hands ico تنمو مع AppMaster.
كن شريكنا right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

HTML (لغة ترميز النص التشعبي)

Sep 13, 2023

تعمل لغة HTML، أو لغة ترميز النص التشعبي، بمثابة العمود الفقري لمواقع الويب وتطبيقات الويب من خلال تحديد بنية المحتوى ومظهره على الويب. إنه عنصر أساسي في تطوير مواقع الويب والتطبيقات، سواء في سياق البرمجة التقليدية أو الأنظمة الأساسية الحديثة no-code مثل AppMaster.

يشتمل HTML على سلسلة من العلامات والسمات، والتي يتم استخدامها لتنظيم وتنسيق العناصر على صفحة الويب. تتضمن هذه العناصر العناوين والفقرات والقوائم والصور والجداول والنماذج والعديد من أنواع المحتوى الأخرى. تصف كل علامة HTML عنصرًا محددًا في الصفحة وتوفر معنى دلاليًا، مما يسمح للمتصفحات بفهم الترميز وعرضه وفقًا لذلك.

تم اقتراح HTML لأول مرة بواسطة Tim Berners-Lee في عام 1989 كوسيلة لمشاركة المستندات عبر الإنترنت باستخدام النص التشعبي، وهو مفهوم يسمح للمستخدمين بالتنقل بين مجموعات مختلفة من المعلومات عبر روابط قابلة للنقر. منذ تقديمه، خضع HTML للعديد من التكرارات والتحسينات، وكان الإصدار الأحدث هو HTML5. يجلب هذا الإصدار الأخير العديد من التحسينات والتحسينات، مثل الوسائط المتعددة الجديدة والعناصر الدلالية، وإمكانيات عدم الاتصال بالإنترنت، ودعم أفضل للهواتف المحمولة، مما يجعله مناسبًا بشكل متزايد للمتطلبات والأجهزة الحديثة.

إحدى نقاط القوة الرئيسية لـ HTML هي بساطتها، مما يجعل من السهل على المبتدئين تعلمها واستخدامها في تطوير الويب. باستخدام عدد قليل فقط من العلامات والسمات الأساسية، يمكن للمطورين إنشاء نطاق واسع من المحتوى وإنشاء مواقع ويب وتطبيقات جذابة بصريًا. هذه الطبيعة المباشرة تجعلها أيضًا لغة مثالية للاستخدام في منصات التطوير no-code مثل AppMaster ، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب عبر وظيفة drag-and-drop ، وبالتالي ترجمة إجراءات المستخدم هذه إلى علامات HTML.

بالإضافة إلى سهولة استخدامه، يتميز HTML بالتوافق شبه العالمي عبر متصفحات الويب والأجهزة. يتضمن كل متصفح حديث دعمًا لـ HTML، مما يجعل من السهل تطوير محتوى الويب وتوزيعه دون القلق بشأن مشكلات التوافق. وقد ساهم هذا التوفر الواسع في أن تصبح لغة HTML هي اللغة القياسية لتطوير الويب، حيث تعتمد الملايين من مواقع الويب على الإنترنت على لغة HTML في عرضها وبنيتها.

نظرًا للاعتماد الواسع النطاق لـ HTML، فمن الشائع لمطوري الويب أيضًا استخدام اللغات والتقنيات التكميلية، مثل CSS وJavaScript، لتحسين صفحات الويب وإنشاء تجارب أكثر تفاعلية وجاذبية بصريًا. يتم استخدام CSS (أوراق الأنماط المتتالية) لتصميم محتوى HTML، بينما تتيح JavaScript للمطورين إضافة عناصر تفاعلية وديناميكية. تشكل هذه التقنيات الأساسية الثلاث أساس تطوير الويب، والتي غالبًا ما يتم اختصارها بـ HTML وCSS وJS.

في سياق منصة AppMaster ، يلعب HTML دورًا حاسمًا في إنشاء تطبيقات الويب. يسمح مصمم واجهة المستخدم drag-and-drop للمستخدمين بتصميم مكونات تطبيق الويب الخاصة بهم بشكل مرئي، وإنشاء علامات HTML الأساسية تلقائيًا. يتم بعد ذلك إقران HTML الذي تم إنشاؤه مع Vue3، وهو إطار عمل JavaScript شائع، لإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية وسريعة الاستجابة. علاوة على ذلك، يوفر Web BP Designer الخاص بـ AppMaster بيئة مرئية لإنشاء منطق الأعمال لكل مكون، مما يضمن التكامل السلس بين تقنيات HTML وCSS وJS. عندما يتم تصميم جميع المكونات المطلوبة، يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وتجميعها، ونشرها على السحابة.

من خلال بساطتها وتوافقها وقابليتها للتكيف، تظل HTML تقنية أساسية في مشهد تطوير الويب وجزءًا أساسيًا من منصة AppMaster. من خلال الاستفادة من HTML كأساس هيكلي لتطبيقات الويب، يوفر AppMaster أساسًا قويًا ومرنًا لمستخدميه، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات ويب معقدة وغنية بالميزات بسهولة. علاوة على ذلك، يضمن الجمع بين تقنيات HTML وCSS وJS أن تحافظ تطبيقات الويب التي تم تطويرها باستخدام AppMaster على مستوى عالٍ من الأداء وقابلية التوسع والاستجابة، مما يجعل النظام الأساسي مناسبًا لمجموعة واسعة من المشاريع والصناعات.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
CSS (أوراق الأنماط المتتالية) HTML (لغة ترميز النص التشعبي) PaaS (النظام الأساسي كخدمة) SSR (العرض من جانب الخادم) الالتزام القائمة المنسدلة المصادقة النشر المستمر النموذج الأولي تحليلات الويب ترقيم الصفحات تلميح الأداة خريطة الموقع.xml رأس مثبت شاشة شبكية العين عامل الميناء

المنشورات ذات الصلة

مستقبل عدم وجود تعليمات برمجية: التنبؤات ودور REST APIs
date Sep 15, 2023 clock 6 دقيقة
مستقبل عدم وجود تعليمات برمجية: التنبؤات ودور REST APIs
اكتشف كيف تعمل الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية على تشكيل مستقبل تطوير البرامج والدور الحاسم المتزايد الذي تلعبه واجهات برمجة تطبيقات REST في ربط التطبيقات المتنوعة.
No-code API Low-code
أفضل كتب إعادة البناء
date Sep 15, 2023 clock 5 دقيقة
أفضل كتب إعادة البناء
اكتشف أفضل كتب إعادة البناء للمطورين لرفع مستوى مهاراتك في البرمجة وأنماط التصميم.
Web App Mobile App Development
قارن بين منشئي تطبيقات السحب والإفلات
date Sep 15, 2023 clock 7 دقيقة
قارن بين منشئي تطبيقات السحب والإفلات
مقارنة متعمقة بين أفضل منشئي تطبيقات السحب والإفلات في السوق في عام 2023، بما في ذلك الميزات والأسعار وحالات الاستخدام الواقعية.
App Builder Comparison Review
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة