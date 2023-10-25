🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Ленивая оценка

25, окт. 2023

Ленивая оценка, также известная как «вызов по необходимости», — это мощная стратегия оценки, используемая в языках программирования и в контексте пользовательских функций, где вычисление выражений откладывается до тех пор, пока их значения не станут абсолютно необходимыми. Эта стратегия позволяет более эффективно использовать вычислительные ресурсы с точки зрения использования памяти и вычислительной мощности, избегая ненужных вычислений промежуточных результатов, которые могут никогда не быть использованы. Благодаря отложенной оценке разработчики могут улучшить производительность и скорость реагирования своих приложений.

Исследователи отмечают, что ленивая оценка иногда может привести к значительному повышению производительности. Одно исследование, проведенное Ямаситой и соавт. (2003) показали, что некоторые алгоритмы могут добиться улучшения временной сложности на 20% при использовании ленивых вычислений. В контексте платформы AppMaster no-code применение ленивых вычислений можно увидеть в различных аспектах сгенерированного кода, включая серверную часть, веб-приложения и мобильные приложения.

В серверных приложениях, созданных AppMaster, можно применять отложенную оценку для оптимизации запросов к базе данных, кэширования и использования памяти. Например, при извлечении большого набора данных из базы данных, совместимой с PostgreSQL, вместо одновременной выборки всех записей ленивый подход может загрузить только необходимую часть данных по запросу. Это не только уменьшает объем памяти, но и повышает общую производительность серверного приложения.

Когда дело доходит до веб-приложений, одна из заметных областей, где ленивая оценка может сыграть роль, — это обработка запросов пользователей и рендеринг компонентов пользовательского интерфейса. Используя платформу Vue3 и JS/TS, AppMaster применяет реактивный компонентный подход для создания эффективных и повторно используемых веб-приложений. Используя отложенную оценку, разработчики могут гарантировать, что ненужные вычисления и рендеринг не будут происходить, если только не требуется определенный компонент пользовательского интерфейса или определенное действие не инициируется пользователем.

В мобильных приложениях, управляемых сервером, созданных с помощью AppMaster, можно реализовать отложенную оценку при загрузке элементов пользовательского интерфейса и выполнении бизнес-логики. Это особенно важно для создания мобильных приложений, которые бесперебойно работают на широком спектре устройств с различными аппаратными возможностями. Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS позволяют AppMaster включать отложенную оценку в создаваемые мобильные приложения, делая их более отзывчивыми и ресурсоэффективными.

Однако важно отметить, что ленивые вычисления не всегда являются лучшим решением в каждом сценарии. В некоторых случаях это может привести к увеличению сложности кода, затрудняя его понимание и поддержку. Более того, ленивые вычисления иногда могут привести к увеличению использования памяти, когда невычисленные выражения занимают больше памяти, чем их вычисленные аналоги. Поэтому AppMaster и его пользователям важно тщательно продумать, где применять отложенную оценку в созданных ими приложениях, чтобы найти баланс между улучшенной производительностью и этими потенциальными недостатками.

Используя преимущества стратегии отложенной оценки, AppMaster стремится создавать высококачественные, масштабируемые и эффективные приложения для различных областей. Позволяя вычислять компоненты и выражения только тогда, когда это необходимо, ленивая оценка позволяет AppMaster создавать приложения с оптимизированным использованием памяти и вычислительной мощностью, что приводит к улучшению времени отклика и бесперебойной работе пользователей. Подход AppMaster к включению отложенной оценки в создаваемые приложения в конечном итоге способствует выполнению миссии платформы, позволяющей клиентам разрабатывать веб-, мобильные и серверные приложения, которые в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее.

В заключение отметим, что отложенное вычисление — это ценный метод, который можно использовать в пользовательских функциях no-code платформы AppMaster. Используя эту стратегию оценки, разработчики могут создавать эффективные, быстро реагирующие и масштабируемые приложения без ущерба для качества. Таким образом, ленивая оценка играет важную роль в экосистеме AppMaster, способствуя ее способности создавать высокопроизводительные веб-, мобильные и серверные приложения для широкого круга клиентов и вариантов использования.

Изучите больше терминов:
IDE (интегрированная среда разработки) Асинхронная функция Библиотека пользовательских функций Библиотека функций Замыкающая переменная Метод Пользовательская функция Пользовательская функция (UDF) Список аргументов Функция высшего порядка Функция декоратора Функция карты Функция хвостовой рекурсии Цепочка методов Чистота Шаблон обратного вызова

Похожие статьи

Простые приложения: конструктор без программирования
date 24, нояб. 2023 clock 7 мин
Простые приложения: конструктор без программирования
Узнайте, как AppMaster, мощная no-code платформа, позволяет любому создавать комплексные приложения, не написав ни единой строки кода. Узнайте о его функциях и преимуществах, а также о том, как они меняют процесс разработки программного обеспечения.
No-code App Builder Mobile App
Секреты дизайна: создавайте приложения для Android
date 24, нояб. 2023 clock 7 мин
Секреты дизайна: создавайте приложения для Android
Раскройте секреты дизайна и создайте выдающиеся приложения для Android, которые понравятся пользователям. Изучите шаблоны интерфейса, элементы пользовательского интерфейса, компоненты приложений и рекомендации для достижения безупречных результатов.
Android Design App Builder
Как создать собственный ChatGPT с помощью OpenAI GPT Builder
date 24, нояб. 2023 clock 8 мин
Как создать собственный ChatGPT с помощью OpenAI GPT Builder
Узнайте, как создать индивидуальный ChatGPT с помощью GPT Builder от OpenAI для индивидуального взаимодействия с искусственным интеллектом. Мы проведем вас через все этапы: от выбора набора данных до точной настройки модели.
AI Tutorial Open Source
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь