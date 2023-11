Pangrattato

Nel contesto della progettazione di modelli, i breadcrumb si riferiscono a un tipo di sistema di navigazione secondario che consente agli utenti di tenere traccia della propria posizione all'interno di un'applicazione Web o mobile offrendo allo stesso tempo un modo semplice per tornare ai livelli precedenti. I breadcrumb, come suggerisce il nome, fungono da traccia di collegamenti cliccabili che aiutano gli utenti a ripercorrere i propri passi dalla pagina corrente alla home page o a qualsiasi altro punto di riferimento specifico all'interno dell'applicazione. Questo modello di navigazione migliora l'esperienza dell'utente e aiuta gli utenti a mantenere un chiaro senso del contesto e dell'orientamento.

Secondo la ricerca, l’uso efficace dei breadcrumb può migliorare significativamente l’usabilità e l’accessibilità di un’applicazione, aumentando così il coinvolgimento degli utenti e riducendo la frequenza di rimbalzo. In particolare, il Nielsen Norman Group stima che l'utilizzo del breadcrumb possa migliorare l'esperienza complessiva dell'utente fino al 2%. In un mondo in cui un'esperienza utente positiva è fondamentale, i breadcrumb sono diventati un elemento di progettazione fondamentale sia per le applicazioni web che per quelle mobili.

In AppMaster, la potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, i breadcrumb possono essere aggiunti ai modelli di applicazioni web utilizzando gli intuitivi strumenti di progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop della piattaforma. Durante la progettazione dell'interfaccia per un'applicazione Web o mobile, puoi facilmente incorporare i breadcrumb come parte della tua strategia di navigazione complessiva. Gli strumenti di progettazione visiva di AppMaster consentono ai creatori di personalizzare facilmente l'aspetto e il comportamento dei breadcrumb per integrarli perfettamente con il linguaggio di progettazione dell'applicazione, garantendo che siano intuitivi ed efficaci per gli utenti finali.

In termini di implementazione, i breadcrumb possono essere classificati in tre tipi principali: breadcrumb basati sulla posizione, breadcrumb basati sul percorso e breadcrumb basati sugli attributi. Ogni tipo di breadcrumb ha uno scopo distinto e la scelta di quale utilizzare dipende dai requisiti specifici e dalla struttura dell'applicazione progettata.

Breadcrumb basati sulla posizione: visualizzano la struttura gerarchica di un'applicazione e mostrano la posizione corrente dell'utente all'interno di tale gerarchia. I breadcrumb basati sulla posizione sono più comunemente utilizzati in applicazioni caratterizzate da una struttura ben definita, come siti Web con categorie e sottocategorie nidificate. Ad esempio, in un'applicazione di e-commerce, un utente che naviga nella pagina di un prodotto potrebbe vedere un percorso breadcrumb come "Home > Elettronica > Smartphone > Prodotto XYZ".

Breadcrumb basati sul percorso: indicano l'esatto percorso di navigazione dell'utente verso la pagina corrente, mostrando la sequenza delle pagine visitate anziché la gerarchia dell'applicazione. I breadcrumb basati sul percorso sono ideali per l'uso in applicazioni in cui l'utente può intraprendere più percorsi per raggiungere la stessa pagina. Ad esempio, in un'applicazione di gestione dei progetti, l'utente potrebbe passare a un'attività specifica da pagine diverse. In tal caso, un percorso breadcrumb come "Home > Progetti > Progetto XYZ > Attività ABC" sarebbe più appropriato.

Breadcrumb basati sugli attributi: visualizzano gli attributi o le caratteristiche della pagina corrente, che possono essere soggetti a modifiche in base alle interazioni dell'utente. I breadcrumb basati sugli attributi vengono generalmente utilizzati in applicazioni dotate di funzionalità di filtraggio e ordinamento dinamico, come i mercati online che offrono varie opzioni di filtraggio dei prodotti. Un esempio di percorso breadcrumb potrebbe essere visualizzato come "Home > Scarpe > Uomo > Corsa > Rosso".

Indipendentemente dal tipo di breadcrumb utilizzato, è importante garantire coerenza nella progettazione e nell'implementazione nell'intera applicazione per la migliore esperienza utente. Inoltre, tieni presente che i breadcrumb dovrebbero integrare, non sostituire, il sistema di navigazione principale. Come tecnica di navigazione secondaria, il loro scopo è migliorare l'orientamento dell'utente e facilitare la navigazione rapida verso le pagine visitate in precedenza.

In conclusione, i breadcrumb sono una componente essenziale nella progettazione delle moderne applicazioni web e mobili, fornendo un mezzo efficace per migliorare l’esperienza dell’utente attraverso una migliore navigazione e orientamento. Con la piattaforma no-code di AppMaster, incorporare i breadcrumb nei tuoi modelli è un processo semplice, che ti consente di creare applicazioni user-friendly che eccellono in usabilità e accessibilità. Selezionando attentamente il giusto tipo di breadcrumb per la tua applicazione e impiegando principi di progettazione coerenti, puoi sfruttare la potenza dei breadcrumb per creare esperienze più coinvolgenti e intuitive per i tuoi utenti.