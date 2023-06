In der dynamischen Welt der künstlichen Intelligenz läutet die Konvergenz von natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und maschinellem Lernen (ML) eine überzeugende Ära der Computerlinguistik und des kognitiven Computings ein. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz wurde durch diese einzigartige Allianz erheblich beschleunigt und hat eine Umgebung geschaffen, in der Maschinen die menschliche Sprache entschlüsseln und mit erstaunlicher Geläufigkeit und Präzision reagieren.

Wir sind bereit, die Komplexität dieser Konvergenz zu entschlüsseln und zu zeigen, wie Algorithmen des maschinellen Lernens NLP-Systeme aufwerten und sie mit der Fähigkeit ausstatten, menschliche Sprache mit beeindruckender Genauigkeit und kontextueller Relevanz zu verarbeiten, zu analysieren und zu erzeugen. Bei der Navigation durch diese faszinierende technologische Synthese liegt der Schwerpunkt auch auf avantgardistischen Techniken wie rekurrenten neuronalen Netzen (RNNs) und Transformatormodellen, den innovativen Motoren, die die fortschrittlichsten Sprachgenerierungsmodelle von heute antreiben.

Was ist natürliche Sprachverarbeitung (NLP)?

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) ist eine wichtige Disziplin innerhalb des größeren Bereichs der künstlichen Intelligenz, die sich die Synergie zwischen Linguistik und Computertechnologie zunutze macht. Eine bedeutende Innovation in diesem Bereich ist die Anwendung des maschinellen Lernens (ML), das die Funktionsweise von NLP-Systemen grundlegend verändert und ihre Leistung drastisch verbessert. Bei der Anwendung des maschinellen Lernens auf NLP werden Computermodelle auf einem umfangreichen Korpus von Textdaten trainiert, so dass diese Modelle menschliche Sprache mit einem hohen Maß an Kompetenz verstehen und erzeugen können.

Durch die Nutzung der Mustererkennungsfähigkeiten von ML-Algorithmen können NLP-Systeme unter anderem Aufgaben wie Stimmungsanalyse, Erkennung benannter Entitäten, maschinelle Übersetzung und Themenmodellierung ausführen. Das jüngste Aufkommen von Deep-Learning-Techniken wie rekurrente neuronale Netze (RNNs) und Transformatoren (z. B. GPT-4, BERT) hat diese Fähigkeit noch weiter gesteigert und NLP-Systeme mit einem tiefen semantischen Verständnis von Sprache sowie der Fähigkeit ausgestattet, kohärente und kontextgenaue Antworten zu generieren. Diese Verschmelzung von ML und NLP läutet eine neue Ära der Mensch-Computer-Interaktion ein und ermöglicht intelligente Systeme, die die menschliche Sprache in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verstehen und mit ihr umgehen können.

Warum ist die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) so wichtig?

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) ist wichtig, weil sie ein wesentlicher Bestandteil der modernen künstlichen Intelligenz ist und es Maschinen ermöglicht, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren, zu erzeugen und mit ihr zu interagieren. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Sektoren, indem es die Kluft zwischen Menschen und Maschinen überbrückt und somit die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, verändert.

Kommunikation: NLP erleichtert die Interaktion zwischen Mensch und Computer, indem es den Nutzern ermöglicht, mit Softwaresystemen in natürlicher Sprache zu kommunizieren, wodurch die Notwendigkeit komplexer Programmiersprachen entfällt. Dies ist besonders in Bereichen wie dem Kundendienst wichtig, wo Chatbots und Sprachassistenten Kundenanfragen verstehen und effizient und effektiv beantworten können.

Datenanalyse : NLP spielt eine Schlüsselrolle bei der Analyse großer Mengen unstrukturierter Textdaten, die manuell unmöglich zu verarbeiten wären. Die Stimmungsanalyse wird zum Beispiel häufig bei der Überwachung sozialer Medien und in der Marktforschung eingesetzt, um die Meinung der Kunden zu einem Produkt, einer Marke oder einer Dienstleistung zu verstehen.

Barrierefreiheit: NLP unterstützt die Barrierefreiheit und hilft Menschen mit Behinderungen bei der Interaktion mit der Technologie. So können beispielsweise Spracherkennung und Text-to-Speech-Technologien Personen mit Seh- oder Körperbehinderungen unterstützen.

Extraktion von Informationen: NLP kann wichtige Informationen aus Textdaten extrahieren und so die Entdeckung von Beziehungen, Entitäten und Fakten ermöglichen. Dies ist in Bereichen wie dem Gesundheitswesen zur Unterstützung klinischer Entscheidungen oder bei der Strafverfolgung zur Extraktion von Informationen aus Fallnotizen von großem Nutzen.

