Tải trọng API đề cập đến dữ liệu cụ thể được truyền giữa các hệ thống phần mềm được kết nối với nhau qua mạng thông qua lệnh gọi API (Giao diện lập trình ứng dụng). Trong bối cảnh rộng hơn của API, tải trọng là thành phần quan trọng của các yêu cầu và phản hồi API, cho phép giao tiếp và trao đổi dữ liệu hiệu quả giữa ứng dụng khách và máy chủ. Trong thời đại điện toán phân tán này, API đã trở thành phương tiện chủ yếu để các thành phần phần mềm tương tác với nhau, với tải trọng API đóng vai trò là vật mang thông tin trao đổi giữa các ứng dụng.

Trong bối cảnh nền tảng no-code AppMaster, tải trọng API rất cần thiết để xây dựng, tùy chỉnh và tích hợp các ứng dụng phụ trợ, web và di động một cách hiệu quả. AppMaster trao quyền cho khách hàng tạo các mô hình dữ liệu (lược đồ cơ sở dữ liệu), logic nghiệp vụ (sử dụng Quy trình nghiệp vụ) một cách trực quan thông qua endpoints BP Designer, REST API và WSS trực quan mà không cần viết bất kỳ mã nào. Do đó, tải trọng API là công cụ cho phép các ứng dụng do AppMaster tạo trao đổi dữ liệu và tương tác liền mạch với các hệ thống hoặc thành phần phần mềm khác.

Tải trọng API có thể được truyền ở nhiều định dạng khác nhau, trong đó JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là lựa chọn phổ biến nhất trong các ứng dụng web hiện đại. Điều này là do cú pháp nhẹ của JSON, cho phép con người dễ đọc và phân tích cú pháp bằng máy. Trong Tải trọng API, có hai thành phần chính: tải trọng yêu cầu và tải trọng phản hồi.

Tải trọng yêu cầu, còn được gọi là tải trọng đầu vào, chứa dữ liệu hoặc tham số được ứng dụng khách gửi đến ứng dụng máy chủ, gọi một lệnh gọi API cụ thể để thực hiện một thao tác cụ thể. Nó có thể liên quan đến việc truy vấn cơ sở dữ liệu, tạo tài nguyên mới hoặc cập nhật và xóa tài nguyên hiện có. Dữ liệu trong tải trọng yêu cầu được ứng dụng phía máy chủ sử dụng để thực hiện hành động thích hợp và tạo ra kết quả mong muốn.

Mặt khác, tải trọng phản hồi hoặc tải trọng đầu ra chứa dữ liệu do ứng dụng máy chủ tạo ra do xử lý tải trọng yêu cầu nhận được. Dữ liệu này được gửi trở lại ứng dụng phía máy khách ở định dạng có tổ chức và có cấu trúc, chủ yếu nhằm mục đích dễ dàng diễn giải, sử dụng và tích hợp vào hoạt động của ứng dụng khách. Về bản chất, tải trọng phản hồi là sản phẩm cuối cùng do sự tương tác giữa ứng dụng máy khách và máy chủ.

Trong hệ sinh thái AppMaster, API Payload đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc đáng tin cậy giữa các ứng dụng phía máy khách, ứng dụng phía máy chủ và cơ sở dữ liệu. Ví dụ: khi người dùng tương tác với một ứng dụng web do AppMaster tạo, giao diện người dùng có thể bắt đầu lệnh gọi API bằng cách gửi tải trọng yêu cầu đến chương trình phụ trợ phía máy chủ. Ngược lại, phần phụ trợ sẽ xử lý yêu cầu, thực hiện các hoạt động cơ sở dữ liệu cần thiết, tạo tải trọng phản hồi và trả về ứng dụng khách. Việc trao đổi lặp lại này được hỗ trợ bởi tải trọng API đảm bảo hoạt động liền mạch trên mọi lớp của ngăn xếp ứng dụng.

Tải trọng API điển hình ở định dạng JSON có thể trông giống như ví dụ sau:

Trong ví dụ này, Tải trọng API biểu thị một đối tượng JSON chứa thông tin người dùng. Nếu ứng dụng khách cần gửi dữ liệu này đến ứng dụng máy chủ để tạo người dùng mới, thì ứng dụng đó sẽ bao gồm đối tượng JSON trong tải trọng yêu cầu. Tương tự, khi truy xuất thông tin người dùng, ứng dụng máy chủ sẽ sử dụng tải trọng phản hồi chứa đối tượng JSON cùng với dữ liệu liên quan.

Do tầm quan trọng của tải trọng API trong phát triển phần mềm hiện đại và sự hiện diện phổ biến của chúng trong các ứng dụng do AppMaster tạo ra, việc hiểu cấu trúc, cách sử dụng và các phương pháp hay nhất của chúng là rất quan trọng để đạt được sự tích hợp liền mạch và giao tiếp hiệu quả giữa các ứng dụng. Để đạt được mục tiêu này, AppMaster không chỉ đơn giản hóa quy trình phát triển ứng dụng mà còn cung cấp tài liệu OpenAPI (trước đây gọi là Swagger) được tạo tự động, cho phép các nhà phát triển dễ dàng nắm bắt cấu trúc và cách sử dụng các API có sẵn cũng như tải trọng do nền tảng tạo ra.

Tóm lại, tải trọng API là một thành phần không thể thiếu của Giao diện lập trình ứng dụng (API) và đóng vai trò quan trọng trong việc truyền dữ liệu cũng như tạo điều kiện tương tác liền mạch giữa các hệ thống phần mềm. Trong các nền tảng như AppMaster, kiến ​​thức về tải trọng API và cấu trúc của chúng là điều cần thiết trong việc tạo ra các ứng dụng có khả năng giao tiếp và hoạt động hiệu quả cùng với các thành phần phần mềm khác, từ đó đẩy nhanh quá trình phát triển và đảm bảo hiệu suất ứng dụng tối ưu trên nhiều miền khác nhau.