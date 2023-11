Pão ralado

No contexto do design de modelo, Breadcrumbs refere-se a um tipo de sistema de navegação secundário que permite aos usuários acompanhar sua localização em uma web ou aplicativo móvel, ao mesmo tempo que oferece uma maneira fácil de navegar de volta aos níveis anteriores. A localização atual, como o nome sugere, serve como uma trilha de links clicáveis ​​que ajudam os usuários a reconstituir seus passos da página atual até a página inicial ou qualquer outro ponto de referência específico dentro do aplicativo. Esse padrão de navegação aprimora a experiência do usuário e ajuda os usuários a manter um senso claro de contexto e orientação.

De acordo com a pesquisa, o uso eficaz de breadcrumbs pode melhorar significativamente a usabilidade e acessibilidade de um aplicativo, aumentando assim o envolvimento do usuário e reduzindo as taxas de rejeição. Em particular, o Nielsen Norman Group estima que o uso de breadcrumbs pode melhorar a experiência geral do usuário em até 2%. Em um mundo onde uma experiência positiva do usuário é fundamental, a localização atual se tornou um elemento crítico de design para aplicativos web e móveis.

No AppMaster, a poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, a localização atual pode ser adicionada a modelos de aplicativos web usando as ferramentas intuitivas de design de interface do usuário drag-and-drop plataforma. Ao projetar a interface para um aplicativo da web ou móvel, você pode incorporar facilmente a localização atual como parte de sua estratégia geral de navegação. As ferramentas de design visual do AppMaster facilitam aos criadores a personalização da aparência e do comportamento da localização atual para integração perfeita com a linguagem de design do aplicativo, garantindo que sejam intuitivos e eficazes para os usuários finais.

Em termos de implementação, a localização atual pode ser classificada em três tipos principais: localização atual baseada em localização, localização atual baseada em caminho e localização atual baseada em atributos. Cada tipo de breadcrumb serve a um propósito distinto, e a escolha de qual usar depende dos requisitos específicos e da estrutura do aplicativo que está sendo projetado.

Breadcrumbs baseados em localização: exibem a estrutura hierárquica de um aplicativo e mostram a posição atual do usuário dentro dessa hierarquia. A localização atual baseada em localização é mais comumente usada em aplicativos caracterizados por uma estrutura bem definida, como sites com categorias e subcategorias aninhadas. Por exemplo, em um aplicativo de comércio eletrônico, um usuário que navega na página de um produto pode ver uma trilha como "Página inicial > Eletrônicos > Smartphones > Produto XYZ".

Breadcrumbs baseados em caminho: indicam o caminho de navegação exato do usuário até a página atual, mostrando a sequência de páginas visitadas em vez da hierarquia do aplicativo. A localização atual baseada em caminho é ideal para uso em aplicativos onde o usuário pode seguir várias rotas para chegar à mesma página. Por exemplo, em um aplicativo de gerenciamento de projetos, o usuário pode navegar para uma tarefa específica em páginas diferentes. Nesse caso, uma trilha como "Home > Projetos > Projeto XYZ > Tarefa ABC" seria mais apropriada.

Breadcrumbs baseados em atributos: exibem os atributos ou características da página atual, que podem estar sujeitos a alterações com base nas interações do usuário. A localização atual baseada em atributos é normalmente usada em aplicativos que apresentam recursos dinâmicos de filtragem e classificação, como mercados on-line que oferecem várias opções de filtragem de produtos. Um exemplo de trilha de navegação pode aparecer como "Casa > Calçados > Masculino > Corrida > Vermelho".

Independentemente do tipo de localização atual usada, é importante garantir a consistência no design e na implementação em todo o aplicativo para obter a melhor experiência do usuário. Além disso, tenha em mente que a localização atual deve complementar, e não substituir, o sistema de navegação primário. Como técnica de navegação secundária, seu objetivo é melhorar a orientação do usuário e facilitar a navegação rápida em páginas visitadas anteriormente.

Concluindo, a localização atual é um componente essencial no design de aplicações web e móveis modernas, fornecendo um meio eficaz de melhorar a experiência do usuário através de uma melhor navegação e orientação. Com a plataforma no-code do AppMaster, incorporar trilhas em seus modelos é um processo simples, permitindo que você crie aplicativos fáceis de usar que se destacam em usabilidade e acessibilidade. Ao selecionar cuidadosamente o tipo certo de localização atual para seu aplicativo e empregar princípios de design consistentes, você pode aproveitar o poder da localização atual para criar experiências mais envolventes e intuitivas para seus usuários.