco tiempo. La primera expresión de los productos es muy importante para la marca ya que predice la experiencia del usuario a través del diseño de UX.

No importa si su producto es valioso y útil, aún si el diseño de UX/UI es deficiente y está desactualizado, no obtendrá el tráfico deseado. En el mercado emergente del diseño moderno, es necesario actualizarse de acuerdo con las tendencias de diseño. Sin seguir y adaptar las nuevas tendencias de diseño de UX/UI, no podrá competir de manera eficiente contra sus competidores. Aquí, en este artículo, discutiremos algunas tendencias de UX de diseños de UX para buscar en 2022. Esto lo ayudará a comprender qué tendencia de UX se adaptará mejor a su marca para obtener más tráfico de los usuarios y definir la experiencia del usuario.

Diseño de vida

Los diseños de UX/UI en el pasado solían ser diseños centrados en el usuario, pero las crecientes tendencias del calentamiento global y los problemas ambientales han cambiado la tendencia de UX de acuerdo con la experiencia del usuario. Las tendencias de UX/UI en estos días y en el futuro se están moviendo hacia diseños de UX centrados en la vida. Los diseños de UX/UI centrados en la vida son los que se enfocan más en los efectos ambientales del producto. Los usuarios más respetuosos con el medio ambiente se sienten atraídos fácilmente por este tipo de diseños.

Visuales 3D



Los diseños únicos y nuevos de UX/UI siempre atraen a los usuarios y hacen que se adhieran a tu marca. El tiempo de las imágenes en 2D ha terminado, y las tendencias de diseño de UX se están moviendo hacia fascinantes experiencias en 3D para agregar más a la experiencia del usuario. La experiencia 3D es más cautivadora debido a la profundidad y claridad del diseño que ofrece a los usuarios. Se pueden usar sombras, animaciones y efectos de capa en la presentación 3D del diseño. Los diseños 3D no solo se limitan a fotografías e imágenes, sino que también avanzan hacia la narración de historias para atraer más tráfico a través de un diseño cautivador.

Control de gestos aéreos



Son las nuevas tendencias de diseño móvil en UX las que permiten que los gestos corporales realicen un acto. Como si la selfie pudiera capturarse mostrando un gesto con la palma de la mano frente a la cámara. Las cosas han cambiado mucho con la llegada de las pantallas táctiles y la alta relación de aspecto de las interfaces móviles. La tecnología obtuvo más poder con la tendencia UX de control de gestos aéreos, ya que permite a los usuarios usar un teléfono móvil sin tocar una pantalla con solo mostrar la palma de la mano, agitar la mano o pellizcar los dedos.

animaciones



Las animaciones activadas por desplazamiento juegan un papel increíblemente emocionante para atraer a los usuarios y agregar un efecto sorprendente a la experiencia del usuario a través de UX. UX expresa el contenido como una narración y mantiene a los clientes enganchados. Apple Company también utiliza esta tendencia de UX para atraer más y hacer que los usuarios se sientan parte de la marca y la historia.

Enfoque móvil primero



La gente en estos días está cambiando hacia productos más prácticos y prefiere los teléfonos móviles en lugar de las computadoras. Entonces, con esta tendencia creciente en UX, también debe avanzar hacia la creación de diseños de UX de experiencia de usuario que no solo sean adecuados para PC sino que también se vean atractivos en la pantalla móvil. Los diseñadores web prefieren este enfoque de dar prioridad a los dispositivos móviles debido al creciente uso de teléfonos móviles. La gente prefiere reservar entradas, comprar productos y reservar mesas en los restaurantes a través de sus móviles. Además, la preferencia también está cambiando porque el diseño UX es la forma más fácil de captar más usuarios y clientes.

Tipografía



La tipografía es uno de los factores críticos para captar la atención de los consumidores y aumentar la experiencia del usuario. Elegir sabiamente el estilo de fuente y usarlo adecuadamente para mostrar el contenido en el sitio web es algo vital para el diseño de UX. Las personas generalmente buscan información en sitios web que se pueden escanear fácilmente, y el estilo de fuente podría ayudarlos a hacerlo. Múltiples sitios potencialmente dependen de la tipografía para obtener más tráfico de los usuarios.

Escritura de UI/UX



La expresión escrita en el sitio web importa mucho ya que los usuarios notan el tono de voz mientras escanean el contenido. El estilo de fuente y el tono de voz son igualmente importantes para captar a los usuarios. La escritura de UI y UX debe incluir oraciones cortas. Esto facilita que los usuarios absorban la información y el paradero de la política y los productos de la marca, junto con la ayuda que la marca podría brindar. Simplemente puede expresar su punto de manera efectiva en palabras menores.

