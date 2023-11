W kontekście projektowania szablonów Breadcrumbs odnoszą się do rodzaju dodatkowego systemu nawigacji, który pozwala użytkownikom śledzić ich lokalizację w aplikacji internetowej lub mobilnej, oferując jednocześnie łatwy sposób na powrót do poprzednich poziomów. Breadcrumbs, jak sama nazwa wskazuje, służą jako ścieżka klikalnych linków, które pomagają użytkownikom w odtworzeniu kroków od bieżącej strony do strony głównej lub innego konkretnego punktu odniesienia w aplikacji. Ten wzorzec nawigacji poprawia komfort użytkownika i pomaga użytkownikom zachować jasne poczucie kontekstu i orientacji.

Według badań efektywne wykorzystanie bułki tartej może znacznie poprawić użyteczność i dostępność aplikacji, zwiększając w ten sposób zaangażowanie użytkowników i zmniejszając współczynnik odrzuceń. W szczególności Grupa Nielsen Norman szacuje, że użycie bułki tartej może poprawić ogólne doświadczenie użytkownika nawet o 2%. W świecie, w którym najważniejsze jest pozytywne doświadczenie użytkownika, bułka tarta stała się krytycznym elementem projektu zarówno aplikacji internetowych, jak i mobilnych.

W AppMaster, potężnej platformie no-code, służącej do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, do szablonów aplikacji internetowych można dodawać elementy nawigacyjne za pomocą intuicyjnych narzędzi do projektowania interfejsu użytkownika drag-and-drop. Projektując interfejs aplikacji internetowej lub mobilnej, możesz łatwo włączyć elementy nawigacyjne jako część ogólnej strategii nawigacji. Narzędzia do projektowania wizualnego AppMaster ułatwiają twórcom dostosowywanie wyglądu i zachowania menu nawigacyjnego w celu płynnej integracji z językiem projektowania aplikacji, zapewniając, że są one zarówno intuicyjne, jak i skuteczne dla użytkowników końcowych.

Pod względem implementacji bułka tarta może zostać podzielona na trzy główne typy: bułka tarta oparta na lokalizacji, bułka tarta oparta na ścieżce i bułka tarta oparta na atrybutach. Każdy rodzaj bułki tartej służy innemu celowi, a wybór tego, którego należy użyć, zależy od konkretnych wymagań i struktury projektowanej aplikacji.

Okruchy nawigacyjne oparte na lokalizacji: wyświetlają hierarchiczną strukturę aplikacji i pokazują bieżącą pozycję użytkownika w tej hierarchii. Nawigacje oparte na lokalizacji są najczęściej stosowane w aplikacjach charakteryzujących się dobrze zdefiniowaną strukturą, takich jak strony internetowe z zagnieżdżonymi kategoriami i podkategoriami. Na przykład w aplikacji e-commerce użytkownik przeglądający stronę produktu może zobaczyć ścieżkę nawigacyjną, taką jak „Strona główna > Elektronika > Smartfony > Produkt XYZ”.

Okruchy nawigacyjne oparte na ścieżce: wskazują dokładną ścieżkę nawigacyjną użytkownika do bieżącej strony, pokazując kolejność odwiedzanych stron, a nie hierarchię aplikacji. Okruchy nawigacyjne oparte na ścieżkach idealnie nadają się do stosowania w aplikacjach, w których użytkownik może wybrać wiele dróg, aby dotrzeć do tej samej strony. Na przykład w aplikacji do zarządzania projektami użytkownik może przejść do określonego zadania z różnych stron. W takim przypadku bardziej odpowiednia byłaby ścieżka nawigacyjna, taka jak „Strona główna > Projekty > Projekt XYZ > Zadanie ABC”.

Okruchy nawigacyjne oparte na atrybutach: wyświetlają atrybuty lub cechy bieżącej strony, które mogą podlegać zmianom w zależności od interakcji użytkownika. Nawigacja oparta na atrybutach jest zwykle używana w aplikacjach wyposażonych w funkcje dynamicznego filtrowania i sortowania, takich jak sklepy internetowe oferujące różne opcje filtrowania produktów. Przykładowy szlak nawigacyjny może wyglądać następująco: „Dom > Buty > Męskie > Bieganie > Czerwony”.

Niezależnie od rodzaju używanej ścieżki nawigacyjnej ważne jest zapewnienie spójności w projektowaniu i wdrażaniu w całej aplikacji, aby zapewnić najlepszą obsługę użytkownika. Ponadto należy pamiętać, że bułka tarta powinna uzupełniać, a nie zastępować główny system nawigacji. Jako dodatkowa technika nawigacji, ich celem jest zwiększenie orientacji użytkownika i ułatwienie szybkiej nawigacji do wcześniej odwiedzanych stron.

Podsumowując, bułka tarta jest niezbędnym elementem projektowania nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, zapewniając skuteczny sposób na poprawę doświadczenia użytkownika poprzez lepszą nawigację i orientację. Dzięki platformie AppMaster no-code włączanie bułki tartej do szablonów jest prostym procesem, umożliwiającym tworzenie przyjaznych dla użytkownika aplikacji, wyróżniających się użytecznością i dostępnością. Starannie wybierając odpowiedni typ bułki tartej dla swojej aplikacji i stosując spójne zasady projektowania, możesz wykorzystać moc bułki tartej, aby zapewnić użytkownikom bardziej wciągające i intuicyjne doświadczenia.