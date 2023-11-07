يشير تحليل الجلسة، في سياق مراقبة التطبيقات والتحليلات، إلى عملية جمع بيانات جلسة المستخدم وفحصها وتفسيرها من أجل فهم تفاعلات المستخدم وتحسين أداء التطبيق وتعزيز تجربة المستخدم. مع تزايد أهمية المنتجات والخدمات الرقمية في السوق اليوم، أصبح من الضروري لفرق تطوير البرمجيات التأكد من أن تطبيقاتهم لا تفي بالغرض المقصود فحسب، بل تزود المستخدمين أيضًا بتجربة سلسة ومتسقة وسريعة الاستجابة. ويلعب التحليل الشامل لجلسات المستخدم دورًا حيويًا في تحقيق هذه النتيجة المرجوة.

في مجال مراقبة التطبيقات وتحليلاتها، يتم تعريف جلسة المستخدم على أنها سلسلة من التفاعلات بين المستخدم والتطبيق خلال فترة زمنية معينة. تتضمن بيانات الجلسة عادةً معلومات عن أنشطة المستخدم، مثل أوقات تسجيل الدخول والخروج، ومسارات التنقل، والنقرات، والتمرير، وأوقات تحميل الصفحة، وتكرار الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم أيضًا جمع واستخدام معلومات حول المستخدم وجهاز المستخدم والأداء الفني للتطبيق.

يتضمن إجراء تحليل الجلسة ثلاث مراحل رئيسية: جمع البيانات، ومعالجة البيانات، وتفسير البيانات. خلال مرحلة جمع البيانات، يتم استخدام أدوات ومنهجيات مراقبة مختلفة لجمع بيانات دقيقة وشاملة عن الجلسة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقنيات مثل محللي السجلات وعدادات الأداء وأدوات مراقبة أداء التطبيق (APM) وحلول التحليلات الأخرى ذات الصلة.

بمجرد جمع بيانات الجلسة، فإنها تدخل في مرحلة معالجة البيانات، حيث يتم تنظيفها وتنظيمها وتحويلها إلى تنسيق مناسب للتحليل. غالبًا ما تتضمن معالجة البيانات استخدام الخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والإحصاءات لتحديد الأنماط والاتجاهات في البيانات. وهذا يساعد المحللين على فهم السياق الذي تحدث فيه تفاعلات المستخدم بشكل أفضل، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتحسين التطبيق وتحسينه.

تهدف المرحلة الأخيرة من تحليل الجلسة، وهي تفسير البيانات، إلى تحويل البيانات المعالجة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. يمكن استخدام هذه الأفكار للكشف عن الاختناقات وأوجه القصور والفرص المتاحة لتحسين التطبيقات، بالإضافة إلى دعم عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات في مجالات أخرى بالمؤسسة. تتضمن بعض حالات الاستخدام الشائعة لرؤى تحليل الجلسة ما يلي:

تحديد وحل مشكلات الأداء التي قد تؤثر سلبًا على تجربة المستخدم، مثل التحميل البطيء للصفحات، أو زمن الاستجابة المرتفع، أو تعطل النظام؛

اكتشاف ومعالجة مشاكل قابلية الاستخدام، بناءً على أنماط تفاعل المستخدم وتدفقات التنقل، لتحسين رضا المستخدم والاحتفاظ به؛

اكتساب نظرة ثاقبة لتفضيلات المستخدم وسلوكه، من أجل اتخاذ قرارات مبنية على البيانات فيما يتعلق بتطوير الميزات والتسويق واستراتيجية المنتج؛

مراقبة تأثير تحديثات النظام والتغييرات المعمارية والتعديلات الأخرى على أداء التطبيق وتجربة المستخدم؛

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة ومعايير الصناعة والسياسات الداخلية فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمانها واستخدامها.

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