Fondo colorido



Las tendencias de diseño en UX/UI de usar fondos borrosos y coloridos están aumentando. Los diseñadores se están enfocando en usar hasta 10 colores en el fondo en lugar de usar 2 o 3 colores en un degradado lineal que le da un aspecto atractivo al diseño de UX.

Seguridad y autenticación



Mantener los teléfonos móviles y las PC seguros y autenticados es necesario para evitar cualquier percance. Las contraseñas se olvidan fácilmente y una persona podría meterse en problemas. La gente de estos días prefiere tener autenticación con huella digital o bloqueo facial. Los teléfonos móviles proporcionan a la interfaz de usuario un bloqueo facial o de huellas dactilares para garantizar la seguridad de los datos.

Personalización



Las tendencias de diseño de experiencia de usuario de UX que satisfacen las necesidades de los visitantes y expresan el diseño de UX personalizado captan más atención. Sin embargo, si no hay una experiencia personalizada en el diseño de UX, los clientes se alejarán fácilmente de tu marca. Para captar y mantener el flujo de clientes hacia su marca, asegúrese de que los usuarios obtengan un diseño UX personalizado.

Diseños para Pantallas Grandes



Los diseños de UX se centran no solo en hacer que los diseños sean adecuados para dispositivos móviles, sino también en diseñar aplicaciones adecuadas para pantallas más grandes y mejorar la experiencia del usuario. Hay aplicaciones móviles que no son aptas para PCS o tabletas. Con las tendencias emergentes de UX, también sigue la tendencia de hacer un diseño que no solo funcione de manera eficiente en dispositivos móviles, sino también en tabletas y teléfonos plegables.

Experiencias VR y AR



La realidad virtual y la realidad aumentada están creciendo a nivel mundial y no solo se limitan a los juegos. Se utiliza para diferentes propósitos en estos días, como el comercio minorista, los viajes, la industria del automóvil y la educación. La implementación de VR y AR en los diseños de UX podría mejorar la eficiencia del trabajo y reducirá los errores.

Diseño en movimiento



Los usuarios se aburren mirando imágenes fijas y estáticas en el sitio web. Sin embargo, los objetos en movimiento y las imágenes en la pantalla le agregan más encanto a través de UX y UI. Los usuarios se sienten más atraídos por las animaciones. El diseño de Motion UX no solo le da un aspecto increíble a la interfaz, sino que también ayuda a obtener información sin aburrirse.

Diseños abstractos e ilustraciones.



Las animaciones 3D están acaparando la atención de los usuarios, pero la creciente demanda de ilustraciones y diseños abstractos de UX/UI está acaparando más la atención. Agregar colores abstractos y brillantes junto con diferentes ángulos le da un aspecto cautivador a su diseño UX. Mediante el uso de ilustraciones abstractas y SVG en UX, puede destacarse entre los competidores y atraer más público.

Textura realista



Las marcas están utilizando texturas realistas en los diseños de UX para que la experiencia sea realista para los usuarios. Las texturas son desiguales para que los usuarios puedan experimentar los objetos. Los objetos en la pantalla dan una sensación real al ojo humano y se ven más auténticos.

preguntas frecuentes

¿Qué tendencias de diseño UX serán populares en 2022?

Las tendencias populares de diseño de UX serán la realidad aumentada y la realidad virtual, que están atrayendo más la atención de los usuarios. Además, las otras tendencias de UX en el campo son los gestos de control aéreo y las animaciones 3D que están recibiendo más tráfico y han aumentado el flujo de clientes. Las animaciones y las ilustraciones son otra tendencia de UX que agrega funciones de narración de historias al sitio web para hacer que las cosas sean interesantes, captar la atención de los visitantes y convertirlos en clientes habituales.

¿Cuál es la próxima gran tendencia en el diseño de UX?

El avance tecnológico en el campo de la inteligencia artificial y la realidad aumentada ha hecho que las tendencias de diseño UX sean más especializadas. Una de las grandes tendencias de UX en diseño, la UX será la realidad aumentada y virtual.

¿Cuál es el futuro del diseño UI UX?

El futuro del diseño de UX/UI es más brillante y más especializado. Las capacidades y la experiencia de los diseñadores de UX aumentan día a día con las crecientes tendencias de diseño. También se ven múltiples vacantes de trabajo en el campo comercial para diseñadores de UX.

¿Cuáles son las tendencias más recientes en los diseños de UI UX?

Uno de los diseños más recientes en el diseño de UX es una interacción sin contacto. En esta pandemia, el distanciamiento social ha jugado un papel vital para prestar atención a esta tendencia de UX. Las tendencias de diseño del diseño de UX, incluida la interfaz de control de voz y el control de gestos aéreos, son más populares entre los usuarios y en la industria de UX/UI.