في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يشير "إلغاء ترجمة التطبيقات" إلى عملية الهندسة العكسية للملفات الثنائية القابلة للتنفيذ الخاصة بالتطبيق (مثل ملفات APK لتطبيقات Android وملفات IPA لتطبيقات iOS) وإعادتها إلى نموذج التعليمات البرمجية المصدر الأصلي أو تمثيل تقريبي. الكود المصدري، باستخدام أدوات وتقنيات متخصصة. تتيح هذه العملية للمطورين والباحثين استرجاع معلومات قيمة حول الأعمال الداخلية والهياكل والمنطق والأصول والمكونات الأخرى للتطبيق، والتي يمكن تحليلها أو تعديلها أو إعادة توظيفها لتحقيق أهداف مختلفة.

يمكن أن ينبع الدافع الأساسي وراء إلغاء ترجمة التطبيق من عدة عوامل. أحد الأسباب الشائعة لإلغاء ترجمة التطبيقات هو إجراء فحص شامل للتعليمات البرمجية والميزات الخاصة بها من أجل استخراج الموارد المفيدة، مثل مكونات واجهة المستخدم والأصول الرسومية ومكتبات التعليمات البرمجية. سبب آخر هو اكتشاف الثغرات الأمنية المحتملة أو البرامج الضارة أو برامج التجسس المضمنة داخل التطبيقات والتي قد تشكل خطراً على المستخدمين النهائيين. يمكن أن يؤدي إلغاء الترجمة أيضًا إلى تسهيل عملية الهندسة العكسية لواجهة برمجة التطبيقات (API) أو البروتوكول الخاص بالتطبيق لتمكين التوافق أو التكامل أو إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة والخدمات الأخرى. في بعض الحالات، قد يقوم مطورو التطبيقات بإلغاء ترجمة تطبيقاتهم الخاصة التي تم نشرها مسبقًا في أسواق التطبيقات لاسترداد كود المصدر الأصلي إذا فقدوه أو نسوا الحفاظ على التحكم المناسب في الإصدار.

من المهم ملاحظة أنه يمكن أيضًا للجهات الفاعلة الضارة استخدام عملية إلغاء ترجمة التطبيق لإنشاء إصدارات مقرصنة أو مزيفة أو معدلة من التطبيقات الشرعية، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الطبع والنشر أو سرقة الملكية الفكرية أو غيرها من المشكلات القانونية والأخلاقية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يدمج مطورو التطبيقات والناشرون تقنيات واحتياطات متنوعة للتعتيم أو الحماية أو تشفير التعليمات البرمجية وموارد التطبيق الخاصة بهم لردع عمليات إلغاء الترجمة غير المصرح بها والهندسة العكسية.

من أجل فك تطبيق ما، يتم عادةً تنفيذ الخطوات الأساسية التالية:

استخراج التطبيق: تتضمن الخطوة الأولى الحصول على الملف الثنائي القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق، ويتم ذلك عادةً عن طريق تنزيل ملف الحزمة من سوق التطبيقات، مثل متجر Google Play أو متجر Apple App Store. تفريغ الأرشيف: بعد ذلك، يتم تفريغ ملف الحزمة للكشف عن محتوياته، بما في ذلك الثنائيات المترجمة المتنوعة وملفات الموارد والبيانات التعريفية. التفكيك الثنائي: يتم بعد ذلك تفكيك الثنائيات المترجمة الخاصة بالتطبيق إلى تمثيل وسيط يمكن قراءته بواسطة الإنسان، عادةً ما يكون لغة تجميع أو رمز بايت، وذلك باستخدام أدوات التفكيك ومصححات الأخطاء المتخصصة. فك التعليمات البرمجية: يتم بعد ذلك فك تمثيل التعليمات البرمجية المتوسطة للتطبيق مرة أخرى إلى لغة البرمجة الأصلية عالية المستوى، مثل Java أو Kotlin أو Objective-C أو Swift، باستخدام أدوات فك الترجمة المتقدمة التي تحاول إعادة إنشاء التعليمات البرمجية المصدر بأكبر قدر ممكن. فك تشفير الموارد: أخيرًا، يتم فك تشفير موارد التطبيق المشفرة أو المضغوطة، مثل الصور والصوت والفيديو وملفات التكوين، أو فك ضغطها وإعادتها إلى تنسيقها الأصلي، مما يتيح المزيد من التحليل والفحص.

تجدر الإشارة إلى أن مدى تعقيد عملية إلغاء ترجمة التطبيق ونجاحها يمكن أن يختلف بشكل كبير اعتمادًا على عوامل مثل لغات البرمجة والأنظمة الأساسية التي يستخدمها التطبيق الأصلي، وجودة وفعالية الأدوات المستخدمة لإلغاء الترجمة، والتدابير المضادة التي يستخدمها التطبيق. المطورين لمنع الهندسة العكسية. في كثير من الحالات، قد لا تكون التعليمات البرمجية التي تم فك ترجمتها الناتجة نسخة طبق الأصل من التعليمات البرمجية المصدر الأصلية، ولكنها بالأحرى تقريبية يمكن الاستفادة منها لفهم بنية التطبيق ووظائفه وسلوكه بشكل أفضل.

فيما يتعلق بمنصة AppMaster ، فهي توفر حلاً قويًا no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، وإنشاء كود مصدر مناسب وثنائيات قابلة للتنفيذ لكل تطبيق. ونتيجة لذلك، يمكن لعملاء AppMaster الحصول على كود المصدر الكامل لتطبيقهم (اشتراك Enterprise) أو الملفات الثنائية (اشتراك Business وBusiness+) واستضافة تطبيقاتهم محليًا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى إلغاء ترجمة التطبيق للهندسة العكسية أو لأغراض أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تسمح ميزات AppMaster القوية والأدوات المرئية للمستخدمين بالتطوير والتكرار على تطبيقاتهم بسرعة وكفاءة، وبالتالي تقليل الاعتماد على تقنيات إلغاء ترجمة التطبيق بغرض فهم مكونات التطبيق الحالية ووظائفه أو إعادة استخدامها أو تحسينها.

في الختام، يعد إلغاء ترجمة التطبيق عملية حاسمة في مشهد تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والتي تمكن المطورين والباحثين وأصحاب المصلحة الآخرين من الحصول على رؤى حول الأعمال الداخلية للتطبيقات، والكشف عن نقاط الضعف المخفية أو البرامج الضارة، وتحديد فرص التحسين والتكامل والابتكار. . ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا مخاوف قانونية وأخلاقية وأمنية مهمة يجب معالجتها والتخفيف منها من قبل مطوري التطبيقات والناشرين ومقدمي الأنظمة الأساسية. باعتباره حلًا شاملاً لتطوير التطبيقات no-code ، يعمل AppMaster على تمكين مستخدميه من إنشاء تطبيقاتهم وتعديلها وصيانتها بفعالية وشفافية مع تقليل المخاطر والتحديات المرتبطة بإلغاء ترجمة التطبيق.