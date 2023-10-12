الشراء داخل التطبيق (IAP) هو نموذج لتحقيق الدخل يستخدم في تطبيقات الهاتف المحمول التي تعمل على منصات مختلفة، وخاصة iOS، كوسيلة لتوليد الإيرادات من خلال بيع السلع والخدمات الرقمية مباشرة من خلال واجهة مستخدم التطبيق. تعتبر عمليات الشراء هذه عبارة عن معاملات الطرف الأول التي يتم تسهيلها من قبل موفري الأنظمة الأساسية، بما في ذلك تطبيقات Apple لنظام التشغيل iOS، ويمكن أن تشمل مجموعة واسعة من العروض مثل فتح الميزات المميزة، أو الحصول على العملات الافتراضية، أو شراء محتوى إضافي، أو حتى الاشتراك في خدمة معينة داخل طلب.

أصبحت عمليات الشراء داخل التطبيق مصدرًا كبيرًا للإيرادات للمطورين، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات تطبيقات الهاتف المحمول على مستوى العالم. وفقًا لتقرير عام 2021 من Sensor Tower، زادت الإيرادات المستندة إلى الشراء داخل التطبيق (IAP) بأكثر من 21.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021، لتصل إلى 44.7 مليار دولار عبر كل من App Store وGoogle Play. علاوة على ذلك، شهدت الاشتراكات من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق أيضًا ارتفاعًا، مما ساهم في نمو الإيرادات بنسبة 32% خلال نفس الفترة من عام 2020. وهذا يسلط الضوء على إمكانات النمو المستمر وأهمية عمليات الشراء داخل التطبيق في مشهد تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

في سياق منصة AppMaster no-code ، حيث يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات جوال غنية بالميزات وتفاعلية وقوية، يصبح من الضروري دمج استراتيجيات تحقيق الدخل المختلفة، بما في ذلك عمليات الشراء داخل التطبيق، كجزء من عملية التطوير. يسمح AppMaster بالتكامل السلس لبرامج IAPs هذه في تطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي، مما يساعد المطورين في تحقيق الدخل من تطبيقاتهم بكفاءة دون الحاجة إلى معرفة متخصصة بأنظمة الفوترة المعقدة أو مكتبات معالجة الدفع.

تتضمن عملية تنفيذ عمليات الشراء داخل التطبيق في تطبيقات iOS عادةً تحديد العناصر القابلة للشراء في التطبيق، وتكوينها داخل حساب App Store Connect الخاص بالمطور، ودمج إطار عمل StoreKit للتعامل مع تدفقات الشراء والمعاملات داخل التطبيق نفسه. تسهل Apple معاملات الشراء داخل التطبيق (IAP)، مما يوفر نظامًا بيئيًا موحدًا وآمنًا لكل من المطور والمستخدم النهائي. علاوة على ذلك، تتولى Apple عملية المعاملة بأكملها، بدءًا من التحقق من هوية المستخدم وحتى ضمان معالجة المدفوعات بشكل صحيح. إلى جانب ذلك، توفر Apple للمطورين تحليلات تفصيلية، مما يمكنهم من مراقبة أداء الشراء داخل التطبيق، وتتبع التحويلات، وتحسين استراتيجيات تحقيق الدخل بشكل مستمر.

يمكن تقسيم عمليات الشراء داخل التطبيق في iOS إلى أربع فئات رئيسية، تلبي كل منها نوعًا معينًا من السلع أو الخدمات الرقمية:

قابلة للاستهلاك: هي عناصر تستخدم لمرة واحدة ويمكن شراؤها عدة مرات، مثل العملة داخل اللعبة أو وحدات الطاقة الإضافية. بمجرد استهلاكها، يمكن للمستخدم شرائها مرة أخرى. غير قابلة للاستهلاك: يتم شراء هذه العناصر مرة واحدة وتظل في متناول المستخدم إلى أجل غير مسمى، مثل إزالة الإعلانات أو فتح ميزات معينة داخل التطبيق. عدم تجديد الاشتراك: تمنح هذه الاشتراكات المستخدمين إمكانية الوصول إلى المحتوى أو الخدمات لمدة محددة، دون تجديد تلقائي. تشمل الأمثلة الوصول لفترة محدودة إلى المحتوى المتميز أو الاشتراكات القائمة على الأحداث. الاشتراك القابل للتجديد التلقائي: تسمح هذه الاشتراكات للمستخدمين بالاشتراك في المحتوى أو الخدمات بشكل مستمر، مع تجديد الاشتراك تلقائيًا في نهاية كل دورة فوترة، ما لم يتم إلغاؤه صراحةً من قبل المستخدم.

على الرغم من المزايا الواضحة وتوليد الإيرادات المحتملة التي توفرها عمليات الشراء داخل التطبيق، يجب أن يكون المطورون على دراية بالعمولة البالغة 30% التي تفرضها Apple على جميع معاملات الشراء داخل التطبيق (15% للاشتراكات السنوية بعد السنة الأولى). يتطلب هذا دراسة وتخطيطًا متأنيين لتسعير التطبيق واستراتيجيات تحقيق الدخل، مما يضمن أن الإيرادات الناتجة من خلال IAPs تفوق أي تكاليف تطوير وصيانة مرتبطة بها.

باختصار، تلعب عمليات الشراء داخل التطبيق دورًا حاسمًا في النظام البيئي لتطوير تطبيقات iOS، حيث توفر للمطورين آلية مريحة وفعالة لتحقيق الدخل يمكنها تلبية مجموعة واسعة من السلع والخدمات الرقمية. مع استمرار تطور وتوسع مجال تحقيق الدخل من التطبيقات، ستظل عمليات الشراء داخل التطبيق عنصرًا بارزًا ومتكاملاً في نموذج أعمال أي تطبيق ناجح. تساعد منصة AppMaster no-code المطورين في دمج IAPs بسلاسة، مما يسمح بتطوير تطبيقات فعالة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير مع زيادة فرص توليد الإيرادات في نفس الوقت.