Maschinelle Übersetzung: NLP ermöglicht die maschinelle Übersetzung, d. h. die Übersetzung von Text oder Sprache von einer Sprache in eine andere, wodurch Sprachbarrieren überbrückt und die globale Kommunikation gefördert werden.

Wofür wird die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) eingesetzt?

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) findet ihren Nutzen in einer Vielzahl von Anwendungen und verändert die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren und wie wir große Datenmengen entschlüsseln. Eine bemerkenswerte Anwendung findet sich im Bereich der Suchmaschinen. NLP verbessert die Suchfunktionen, indem es die Absicht des Benutzers und den Kontext hinter den Suchanfragen interpretiert und so genauere und kontextbezogene Suchergebnisse liefert.

Im Kundendienst ist NLP die treibende Kraft hinter Chatbots und virtuellen Assistenten wie Alexa und Siri. Diese Systeme verstehen und interpretieren menschliche Sprache in Echtzeit und liefern Informationen, Empfehlungen und führen Befehle auf der Grundlage von Benutzereingaben aus.

NLP ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Stimmungsanalyse, einem wichtigen Werkzeug für das Reputationsmanagement von Marken und die Marktforschung. Durch die Interpretation der Nuancen menschlicher Sprache ermöglicht die Stimmungsanalyse Unternehmen, aus Beiträgen in sozialen Medien, Bewertungen und anderen digitalen Kommunikationsmitteln Erkenntnisse über die Einstellung der Verbraucher zu ihren Produkten oder Dienstleistungen zu gewinnen.

Im Gesundheitswesen hilft NLP bei der Analyse komplexer medizinischer Aufzeichnungen, indem es wichtige klinische Informationen extrahiert und strukturiert, die in die Patientenversorgung und die medizinische Forschung einfließen können. In ähnlicher Weise hilft NLP im juristischen Bereich bei der juristischen Recherche, indem es die Extraktion relevanter Informationen aus umfangreichen juristischen Dokumenten automatisiert.

Die maschinelle Übersetzung, eine weitere Anwendung von NLP, hat die Kommunikation zwischen verschiedenen Sprachen revolutioniert und macht Informationen über Sprachgrenzen hinweg zugänglich. Durch die Automatisierung der Übersetzung von Text oder Sprache zwischen Sprachen hat NLP die globale Kommunikation effizienter gemacht.

Wie funktioniert die natürliche Sprachverarbeitung (NLP)?

Im Kern geht es bei der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) um die Entwicklung und Implementierung von Algorithmen und Modellen, die es Maschinen ermöglichen, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren, zu erzeugen und darauf zu reagieren. Dieser Prozess umfasst mehrere Stufen und verschiedene Techniken, die sich grob in zwei Bereiche einteilen lassen: Natural Language Understanding (NLU) und Natural Language Generation (NLG).

Beim Verstehen natürlicher Sprache geht es um die Interpretation menschlicher Sprache durch eine Maschine. Es beginnt mit Vorverarbeitungsschritten wie der Tokenisierung, bei der der Text in einzelne Wörter oder "Token" zerlegt wird, und der Normalisierung, bei der die Rechtschreibung korrigiert, der Text in Kleinbuchstaben umgewandelt oder Satzzeichen entfernt werden können. Diese Phase kann auch Stemming oder Lemmatisierung umfassen, Prozesse, die Wörter auf ihre Stammformen reduzieren.

Nachfolgende Schritte umfassen Part-of-Speech-Tagging, bei dem jedes Wort auf der Grundlage seiner Rolle im Satz (z. B. Substantiv, Verb, Adjektiv) gekennzeichnet wird, und Named-Entity-Recognition, bei der bestimmte Entitäten wie Personen, Organisationen oder Orte identifiziert werden. Die Syntaxanalyse oder das Parsing ist ein weiterer wichtiger Schritt, bei dem die Satzstruktur analysiert wird, um die Beziehungen zwischen den Wörtern zu verstehen. Der letzte Schritt in der NLU ist die semantische Analyse, bei der die Bedeutung des Satzes entschlüsselt wird, oft durch das Verstehen des Kontexts, die Behandlung von Mehrdeutigkeiten und das Verstehen von Referenzen.

