Semmelbrösel

Im Kontext des Vorlagendesigns beziehen sich Breadcrumbs auf eine Art sekundäres Navigationssystem, das es Benutzern ermöglicht, den Überblick über ihren Standort innerhalb einer Web- oder Mobilanwendung zu behalten und gleichzeitig eine einfache Möglichkeit bietet, zu vorherigen Ebenen zurückzukehren. Breadcrumbs dienen, wie der Name schon sagt, als Spur anklickbarer Links, die Benutzern dabei helfen, ihre Schritte von der aktuellen Seite zur Startseite oder einem anderen spezifischen Referenzpunkt innerhalb der Anwendung zurückzuverfolgen. Dieses Navigationsmuster verbessert die Benutzererfahrung und hilft Benutzern, ein klares Gefühl für Kontext und Orientierung zu bewahren.

Untersuchungen zufolge kann der effektive Einsatz von Breadcrumbs die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit einer Anwendung erheblich verbessern, wodurch die Benutzereinbindung erhöht und die Absprungraten gesenkt werden. Insbesondere schätzt die Nielsen Norman Group, dass die Verwendung von Breadcrumbs das gesamte Benutzererlebnis um bis zu 2 % verbessern kann. In einer Welt, in der eine positive Benutzererfahrung an erster Stelle steht, sind Breadcrumbs zu einem entscheidenden Designelement sowohl für Web- als auch für mobile Anwendungen geworden.

Bei AppMaster, der leistungsstarken no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, können mithilfe der intuitiven drag-and-drop UI-Designtools der Plattform Breadcrumbs zu Webanwendungsvorlagen hinzugefügt werden. Beim Entwerfen der Benutzeroberfläche für eine Web- oder Mobilanwendung können Sie Breadcrumbs problemlos als Teil Ihrer gesamten Navigationsstrategie integrieren. Die visuellen Design-Tools von AppMaster machen es Entwicklern leicht, das Erscheinungsbild und Verhalten von Breadcrumbs so anzupassen, dass sie sich nahtlos in die Designsprache der Anwendung integrieren und sicherstellen, dass sie für Endbenutzer sowohl intuitiv als auch effektiv sind.

Im Hinblick auf die Implementierung können Breadcrumbs in drei Haupttypen eingeteilt werden: standortbasierte Breadcrumbs, pfadbasierte Breadcrumbs und attributbasierte Breadcrumbs. Jeder Breadcrumb-Typ dient einem bestimmten Zweck und die Wahl des zu verwendenden Typs hängt von den spezifischen Anforderungen und der Struktur der zu entwerfenden Anwendung ab.

Standortbasierte Breadcrumbs: Diese zeigen die hierarchische Struktur einer Anwendung und die aktuelle Position des Benutzers innerhalb dieser Hierarchie an. Standortbasierte Breadcrumbs werden am häufigsten in Anwendungen verwendet, die sich durch eine klar definierte Struktur auszeichnen, beispielsweise Websites mit verschachtelten Kategorien und Unterkategorien. Beispielsweise könnte in einer E-Commerce-Anwendung ein Benutzer, der eine Produktseite durchsucht, einen Breadcrumb-Trail wie „Startseite > Elektronik > Smartphones > Produkt XYZ“ sehen.

Pfadbasierte Breadcrumbs: Diese zeigen den genauen Navigationspfad des Benutzers zur aktuellen Seite an und zeigen die Reihenfolge der besuchten Seiten und nicht die Anwendungshierarchie. Pfadbasierte Breadcrumbs eignen sich ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Benutzer möglicherweise mehrere Routen wählt, um zur gleichen Seite zu gelangen. Beispielsweise kann der Benutzer in einer Projektmanagementanwendung von verschiedenen Seiten aus zu einer bestimmten Aufgabe navigieren. In einem solchen Fall wäre ein Breadcrumb-Trail wie „Home > Projekte > Projekt XYZ > Aufgabe ABC“ besser geeignet.

Attributbasierte Breadcrumbs: Diese zeigen die Attribute oder Merkmale der aktuellen Seite an, die sich aufgrund der Interaktionen des Benutzers ändern können. Attributbasierte Breadcrumbs werden typischerweise in Anwendungen verwendet, die über dynamische Filter- und Sortierfunktionen verfügen, beispielsweise Online-Marktplätze, die verschiedene Produktfilteroptionen bieten. Ein Beispiel für einen Breadcrumb-Trail könnte wie folgt aussehen: „Startseite > Schuhe > Herren > Laufen > Rot“.

Unabhängig von der Art des verwendeten Breadcrumbs ist es wichtig, für ein optimales Benutzererlebnis Konsistenz bei Design und Implementierung in der gesamten Anwendung sicherzustellen. Bedenken Sie außerdem, dass Breadcrumbs das primäre Navigationssystem ergänzen und nicht ersetzen sollten. Als sekundäre Navigationstechnik dienen sie dazu, die Benutzerorientierung zu verbessern und eine schnelle Navigation zu zuvor besuchten Seiten zu ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Breadcrumbs ein wesentlicher Bestandteil bei der Gestaltung moderner Web- und Mobilanwendungen sind und ein wirksames Mittel zur Verbesserung der Benutzererfahrung durch bessere Navigation und Orientierung darstellen. Mit der no-code Plattform von AppMaster ist das Einbinden von Breadcrumbs in Ihre Vorlagen ein unkomplizierter Prozess, der es Ihnen ermöglicht, benutzerfreundliche Anwendungen zu erstellen, die sich durch Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit auszeichnen. Durch die sorgfältige Auswahl des richtigen Breadcrumb-Typs für Ihre Anwendung und die Anwendung konsistenter Designprinzipien können Sie die Leistungsfähigkeit von Breadcrumbs nutzen, um ansprechendere, intuitivere Erlebnisse für Ihre Benutzer zu schaffen.