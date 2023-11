Verteiltes Rechnen bezieht sich im Zusammenhang mit Skalierbarkeit auf ein Computerparadigma, das die Rechenleistung mehrerer miteinander verbundener Geräte oder Knoten nutzt, um gemeinsam ein gemeinsames Ziel zu erreichen oder eine komplexe Aufgabe auszuführen. Im Allgemeinen besteht ein verteiltes Computersystem aus einem komplexen Netzwerk von Geräten, die über eigene Verarbeitungskapazitäten und Speicher verfügen. Diese Geräte, auch Knoten oder Agenten genannt, arbeiten zusammen, indem sie Daten austauschen und bei Rechenaufgaben zusammenarbeiten, wodurch die Gesamtverarbeitungsleistung des Systems maximiert wird.

Skalierbarkeit ist ein entscheidender Aspekt jedes Softwaresystems, insbesondere im Zeitalter von Big Data und dem Internet der Dinge (IoT), wo Datenvolumen, -geschwindigkeit und -vielfalt weiterhin exponentiell zunehmen. Laut International Data Corporation (IDC) wird das weltweite Datenvolumen bis 2025 voraussichtlich um 61 % wachsen und 175 Zettabyte erreichen. Daher ist es wichtiger denn je, dass Softwaresysteme eine robuste Fähigkeit aufweisen, sich an steigende Anforderungen in Bezug auf Leistung, Funktionalität und Sicherheit anzupassen und ihnen gerecht zu werden, ohne dass es zu Einbußen bei Qualität oder Effektivität kommt. Hier zeichnet sich verteiltes Computing aus und bietet eine hoch skalierbare, kostengünstige und effiziente Lösung, die ein Netzwerk von Computerressourcen richtig nutzt, um die Leistung zu verbessern und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.

Beim verteilten Rechnen werden Aufgaben normalerweise in kleinere, unabhängige Teilaufgaben aufgeteilt, die miteinander verbundenen Knoten zugewiesen werden, was eine parallele Verarbeitung ermöglicht. Diese Methode gewährleistet eine bessere Ressourcennutzung und eine verbesserte Leistung im Vergleich zu einem zentralisierten System, bei dem die Arbeitslast durch die Verarbeitungskapazität eines einzelnen Knotens begrenzt ist. Darüber hinaus verringert verteiltes Rechnen das Risiko von Systemausfällen oder Engpässen, da das System die Arbeitslast auf mehrere Knoten verteilen und sich an Knotenausfälle oder -schwankungen anpassen kann. Diese Architekturwahl ist besonders vorteilhaft für Anwendungen, die Echtzeitverarbeitung oder hohe Verfügbarkeit erfordern, da sie die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems auch bei hoher Arbeitslast maximiert.

Das verteilte Computing wurde im Laufe der Jahre erheblich verfeinert, wobei verschiedene Technologien, Frameworks und Algorithmen entstanden sind, um die Entwicklung und Verwaltung verteilter Systeme zu erleichtern. Zu den bemerkenswerten Beispielen gehören MapReduce, ein Programmiermodell zur Verarbeitung großer Datenmengen; Hadoop, ein Open-Source-Framework für verteilte Speicherung und Verarbeitung; und Kubernetes, eine Container-Orchestrierungsplattform zur Automatisierung der Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Containeranwendungen.

Bei AppMaster verstehen wir die entscheidende Rolle, die verteiltes Computing beim Aufbau moderner, skalierbarer Softwaresysteme spielt. Aus diesem Grund ermöglicht unsere no-code Plattform Benutzern die visuelle Erstellung, Prüfung und Bereitstellung hoch skalierbarer und zuverlässiger Anwendungen. Die von AppMaster generierten Anwendungen sind auf optimale Leistung ausgelegt und nutzen die Leistungsfähigkeit des verteilten Rechnens mithilfe der Programmiersprache Go (Golang) effizient für die Backend-Anwendungsentwicklung. Mit zustandslosen Backend-Anwendungen ermöglicht AppMaster eine nahtlose horizontale Skalierung durch das Hinzufügen oder Entfernen von Knoten nach Bedarf und sorgt so für eine effiziente Ressourcennutzung und konsistente Leistung über verschiedene Arbeitslasten hinweg.

Unsere Plattform bietet verschiedene Skalierbarkeitsvorteile, wie z. B. die schnelle Generierung von Anwendungen, die Big Data und hohe Arbeitslastanforderungen bewältigen können. Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz von AppMaster für die Entwicklung mobiler Anwendungen Benutzern, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an den App Store oder Play Market zu übermitteln, was Zeit und Ressourcen spart. Da die Plattform darüber hinaus in der Lage ist, Anwendungen von Grund auf zu generieren, profitieren Benutzer darüber hinaus davon, dass keine technischen Schulden entstehen, da jede generierte Anwendung mühelos neu generiert werden kann, um sie an geänderte Spezifikationen anzupassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verteiltes Rechnen ein wesentliches Paradigma im Kontext der Skalierbarkeit ist und beispiellose Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für moderne, datengesteuerte Anwendungen bietet. Durch die Nutzung verteilter Datenverarbeitung können Softwaresysteme so gestaltet werden, dass sie sich schnell ändernden Anforderungen gerecht werden und hohe Arbeitslasten einfach und effizient bewältigen können. AppMaster ist ein leuchtendes Beispiel für eine no-code -Plattform, die sich für die Bereitstellung hochskalierbarer, belastbarer und kostengünstiger Softwarelösungen für Unternehmen jeder Größe auf verteiltes Computing konzentriert. Mit modernster Technologie und Tools ermöglicht AppMaster Benutzern, das volle Potenzial des verteilten Computings auszuschöpfen und so zukunftssichere Anwendungen zu gewährleisten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.