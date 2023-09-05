تطبيق الويب للجوال هو تطبيق يجمع بين تعدد الاستخدامات وإمكانية الوصول إلى مواقع الويب للجوال مع الوظائف وتجربة المستخدم لتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، مما يوفر في النهاية تجربة سلسة ومتكاملة للمستخدمين عبر الأجهزة المختلفة.

تطبيقات الويب للجوال هي في الأساس تطبيقات تعتمد على الخادم ويمكن تشغيلها على أي جهاز متصل بالإنترنت. وقد تم تصميمها باستخدام تقنيات الويب مثل HTML5 وJavaScript وCSS، مما يجعلها متوافقة مع مجموعة واسعة من أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، بما في ذلك Android وiOS. ومن خلال استخدام تقنيات الويب الحديثة، يمكن الوصول إلى تطبيقات الويب للجوال من خلال متصفحات الويب على الأجهزة المحمولة، مما يلغي حاجة المستخدمين إلى تنزيل تطبيقات معينة وتثبيتها على أجهزتهم. وبالتالي، يساعد ذلك في تقليل مساحة التخزين والموارد المطلوبة على جهاز المستخدم مع تقديم تجربة مستخدم سلسة وموحدة.

على النقيض من التطبيقات الأصلية، التي تم تطويرها خصيصًا لمنصة جوال معينة ويتم توزيعها من خلال متاجر التطبيقات مثل Google Play وApple App Store، تعمل تطبيقات الويب للجوال على بنية تعتمد على الخادم وتتمتع بالقدرة على التكيف مع مختلف المنصات والأجهزة . نظرًا لأنها لا تعتمد على توافق الأجهزة والبرامج الخاصة بالجهاز، توفر تطبيقات الويب للجوال أسلوبًا أكثر فعالية من حيث التكلفة وقابلية للتطوير ومرونة لتطوير التطبيقات. وهذا بدوره يمكّن الشركات والمطورين من جميع الأحجام من الوصول إلى جمهور أوسع بشكل فعال.

شهدت تطبيقات الويب للجوال نموًا هائلاً في اعتمادها على مدار العقد الماضي. تتوقع دراسة أجرتها MarketsandMarkets أن يصل السوق العالمي لمنصات تطوير تطبيقات الويب للجوال إلى 14.2 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20.8% خلال الفترة 2020-2025. ويمكن أن يعزى هذا النمو الكبير إلى الحاجة المتزايدة إلى تطبيقات حديثة وسهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها على مختلف الأجهزة والأنظمة الأساسية دون أي قيود على الأداء.

تُحدث AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، ثورة في عملية تطوير تطبيقات الويب للجوال من خلال توفير بيئة تطوير شاملة ومتكاملة تسهل الإنشاء السريع لتطبيقات الخادم والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. بفضل واجهة drag-and-drop المبتكرة وإطار العمل القوي، يمكّن AppMaster كلاً من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من تطوير تطبيقات ويب للجوال قابلة للتطوير بدرجة عالية وفعالة ومتوافقة مع الأنظمة الأساسية في فترة قصيرة، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير والأطر الزمنية. يستخدم إطار عمل AppMaster الفريد القائم على الخادم أحدث التقنيات مثل Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، لإنشاء تطبيقات شبيهة بالتطبيقات الأصلية يمكنها التكامل والتكيف بسهولة مع الأجهزة المختلفة.

باستخدام منصة AppMaster ، يمكن للمطورين تصميم واجهة المستخدم الخاصة بتطبيقات الويب للجوال ومكونات منطق الأعمال بشكل مرئي باستخدام Mobile Business Process Designer ويمكنهم بسهولة تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقاتهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة من التطبيق إلى متاجر التطبيقات. .

من خلال إنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام التعليمات البرمجية المصدر والملفات الثنائية القابلة للتنفيذ، يسمح AppMaster أيضًا للشركات باستضافة تطبيقات الويب المحمولة الخاصة بها في مقر العمل، مما يضمن أمان البيانات والبنية التحتية. علاوة على ذلك، توفر المنصة أدوات آلية مثل وثائق Swagger (OpenAPI) والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لتحديثات التطبيقات وصيانتها بشكل سلس.

بالإضافة إلى ميزاته العديدة، يضمن AppMaster عدم وجود أي ديون فنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما حدث تغيير في المتطلبات. وهذا يجعل AppMaster خيارًا عالي الكفاءة والموثوقية للشركات من جميع الأحجام التي تتطلع إلى تطوير تطبيقات الويب المحمولة المتطورة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لمستخدميها.

باختصار، توفر تطبيقات الويب للجوال، من خلال توافقها مع الأنظمة الأساسية وإمكانية الوصول إليها وقابليتها للتكيف، فرصة للشركات لتطوير تطبيقات تتمحور حول المستخدم والتي تلبي المتطلبات المتزايدة لمستخدمي الهاتف المحمول. بفضل منصات مثل AppMaster التي تعمل على تبسيط وتسهيل عملية التطوير، أصبح إنشاء تطبيقات ويب للجوال قوية وقابلة للتطوير أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى، مما يسمح للشركات بتقديم تجارب مستخدم سلسة بكفاءة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لسوق تطبيقات الهاتف المحمول المزدهر. .