Bei der Generierung natürlicher Sprache hingegen werden sinnvolle Phrasen und Sätze in menschlicher Sprache von der Maschine erstellt. Dieser Prozess umfasst die Textplanung, bei der die Maschine den Inhalt und die Struktur des Textes bestimmt, gefolgt von der Satzplanung, bei der die Maschine geeignete Wörter auswählt, sinnvolle Sätze bildet und den Ton des Textes beibehält. Bei der Textumsetzung schließlich wird der Satzplan in einen wohlgeformten Satz umgewandelt.

Die Fortschritte beim maschinellen Lernen, insbesondere beim Deep Learning, haben die Effektivität von NLP erheblich verbessert. Heute werden hochentwickelte Modelle wie Transformatoren (z. B. BERT, GPT) verwendet, die in der Lage sind, den Kontext über längere Textsequenzen hinweg zu verstehen, Mehrdeutigkeiten zu behandeln und natürlichere, menschenähnliche Antworten zu erzeugen. Diese Modelle werden anhand großer Mengen von Textdaten trainiert und lernen dabei Muster und Strukturen der menschlichen Sprache, die sie dann zur Verarbeitung neuer Eingabedaten verwenden.

No-code und Low-code Plattformen machen sich NLP und maschinelles Lernen zu eigen

Der Aufstieg von no-code und low-code Entwicklungsplattformen hat die Art und Weise, wie Anwendungen erstellt werden, verändert und macht es für Unternehmen einfacher und effizienter, anspruchsvolle Anwendungen zu entwickeln, ohne dass dafür umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Diese Plattformen haben das Potenzial der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und des maschinellen Lernens zur Verbesserung ihrer Angebote erkannt und damit begonnen, fortschrittliche KI-Funktionen in ihre Lösungen zu integrieren.

Durch die Nutzung von NLP und maschinellem Lernen ermöglichen die Plattformen no-code und low-code den Entwicklern die Erstellung von Anwendungen, die menschliche Sprache verstehen, interpretieren und analysieren und so das Benutzererlebnis verbessern und eine effektivere Kommunikation zwischen Benutzern und Anwendungen ermöglichen. Auf diese Weise können Unternehmen bessere, personalisierte Dienste anbieten und gleichzeitig die Prozesse der Anwendungsentwicklung vereinfachen sowie den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Entwicklung und Bereitstellung von KI-gestützten Anwendungen reduzieren. Darüber hinaus können NLP- und maschinelle Lernfunktionen verschiedene Aufgaben und Prozesse innerhalb von Anwendungen automatisieren, wodurch sich die manuelle Arbeit verringert und das Risiko menschlicher Fehler minimiert wird. Dies ermöglicht es Unternehmen, agiler und effizienter zu werden, während sie Initiativen zur digitalen Transformation vorantreiben und in ihren Branchen wettbewerbsfähig bleiben.

Die wichtigsten Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP)

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) ist ein multidisziplinäres Gebiet, das Techniken aus der Linguistik, der Informatik und der künstlichen Intelligenz nutzt. Hier sind einige der wichtigsten NLP-Techniken:

Tokenisierung : Dies ist einer der wichtigsten Schritte im NLP und beinhaltet die Zerlegung des Eingabetextes in einzelne Wörter oder Token. Dies ist ein entscheidender Vorverarbeitungsschritt für viele NLP-Aufgaben. Zum Beispiel würde der Satz"OpenAI entwickelt GPT-4" in ["OpenAI", "ist", "entwickelt", "GPT-4"] tokenisiert werden.

: Dies ist einer der wichtigsten Schritte im NLP und beinhaltet die Zerlegung des Eingabetextes in einzelne Wörter oder Token. Dies ist ein entscheidender Vorverarbeitungsschritt für viele NLP-Aufgaben. Zum Beispiel würde der Satz"OpenAI entwickelt GPT-4" in ["OpenAI", "ist", "entwickelt", "GPT-4"] tokenisiert werden. Normalisierung von Text : Bei dieser Technik wird der Text in ein Standardformat umgewandelt, das weiterverarbeitet werden kann. Dazu kann die Umwandlung des gesamten Textes in Kleinbuchstaben, die Korrektur von Rechtschreibfehlern oder die Umwandlung von Zahlen in Wörter gehören. Zum Beispiel könnte "I LUV NY 2" in "I love New York too" normalisiert werden.

: Bei dieser Technik wird der Text in ein Standardformat umgewandelt, das weiterverarbeitet werden kann. Dazu kann die Umwandlung des gesamten Textes in Kleinbuchstaben, die Korrektur von Rechtschreibfehlern oder die Umwandlung von Zahlen in Wörter gehören. Zum Beispiel könnte "I LUV NY 2" in "I love New York too" normalisiert werden. Part-of-Speech-Tagging: Bei dieser Technik wird die grammatikalische Gruppe eines jeden Wortes identifiziert. Ob es sich bei einem Wort um ein Substantiv, ein Verb, ein Adjektiv usw. handelt, lässt sich anhand des Kontexts feststellen. In dem Satz "Die Katze saß auf der Matte" zum Beispiel ist "Katze" ein Substantiv, "saß" ein Verb, "auf" eine Präposition und "Matte" ein Substantiv.

