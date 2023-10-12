في سياق تطوير تطبيقات iOS، يشير مصطلح "عرض التسلسل الهرمي" إلى الهيكل التنظيمي لعناصر واجهة المستخدم (UI) داخل تطبيق الهاتف المحمول. بشكل أساسي، تنشئ هذه البنية تدفقًا أحادي الاتجاه للمعلومات بين عناصر واجهة المستخدم المعروفة باسم "طرق العرض"، وهي كائنات في إطار عمل UIKit، وتحديدًا مثيلات UIView أو فئاتها الفرعية. يسمح التسلسل الهرمي للعرض لتطبيق iOS للمطورين بإدارة الواجهات المعقدة من خلال التأكد من أن طرق العرض مرتبة ومرتبة وعرضها بشكل مناسب داخل التطبيق.

يستخدم إطار عمل UIKit، وهو الإطار الأساسي لتطوير واجهة مستخدم iOS، تنظيمًا قائمًا على الشجرة لكائنات العرض. في هذه البنية، تمثل العقدة الجذرية النافذة أو كائن UIWindow، بينما تتوافق العقد الفرعية مع كائنات UIView الأخرى. يقوم كل كائن UIView، سواء كان يعمل كأصل أو فرع في التسلسل الهرمي، بمهام مختلفة مثل التعامل مع إدخال المستخدم وعرض المحتوى وإدارة تخطيط طرق العرض الفرعية الخاصة به.

عند تطوير التطبيقات على منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التسلسل الهرمي للعرض من خلال مصمم Mobile BP، والذي يسمح بإنشاء واجهات مستخدم باستخدام وظيفة drag and drop. يعمل هذا النهج البديهي على تبسيط العملية الشاملة لتصميم تطبيقات الهاتف المحمول، مما يسمح حتى للمستخدمين غير التقنيين ببناء تطبيقات متطورة بسهولة.

هناك العديد من الميزات البارزة للتسلسل الهرمي للعرض. أولاً، من المحتمل أن يحتوي كل كائن UIView في الشجرة على مثيلات متعددة لكائنات UIView أخرى، وبالتالي إنشاء تسلسلات هرمية متداخلة للعرض. ثانيًا، تضمن العلاقة الهرمية بين طرق العرض التوزيع الفعال للأحداث وأداء العرض الأمثل. ثالثًا، تحتوي جميع كائنات UIView على خصائص وطرق تحدد رؤيتها وسلوكها وسماتها المادية مثل الحجم والموضع والمظهر. أخيرًا، يحدد ترتيب مجموعات العروض كيفية ظهور طرق العرض المتداخلة، مع عرض طرق العرض الفرعية أعلى طرق العرض الأصلية.

لفهم مفهوم التسلسل الهرمي للعرض بشكل أفضل، فكر في تصميم تطبيق جوال بسيط يحتوي على كائن UICollectionView، الذي يعرض شبكة من العناصر. في هذه الحالة، كائنات UICollectionViewCell التي تتكون منها الشبكة هي كائنات فرعية لـ UICollectionView. أيضًا، يعد UICollectionView نفسه تابعًا لعرض آخر، على سبيل المثال، العرض الرئيسي لكائن UIViewController. يسمح هذا التسلسل الهرمي بعرض العناصر بكفاءة وسهولة التنقل بين عناصر واجهة المستخدم.

أحد التحديات عند العمل مع التسلسلات الهرمية لطرق العرض هو ضمان التخطيط الصحيح وموضع طرق العرض. يعمل التخطيط التلقائي، وهو نظام تخطيط قائم على القيود تم تقديمه في iOS 6، على تبسيط هذه العملية بشكل كبير من خلال أتمتة ترتيب طرق العرض وفقًا لقواعد أو قيود محددة. تحدد هذه القيود العلاقات بين طرق العرض، مثل المحاذاة أو الحجم أو الموضع النسبي، وتمكن المطورين من إنشاء واجهات قابلة للتكيف تعمل بسلاسة عبر أحجام الشاشات المختلفة واتجاهات الأجهزة.

تعد الإدارة السليمة للتسلسلات الهرمية للعرض أمرًا ضروريًا لإنشاء تطبيقات iOS عالية الأداء وسريعة الاستجابة وجذابة بصريًا. من خلال فهم دور كل كائن UIView ضمن التسلسل الهرمي، يمكن للمطورين تحسين التخطيطات والحفاظ على تنظيم التعليمات البرمجية وزيادة أداء تطبيقاتهم إلى الحد الأقصى. علاوة على ذلك، فإن استخدام أدوات مثل مصمم Mobile BP الخاص بـ AppMaster يمكن أن يعزز بشكل كبير سهولة تصميم ووضع التسلسلات الهرمية للعرض داخل تطبيق الهاتف المحمول، مما يؤدي في النهاية إلى عملية تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

باختصار، يعد التسلسل الهرمي للعرض جانبًا أساسيًا لتطوير تطبيق iOS الذي يحدد بنية وتنظيم عناصر واجهة المستخدم داخل التطبيق. تتيح التسلسلات الهرمية للعرض، التي تتم إدارتها من خلال إطار عمل UIKit، للمطورين إنشاء واجهات معقدة وجذابة بصريًا بسهولة. علاوة على ذلك، من خلال الاستفادة من مصمم Mobile BP القوي على منصة AppMaster no-code ، يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين تصميم تطبيقات iOS وتطويرها ونشرها بأقل جهد وأقصى قدر من الكفاءة - دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق والتخلص من الديون الفنية أثناء عملية التطوير.