مكعب OLAP، أو مكعب المعالجة التحليلية عبر الإنترنت، عبارة عن بنية بيانات متعددة الأبعاد مصممة لتمكين تحليل البيانات بسرعة وكفاءة. يتم استخدامه في تخزين البيانات وتطبيقات ذكاء الأعمال، مما يساعد في عمليات إعداد التقارير واتخاذ القرار. تم تحسين مكعب OLAP بشكل كبير للاستعلامات المخصصة المعقدة التي تتضمن حسابات مجمعة عبر مجموعات البيانات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الهيكل المكعب تمثيلات مكثفة محسوبة مسبقًا للبيانات، مما يساعد في تحسين أداء تحليل البيانات ومرونته وسهولة استخدامه.

يمكن تمثيل مكعبات OLAP بشكل مرئي كسلسلة من نقاط البيانات المنظمة على طول محاور متعددة تسمى الأبعاد. هذه الأبعاد هي الفئات أو السمات المختلفة التي يمكن من خلالها تحليل البيانات. على سبيل المثال، في سيناريو تحليل المبيعات، يمكن أن تتضمن الأبعاد الوقت والمنتج والعملاء والمناطق الجغرافية. ومن ناحية أخرى، فإن المقاييس هي القيم الكمية المرتبطة بكل نقطة بيانات في المكعب، مثل الإيرادات أو الكمية المباعة أو الربح. يشكل الجمع بين الأبعاد والمقاييس مساحة بيانات داخل المكعب، والتي يمكن استكشافها للكشف عن الرؤى والاتجاهات الرئيسية.

يمكن لمكعبات OLAP التعامل مع الحسابات والتجميعات المعقدة في الوقت الفعلي، مع السماح للمستخدمين بتقسيم البيانات أو تقطيعها إلى مكعبات أو تصفحها أو تجميعها للكشف عن الأنماط والعلاقات. يشير التقسيم إلى تحديد مجموعة فرعية من البيانات عن طريق تحديد قيم لبعد واحد أو أكثر. يشبه التقطيع التقطيع ولكنه ينطبق على بعدين أو أكثر في وقت واحد. تتضمن عمليات التنقيب والتجميع التنقل عبر مستويات مختلفة من تفاصيل البيانات، مما يتيح للمستخدمين تكبير التفاصيل أو تصغيرها.

AppMaster ، عبارة عن منصة متطورة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تستخدم تقنيات نمذجة البيانات لمساعدة المطورين في إنشاء تقارير قوية وحلول تحليلية بسهولة. باستخدام إمكانات نمذجة البيانات المرئية الخاصة بالمنصة، يمكن للمطورين إنشاء هياكل مكعبة OLAP محسنة للغاية لتطبيقاتهم، مما يتيح للمستخدمين النهائيين تنفيذ مهام تحليل البيانات المعقدة دون الحاجة إلى معرفة فنية متخصصة.

يمكن أن يستخدم تنفيذ مكعبات OLAP نماذج تخزين مختلفة، مثل OLAP العلائقي (ROLAP)، وOLAP متعدد الأبعاد (MOLAP)، وOLAP الهجين (HOLAP). يحفظ ROLAP البيانات في قاعدة البيانات العلائقية الأساسية ويستفيد من قوة SQL لإجراء عمليات معالجة معقدة على البيانات. يقوم MOLAP بتخزين البيانات المجمعة مسبقًا في قاعدة بيانات مخصصة متعددة الأبعاد، مما يوفر أداءً عاليًا وتخزينًا فعالاً للبيانات. HOLAP، كما يوحي الاسم، هو نهج هجين يجمع بين فوائد كل من معماريتي ROLAP وMOLAP. يعتمد اختيار نموذج التخزين على عوامل مثل حجم مجموعة البيانات، وتعقيد الاستعلامات، ووقت الاستجابة المطلوب، وموارد التخزين والحوسبة المتاحة.

في السنوات الأخيرة، اكتسبت تقنيات OLAP الموجودة في الذاكرة مكانة بارزة، حيث قدمت أداءً أعلى وتحليلًا للبيانات في الوقت الفعلي من خلال الاستفادة من إدارة الذاكرة المتقدمة وقدرات المعالجة المتوازية. تقوم مكعبات OLAP الموجودة في الذاكرة بتخزين البيانات بالكامل في الذاكرة، مما يلغي الحاجة إلى إدخال/إخراج القرص وتوفير استجابات للاستعلامات بسرعات فائقة.

لقد وجدت تقنية OLAP cube استخدامًا عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والتطبيقات، بدءًا من التمويل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة إلى التصنيع وإدارة سلسلة التوريد والموارد البشرية. من خلال دمج مكعبات OLAP في تطبيقاتهم، يمكن لمستخدمي AppMaster تقديم ميزات تحليل البيانات القيمة لعملائهم، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة ودفع أعمالهم إلى الأمام.

في الختام، يعد مكعب OLAP مفهومًا قويًا لنمذجة البيانات يعمل على تسريع تحليل البيانات وإعداد التقارير عن المهام من خلال تنظيم البيانات في هياكل متعددة الأبعاد. إنه يعزز بشكل كبير أداء ومرونة وسهولة استخدام تحليل البيانات في أنظمة قواعد البيانات، مما يفيد المطورين والمستخدمين النهائيين. من خلال الاستفادة من إمكانات منصة AppMaster ، يمكن حتى للشركات الصغيرة والمطورين الأفراد تسخير قوة مكعبات OLAP لإنشاء حلول برمجية متطورة ومفيدة تلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام والصناعات.