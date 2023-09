Containerisierung ist eine moderne Softwareentwicklungstechnik, die eine rationalisierte, konsistente und hocheffiziente Verpackung und Verteilung von Anwendungen ermöglicht. Im Kontext der Website-Entwicklung und der breiteren Anwendungsentwicklung spielt die Containerisierung eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der nahtlosen Bereitstellung und Integration verschiedener Komponenten, aus denen eine Anwendung besteht. Insbesondere bei Verwendung der no-code Plattform AppMaster dient die Containerisierung als unverzichtbares Werkzeug bei der Erstellung, Änderung und Bereitstellung von Anwendungen in verschiedenen Umgebungen, ohne dass Kompatibilitätsprobleme auftreten.

Bei der Containerisierung werden eine Anwendung, ihre Abhängigkeiten und ihre Konfigurationen in einer tragbaren, autarken Einheit, einem sogenannten Container, gekapselt. Container sind isolierte, schlanke Umgebungen, die Anwendungen konsistent auf mehreren Plattformen ausführen, indem sie ein gemeinsames Betriebssystem (OS) verwenden und die isolierte Ausführung von Komponenten ermöglichen. Dieses Konzept wurde mit der Einführung von Docker populär, einer Open-Source-Plattform, die die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Anwendungen in leichten, tragbaren Containern automatisiert.

Die Vorteile der Containerisierung sind zahlreich und haben mehrere praktische Auswirkungen auf den Entwicklungsprozess. Daher passt es hervorragend zur AppMaster Plattform, die darauf abzielt, schnelle, effiziente und kostengünstige Anwendungsentwicklungslösungen für Unternehmen jeder Größe bereitzustellen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

1. Konsistenz: Durch die Containerisierung wird sichergestellt, dass in einer Umgebung entwickelte und getestete Anwendungen in anderen Umgebungen identisch ausgeführt werden. Unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur oder Plattform bleiben die Anwendung und ihre Abhängigkeiten konsistent, wodurch eine vorhersehbare Ausführung gewährleistet und der Bedarf an Debugging und Konfigurationsanpassungen reduziert wird.

2. Skalierbarkeit: Aufgrund ihres geringen Gewichts können Container je nach den Anforderungen einer Anwendung problemlos vergrößert oder verkleinert werden. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren und Benutzern ein nahtloses Surferlebnis beim Zugriff auf ihre Webanwendungen zu bieten.

3. Isolation: Container bieten ein hohes Maß an Isolation vom Hostsystem und anderen Containern. Dies erleichtert Entwicklern die Trennung verschiedener Funktionskomponenten einer Anwendung und stellt sicher, dass Änderungen oder Aktualisierungen keine unbeabsichtigten Folgen für andere Teile der Anwendung haben.

4. Portabilität: Container ermöglichen eine einfache Portabilität über verschiedene Plattformen und Umgebungen hinweg. Entwickler können Anwendungen problemlos zwischen Phasen des Entwicklungslebenszyklus verschieben und so sicherstellen, dass die Anwendung während der Entwicklung, beim Testen und bei der Bereitstellung konsistent ausgeführt wird. Dies vereinfacht den gesamten Entwicklungsprozess und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Bewältigung der Komplexität, die mit plattformspezifischen Implementierungs- und Bereitstellungspraktiken verbunden ist.

Die no-code Plattform AppMaster nutzt die Containerisierung, um automatisch Backend-Anwendungen mit Go, Webanwendungen mit dem Vue3-Framework und JS/TS sowie mobile Anwendungen mit dem servergesteuerten Framework auf Basis von Kotlin, Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS zu generieren. Es verwendet Docker-Container für die Backend-Anwendungspaketierung, was den Bereitstellungsprozess erheblich vereinfacht und sich nahtlos in viele beliebte Cloud-Dienstanbieter, DevOps-Tools und CI/CD-Pipelines integrieren lässt.

Für die Benutzer AppMaster Plattform optimiert die Containerisierung den Entwicklungsprozess und stellt sicher, dass ihre Anwendungen jederzeit konsistent und zuverlässig erstellt, getestet und bereitgestellt werden. Durch den Einsatz von Container-Orchestrierungstools wie Docker Swarm oder Kubernetes können sie mühelos Containeranwendungen in Produktionsumgebungen verwalten, einschließlich automatisierter Bereitstellung, Skalierung und Überwachung von Ressourcen.

Die Containerisierung in Verbindung mit anderen fortschrittlichen Entwicklungstechniken, die von der AppMaster Plattform verwendet werden, wie z. B. der Erstellung visueller Datenmodelle, Business Process (BP) Designer, REST API und Web Socket Secure (WSS) endpoints, ermöglicht es Unternehmen, robuste, skalierbare und sichere Systeme zu erstellen leistungsstarke Anwendungen mit Leichtigkeit. Es verbessert nicht nur die Geschwindigkeit der Anwendungsentwicklung erheblich, sondern beseitigt auch die technischen Schulden, die mit herkömmlichen Entwicklungsprozessen verbunden sind, und reduziert so die Gesamtkosten und die Komplexität, die mit der Erstellung, Wartung und Änderung von Anwendungen verbunden sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Containerisierung ein wesentlicher Aspekt moderner Website- und Anwendungsentwicklungstechniken ist, der verschiedene Elemente des Entwicklungslebenszyklus miteinander verbindet, von der Codegenerierung bis zur Bereitstellung. Durch die Integration von Containerisierungsmethoden ermöglicht die AppMaster no-code -Plattform Unternehmen die Erstellung und Bereitstellung funktionsreicher, robuster und einfach skalierbarer Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit minimalem Aufwand und minimalen Investitionen.