Bei dieser Technik wird die grammatikalische Gruppe eines jeden Wortes identifiziert. Ob es sich bei einem Wort um ein Substantiv, ein Verb, ein Adjektiv usw. handelt, lässt sich anhand des Kontexts feststellen. In dem Satz "Die Katze saß auf der Matte" zum Beispiel ist "Katze" ein Substantiv, "saß" ein Verb, "auf" eine Präposition und "Matte" ein Substantiv. Erkennung von benannten Entitäten (NER) : Diese Technik identifiziert und klassifiziert benannte Entitäten im Text in vordefinierte Kategorien wie Personen, Organisationen, Orte, Datumsausdrücke, Prozentsätze usw. In dem Satz "Google wurde im September 1998 gegründet" ist "Google" beispielsweise eine Organisation und "September 1998" ist ein Datum.

: Diese Technik identifiziert und klassifiziert benannte Entitäten im Text in vordefinierte Kategorien wie Personen, Organisationen, Orte, Datumsausdrücke, Prozentsätze usw. In dem Satz "Google wurde im September 1998 gegründet" ist "Google" beispielsweise eine Organisation und "September 1998" ist ein Datum. Stimmungsanalyse: Mit dieser Technik wird die in einem Text ausgedrückte Stimmung ermittelt. Sie kann positiv, negativ oder neutral sein. Zum Beispiel würde der Satz "Ich liebe dieses Produkt!" als Ausdruck einer positiven Stimmung identifiziert werden.

Mit dieser Technik wird die in einem Text ausgedrückte Stimmung ermittelt. Sie kann positiv, negativ oder neutral sein. Zum Beispiel würde der Satz "Ich liebe dieses Produkt!" als Ausdruck einer positiven Stimmung identifiziert werden. Themen-Modellierung: Diese Technik identifiziert die Hauptthemen in einem Textkorpus. Algorithmen wie Latent Dirichlet Allocation (LDA) werden häufig verwendet. In einer Sammlung von Nachrichtenartikeln könnte die Themenmodellierung zum Beispiel Themen wie "Sport", "Politik", "Technologie" usw. identifizieren.

Diese Technik identifiziert die Hauptthemen in einem Textkorpus. Algorithmen wie Latent Dirichlet Allocation (LDA) werden häufig verwendet. In einer Sammlung von Nachrichtenartikeln könnte die Themenmodellierung zum Beispiel Themen wie "Sport", "Politik", "Technologie" usw. identifizieren. Maschinelle Übersetzung : Hierbei handelt es sich um die Übersetzung von Text von einer Sprache in eine andere. Google Translate beispielsweise verwendet NLP-Techniken, um Text zwischen verschiedenen Sprachen zu übersetzen.

: Hierbei handelt es sich um die Übersetzung von Text von einer Sprache in eine andere. Google Translate beispielsweise verwendet NLP-Techniken, um Text zwischen verschiedenen Sprachen zu übersetzen. Sequenz-zu-Sequenz-Modelle: Diese Modelle werden bei Aufgaben wie Texterstellung, maschineller Übersetzung und Zusammenfassung verwendet, bei denen die Länge der Eingabesequenz von der Länge der Ausgabesequenz abweichen kann. So kann ein Modell beispielsweise einen englischen Satz als Eingabe nehmen und einen französischen Satz als Ausgabe erzeugen.

Diese Modelle werden bei Aufgaben wie Texterstellung, maschineller Übersetzung und Zusammenfassung verwendet, bei denen die Länge der Eingabesequenz von der Länge der Ausgabesequenz abweichen kann. So kann ein Modell beispielsweise einen englischen Satz als Eingabe nehmen und einen französischen Satz als Ausgabe erzeugen. Transformator-Modelle: Transformer-Modelle, insbesondere Varianten wie BERT und GPT, wurden in der Arbeit "Attention is All You Need" vorgestellt und haben zu erheblichen Verbesserungen bei vielen NLP-Aufgaben geführt. Sie verwenden einen Aufmerksamkeitsmechanismus, um den Einfluss verschiedener Wörter bei der Generierung einer Kodierung für einen Satz abzuwägen.

