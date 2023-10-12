تشكل إرشادات الواجهة، والمعروفة أيضًا باسم إرشادات الواجهة البشرية (HIG)، مجموعة أساسية من مبادئ التصميم والتوصيات وأفضل الممارسات لتسهيل تطوير التطبيقات التي تركز على المستخدم والجذابة من الناحية الجمالية لنظام iOS البيئي. تركز هذه الإرشادات، المقدمة من Apple، على ضمان أن تكون واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX) للتطبيقات المطورة لأجهزة iPhone وiPad وأجهزة Apple الأخرى متسقة وبديهية ويمكن التعرف عليها وسهلة الاستخدام. تلعب إرشادات الواجهة دورًا محوريًا في تحفيز اعتماد المستخدم ورضاه من خلال تلبية توقعات المستخدم، وتقليل الحمل المعرفي، وتقليل الأخطاء، وتحسين إمكانية الوصول، وفي النهاية تعزيز التجربة الشاملة للتفاعل مع التطبيق.

من خلال الالتزام بإرشادات الواجهة، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات تندمج بسلاسة في نظام iOS البيئي وتعكس فلسفة التصميم التي تشتهر بها Apple. ويضمن ذلك أن يشعر المستخدمون بالراحة والألفة مع شكل التطبيقات ومظهرها وسلوكها، مع تقليل الارتباك والوقت اللازم للتعلم والتنقل عبر التطبيق. لا يتبع التطبيق المصمم جيدًا إرشادات الواجهة فحسب، بل يوازن أيضًا بين الوظائف والبساطة بشكل أنيق.

تحتوي إرشادات الواجهة على العديد من المكونات الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء تطوير التطبيق:

التخطيط: توضح الإرشادات استخدام الهوامش والحشو والمسافات المناسبة بين عناصر واجهة المستخدم، والتي يمكن أن تساهم في إنشاء واجهة جيدة التنظيم وممتعة بصريًا.

الطباعة: توجه الإرشادات المطورين إلى استخدام خطوط وأحجام خطوط قابلة للقراءة والمقروءة، إلى جانب تباين الألوان الأمثل وتباعد الأسطر، لضمان سهولة الوصول إلى نص التطبيق لجميع المستخدمين.

اللون: توصي الإرشادات باستخدام نظام ألوان متماسك يدعم جميع أنواع المستخدمين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم قيود أو قيود بصرية مختلفة، من خلال توفير التباين الأمثل والتسلسل الهرمي البصري.

التنقل: تؤكد الإرشادات على أهمية وجود بنية تنقل منطقية ومتسقة، مما يضمن قدرة المستخدمين على العثور بسرعة وفعالية على المعلومات التي يبحثون عنها داخل التطبيق.

التعليقات: تنص الإرشادات على أن يقوم المطورون بتصميم التطبيقات لتقديم تعليقات استجابةً لإجراءات المستخدم، سواء من خلال الإشارات المرئية أو الأصوات أو التعليقات اللمسية أو مزيج من هذه العناصر.

بالإضافة إلى هذه المكونات الأساسية، تحدد إرشادات الواجهة العديد من أفضل الممارسات مثل ميزات إمكانية الوصول، واستراتيجيات الترجمة، وأنماط التصميم، والمكونات التفاعلية. من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات شاملة وسهلة الوصول تلبي احتياجات المستخدمين ذوي الخلفيات والاحتياجات والتفضيلات المتنوعة.

من خلال الاستفادة من إرشادات الواجهة، تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات iOS جذابة بصريًا، وسهلة الاستخدام، ويمكن الوصول إليها، وعالية الأداء. يتيح AppMaster إمكانية إنشاء تطبيقات تفاعلية للغاية تتكامل بسلاسة مع فلسفة التصميم الخاصة بشركة Apple مع توفير مظهر وملمس مصقولين واحترافيين. من خلال الاستفادة من الميزات القوية التي يقدمها AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات عالية الجودة وتفاعلية بالكامل وقابلة للنشر على السحابة وتلبي إرشادات الواجهة الصارمة من Apple لأجهزة iPhone وiPad.

تعمل سهولة استخدام AppMaster ومجموعة الأدوات القوية على تبسيط عملية التطوير من خلال تقديم مكونات واجهة المستخدم drag-and-drop ، وVisual BP Designer لإنشاء منطق الأعمال، وقدرات الإنشاء والنشر السريع. وهذا لا يساعد المطورين على توفير الوقت وتقليل تكاليف التطوير فحسب، بل يضمن أيضًا أن تكون تطبيقاتهم متوافقة تمامًا مع إرشادات الواجهة، والتي يمكن أن تعزز معدلات رضا المستخدم واعتمادها والاحتفاظ بها.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن الالتزام بإرشادات الواجهة يمكن أن يكون له تأثير كبير على الموافقة على التطبيق وقبوله في متجر تطبيقات Apple، حيث من المعروف أن Apple تركز بشدة على جودة التصميم وتجربة المستخدم. من المرجح أن يتم عرض التطبيق المصمم جيدًا والذي يتبع إرشادات الواجهة بشكل وثيق في متجر التطبيقات ويحقق معدلات تنزيل أعلى. ونتيجة لذلك، يعد الاستثمار في إتقان وتنفيذ إرشادات الواجهة أمرًا ضروريًا لإنشاء تطبيقات iOS ناجحة تحظى بمراجعات إيجابية ومشاركة عالية من المستخدمين ونجاح تجاري قوي.