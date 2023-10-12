مجموعة الساعات

WatchKit هو إطار مستخدم على نطاق واسع يمكّن مطوري تطبيقات iOS من توسيع وظائف تطبيقاتهم إلى أجهزة Apple Watch. قدمت Apple WatchKit في عام 2014، كجزء من iOS 8.2 SDK، لتسهيل التكامل السلس للتطبيقات بين أجهزة iPhone وApple Watches مع الحفاظ على توافق تجربة المستخدم طوال الوقت. من خلال نشر WatchKit، يمكن للمطورين إنشاء تجارب غامرة لمستخدمي Apple Watch من خلال الاستفادة من الميزات الفريدة لهذه الأجهزة القابلة للارتداء، مثل أحجام الشاشة الصغيرة، والردود اللمسية، وأجهزة الاستشعار (معدل ضربات القلب، ومقياس التسارع، والجيروسكوب).

باستخدام WatchKit، يمكن للمطورين إنشاء نوعين متميزين من التطبيقات: التطبيقات المستقلة وملحقات WatchKit. تعمل التطبيقات المستقلة مباشرة على Apple Watch، دون الاعتماد على جهاز iPhone متصل. على العكس من ذلك، تعد ملحقات WatchKit مكونات تكميلية لتطبيق iPhone موجود يعمل على الساعة، مما يعمل على توسيع ميزاته ووظائفه. تعمل ملحقات WatchKit جنبًا إلى جنب مع تطبيق iPhone لتوصيل البيانات ومزامنتها بين الأجهزة، وبالتالي الحفاظ على اتساق تجارب المستخدم.

تُستخدم تطبيقات WatchKit بشكل شائع لتتبع الأنشطة البدنية وتلقي الإشعارات وإجراء تفاعلات سريعة وعرض المعلومات ذات الصلة بسياق المستخدم. لدعم هذه الاحتياجات، توفر WatchKit عناصر واجهة متنوعة، بما في ذلك الملصقات والأزرار وشرائح التمرير والمفاتيح والجداول والصور. يمكن للمطورين التعامل مع هذه المكونات باستخدام WatchKit Interface Builder، وهي أداة مرئية لتصميم واجهات Apple Watch وتخصيصها. يمكّن Interface Builder المطورين من ترتيب العناصر وتحديد التنقل وتعيين السمات بناءً على أحجام وأشكال الشاشة المختلفة دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية.

تم دمج WatchKit بشكل محكم مع أطر العمل الأخرى لنظام iOS SDK، مما يتيح التفاعل السلس مع مختلف مكونات البرامج وميزات الأجهزة. على سبيل المثال، يمكن لتطبيقات WatchKit الوصول إلى HealthKit للبيانات المتعلقة بالصحة من أجهزة الاستشعار، وClockKit لمضاعفات وجه الساعة، وCoreData لتخزين البيانات باستمرار. يتيح هذا المستوى من التكامل للمطورين تحقيق أقصى استفادة من Apple Watch، وإنشاء تطبيقات عملية وجذابة ومدركة للسياق.

يوفر تطوير تطبيقات WatchKit باستخدام منصة AppMaster no-code العديد من المزايا، حيث أنه يمكّن المستخدمين من التركيز على التصميم العام لتطبيقاتهم ووظائفها بدلاً من صراع التفاصيل الفنية أو البرمجة المعقدة. تعمل واجهة AppMaster سهلة الاستخدام والأدوات القوية على تبسيط عملية تطوير التطبيق، مما يجعلها في متناول غير المطورين. من خلال سحب العناصر وإسقاطها، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم جذابة وعملية لتطبيقات WatchKit الخاصة بهم، بينما يتعامل AppMaster مع عمليات الواجهة الخلفية ونقاط endpoints برمجة التطبيقات تلقائيًا. بمجرد أن يصبح التطبيق جاهزًا للنشر، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، ونشرها على السحابة، مما يسهل تحديثات التطبيقات السلسة وتقليل الديون الفنية.

يمكّن نهج AppMaster القائم على الخادم المستخدمين من تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات WatchKit للهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متجر التطبيقات. تضمن هذه الإمكانية قدرة المطورين على التكيف بسرعة مع المتطلبات المتطورة، وتقديم تحديثات أسرع، والحفاظ على تجربة تطبيق حديثة وغنية بالميزات للمستخدمين النهائيين. علاوة على ذلك، فإن دعم النظام الأساسي لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء باستخدام لغات وأطر البرمجة الشائعة، مثل Go لتطبيقات الواجهة الخلفية وVue3 لتطبيقات الويب، يضمن التوافق مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام والصناعات.

باختصار، يعد WatchKit إطارًا قويًا ومتعدد الاستخدامات يمكّن المطورين من الاستفادة من الإمكانات الفريدة لأجهزة Apple Watch في تطبيقات iOS الخاصة بهم. من خلال تقديم التكامل المباشر مع iOS SDK وتوفير خيارات تخصيص واسعة النطاق، تعمل WatchKit على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات جذابة واعية بالسياق لمجموعة واسعة من الأغراض. عند استخدامه مع منصة AppMaster no-code ، يصبح تطوير تطبيق WatchKit عملية أكثر بساطة وسهولة في الوصول إليها وفعالة من حيث التكلفة، مما يسمح حتى للمطورين المواطنين الفرديين بإنشاء حلول برمجية شاملة تتكامل مع الواجهات الخلفية للخادم ومواقع الويب وبوابات العملاء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.