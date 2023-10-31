فتات الخبز

في سياق تصميم القالب، تشير Breadcrumbs إلى نوع من نظام التنقل الثانوي الذي يسمح للمستخدمين بتتبع موقعهم داخل تطبيق الويب أو الهاتف المحمول مع تقديم طريقة سهلة للتنقل مرة أخرى إلى المستويات السابقة. تعمل مسارات التنقل، كما يوحي الاسم، بمثابة مسار من الروابط القابلة للنقر التي تساعد المستخدمين في إعادة تتبع خطواتهم من الصفحة الحالية إلى الصفحة الرئيسية أو أي نقطة مرجعية محددة أخرى داخل التطبيق. يعمل نمط التنقل هذا على تحسين تجربة المستخدم ويساعد المستخدمين في الحفاظ على إحساس واضح بالسياق والاتجاه.

وفقًا للأبحاث، فإن الاستخدام الفعال لمسارات التنقل يمكن أن يحسن بشكل كبير من سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى التطبيق، وبالتالي زيادة مشاركة المستخدم وتقليل معدلات الارتداد. على وجه الخصوص، تقدر مجموعة Nielsen Norman أن استخدام مسارات التنقل يمكن أن يحسن تجربة المستخدم الإجمالية بنسبة تصل إلى 2%. في عالم تعتبر فيه تجربة المستخدم الإيجابية أمرًا بالغ الأهمية، أصبحت مسارات التنقل عنصرًا حاسمًا في التصميم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول على حدٍ سواء.

في AppMaster ، النظام الأساسي القوي الذي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن إضافة مسارات التنقل إلى قوالب تطبيقات الويب باستخدام أدوات تصميم واجهة المستخدم سهلة الاستخدام الخاصة بالمنصة drag-and-drop. أثناء تصميم الواجهة لتطبيق الويب أو الهاتف المحمول، يمكنك بسهولة دمج مسارات التنقل كجزء من إستراتيجية التنقل الشاملة الخاصة بك. تسهل أدوات التصميم المرئي لـ AppMaster على المبدعين تخصيص مظهر وسلوك مسارات التنقل للتكامل بسلاسة مع لغة تصميم التطبيق، مما يضمن أنها بديهية وفعالة للمستخدمين النهائيين.

من حيث التنفيذ، يمكن تصنيف مسارات التنقل إلى ثلاثة أنواع رئيسية: فتات التنقل المستندة إلى الموقع، فتات التنقل المستندة إلى المسار، فتات التنقل المستندة إلى السمات. يخدم كل نوع من مسارات التنقل غرضًا مميزًا، ويعتمد اختيار الاستخدام على المتطلبات المحددة وبنية التطبيق الذي يتم تصميمه.

مسارات التنقل المستندة إلى الموقع: تعرض البنية الهرمية للتطبيق وتظهر الموقع الحالي للمستخدم ضمن هذا التسلسل الهرمي. يتم استخدام مسارات التنقل المستندة إلى الموقع بشكل شائع في التطبيقات التي تتميز ببنية محددة جيدًا، مثل مواقع الويب ذات الفئات والفئات الفرعية المتداخلة. على سبيل المثال، في أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية، قد يرى المستخدم الذي يتصفح صفحة منتج مسار التنقل مثل "الصفحة الرئيسية > الإلكترونيات > الهواتف الذكية > المنتج XYZ".

مسارات التنقل المستندة إلى المسار: تشير إلى مسار التنقل الدقيق للمستخدم إلى الصفحة الحالية، مما يوضح تسلسل الصفحات التي تمت زيارتها بدلاً من التسلسل الهرمي للتطبيق. تعتبر مسارات التنقل المستندة إلى المسار مثالية للاستخدام في التطبيقات التي قد يسلك فيها المستخدم طرقًا متعددة للوصول إلى نفس الصفحة. على سبيل المثال، في تطبيق إدارة المشروع، قد ينتقل المستخدم إلى مهمة محددة من صفحات مختلفة. في مثل هذه الحالة، سيكون مسار التنقل مثل "الصفحة الرئيسية > المشاريع > المشروع XYZ > المهمة ABC" أكثر ملاءمة.

مسارات التنقل المستندة إلى السمات: تعرض سمات أو خصائص الصفحة الحالية، والتي قد تكون عرضة للتغيير بناءً على تفاعلات المستخدم. عادةً ما يتم استخدام مسارات التنقل المستندة إلى السمات في التطبيقات التي تتميز بإمكانات التصفية والفرز الديناميكية، مثل الأسواق عبر الإنترنت التي تقدم خيارات تصفية متنوعة للمنتجات. قد يظهر مثال لمسار التنقل على النحو التالي: "الصفحة الرئيسية > الأحذية > الرجال > الجري > الأحمر".

بغض النظر عن نوع مسار التنقل المستخدم، فمن المهم ضمان الاتساق في التصميم والتنفيذ عبر التطبيق بأكمله للحصول على أفضل تجربة للمستخدم. علاوة على ذلك، ضع في اعتبارك أن مسارات التنقل يجب أن تكون مكملة لنظام الملاحة الأساسي، وليس بديلاً عنه. باعتبارها تقنية تنقل ثانوية، فإن الغرض منها هو تحسين توجيه المستخدم وتسهيل التنقل السريع إلى الصفحات التي تمت زيارتها مسبقًا.

في الختام، تعد مسارات التنقل عنصرًا أساسيًا في تصميم تطبيقات الويب والهواتف المحمولة الحديثة، مما يوفر وسيلة فعالة لتحسين تجربة المستخدم من خلال التنقل والتوجيه بشكل أفضل. باستخدام منصة AppMaster no-code ، يعد دمج مسارات التنقل في القوالب الخاصة بك عملية مباشرة، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام تتفوق في سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول. من خلال اختيار النوع المناسب من مسارات التنقل لتطبيقك بعناية واستخدام مبادئ التصميم المتسقة، يمكنك الاستفادة من قوة مسارات التنقل لإنشاء تجارب أكثر جاذبية وبديهية لمستخدميك.