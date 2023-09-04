يشير التعرف على الإيماءات، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، إلى العملية التي من خلالها يقوم التطبيق البرمجي بتحديد وتفسير والاستجابة لحركات اليد أو الأصابع المحددة التي يقوم بها المستخدمون على أسطح الإدخال الحساسة للمس، مثل شاشات اللمس على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. لقد تزايدت أهمية هذه التقنية بالنسبة للأجهزة المحمولة منذ طرح أول هاتف iPhone في عام 2007، مما أدى إلى تعميم واجهات اللمس المتعدد في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

تتضمن المبادئ الأساسية للتعرف على الإيماءات القدرة على التقاط أحداث اللمس ومعالجتها وإجراء حسابات رياضية لتحديد ما إذا كان إدخال المستخدم يشكل إجراءً يمكن التعرف عليه. يستخدم المطورون التعلم الآلي، ورؤية الكمبيوتر، وغيرها من التقنيات المساعدة للتمييز بين الإيماءات المميزة مع تقليل احتمالية التعريفات الخاطئة أو غير الدقيقة. ونتيجة لذلك، يمكن استخدام الإيماءات المكتشفة للتحكم في جوانب مختلفة من التطبيق أو تشغيل وظائف معينة.

هناك نوعان أساسيان للتعرف على الإيماءات: عبر الإنترنت وغير متصل. يتضمن التعرف على الإيماءات عبر الإنترنت معالجة وتفسيرًا للإيماءات في الوقت الفعلي، مما يمكّن المستخدمين من التفاعل مع التطبيقات على الفور. وهذا النوع هو السائد في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، لأنه يسهل التفاعل والاستجابة المعززة. في المقابل، يقوم التعرف في وضع عدم الاتصال بمعالجة بيانات الإيماءات بعد التقاطها، مما يسمح بإجراء تحليل أكثر تعمقًا ولكن دون الحصول على تعليقات فورية تقدمها أنظمة التعرف عبر الإنترنت.

تقدر الأبحاث التي أجرتها Technavio أنه من المتوقع أن ينمو سوق التعرف على الإيماءات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 27.54٪ بين عامي 2017 و2021. ويؤكد هذا النمو على الأهمية المتزايدة واعتماد التعرف على الإيماءات في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لتقديم المزيد تجارب مستخدم طبيعية وبديهية وغامرة.

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، توفر الأنظمة الأساسية الشائعة، مثل iOS وAndroid، أطرًا مدمجة للتعرف على الإيماءات التي توفر مجموعة من الإيماءات المحددة مسبقًا، بما في ذلك الضربات الشديدة والنقرات والضغط والتدوير. يمكن دمج هذه الإيماءات بسهولة في التطبيقات لتسهيل التفاعلات السلسة دون الحاجة إلى تنفيذ منطق واسع النطاق مخصص للتعرف على الإيماءات. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المطورين الاستفادة من الحلول المخصصة عندما تكون الأطر والإيماءات القياسية المحددة مسبقًا غير كافية لمتطلباتهم المحددة.

في AppMaster ، تتيح منصتنا no-code للعملاء إنشاء تطبيقات جوال عالية الجودة تتمتع بقدرات احترافية للتعرف على الإيماءات من خلال الدمج السلس لأطر الإيماءات القياسية. يلغي هذا التكامل حاجة العملاء إلى التعمق في تعقيدات خوارزميات التعرف على الإيماءات وتفاصيل التنفيذ، وبالتالي توفير الوقت والجهد اللازمين لتطوير وصيانة تطبيقات الهاتف المحمول التي تدعم الإيماءات.

باعتبارها منصة رائدة لتطوير التطبيقات no-code ، تم تصميم AppMaster لاستيعاب المتطلبات والتعقيدات المتزايدة للأنظمة البيئية الحديثة لتطبيقات الهاتف المحمول، بما في ذلك التقنيات المتطورة مثل التعرف على الإيماءات. يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية لتطبيقات الهاتف المحمول مع وظائف السحب والإفلات، وتحديد منطق الأعمال لكل مكون في مصمم Mobile BP، ويهتم AppMaster بالتوليد التلقائي لكود المصدر، والتجميع، والاختبار، والنشر.

علاوة على ذلك، يتيح النهج الذي يعتمد على الخادم لمنصتنا للعملاء تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. يضمن هذا النظام المرن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster يمكن أن تظل في صدارة المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار، حيث تتضمن ميزات متقدمة مثل التعرف على الإيماءات دون المساس بتجربة المستخدم أو الأمان أو الأداء.

لتلخيص ذلك، يعد التعرف على الإيماءات جانبًا أساسيًا لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح تفاعلات المستخدم الطبيعية والبديهية على الأجهزة الحساسة للمس من خلال تحديد وتفسير إيماءات الأصابع واليد المختلفة. مع الانتشار المتزايد لهذه التقنية، قامت منصات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول مثل AppMaster بدمج إمكانات التعرف على الإيماءات لتقديم عملية تطوير سلسة وفعالة للعملاء الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات تدعم الإيماءات.