В контексте дизайна шаблонов «хлебные крошки» относятся к типу вторичной навигационной системы, которая позволяет пользователям отслеживать свое местоположение в веб- или мобильном приложении, одновременно предлагая простой способ вернуться на предыдущие уровни. Хлебные крошки, как следует из названия, служат цепочкой кликабельных ссылок, которые помогают пользователям отслеживать свои шаги с текущей страницы на домашнюю страницу или любую другую конкретную контрольную точку в приложении. Этот шаблон навигации улучшает взаимодействие с пользователем и помогает пользователям сохранять четкое представление о контексте и ориентации.

Согласно исследованиям, эффективное использование хлебных крошек может значительно улучшить удобство использования и доступность приложения, тем самым повышая вовлеченность пользователей и снижая показатели отказов. В частности, по оценкам Nielsen Norman Group, использование хлебных крошек может улучшить общий пользовательский опыт до 2%. В мире, где положительный пользовательский опыт имеет первостепенное значение, хлебные крошки стали важнейшим элементом дизайна как для веб-приложений, так и для мобильных приложений.

В AppMaster, мощной платформе no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, хлебные крошки можно добавлять в шаблоны веб-приложений с помощью интуитивно понятных инструментов проектирования пользовательского интерфейса drag-and-drop. При разработке интерфейса веб-приложения или мобильного приложения вы можете легко включить хлебные крошки в свою общую стратегию навигации. Инструменты визуального дизайна AppMaster позволяют создателям легко настраивать внешний вид и поведение хлебных крошек для плавной интеграции с языком дизайна приложения, гарантируя, что они интуитивно понятны и эффективны для конечных пользователей.

С точки зрения реализации хлебные крошки можно разделить на три основных типа: хлебные крошки на основе местоположения, хлебные крошки на основе пути и хлебные крошки на основе атрибутов. Каждый тип навигационной цепочки служит определенной цели, и выбор того, какой из них использовать, зависит от конкретных требований и структуры разрабатываемого приложения.

Хлебные крошки на основе местоположения: они отображают иерархическую структуру приложения и показывают текущее положение пользователя в этой иерархии. Хлебные крошки на основе местоположения чаще всего используются в приложениях с четко определенной структурой, таких как веб-сайты с вложенными категориями и подкатегориями. Например, в приложении электронной коммерции пользователь, просматривающий страницу продукта, может увидеть навигационную цепочку типа «Домой > Электроника > Смартфоны > Продукт XYZ».

Хлебные крошки на основе пути: они указывают точный путь навигации пользователя к текущей странице, показывая последовательность посещенных страниц, а не иерархию приложения. Хлебные крошки на основе пути идеально подходят для использования в приложениях, где пользователь может использовать несколько маршрутов для достижения одной и той же страницы. Например, в приложении для управления проектами пользователь может перейти к определенной задаче с разных страниц. В таком случае более подходящим будет такой навигационный маршрут, как «Главная > Проекты > Проект XYZ > Задача ABC».

Хлебные крошки на основе атрибутов: они отображают атрибуты или характеристики текущей страницы, которые могут быть изменены в зависимости от взаимодействия с пользователем. Хлебные крошки на основе атрибутов обычно используются в приложениях, которые имеют возможности динамической фильтрации и сортировки, например в интернет-магазинах, предлагающих различные варианты фильтрации продуктов. Пример навигационной цепочки может выглядеть так: «Домой > Обувь > Мужская > Бег > Красный».

Независимо от типа используемой навигационной цепочки, важно обеспечить согласованность проектирования и реализации во всем приложении для обеспечения наилучшего взаимодействия с пользователем. Кроме того, имейте в виду, что хлебные крошки должны дополнять, а не заменять основную навигационную систему. В качестве вторичного метода навигации их цель — улучшить ориентацию пользователя и облегчить быструю навигацию по ранее посещенным страницам.

В заключение отметим, что хлебные крошки являются важным компонентом дизайна современных веб- и мобильных приложений, обеспечивая эффективные средства улучшения пользовательского опыта за счет улучшения навигации и ориентации. Благодаря платформе AppMaster no-code включение хлебных крошек в ваши шаблоны становится простым процессом, позволяющим создавать удобные для пользователя приложения, которые отличаются удобством использования и доступностью. Тщательно выбирая правильный тип навигационной навигации для вашего приложения и применяя последовательные принципы проектирования, вы можете использовать возможности навигационных цепочек для создания более привлекательного и интуитивно понятного опыта для ваших пользователей.