Jede dieser Techniken spielt eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung und dem Verständnis natürlicher Sprache und ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen, von Chatbots über Stimmungsanalysen und Suchmaschinen bis hin zu Echtzeit-Transkriptionsdiensten.

AppMaster: Entfesseln Sie die Kraft von NLP und maschinellem Lernen

AppMasterno-code, eine führende Entwicklungsplattform, ist sich des immensen Potenzials von NLP und maschinellem Lernen zur Revolutionierung der Anwendungsentwicklung bewusst und hat mehrere Schritte unternommen, um diese Technologien in seine Plattform zu integrieren. Die Plattform ermöglicht die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von KI-Diensten und APIs und gibt Entwicklern die Flexibilität, modernste NLP- und Machine Learning-Technologien mühelos in ihre Anwendungen einzubinden. Diese Funktion in Kombination mit der intuitiven Benutzeroberfläche no-code erleichtert es Entwicklern, mit KI-gestützten Funktionen zu experimentieren und fortschrittliche, intelligente Anwendungen zu entwickeln, ohne dass sie über umfassende KI-Kenntnisse oder Programmierkenntnisse verfügen müssen.

Praktische Anwendungsfälle von NLP und maschinellem Lernen in Anwendungen

NLP und maschinelles Lernen haben bereits einen erheblichen Einfluss auf verschiedene Branchen, und es gibt eine wachsende Liste praktischer Anwendungsfälle für diese Technologien in der Anwendungsentwicklung. Einige Beispiele sind:

Chatbots und virtuelle Assistenten: NLP ermöglicht es Chatbots und virtuellen Assistenten, Benutzeranfragen zu verstehen und mit präzisen und relevanten Informationen zu beantworten, um den Benutzern einen hochgradig personalisierten und effizienten Kundenservice zu bieten.

NLP ermöglicht es Chatbots und virtuellen Assistenten, Benutzeranfragen zu verstehen und mit präzisen und relevanten Informationen zu beantworten, um den Benutzern einen hochgradig personalisierten und effizienten Kundenservice zu bieten. Stimmungsanalyse: Durch die Analyse der Stimmung von nutzergenerierten Inhalten wie Rezensionen oder Beiträgen in sozialen Medien können Unternehmen Einblicke in die Meinungen und Präferenzen ihrer Kunden gewinnen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

Durch die Analyse der Stimmung von nutzergenerierten Inhalten wie Rezensionen oder Beiträgen in sozialen Medien können Unternehmen Einblicke in die Meinungen und Präferenzen ihrer Kunden gewinnen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Text-Kategorisierung: Mithilfe von NLP und maschinellem Lernen können große Mengen unstrukturierter Textdaten in Kategorien eingeteilt werden, was die Datenverwaltung vereinfacht und es für Unternehmen einfacher macht, Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen.

Mithilfe von NLP und maschinellem Lernen können große Mengen unstrukturierter Textdaten in Kategorien eingeteilt werden, was die Datenverwaltung vereinfacht und es für Unternehmen einfacher macht, Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen. Personalisierte Empfehlungen: Durch die Analyse des Benutzerverhaltens, der Vorlieben und anderer kontextbezogener Informationen können Algorithmen des maschinellen Lernens personalisierte Empfehlungen für Benutzer generieren und so die Relevanz und Effektivität der in Anwendungen angezeigten Inhalte verbessern und das Engagement der Benutzer steigern.

Durch die Analyse des Benutzerverhaltens, der Vorlieben und anderer kontextbezogener Informationen können Algorithmen des maschinellen Lernens personalisierte Empfehlungen für Benutzer generieren und so die Relevanz und Effektivität der in Anwendungen angezeigten Inhalte verbessern und das Engagement der Benutzer steigern. Sprachübersetzung: Fortgeschrittene Algorithmen des maschinellen Lernens können zur Bereitstellung von Sprachübersetzungsdiensten in Echtzeit innerhalb von Anwendungen verwendet werden, wodurch Sprachbarrieren abgebaut und neue Möglichkeiten für Unternehmen eröffnet werden, mit einem globalen Publikum in Kontakt zu treten. Mit der Weiterentwicklung von NLP- und Machine-Learning-Technologien werden voraussichtlich weitere innovative und wirkungsvolle Anwendungsfälle entstehen, die sowohl für Unternehmen als auch für Endnutzer einen weiteren Mehrwert darstellen.

Durch die Nutzung dieser leistungsstarken KI-Funktionen können no-code und low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster Unternehmen dabei helfen, die nächste Generation intelligenter, menschenzentrierter Anwendungen zu entwickeln und das volle Potenzial ihrer Initiativen zur digitalen Transformation auszuschöpfen.