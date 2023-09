Ön uç JavaScript ES6+ (ECMAScript 2015+) özellikleri, ön uç web ve mobil uygulamalarda geliştirmeyi geliştirmek ve uygulamayı basitleştirmek için özel olarak tasarlanmış, JavaScript (JS) programlama dilindeki en son gelişmeleri ifade eder. Bu özellikler, iyi performans ve kullanıcı deneyimi sağlarken karmaşık uygulamaların oluşturulmasını, bakımını ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. no-code platform alanında lider bir isim olan AppMaster, web uygulamalarını oluşturmak için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile birlikte ön uç JavaScript ES6+ özelliklerini kullanır.

ECMAScript 2015'in (ES6) Haziran 2015'te piyasaya sürülmesinden bu yana, ECMAScript spesifikasyonu, her yinelemede yeni özelliklerin tanıtıldığı yıllık bir yayın döngüsünü benimsemiştir. ES6 ve sonraki sürümler tarafından sağlanan toplu iyileştirmeler ve işlevler toplu olarak ön uç JavaScript ES6+ özellikleri olarak adlandırılmıştır. En dikkate değer ES6+ geliştirmelerinden bazıları şunlardır:

1. Let ve Const: 'let' ve 'const', 'var' yerine blok kapsamlı değişkenler koyan yeni değişken bildirim formlarıdır. 'let', blok kapsamlı bir yerel değişkenin bildirilmesini sağlarken 'const', ilk bildiriminden sonra yeniden atanamayan salt okunur bir değişkendir. Bu, yanlışlıkla genel değişken bildirimlerinin önlenmesine ve daha iyi kod modellerinin uygulanmasına yardımcı olur.

2. Ok İşlevleri: Ok işlevleri, işlev sözdizimini basitleştirir ve işlev ifadelerine bir alternatif sunar. Daha kısa ve daha temiz kod yazma konusunda özellikle yardımcı olurlar, bu da kodu daha okunabilir ve bakımı kolay hale getirir. Ek olarak, ok işlevleri, geri aramalarda ve olay işleyicilerinde daha iyi davranış sunan sözcüksel 'this' bağlamasına sahiptir.

3. Şablon Değişmezleri: Şablon değişmezleri, "${expression}" sözdizimini kullanarak dize değişmezleri içindeki ifadelerin enterpolasyonunu etkinleştirir. Bu özellik, birleştirmeye ihtiyaç duymadan dinamik dizeler oluşturmayı kolaylaştırarak okunabilirliği ve sürdürülebilirliği artırır.

4. Yıkma: Yıkma, dizilerden ve nesnelerden gelen değerlerin farklı değişkenlere açılmasına olanak tanır. Bu, karmaşık veri yapılarıyla çalışma sürecini kolaylaştırır ve kullanılan değişkenlere ilişkin net bir genel bakış sunarak kodun okunabilirliğini artırır.

5. Modüller: ES6+, modüller için yerel destek içerir ve geliştiricilerin 'içe aktarma' ve 'dışa aktarma' yetenekleriyle kodlarını daha iyi organize etmelerine ve yapılandırmalarına olanak tanır. Bu, daha iyi bağımlılık yönetimine olanak tanır ve RequireJS veya Tarayıcı gibi üçüncü taraf modül yükleyicilerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

6. Sınıflar: JavaScript prototip tabanlı bir dil olarak kalırken, ES6+ nesne yönelimli programlama modellerini basitleştirerek sınıf sözdizimini sunar. Sınıflar, yapıcıları, yöntemleri, kalıtımı ve statik yöntemleri tek bir uyumlu kod bloğu içinde tanımlamanın zarif bir yolunu sağlar.

7. Promises: ES6+, asenkron programlamayı ve hata işlemeyi kolaylaştıran Promises'ı getiriyor. AJAX istekleri gibi eşzamansız işlemlerle çalışmak, geri arama cehennemini çözmek ve kod bakımını iyileştirmek için standartlaştırılmış bir yol sunarlar.

8. Eşzamansız/Beklemede: ES8'de tanıtılan eşzamansız/beklemede işlevleri, eşzamansız kodun eşzamanlı kod gibi görünmesini ve davranmasını sağlayarak Promises'ı daha okunabilir ve özlü bir sözdizimiyle sarar. Bu özellik, eşzamansız işlemlerle çalışmayı, kod yapılarını ve hata işlemeyi daha da basitleştirir.

Bu Ön Uç JavaScript ES6+ özellikleri, yineleyiciler, oluşturucular, küme ve Harita veri yapıları gibi diğer geliştirmelerle birlikte, geliştiricilerin ön uç uygulamaları oluşturma ve sürdürme biçimini dönüştürdü. AppMaster optimize edilmiş ve modern kodla web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü no-code bir platform sunmak üzere bu gelişmelerden yararlanır. Platform, bu ön uç özelliklerini kullanarak kod ürettiğinden, geliştiricilerin yeni dil iyileştirmelerine manuel olarak uyum sağlama ihtiyacını azaltır ve en iyi uygulamalara uygunluğu sağlar.

Ayrıca AppMaster, müşterilere sunucu endpoints için otomatik olarak oluşturulmuş havalı (açık API) belgeler ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları da dahil olmak üzere eksiksiz belgeler sağlar. Uygulama geliştirmeye yönelik bu kapsamlı yaklaşım, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap ederek teknik borcu en aza indirirken ve yüksek ölçeklenebilirlik sağlarken zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Yenilikçi ön uç JavaScript ES6+ özelliklerini ve AppMaster no-code platformunu birleştirmek daha hızlı, daha verimli ve uygun maliyetli bir uygulama geliştirme sürecine olanak tanır.