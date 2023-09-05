وحدة تحكم عرض النموذج (MVC)

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يعد Model-View-Controller (MVC) نمطًا معماريًا ومبدأ تصميم معتمدًا على نطاق واسع يعزز التنظيم الفعال والنموذجية وفصل الاهتمامات في التطبيق. فهو يوفر نهجًا قويًا ومنظمًا لتطوير التطبيقات، حيث يؤدي كل مكون مهام محددة لضمان الأداء وقابلية الصيانة وإمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية. تحظى بنية MVC بتقدير كبير نظرًا لتعدد استخداماتها وإمكانية تطبيقها على لغات البرمجة والأطر والمنصات المختلفة، بما في ذلك منصة AppMaster no-code.

ينقسم نمط Model-View-Controller إلى ثلاثة مكونات رئيسية:

1. النموذج: يمثل النموذج بنية بيانات التطبيق وهو مسؤول عن التعامل مع تخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها. فهو يحتوي على منطق الأعمال الخاص بالتطبيق ويحدد كيفية تنظيم البيانات وتخزينها وإدارتها، دون التفاعل مباشرة مع تجربة المستخدم. ومن خلال فصل إدارة البيانات عن واجهة المستخدم، يضمن النموذج أن التغييرات في أحد المكونات لا تؤثر سلبًا على الآخر. في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يتفاعل النموذج غالبًا مع قواعد البيانات أو الخوادم البعيدة لتخزين البيانات المطلوبة وجلبها.

في منصة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي باستخدام ميزة مخطط قاعدة بيانات النظام الأساسي، مما يوفر المرونة وسهولة الصيانة وقابلية التوسع. على سبيل المثال، إذا كان التطبيق يحتاج إلى تخزين معلومات المستخدم مثل الاسم والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد، فسيحدد النموذج بنية تنظيم هذه البيانات وتخزينها وتوفير طرق لاستردادها وتحديثها.

2. العرض: مكون العرض مسؤول عن عرض بيانات التطبيق وواجهة المستخدم (UI). إنه بمثابة جسر بين النموذج والمستخدم، حيث يقدم البيانات بتنسيق جذاب ومفهوم. يتعامل مكون العرض فقط مع عناصر واجهة المستخدم مثل حقول النص والأزرار والقوائم والصور، ولا يقوم بمعالجة البيانات أو تعديلها. في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يتم إنشاء طرق العرض باستخدام مكونات أو أطر عمل أصلية لواجهة المستخدم مثل Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

يعمل AppMaster على تمكين المطورين من تصميم وإنشاء طرق عرض جذابة بصريًا من خلال ميزة drag-and-drop القوية. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء مكونات واجهة المستخدم، وتجميعها في التخطيط المطلوب، وتحديد الأنماط والموضوعات دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام أطر عمل شائعة مثل Vue3 وKotlin و SwiftUI ، مما يضمن عرضًا سلسًا لواجهة المستخدم والأداء الأصلي عبر الأنظمة الأساسية.

3. وحدة التحكم: مكون وحدة التحكم هو الغراء الذي يربط بين مكونات النموذج والعرض. وهو يعمل كوسيط، حيث يدير تدفق البيانات بينهما ويتعامل مع مدخلات المستخدم أو تفاعلاته. في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، تكون وحدة التحكم مسؤولة عن تلقي مدخلات المستخدم من خلال طبقة العرض، ومعالجة تلك المدخلات، وتنفيذ منطق العمل الضروري في طبقة النموذج. واستنادًا إلى النتيجة، يقوم بعد ذلك بتحديث النموذج والعرض وفقًا لذلك، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة.

يسمح AppMaster للمطورين بتحديد منطق الأعمال لكل مكون باستخدام مصمم العمليات التجارية الخاص بالنظام الأساسي. يقوم النظام الأساسي بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول التي يحركها الخادم والتي تدير تلقائيًا تدفق التعليمات البرمجية وتنفيذها عبر طبقات النموذج والعرض ووحدة التحكم. تتيح ميزة Mobile BP Designer في النظام الأساسي للمطورين إنشاء منطق التطبيق وتعديله وتحديثه دون الحاجة إلى نشر إصدارات جديدة من التطبيق على App Store أو Play Market. وفي المقابل، يؤدي هذا إلى تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالتحديثات المستمرة وعمليات الموافقة على متجر التطبيقات.

بفضل منهجها المعتمد على الخادم، وتوليد تطبيقات الويب والهواتف المحمولة low-code ، وأدوات تصميم واجهة المستخدم القوية، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف وقوية وقابلة للتطوير باستخدام نمط MVC. إن قدرة النظام الأساسي على إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخطط يضمن عملية تطوير مبسطة، ويزيل الديون الفنية، ويقلل بشكل كبير من التكاليف والوقت اللازم للوصول إلى السوق. علاوة على ذلك، فإن الإنشاء التلقائي للوثائق والبرامج النصية للترحيل والتوافق مع قواعد بيانات PostgreSQL وحالات استخدام المؤسسات لـ AppMaster يعرض قدراته الشاملة ويضعه كحل استثنائي للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء.

في الختام، يعد نمط Model-View-Controller (MVC) أحد مبادئ التصميم الأساسية في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، حيث يساعد المطورين على إنشاء تطبيقات معيارية وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير. تتضمن منصة AppMaster no-code نمط MVC بخبرة، مما يمكّن مجموعة واسعة من المستخدمين من تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة عالية الجودة بسهولة وكفاءة ومرونة. يتيح اعتماد بنية MVC في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة حلولاً برمجية أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ومستدامة للمستقبل، مما يؤدي إلى دفع الابتكار والتحول الرقمي عبر الصناعات.