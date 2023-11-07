تشير تحليلات واجهة برمجة التطبيقات (API Analytics)، في سياق مراقبة التطبيقات وتحليلاتها، إلى العملية المنهجية لجمع وتحليل وتفسير البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للحصول على رؤى حول أدائها وسهولة استخدامها وأنماط استخدامها. يستلزم هذا الجانب الحاسم لتطوير البرمجيات الحديثة قياس مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة (KPIs) لمساعدة المطورين وفرق العمليات وأصحاب المصلحة في الأعمال على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحسين واجهات برمجة التطبيقات وتعزيزها، وفي النهاية تحسين تجربة المستخدم النهائي.

يكمن جوهر تحليلات API في مراقبة وتتبع العديد من العوامل، بما في ذلك طلب واجهة برمجة التطبيقات وأوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ ومعدلات النجاح وعدد الاتصالات المتزامنة والمعلومات الخاصة بالمستخدم/الجهاز، من بين أمور أخرى. إن التقييم الشامل لهذه البيانات وتصورها يمكّن المطورين من اكتشاف الاتجاهات وتحديد الاختناقات والكشف عن المشكلات المحتملة وتقييم الصحة العامة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم. في الواقع، تسهل API Analytics استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل استباقي، وضبط أداء واجهة برمجة التطبيقات، وتخصيص الموارد بشكل أفضل، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تدمج تحليلات واجهة برمجة التطبيقات (API Analytics) كجزء من مجموعتها الشاملة من الأدوات والميزات. تم تصميم AppMaster لخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات واسعة النطاق، وهو يتبنى نهجًا يعتمد على الخادم ويضمن تحديث واجهة المستخدم للتطبيق والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون الحاجة إلى تقديم إصدارات جديدة إلى الأسواق.

عند استخدام AppMaster ، يمكن للعملاء الاستفادة من الإنشاء التلقائي لوثائق OpenAPI (Swagger) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تساعد هذه الميزة العملاء في الحفاظ على وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم محدثة دون عناء، مما يعزز التعاون والتواصل الأكثر كفاءة بين مختلف الفرق وأصحاب المصلحة.

من خلال التكامل السلس لتحليلات واجهة برمجة التطبيقات (API Analytics) من AppMaster ، يمكن للمستخدمين مراقبة استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) وأدائها في الوقت الفعلي، مما يتيح اكتشاف المشكلات وحلها بشكل أسرع ومنع التوقف عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، تسهل المنصة تحليل البيانات التاريخية، مما يسمح للمؤسسات بتمييز الاتجاهات، ومقارنة إصدارات API المختلفة، واستخدام التحليلات التنبؤية لتحديد المشكلات بشكل استباقي والتخفيف من آثارها.

يمكن أن توفر API Analytics رؤى لا تقدر بثمن من خلال مراقبة وتتبع المقاييس الرئيسية التالية:

زمن وصول الطلب والاستجابة: الوقت المستغرق لمعالجة طلب واجهة برمجة التطبيقات (API) والرد عليه، مما يؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم. يساعد تحليل هذا المقياس في تحديد الاختناقات المحتملة وتحسين أداء واجهة برمجة التطبيقات.

الوقت المستغرق لمعالجة طلب واجهة برمجة التطبيقات (API) والرد عليه، مما يؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم. يساعد تحليل هذا المقياس في تحديد الاختناقات المحتملة وتحسين أداء واجهة برمجة التطبيقات. معدلات الخطأ: النسبة المئوية لطلبات واجهة برمجة التطبيقات التي تؤدي إلى أخطاء، مما يشير إلى المشكلات المحتملة المتعلقة بموثوقية واجهة برمجة التطبيقات واستقرارها وقوتها. تسهل مراقبة معدلات الأخطاء الاستجابة السريعة للمشكلات التي قد تؤدي إلى تدهور الخدمة أو انقطاعها.

النسبة المئوية لطلبات واجهة برمجة التطبيقات التي تؤدي إلى أخطاء، مما يشير إلى المشكلات المحتملة المتعلقة بموثوقية واجهة برمجة التطبيقات واستقرارها وقوتها. تسهل مراقبة معدلات الأخطاء الاستجابة السريعة للمشكلات التي قد تؤدي إلى تدهور الخدمة أو انقطاعها. معدلات النجاح: نسبة طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسفر عن استجابات ناجحة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول الفعالية والأداء الشامل لواجهة برمجة التطبيقات (API). يساعد تتبع معدلات النجاح على ضمان الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وتوقعات العملاء.

نسبة طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسفر عن استجابات ناجحة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول الفعالية والأداء الشامل لواجهة برمجة التطبيقات (API). يساعد تتبع معدلات النجاح على ضمان الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وتوقعات العملاء. التقييد وتحديد المعدل: مراقبة حدود استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وحصصها، مما يسمح لمطوري التطبيقات بإدارة تخصيص الموارد بشكل فعال، ومنع إساءة الاستخدام، وضمان جودة الخدمة المتسقة لجميع المستخدمين.

مراقبة حدود استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وحصصها، مما يسمح لمطوري التطبيقات بإدارة تخصيص الموارد بشكل فعال، ومنع إساءة الاستخدام، وضمان جودة الخدمة المتسقة لجميع المستخدمين. التزامن: عدد الاتصالات المتزامنة بواجهة برمجة التطبيقات (API)، والتي قد تؤثر على قابلية التوسع والأداء والموثوقية لواجهة برمجة التطبيقات (API). يتيح تحليل أنماط التزامن تخطيطًا أفضل للسعة وموازنة التحميل وإجراءات المرونة.

عدد الاتصالات المتزامنة بواجهة برمجة التطبيقات (API)، والتي قد تؤثر على قابلية التوسع والأداء والموثوقية لواجهة برمجة التطبيقات (API). يتيح تحليل أنماط التزامن تخطيطًا أفضل للسعة وموازنة التحميل وإجراءات المرونة. أنماط الجمهور والاستخدام: يمكن أن تساعد الرؤى المتعلقة بالمعلومات الخاصة بالمستخدم/الجهاز، وبيانات الاستخدام الإقليمية، ونقاط endpoints واجهة برمجة التطبيقات الشائعة في تشكيل تطوير ميزات وتحسينات واجهة برمجة التطبيقات الأكثر تخصيصًا والتي تركز على المستخدم.

باختصار، تلعب API Analytics دورًا أساسيًا في تسهيل التحسين المستمر وتحسين واجهات برمجة التطبيقات ضمن السياق الأوسع لمراقبة التطبيقات والتحليلات. من خلال الاستفادة من النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من قوة API Analytics لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وتقديم تجارب فائقة للمستخدم النهائي عبر تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية.